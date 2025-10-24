Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda





Dalam perdagangan futures mata uang kripto, manajemen margin merupakan keterampilan krusial yang harus dikuasai setiap pedagang, karena hal ini langsung menentukan profitabilitas dan pengendalian risiko. Di antara berbagai alat yang disediakan oleh MEXC, fitur Penambahan Margin Otomatis sangat berperan penting. Dengan menambahkan margin secara otomatis ke posisi saat diperlukan, alat ini membantu pedagang mengurangi risiko likuidasi dan memperkuat fleksibilitas strategi perdagangan mereka.





https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT *BTN-Mulai Perjalanan Perdagangan Futures Anda&BTNURL=













margin likuidasi Dalam perdagangan futures mata uang kripto,adalah dana yang didepositkan oleh pedagang untuk membuka dan mempertahankan posisi. Ketika volatilitas pasar mendorong suatu posisi mendekati harga likuidasinya, sistem dapat otomatis menutup posisi tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian lebih lanjut. Untuk mengurangi risiko, MEXC telah menghadirkan fitur Penambahan Margin Otomatis.









Penambahan Margin Otomatis adalah mekanisme yang otomatis mengalokasikan margin tambahan ke posisi isolated yang ada untuk meningkatkan tingkat margin dan mencegah likuidasi. Setelah fitur ini diaktifkan, jika posisi Anda hampir mencapai ambang likuidasi, margin yang tersedia akan otomatis ditransfer ke posisi tersebut untuk membantu menghindari likuidasi.





Setiap penambahan margin otomatis sama dengan jumlah yang diperlukan untuk memenuhi margin pemeliharaan untuk posisi tersebut. Setelah margin ditambahkan, sistem menghitung ulang harga likuidasi yang lebih menguntungkan. Selama proses Penambahan Margin Otomatis, sistem akan terlebih dahulu membatalkan setiap order terbuka yang terkait dengan posisi tersebut untuk memastikan transfer margin dijalankan dengan lancar.





Catatan: Sistem akan otomatis menambahkan margin dalam jumlah inkremental hingga maksimum 100 kali guna memenuhi margin pemeliharaan untuk posisi tersebut. Jika posisi tersebut masih gagal memenuhi level margin yang diperlukan setelah 100 kali penambahan, posisi tersebut akan dilikuidasi.









Pemicu Otomatis : Ketika suatu posisi mendekati harga likuidasinya, sistem akan segera mengalokasikan margin tambahan.

Penambahan Inkremental : Setiap penambahan sama dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi margin pemeliharaan posisi.

Harga Likuidasi yang Dioptimalkan : Setelah margin ditambahkan, harga likuidasi yang lebih menguntungkan dihitung ulang.

Prioritas Pembatalan Order: Sebelum mentransfer dana, sistem akan membatalkan setiap order pembukaan yang belum terisi terkait posisi tersebut untuk memastikan bahwa margin tersedia.





Sederhananya, fitur ini berfungsi sebagai "pengisian ulang otomatis" untuk posisi yang mengurangi kemungkinan likuidasi akibat volatilitas pasar.









Pengaktifan fitur Penambahan Margin Otomatis membantu pedagang mengelola risiko dengan lebih baik di pasar yang volatil. Keunggulan utamanya meliputi:





Risiko Likuidasi Berkurang : Sistem otomatis menambahkan dana, sehingga mencegah posisi dilikuidasi terlalu dini selama fluktuasi pasar jangka pendek.

Fleksibilitas Lebih Besar : Memberikan pedagang lebih banyak waktu untuk menyesuaikan strategi dan mengelola posisi secara efektif.

Harga Likuidasi Lebih Baik : Setelah margin ditambahkan, harga likuidasi baru yang lebih menguntungkan akan dihitung, sehingga meningkatkan keamanan posisi.

Pengendalian Risiko Otomatis: Pedagang tidak perlu terus-menerus memantau pasar karena sistem otomatis mengeksekusi penambahan margin pada saat-saat kritis.





Namun, penting juga untuk diperhatikan:

Jika pergerakan harga yang merugikan terus berlanjut, sistem akan berulang kali menarik saldo Anda yang tersedia hingga habis.

Dalam kondisi pasar yang ekstrem, likuidasi masih dapat terjadi bahkan setelah margin tambahan telah diterapkan.









MEXC menyediakan fitur Penambahan Margin Otomatis yang otomatis mentransfer dana tersedia dari dompet Anda ke margin posisi Anda ketika posisi isolated berisiko dilikuidasi.





