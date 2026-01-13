Tokenomi CRAT (CRAT)
Tokenomi & Analisis Harga CRAT (CRAT)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk CRAT (CRAT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi CRAT (CRAT)
CratD2C is powered by a proprietary Layer-1 Delegated Proof-of-Stake (DPoS) blockchain engineered for speed, security, and scalability. Unlike legacy PoW or early PoS networks, its DPoS design ensures real-time finality and enterprise-grade performance. Beyond being a blockchain, CratD2C is a comprehensive ecosystem uniting e-commerce, real estate, and luxury lifestyle portals with a universal payment gateway and crypto debit card, enabling seamless, cost-effective transactions through smart contracts. All activities are powered by its native $CRAT Coin, ensuring transparency, trust, and utility across the decentralized economy.
Tokenomi CRAT (CRAT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi CRAT (CRAT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token CRAT yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token CRAT yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi CRAT, jelajahi harga live token CRAT!
Cara Membeli CRAT
Tertarik untuk menambahkan CRAT (CRAT) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli CRAT, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga CRAT (CRAT)
Menganalisis riwayat harga CRAT membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga CRAT
Ingin mengetahui arah CRAT? Halaman prediksi harga CRAT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader