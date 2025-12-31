Prenetics Hentikan Pembelian Bitcoin untuk Fokus pada Ledakan IM8 yang Didukung David Beckham

TLDR

Prenetics beralih dari Bitcoin untuk mendorong IM8 sebagai mesin pertumbuhan global intinya ke depan

IM8 mendorong momentum pendapatan dengan permintaan kuat di seluruh pasar kesehatan

Modal dialihkan ke operasi, R&D dan distribusi untuk ekspansi berkelanjutan

Realignment yang didukung Dewan menyederhanakan struktur dan mempercepat eksekusi

Perbendaharaan menyimpan 510 BTC sebagai cadangan sambil menghentikan akuisisi kripto baru

Prenetics mengubah strateginya dengan menghentikan pembelian Bitcoin hariannya dan mengalihkan fokus penuhnya ke merek IM8 yang berkembang pesat, dan langkah ini menandai perubahan besar dalam rencana modalnya. Perusahaan bertindak setelah meninjau kondisi pasar, dan Prenetics memposisikan IM8 sebagai mesin pertumbuhan utamanya. Keputusan ini juga memperkuat struktur baru yang mendukung ekspansi masa depan.

Pertumbuhan IM8 Menjadi Prioritas Utama Prenetics

Prenetics mengalihkan sumber daya ke IM8 karena merek tersebut menunjukkan permintaan kuat di pasar kesehatan konsumen. Perusahaan melaporkan peningkatan pendapatan yang pesat, dan IM8 mencapai penjualan berulang tahunan yang signifikan dalam waktu kurang dari satu tahun. Prenetics mengonfirmasi bahwa peralihan ini bertujuan untuk mempertahankan momentum saat merek berkembang di wilayah baru.

Perusahaan mendukung peluncuran IM8 dengan operasi berskala, dan ini menghasilkan visibilitas yang lebih kuat untuk lini produk mendatang. Prenetics memperkuat rencana pemasaran seiring meningkatnya minat terhadap produk umur panjang, dan meningkatkan perhatian pada tren kesehatan global. Selain itu, perusahaan menyatakan bahwa modal tambahan sekarang akan mendukung riset, modal kerja, dan distribusi yang lebih luas.

Prenetics bergerak untuk merampingkan strukturnya guna mempercepat eksekusi, dan Dewan mendukung realignment ini. Perusahaan menekankan bahwa IM8 menawarkan prospek nilai jangka panjang, dan membingkai strategi ini sebagai langkah yang disiplin. Prenetics memposisikan tim manajemennya untuk mengawasi fase-fase mendatang dari ekspansi merek.

Prenetics Mengakhiri Rencana Akuisisi Bitcoin Setelah Pergeseran Pasar

Prenetics berhenti mengakuisisi Bitcoin pada 4 Desember saat harga kripto mundur di seluruh sektor. Perusahaan mengubah arah karena volatilitas mengurangi daya tarik model perbendaharaan aset digital sebelumnya. Selain itu, Prenetics mencatat bahwa rencana yang direvisi memungkinkan disiplin keuangan yang lebih jelas.

Perusahaan memasuki pasar Bitcoin pada Juni, dan program tersebut mencerminkan pendekatan yang digunakan oleh kelompok yang mengakumulasi token digital sebagai aset cadangan. Prenetics mundur ketika permintaan untuk model seperti itu melemah, dan beberapa perusahaan juga merevisi strategi serupa selama periode tersebut. Penurunan harga token menekan banyak entitas publik dengan kepemilikan besar.

Prenetics mempertahankan 510 Bitcoin-nya sebagai cadangan perbendaharaan, dan mengonfirmasi bahwa tidak akan ada pembelian lebih lanjut. Perusahaan mempertahankan neraca yang kuat dengan kas, aset digital, dan tanpa utang. Selain itu, Prenetics mengalihkan alokasi modal ke operasi alih-alih akumulasi aset.

Konteks Pasar di Balik Pergeseran Strategi Prenetics

Prenetics menilai kembali model aset digitalnya saat sentimen industri berubah pada akhir 2025. Perusahaan yang berfokus pada kripto melihat nilai saham mereka jatuh di bawah nilai cadangan token mereka, dan banyak perusahaan membeli kembali saham untuk menstabilkan kinerja. Pengawasan yang meningkat mendorong beberapa kelompok untuk mempertimbangkan kembali strategi perbendaharaan.

Sektor aset digital yang lebih luas menghadapi tekanan baru dan ini mempengaruhi perusahaan yang pernah mendapat manfaat dari valuasi premium. Prenetics mengenali tantangan ini lebih awal, dan menggunakan pergeseran untuk mengejar prioritas yang lebih jelas. Perusahaan melihat keuntungan yang lebih kuat di kategori kesehatan konsumen dibandingkan dengan strategi terkait kripto.

Prenetics berkonsentrasi pada kinerja berkelanjutan karena IM8 terus menarik permintaan kuat. Perusahaan menyeimbangkan risiko dengan menekankan saluran pertumbuhan yang nyata, dan bertujuan untuk memajukan inovasi kesehatan secara global. Selain itu, Prenetics mengonfirmasi bahwa transisi ini sejalan dengan tujuan jangka panjang dan ekspansi yang stabil.

