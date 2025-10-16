Penjelasan Biaya Perdagangan dan Tingkat Pendanaan MEXC: Panduan Terbaru untuk Harga Spot dan Futures





Jika Anda seorang pedagang mata uang kripto berpengalaman atau baru memulai, memahami biaya perdagangan sangat penting untuk menelusuri pasar dan meningkatkan pengalaman perdagangan Anda. MEXC, sebuah bursa mata uang kripto global terkemuka, menawarkan struktur biaya transparan yang membantu pedagang mengelola biaya secara efektif di pasar spot dan futures.













Dalam perdagangan Futures MEXC, pengguna dapat bertindak dalam dua peran:





Maker: Limit order yang tidak langsung cocok dengan order Maker saat ini, tetapi dipasang dalam buku order sebagai order tertunda yang menunggu terisi. Order ini menambah likuiditas ke pasar.

Taker: Limit order atau market order yang langsung cocok dengan order Maker saat ini, sehingga menghapus likuiditas dari pasar.





Kini, tingkat biaya untuk Futures MEXC adalah: 0,000% untuk order Maker dan 0,020% untuk order Taker. Jika Anda memiliki token MX, lalu mentransfernya ke akun Futures Anda, token tersebut dapat digunakan untuk mengimbangi biaya perdagangan dengan diskon 20%. Jika Anda memiliki lebih dari 500 MX, Anda bisa mendapatkan diskon 50%.









BTCUSDT Contoh: Seorang pengguna membuka posisi short setara dengan 1 BTC di Futures Perpetualdengan nilai posisi 100.000 USDT:

Jika dieksekusi sebagai order Maker: Biaya = 100.000 × 0,000% = 0 USDT

Jika dieksekusi sebagai order Taker: Biaya = 100.000 × 0,020% = 20 USDT





Catatan: Tidak ada biaya yang dikenakan untuk order yang tidak terisi atau order yang dibatalkan





Selain itu, beberapa pasangan perdagangan Futures MEXC akan mengadopsi struktur biaya bertingkat yang dirancang untuk mendorong perdagangan aktif antar pengguna dengan level yang berbeda. Karena biaya dapat bervariasi di setiap wilayah, Anda dapat memeriksa Level Pengguna Saat Ini dan tingkatan biaya terkait di halaman Perdagangan Futures. Seiring meningkatnya volume perdagangan, Anda akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih menguntungkan, sekaligus tetap mendapatkan manfaat dari likuiditas MEXC yang tinggi dan kedalaman pasar yang kuat.











Tingkat pendanaan adalah mekanisme yang ditetapkan oleh bursa mata uang kripto untuk memastikan harga futures perpetual selaras dengan harga aset dasar. Tingkat ini berlaku khususnya untuk perpetual dan berfungsi sebagai pertukaran pendanaan antara pedagang short dan long. Bursa itu sendiri tidak memungut biaya ini. Sebaliknya, mekanisme ini menyesuaikan biaya atau imbal hasil memiliki posisi, sehingga harga perpetual terdorong agar tetap mendekati harga aset dasar.





Di MEXC, mekanisme tingkat pendanaan memastikan bahwa harga futures perpetual tetap terikat erat dengan harga indeks spot, sehingga memastikan keadilan dan stabilitas pasar.





Secara umum, aturan pembayaran pendanaan adalah sebagai berikut:

Jika tingkat pendanaan positif, posisi long membayar biaya pendanaan dan posisi short menerima biaya pendanaan. Sebaliknya, jika tingkat pendanaan negatif, posisi long menerima biaya pendanaan dan posisi short membayar biaya pendanaan.

Hanya pengguna yang memiliki posisi pada stempel waktu pendanaan yang harus membayar atau menerima biaya pendanaan. Jika posisi ditutup sebelum pendanaan terjadi, pengguna tidak perlu membayar atau menerima biaya pendanaan.

Karena penyelesaian biaya pendanaan memerlukan waktu pemrosesan, setiap order yang dieksekusi dalam ±15 detik dari stempel waktu pendanaan mungkin tidak disertakan dalam penyelesaian biaya pendanaan. Biaya pendanaan dipertukarkan langsung di antara pengguna, dan Futures MEXC tidak mengenakan biaya pendanaan apa pun.









