Eric Adams Menolak Klaim "Rug Pull" Terkait Token NYC Meskipun Kerugian Besar

Mantan Walikota New York City Eric Adams telah menolak tuduhan bahwa meme coin yang baru diluncurkannya, NYC Token, terkait dengan penarikan likuiditas yang mencurigakan yang membuat investor menghadapi kerugian besar.

Poin Utama: Eric Adams menyangkal memindahkan dana, menyalahkan kerugian NYC Token pada volatilitas pasar awal.

Proyek tersebut mengakui rebalancing likuiditas sementara selama peluncuran.

Data onchain menandai penarikan besar, mempertahankan kekhawatiran rug pull.

Dalam pernyataan yang diposting Selasa ke akun X Adams, juru bicara Todd Shapiro mengatakan laporan yang menyatakan Adams memindahkan uang dari NYC Token adalah "salah dan tidak didukung oleh bukti apapun."

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa Adams tidak menyentuh dana investor maupun mendapat keuntungan dari peluncuran token, menegaskan bahwa "tidak ada dana yang dikeluarkan dari NYC Token."

Tim NYC Token Menyalahkan Volatilitas Awal untuk Penurunan Harga Setelah Peluncuran

Shapiro menggambarkan pergerakan harga token yang tajam sebagai fitur yang familiar dari proyek kripto tahap awal.

"Seperti banyak aset digital yang baru diluncurkan, NYC Token mengalami volatilitas pasar," katanya, membingkai turbulensi tersebut sebagai peristiwa yang didorong pasar daripada penarikan yang terkoordinasi.

Respons tersebut mengikuti pengawasan yang meningkat terhadap aktivitas onchain seputar NYC Token, yang mengalami penurunan tajam segera setelah peluncuran.

Proyek itu sendiri mengakui penyesuaian likuiditas, mengatakan harus "rebalancing" di tengah permintaan yang kuat.

Dalam posting di X, tim mengatakan mitranya sementara mengeluarkan dana untuk eksekusi harga rata-rata tertimbang waktu dan kemudian menambahkan modal tambahan kembali ke dalam pool likuiditas.

Penjelasan tersebut tidak banyak membantu menenangkan kritikus. Analis independen menandai transaksi yang tampaknya menguras likuiditas mendekati harga puncak, memicu kekhawatiran di kalangan trader.

Salah satu peringatan paling awal datang dari Rune Crypto, yang menuduh bahwa sekitar $3,4 juta likuiditas ditarik segera setelah peluncuran dan menuduh proyek beroperasi seperti rug pull.

Platform visualisasi onchain Bubblemaps juga menyoroti pola yang tidak biasa.

Menurut analisisnya, wallet yang terhubung dengan deployer token mengeluarkan sekitar $2,5 juta dalam USDC mendekati puncak pasar dan kemudian menambahkan kembali sekitar $1,5 juta setelah harga token turun lebih dari 60%.

Bubblemaps: 60% Trader NYC Token Kehilangan Uang Setelah Peluncuran

Bubblemaps lebih lanjut merinci cakupan kerugian trader. Dari sekitar 4.300 peserta, diperkirakan 60% mengakhiri jam-jam pertama token dalam kerugian.

Sebagian besar kerugian di bawah $1.000, tetapi sekitar 200 trader kehilangan antara $1.000 dan $10.000. Kelompok yang lebih kecil mengalami kerugian puluhan ribu, sementara setidaknya lima belas trader kehilangan lebih dari $100.000.

https://twitter.com/bubblemaps/status/2011465515148218478?s=20

Kubu Adams telah menekankan bahwa NYC Token dipromosikan sebagai sarana untuk mendukung inisiatif nirlaba dan pendidikan komunitas, bukan sebagai investasi spekulatif.

Namun, episode tersebut telah memicu kekhawatiran transparansi, terutama seputar tata kelola dan manajemen likuiditas.

Website proyek menyatakan bahwa token tersebut di-deploy di Solana dengan total pasokan satu miliar token, 70% di antaranya dialokasikan untuk cadangan yang dikecualikan dari pasokan yang beredar.

Meskipun tim telah mengutip mitra yang tidak disebutkan namanya dalam tindakan likuiditasnya, tim tersebut belum menerbitkan rincian terperinci, meninggalkan pertanyaan tentang pengawasan dan akuntabilitas yang belum terselesaikan.