Harga CRAT Hari Ini

Harga live CRAT (CRAT) hari ini adalah $ 0.03984, dengan perubahan 4.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRAT ke USD saat ini adalah $ 0.03984 per CRAT.

CRAT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- CRAT. Selama 24 jam terakhir, CRAT diperdagangkan antara $ 0.03665 (low) dan $ 0.056 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, CRAT bergerak -2.12% dalam satu jam terakhir dan -32.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 237.10K.

Informasi Pasar CRAT (CRAT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 237.10K$ 237.10K $ 237.10K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.95M$ 11.95M $ 11.95M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Blockchain Publik CRATD2C

Kapitalisasi Pasar CRAT saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 237.10K. Suplai beredar CRAT adalah --, dan total suplainya sebesar 300000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.95M.