1. Apa itu Harga Indeks? Harga indeks adalah rata-rata tertimbang dari harga aset dasar pada berbagi bursa spot utama. Saat harga aset dasar berubah, harga indeks terus diperbarui untuk mencerminkan n1. Apa itu Harga Indeks? Harga indeks adalah rata-rata tertimbang dari harga aset dasar pada berbagi bursa spot utama. Saat harga aset dasar berubah, harga indeks terus diperbarui untuk mencerminkan n
Belajar/Panduan Pemula/Futures/Harga Indek...angan Pasar

Harga Indeks, Harga Wajar, dan Harga Perdagangan Pasar

21 Oktober 2025MEXC
0m
#Dasar#Futures#Pemula
INI
INI$0.04412+10.07%
Tune.FM
JAM$0.0000742-6.90%
CreatorBid
BID$0.04945-5.95%
Orderly Network
ORDER$0.1647-4.07%
Areon Network
AREA$0.007-0.99%

1. Apa itu Harga Indeks?


Harga indeks adalah rata-rata tertimbang dari harga aset dasar pada berbagi bursa spot utama. Saat harga aset dasar berubah, harga indeks terus diperbarui untuk mencerminkan nilai pasar wajar dari pasangan futures. MEXC memilih harga dari bursa utama sebagai sumber setiap indeks Futures untuk memastikan bahwa penetapan harga Futures-nya didasarkan pada data pasar aktual.

Tujuan penetapan harga indeks adalah mengurangi risiko akibat volatilitas harga dan manipulasi pasar, serta menyediakan acuan harga yang lebih stabil.

Metode Perhitungan:


Harga Indeks = (Persentase Bobot Bursa A × Harga Aset Dasar pada Bursa A + Persentase Bobot Bursa B × Harga Aset Dasar pada Bursa B + ... + Persentase Bobot pada Bursa N × Harga Aset Dasar pada Bursa N)

  • Persentase Tertimbang Bursa i = Bobot Bursa i / Total Bobot
  • Total Bobot = Bobot Bursa A + Bobot Bursa B + ... + Bobot Bursa N

MEXC akan memperbarui komponen dan bobot indeks secara berkala. Jika terjadi kondisi pasar ekstrem atau penyimpangan harga abnormal, MEXC akan mengambil tindakan perlindungan tambahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah komponen dan bobot indeks tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Catatan:


Jika data pasar bursa tertentu secara konsisten terlambat atau menyimpang secara signifikan dari pasar, data harganya akan dikecualikan dari perhitungan indeks. Setelah kualitas data dari bursa yang dikecualikan kembali normal, data tersebut akan diintegrasikan kembali ke dalam perhitungan.

Jika harga spot di bursa tertentu menyimpang dari median semua bursa sebesar ±1%, MEXC akan menerapkan mekanisme perlindungan harga dan mengecualikan harga spot dari bursa tersebut (dalam kondisi pasar yang ekstrem, platform dapat menyesuaikan koefisien penyimpangan median untuk pasangan perdagangan tertentu atau menjadi tidak terikat oleh pengaturan ini).

2. Apa Itu Harga Wajar?


Harga wajar dihitung berdasarkan harga indeks dan moving average basis biaya.

Untuk meningkatkan stabilitas pasar dan mengurangi risiko likuidasi selama fluktuasi pasar yang tidak normal, Futures Perpetual MEXC menggunakan sistem penandaan harga wajar yang dirancang secara khusus. Daripada menggunakan harga terakhir, sistem menetapkan harga mark sebagai harga wajar. Sistem ini membantu mencegah penyimpangan yang tidak perlu antara harga pasar dan indeks harga yang disebabkan oleh manipulasi pasar atau kurangnya likuiditas, sehingga menghindari likuidasi yang tidak perlu.

Pada halaman perdagangan Futures MEXC, Anda dapat melihat harga wajar di sisi kanan pasangan perdagangan. Anda juga dapat mengatur grafik candlestick untuk menampilkan harga wajar di bagian atas grafik.


Metode Perhitungan:


Harga Wajar = Median (Premi Tingkat Pendanaan, Harga Wajar Basis Harga Tengah, Harga Terakhir)
  • Premi Tingkat Pendanaan = Harga Indeks × (1 + Tingkat Pendanaan Terbaru × (Jam Hingga Penyelesaian Pendanaan Berikutnya / Periode Penyelesaian Pendanaan dalam Jam))
  • Harga Wajar Basis Harga Tengah = Harga Indeks + Moving Average Basis (periode yang ditentukan) = Harga Indeks + Moving Average [(Harga Bid Terbaik + Harga Ask Terbaik) / 2 - Harga Indeks]
  • Harga Terakhir adalah harga transaksi Futures terkini yang diperbarui secara aktual.

Catatan:


Harga wajar hanya memengaruhi harga likuidasi dan PNL belum terealisasi. Harga ini tidak memengaruhi PNL terealisasi.

Artinya, saat order dieksekusi, pengguna mungkin langsung melihat laba atau rugi belum terealisasi positif atau negatif. Hal ini terjadi karena adanya sedikit penyimpangan antara harga wajar dan harga terakhir. Ini adalah fenomena normal dan tidak berarti bahwa pengguna kehilangan dana, tetapi pengguna harus memperhatikan harga likuidasi untuk mengurangi risiko likuidasi.

3. Apa Itu Harga Terakhir?


Harga terakhir adalah harga ketika pasangan Futures langsung diperdagangkan di buku order MEXC.

Anda dapat melihat harga ini dengan mengklik tab Perdagangan Pasar di area buku order pada halaman perdagangan Futures MEXC.


4. Cara Beralih antara Harga Indeks, Harga Wajar, dan Harga Terakhir di MEXC


4.1 Situs Web


Buka halaman perdagangan Futures di MEXC. Arahkan mouse ke Harga Terakhir ▼, Harga Indeks ▼, atau Harga Wajar ▼ di atas grafik candlestick, lalu menu dropdown dengan tiga opsi harga akan muncul. Klik untuk memilih harga yang ingin digunakan untuk beralih di antaranya.


4.2 Aplikasi


1) Buka Aplikasi MEXC, lalu ketuk Futures di bagian bawah.
2) Pada halaman perdagangan Futures, ketuk ikon candlestick di sudut kanan atas.
3) Pada halaman grafik candlestick, ketuk ikon rotasi layar di bagian kanan atas.
4) Pada tampilan grafik candlestick horizontal, ketuk Harga Terakhir ▼, Harga Indeks ▼, atau Harga Wajar ▼ di sudut kanan atas, lalu menu dropdown dengan tiga opsi harga akan muncul. Ketuk untuk memilih harga yang ingin digunakan untuk beralih di antaranya.


Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berhati-hatilah saat berinvestasi. Platform ini tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Perdagangan futures mata uang kripto menarik banyak sekali investor karena leverage yang tinggi dan kemampuannya untuk meraih laba baik di pasar yang sedang naik maupun turun. Namun, mekanismenya yang

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Dalam perdagangan futures mata uang kripto, manajemen margin merupakan keterampilan krusial yang harus dikuasai setiap pedagang, karena hal ini langsung menentukan profitabilitas dan pengendalian risi

Panduan Copy Trading bagi Lead Trader

Panduan Copy Trading bagi Lead Trader

Copy trading adalah strategi investasi dalam perdagangan mata uang kripto yang memungkinkan investor untuk otomatis meniru perdagangan dari pedagang berpengalaman. Bagi pemula dengan pengetahuan dan p

Futures Mata Uang Kripto: Ringkasan Perkembangan dan Regulasi Trading Lampau

Futures Mata Uang Kripto: Ringkasan Perkembangan dan Regulasi Trading Lampau

1.Trading Forward dan FuturesTrading futures berawal dari trading kontrak futures yang berkembang dari trading forward spot. Bahkan pada zaman Yunani dan Romawi kuno, terdapat tempat trading sentral,

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT