Harga Indeks, Harga Wajar, dan Harga Perdagangan Pasar









Harga indeks adalah rata-rata tertimbang dari harga aset dasar pada berbagi bursa spot utama. Saat harga aset dasar berubah, harga indeks terus diperbarui untuk mencerminkan nilai pasar wajar dari pasangan futures. MEXC memilih harga dari bursa utama sebagai sumber setiap indeks Futures untuk memastikan bahwa penetapan harga Futures-nya didasarkan pada data pasar aktual.





Tujuan penetapan harga indeks adalah mengurangi risiko akibat volatilitas harga dan manipulasi pasar, serta menyediakan acuan harga yang lebih stabil.









Harga Indeks = (Persentase Bobot Bursa A × Harga Aset Dasar pada Bursa A + Persentase Bobot Bursa B × Harga Aset Dasar pada Bursa B + ... + Persentase Bobot pada Bursa N × Harga Aset Dasar pada Bursa N)





Persentase Tertimbang Bursa i = Bobot Bursa i / Total Bobot

Total Bobot = Bobot Bursa A + Bobot Bursa B + ... + Bobot Bursa N





MEXC akan memperbarui komponen dan bobot indeks secara berkala. Jika terjadi kondisi pasar ekstrem atau penyimpangan harga abnormal, MEXC akan mengambil tindakan perlindungan tambahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah komponen dan bobot indeks tanpa pemberitahuan sebelumnya.









Jika data pasar bursa tertentu secara konsisten terlambat atau menyimpang secara signifikan dari pasar, data harganya akan dikecualikan dari perhitungan indeks. Setelah kualitas data dari bursa yang dikecualikan kembali normal, data tersebut akan diintegrasikan kembali ke dalam perhitungan.





Jika harga spot di bursa tertentu menyimpang dari median semua bursa sebesar ±1%, MEXC akan menerapkan mekanisme perlindungan harga dan mengecualikan harga spot dari bursa tersebut (dalam kondisi pasar yang ekstrem, platform dapat menyesuaikan koefisien penyimpangan median untuk pasangan perdagangan tertentu atau menjadi tidak terikat oleh pengaturan ini).









Harga wajar dihitung berdasarkan harga indeks dan moving average basis biaya.





Untuk meningkatkan stabilitas pasar dan mengurangi risiko likuidasi selama fluktuasi pasar yang tidak normal, Futures Perpetual MEXC menggunakan sistem penandaan harga wajar yang dirancang secara khusus. Daripada menggunakan harga terakhir, sistem menetapkan harga mark sebagai harga wajar. Sistem ini membantu mencegah penyimpangan yang tidak perlu antara harga pasar dan indeks harga yang disebabkan oleh manipulasi pasar atau kurangnya likuiditas, sehingga menghindari likuidasi yang tidak perlu.





Pada halaman perdagangan Futures MEXC, Anda dapat melihat harga wajar di sisi kanan pasangan perdagangan. Anda juga dapat mengatur grafik candlestick untuk menampilkan harga wajar di bagian atas grafik.













Harga Wajar = Median (Premi Tingkat Pendanaan, Harga Wajar Basis Harga Tengah, Harga Terakhir)

Premi Tingkat Pendanaan = Harga Indeks × (1 + Tingkat Pendanaan Terbaru × (Jam Hingga Penyelesaian Pendanaan Berikutnya / Periode Penyelesaian Pendanaan dalam Jam))

Harga Wajar Basis Harga Tengah = Harga Indeks + Moving Average Basis (periode yang ditentukan) = Harga Indeks + Moving Average [(Harga Bid Terbaik + Harga Ask Terbaik) / 2 - Harga Indeks]

Harga Terakhir adalah harga transaksi Futures terkini yang diperbarui secara aktual.









Harga wajar hanya memengaruhi harga likuidasi dan PNL belum terealisasi. Harga ini tidak memengaruhi PNL terealisasi.





Artinya, saat order dieksekusi, pengguna mungkin langsung melihat laba atau rugi belum terealisasi positif atau negatif. Hal ini terjadi karena adanya sedikit penyimpangan antara harga wajar dan harga terakhir. Ini adalah fenomena normal dan tidak berarti bahwa pengguna kehilangan dana, tetapi pengguna harus memperhatikan harga likuidasi untuk mengurangi risiko likuidasi.









Harga terakhir adalah harga ketika pasangan Futures langsung diperdagangkan di buku order MEXC.





Anda dapat melihat harga ini dengan mengklik tab Perdagangan Pasar di area buku order pada halaman perdagangan Futures MEXC.

















Buka halaman perdagangan Futures di MEXC. Arahkan mouse ke Harga Terakhir ▼, Harga Indeks ▼, atau Harga Wajar ▼ di atas grafik candlestick, lalu menu dropdown dengan tiga opsi harga akan muncul. Klik untuk memilih harga yang ingin digunakan untuk beralih di antaranya.













1) Buka Aplikasi MEXC, lalu ketuk Futures di bagian bawah.

2) Pada halaman perdagangan Futures, ketuk ikon candlestick di sudut kanan atas.

3) Pada halaman grafik candlestick, ketuk ikon rotasi layar di bagian kanan atas.

4) Pada tampilan grafik candlestick horizontal, ketuk Harga Terakhir ▼, Harga Indeks ▼, atau Harga Wajar ▼ di sudut kanan atas, lalu menu dropdown dengan tiga opsi harga akan muncul. Ketuk untuk memilih harga yang ingin digunakan untuk beralih di antaranya.







