Rotasi Besar Menuju Bitcoin Akan Datang Saat Rasio BTC-Emas Menunjukkan Sinyal Pembalikan Bullish: Michaël van de Poppe

Seorang analis kripto yang banyak diikuti percaya Bitcoin (BTC) berada di ambang menembus emas.

Trader kripto Michaël van de Poppe memberi tahu 816.800 pengikutnya di X bahwa rasio BTCUSD/emas, yang merupakan nilai Bitcoin relatif terhadap harga emas, menunjukkan divergensi bullish pada grafik harian.

Divergensi bullish, yang menunjukkan harga akan mulai naik, terjadi ketika harga aset mencatat posisi terendah yang lebih rendah sementara indikator, seperti Relative Strength Index (RSI), sebuah indikator osilator momentum, menyaksikan posisi terendah yang lebih tinggi.

"Divergensi bullish masif pada kerangka waktu harian untuk BTCUSD versus emas. Emas turun, Bitcoin berkonsolidasi dan ini mulai terlihat lebih baik. Selain itu, mengingat ini adalah divergensi bullish yang valid, ini mengimplikasikan bahwa Bitcoin kemungkinan akan mengungguli emas di periode mendatang.

Periode serupa dari divergensi bullish seperti itu:

Q3 2024 (tepat sebelum Bitcoin menembus menuju penghalang $100.000).

Q4 2022 (akhir pasar bear untuk Bitcoin).

Rotasi besar sudah di depan mata."

Sumber: Michaël van de Poppe/X

Analis tersebut juga mengatakan bahwa penurunan harga emas pada hari Senin mungkin mengindikasikan investor akan segera mulai memutar keuntungan emas mereka ke Bitcoin.

"Ini adalah [Senin] yang menarik di pasar, karena emas telah terkoreksi secara substansial. Meskipun pembicaraan tidak akan tentang koreksi yang diperpanjang, fakta bahwa emas turun di bawah ATH (all-time high) sebelumnya tidaklah bagus. Ini sebenarnya menandai beberapa divergensi bearish pada kerangka waktu dan menghilangkan sentimen pada perak, platinum dan palladium dalam satu candle harian.

Ini mungkin tahap di mana banyak orang akan percaya bahwa ada kenaikan lagi di depan mata, sementara kelompok yang sama akan menyalahkan Bitcoin karena tidak naik. Itulah tahap di mana rotasi terjadi."

Sumber: Michaël van de Poppe/X

Bitcoin diperdagangkan pada $87.975 pada saat penulisan, naik sedikit pada hari ini. Sementara itu, rasio BTCUSD/emas saat ini diperdagangkan sekitar 20 ons emas per satu Bitcoin.