Penting untuk diperhatikan bahwa meskipun fitur ini mengurangi kemungkinan likuidasi, dalam kondisi pasar yang ekstrem, fitur ini dapat mengakibatkan hilangnya seluruh aset di Akun Futures Anda.





https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT *BTN-Mulai Perjalanan Perdagangan Futures Anda&BTNURL=









Di bagian bawah halaman perdagangan Futures, dalam bagian Posisi Terbuka, alihkan tombol Penambahan Margin Otomatis untuk mengaktifkannya.













Di bagian bawah halaman perdagangan Futures, dalam bagian Posisi, alihkan tombol Penambahan Margin Otomatis untuk mengaktifkannya.









Catatan: Penambahan Margin Otomatis hanya tersedia dalam Mode Isolated Margin dan tidak didukung dalam Mode Cross Margin.













Saat menggunakan fitur Penambahan Margin Otomatis, pedagang harus menetapkan level margin awal sesuai dengan toleransi risiko dan strategi perdagangan mereka. Dalam praktiknya, langkah ini berarti menilai volatilitas pasar dan pengalaman perdagangan sendiri untuk menentukan level margin yang melindungi posisi terbuka dan memaksimalkan efisiensi modal.









Penambahan Margin Otomatis tidak dapat menghilangkan risiko perdagangan sepenuhnya. Fitur ini dirancang sebagai perlindungan saat posisi menghadapi risiko likuidasi, bukan sebagai pengganti manajemen risiko. Oleh karena itu, pedagang harus mengombinasikannya dengan strategi stop-loss dan menetapkan level stop-loss yang jelas. Ketika harga pasar mencapai titik stop-loss, posisi harus segera ditutup untuk mencegah kerugian lebih lanjut.









Kondisi pasar terus berubah. Saat menggunakan fitur Penambahan Margin Otomatis, pedagang harus memantau perkembangan pasar dengan cermat dan menyesuaikan strategi perdagangan mereka. Misalnya, peristiwa berita besar yang positif atau negatif dapat memicu fluktuasi harga yang tajam. Dalam kasus seperti itu, pedagang perlu menilai eksposur risiko posisi mereka berdasarkan signifikansi berita dan memutuskan apakah akan menyesuaikan level margin atau titik stop-loss.









Pedagang harus rutin meninjau kinerja perdagangan mereka dan mengevaluasi efektivitas Penambahan Margin Otomatis. Berdasarkan peninjauan ini, penyesuaian dapat dilakukan pada strategi perdagangan dan pengaturan Penambahan Margin Otomatis untuk terus meningkatkan pengendalian risiko dan profitabilitas keseluruhan.





Penambahan Margin Otomatis adalah alat manajemen risiko penting yang disediakan oleh MEXC. Pedagang harus sepenuhnya memahami cara kerjanya, mengaturnya dengan tepat, serta mengombinasikannya dengan strategi stop-loss dan pemantauan yang ketat terhadap kondisi pasar untuk mencapai perdagangan yang lebih aman dan stabil. Selalu ingat bahwa perdagangan mencakup risiko dan harus dilakukan dengan hati-hati. Sebelum menggunakan fitur perdagangan apa pun, Anda harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang risiko yang terkait.





Apa itu Tambah Margin? Jika Anda ingin mempelajari selengkapnya tentang margin call, Anda dapat membaca "" untuk mengetahui detail lebih lanjut.





https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT *BTN-Mulai Perjalanan Perdagangan Futures Anda&BTNURL=





Festival Bebas Biaya tanpa biaya Saat ini, MEXC tengah menyelenggarakan acara, sebuah kesempatan eksklusif untuk berdagang. Acara ini memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya perdagangan secara substansial demi mencapai target "hemat lebih banyak, berdagang lebih banyak, hasilkan lebih banyak". Di platform MEXC, Anda dapat sepenuhnya memanfaatkan promosi ini untuk menikmati perdagangan berbiaya rendah, selalu mengikuti tren pasar, dan menangkap peluang investasi yang paling cepat berlalu, sehingga mempercepat perjalanan Anda menuju pertumbuhan aset jangka panjang.





Mengapa Harus Memilih Futures MEXC? Dapatkan wawasan yang lebih dalam tentang keunggulan dan fitur unik Futures MEXC untuk membantu Anda tetap unggul di pasar.

Tutorial Perdagangan Futures MEXC (Aplikasi) Pahami seluruh proses perdagangan Futures di aplikasi dan mulai dengan mudah.



