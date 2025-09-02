Daftar Negara yang Didukung dan Dibatasi pada MEXC

MEXC berkomitmen untuk menyediakan platform perdagangan yang nyaman, efisien, dan aman bagi pengguna untuk memberdayakan penggemar kripto global dalam menjelajahi dunia aset digital. Pada saat yang sama, MEXC mematuhi standar kepatuhan peraturan tertinggi dan mengambil pendekatan yang bertanggung jawab untuk memenuhi komitmen kepada pengguna secara aktif berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan industri blockchain.





Anda dapat meninjau Perjanjian Pengguna kami untuk melihat daftar negara/wilayah terlarang saat ini dan mengonfirmasi apakah wilayah Anda mendukung penggunaan layanan MEXC.









Saat ini, MEXC tidak menyediakan layanan atau menerima pendaftaran aplikasi dan perdagangan dari negara/wilayah berikut:





Kanada, Kuba, Hong Kong, Iran, Tiongkok, Korea Utara, wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia (termasuk Krimea, Donetsk, Luhansk, dan Sevastopol), Singapura, Sudan, dan Amerika Serikat (secara kolektif, "Negara/Wilayah Terlarang").





Untuk kejelasan, daftar negara/wilayah terlarang tidak lengkap. MEXC berhak mengubah daftar ini kapan saja atas kebijakannya sendiri dan berdasarkan pertimbangan hukum dan kepatuhan.













iOS: Jepang, India, Inggris Raya, Korea Selatan

Android: Jepang, India, india, Inggris Raya, Korea Selatan





Semua negara/wilayah lain dapat mengakses Aplikasi versi iOS atau Android seperti biasa. Anda dapat mengunjungi situs web resmi MEXC untuk mengunduh Aplikasi.









Domain situs web resmi MEXC: https://www.mexc.com

https://www.mexc.co



https://www.mexc.fm

https://www.mexc.io

Saat ini, pengguna di Turki, Indonesia, dan Malaysia hanya dapat mengakses platform tersebut melalui mexc.fm atau mexc.io , sementara pengguna di Filipina, India, Prancis dan Nigeria terbatas pada mexc.co atau mexc.io . Pengguna di negara dan wilayah lain dapat mengakses platform tersebut melalui salah satu situs web tersebut.

Harap perhatikan bahwa daftar negara/wilayah yang tersedia dan dibatasi MEXC dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat berubah serta mengalami penyesuaian terus-menerus. (Diperbarui: 19 Agustus 2025)