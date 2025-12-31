Strategi Bitcoin Dihentikan: Prenetics yang Didukung Beckham Hentikan Pembelian, Memegang 510 BTC

Prenetics Global telah membatalkan rencananya untuk membangun perbendaharaan Bitcoin, secara efektif mengakhiri strategi tersebut kurang dari tiga bulan setelah mengumpulkan investasi baru untuk itu. Perusahaan yang terdaftar di Nasdaq ini telah mengumumkan bahwa sekarang akan memfokuskan seluruh upayanya pada bisnis layanan kesehatan konsumen. Keputusan ini tiba di tengah memburuknya pasar kripto dan manajemen menunjuk pada peluang yang lebih besar dalam jangka pendek dalam unit suplemennya.

Pada hari Selasa, Prenetics Global menegaskan bahwa perusahaan tidak akan melakukan akuisisi Bitcoin lebih lanjut di masa depan. Menurut perusahaan, langkah tersebut menunjukkan realignment strategis dan bukan respons defensif dalam jangka pendek. Manajemen mengatakan akan mengalihkan sumber daya untuk mempercepat merek IM8-nya.

Prenetics mengumpulkan ekuitas senilai $48 juta pada bulan Oktober dengan putaran yang oversubscribed. Dana tersebut seharusnya membantu pendekatan perbendaharaan Bitcoin serta pertumbuhan IM8. Perusahaan pada saat itu memperkenalkan akumulasi kripto sebagai inisiatif neraca.

Penarikan Bitcoin dan Pertumbuhan IM8 Mendorong Perubahan Strategi

Kelompok investor mencakup bintang sepak bola seperti David Beckham dan berbagai perusahaan yang berfokus pada kripto. Kraken, Exodus, dan GPTX, dengan dukungan Jihan Wu, DL Holdings, dan American Ventures, juga ikut serta dalam putaran tersebut. Pada saat itu, perusahaan tidak menunjukkan bahwa akan segera mengubah rencana kriptonya.

Harga Bitcoin kemudian turun. Ketika perusahaan mengumumkan kenaikan Oktober, harga Bitcoin sekitar $114.000 pada saat itu. Bitcoin diperdagangkan pada 88.271 pada hari Selasa.

Sumber: CoinMarketCap

Prenetics mengklaim bahwa dewan dan manajemen perusahaan melihat prioritas berdasarkan perkembangan terbaru. Perusahaan telah fokus pada kinerja IM8, yang diklaim sebagai merek suplemen dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah industri. Menurut eksekutif, ekspansi ini memberikan cara yang lebih mudah untuk nilai pemegang saham dalam jangka panjang.

Kepemimpinan Mendukung Pergeseran IM8 karena Kepemilikan Bitcoin Tetap Utuh

Co-founder dan chief executive Danny Yeung mengatakan itu adalah keputusan bulat. Menurutnya, konsentrasi penuh pada IM8 adalah kesempatan langka yang berharga; semua operasi harus sepenuhnya terkonsentrasi. Perusahaan tidak menyebutkan masalah regulasi dan kepatuhan dalam keputusannya.

Meskipun ada perubahan, Prenetics terus memiliki eksposur terhadap aset digital. Perusahaan telah melaporkan memiliki lebih dari $70 juta dalam kas dan setara kas. Perusahaan juga menegaskan kembali bahwa memiliki 510 Bitcoin di neracanya.

Langkah ini menempatkan Prenetics di antara sejumlah perusahaan yang semakin banyak menyesuaikan strategi mereka terkait cryptocurrency. Awal bulan ini, perbendaharaan Ethereum ETHZilla, yang didukung oleh Peter Thiel, mengumumkan bahwa akan beralih ke tokenisasi aset dunia nyata daripada menambahkan lebih banyak ether ke kepemilikannya.

Karena volatilitas pasar kripto yang terus berlanjut, perusahaan publik lainnya mempertimbangkan kembali strategi perbendaharaan mereka. Yang lain sedang menemukan kembali pengembangan produk inti dan manajemen neraca mereka daripada agresif secara digital dalam akumulasi aset.