Mirip dengan futures, perdagangan Spot MEXC juga memiliki dua peran: Maket dan Taker.

Maker: Limit order yang tidak langsung cocok dengan order Maker yang ada, tetapi dipasang dalam buku order sebagai order tertunda yang menunggu terisi. Order ini menambah likuiditas ke pasar.

Taker: Limit order atau market order yang langsung cocok dengan order Maker yang ada, sehingga menghapus likuiditas dari pasar.





Kini, tingkat biaya MEXC untuk perdagangan spot adalah: 0,0000% untuk order Maker dan 0,0500% untuk order Taker. Jika Anda memiliki token MX, Anda dapat menikmati diskon 20% untuk biaya perdagangan. Jika Anda memiliki lebih dari 500 MX, Anda berhak mendapatkan diskon 50%.





BTC/USDT Contoh: Seorang pengguna menjual 1 BTC di pasar Spotdan menerima 100.000 USDT:

Jika dieksekusi sebagai order Maker: Biaya = 100.000 × 0,0% = 0 USDT

Jika dieksekusi sebagai order Taker: Biaya = 100.000 × 0,05% = 50 USDT





Catatan: Tidak ada biaya yang dikenakan untuk order yang tidak terisi atau order yang dibatalkan









Biaya sering kali diabaikan, tetapi merupakan faktor penting dalam menentukan profitabilitas jangka panjang.





Mengurangi Pengeluaran: Memilih antara order maker dan taker secara strategis, atau menggunakan MX untuk mengimbangi biaya, dapat menurunkan pengeluaran transaksi secara signifikan.

Meningkatkan Strategi: Tingkat pendanaan langsung memengaruhi biaya memiliki posisi untuk membantu pedagang menentukan apakah akan mempertahankan posisi seiring waktu.

Memperkuat Kesadaran Risiko: Pemahaman yang jelas tentang mekanisme biaya membantu pedagang menghindari kerugian yang tidak perlu akibat biaya pendanaan yang terabaikan.

Meningkatkan Profitabilitas: Dengan strategi perdagangan yang sama, pengguna yang memanfaatkan struktur biaya secara efektif dapat memperoleh laba bersih yang lebih tinggi.













Kunjungi situs web resmi MEXC, lalu buka halaman Biaya Perdagangan untuk melihat informasi mendetail tentang biaya perdagangan Futures dan Spot.













Buka Aplikasi MEXC, ketuk profil Anda, lalu buka Pengaturan Biaya untuk melihat informasi biaya yang relevan.













Catatan: Tingkat biaya dapat bervariasi di berbagai negara, wilayah, dan pasangan perdagangan. Silakan lihat tingkat yang ditampilkan di halaman Biaya Perdagangan MEXC sebagai standar. Saat berdagang di MEXC, selalu perhatikan setiap perubahan tingkat biaya untuk merencanakan biaya perdagangan Anda dengan lebih baik.









Memahami biaya perdagangan dan tingkat pendanaan MEXC bukan hanya membantu Anda menghitung biaya secara lebih akurat, melainkan juga meningkatkan efektivitas keseluruhan strategi perdagangan Anda. Baik di Spot maupun Futures, menguasai struktur biaya merupakan langkah penting menuju perdagangan yang lebih profesional.





Jika ingin menghemat biaya, Anda dapat menggunakan MX untuk mendapatkan diskon biaya perdagangan. Seiring waktu, penghematan yang terakumulasi dapat menjadi signifikan.





Festival Bebas Biaya Saat ini, MEXC tengah menyelenggarakan acara, sebuah peluang eksklusif untuk berdagang tanpa biaya. Acara ini memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya perdagangan secara substansial demi mencapai target "hemat lebih banyak, berdagang lebih banyak, hasilkan lebih banyak". Di platform MEXC, Anda dapat sepenuhnya memanfaatkan promosi ini untuk menikmati perdagangan berbiaya rendah, selalu mengikuti tren pasar, dan menangkap peluang investasi yang paling cepat berlalu, sehingga mempercepat perjalanan Anda menuju pertumbuhan aset jangka panjang.





