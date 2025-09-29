Saat memperdagangkan kontrak futures di MEXC atau bursa utama lainnya, PNL perdagangan Anda didasarkan pada tiga komponen: Biaya Perdagangan: Biaya yang timbul selama transaksi. Biaya Pendanaan: PenyeSaat memperdagangkan kontrak futures di MEXC atau bursa utama lainnya, PNL perdagangan Anda didasarkan pada tiga komponen: Biaya Perdagangan: Biaya yang timbul selama transaksi. Biaya Pendanaan: Penye
Panduan PNL dan Biaya Perdagangan Futures MEXC

Bacaan Wajib Pengguna Baru! Panduan PNL dan Biaya Perdagangan Futures MEXC

29 September 2025MEXC
0m
#Dasar#Futures#Pemula
Saat memperdagangkan kontrak futures di MEXC atau bursa utama lainnya, PNL perdagangan Anda didasarkan pada tiga komponen:

  • Biaya Perdagangan: Biaya yang timbul selama transaksi.
  • Biaya Pendanaan: Penyelesaian berkala berdasarkan tingkat pendanaan selama periode kepemilikan posisi.
  • PNL Terealisasi: Laba atau kerugian akhir yang terkunci setelah menutup posisi.

Memahami perhitungan ketiganya akan membantu pedagang menilai pendapatan sebenarnya dari setiap perdagangan secara akurat, mengoptimalkan strategi, mengurangi biaya, dan mengambil keputusan yang rasional dalam berbagai kondisi pasar.

1. Biaya Perdagangan


Dalam perdagangan Futures perpetual, biaya akan bervariasi berdasarkan eksekusi perdagangan:

Biaya Taker: Jika Anda dicocokkan langsung dengan order pada buku order, Anda membayar tarif yang lebih tinggi.

Rumus: Biaya = Nilai Posisi × Biaya Taker (0,040%)

Biaya Maker: Saat Anda memasang limit order pada buku order dan menyediakan likuiditas sambil menunggu order tersebut terisi, biaya biasanya lebih rendah dan terkadang bahkan nol.

Rumus: Biaya = Nilai Posisi × Biaya Maker (0,010%)

Catatan: Tarif berlaku per 15 Agustus 2025. MEXC menerapkan standar biaya yang berbeda untuk perdagangan Futures dan Spot, sehingga Anda disarankan untuk memeriksa tarif terbaru sebelum berdagang guna memilih metode eksekusi yang paling hemat biaya.


2. Biaya Pendanaan


Biaya pendanaan adalah salah satu perbedaan utama antara kontrak futures perpetual dan tradisional. BIaya ini memastikan bahwa harga kontrak futures perpetual tetap selaras dengan aset spot dasarnya.

Di MEXC, Futures Perpetual biasanya menyelesaikan biaya pendanaan setiap 8 jam. Tergantung pada apakah tingkat pendanaan positif atau negatif dan arah posisi Anda (long atau short), Anda akan membayar atau menerima biaya pendanaan.

Jika Anda memiliki posisi long dan tingkat pendanaan positif, Anda perlu membayar biaya pendanaan. Jika tingkat pendanaan negatif, Anda dapat menerima biaya pendanaan. (Biaya pendanaan akan dipertukarkan langsung antar-pengguna.)

Rumus: Biaya Pendanaan = Tingkat Pendanaan × Nilai Posisi (Kontrak × Ukuran × Harga Wajar saat Penyelesaian)

Melacak tren tingkat pendanaan membantu pedagang mengantisipasi biaya kepemilikan dan merencanakan strategi perdagangan mereka dengan lebih tepat.

3. Perhitungan PNL


PNL dibagi menjadi PNL Belum Terealisasi (mengambang) dan PNL Terealisasi (posisi tertutup).

3.1 PNL Belum Terealisasi


Futures USDT-M
Long = (Harga Wajar – Harga Masuk) × Ukuran Posisi
Short = (Harga Masuk – Harga Wajar) × Ukuran Posisi

Futures Coin-M
Long = (1 / Harga Masuk – 1 / Harga Wajar) × Ukuran Posisi
Short = (1 / Harga Wajar – 1 / Harga Masuk) × Ukuran Posisi

3.2 PNL Terealisasi


Futures USDT-M
Long = (Harga Wajar – Harga Masuk) × Ukuran Posisi
Short = (Harga Masuk – Harga Wajar) × Ukuran Posisi

Futures Coin-M
Long = (1 / Harga Masuk – 1 / Harga Keluar) × Ukuran Posisi
Short = (1 / Harga Keluar – 1 / Harga Masuk) × Ukuran Posisi

4. Contoh: PNL dari Pembukaan hingga Penutupan


Seorang pengguna mengambil posisi long 0,1 BTC dalam Futures BTCUSDT senilai 50.000 USDT sebagai Taker menggunakan margin 500 USDT dengan leverage 10x.

Dalam contoh ini, data yang dipilih hanyalah untuk tujuan demonstrasi: Biaya Taker = 0,02%, Biaya Maker = 0,00%, Tingkat Pendanaan = -0,025%

Pengguna perlu membayar biaya sebesar: 50.000 x 0,1 x 0,02% = 1 USDT

Tingkat pendanaan negatif, sehingga pengguna dapat memperoleh Biaya Pendanaan: -50.000 x 0,1 x (-0,025%) = 1,25 USDT

Jika pengguna menjual posisi Futures 0,1 BTC miliknya sebagai Maker ketika harga BTC adalah 60.000:

Maka, PNL terealisasi = (60.000 − 50.000) × 0,1 = 1.000 USDT

Biaya penutupan = 60.000 × 0,1 × 0,00% = 0 USDT

Oleh karena itu, total PNL terealisasi pengguna = 1.000 − 1 + 1,25 − 0 = 1.000,25 USDT

Selain itu, Anda dapat memeriksa riwayat perdagangan Anda guna melihat biaya dan tingkat pendanaan yang dibebankan untuk setiap transaksi, serta PNL setiap order.

5. Alasan Anda Harus Menguasai Perhitungan PNL Futures


  • Evaluasi Perdagangan yang Akurat: Pahami komponen PNL setiap perdagangan, termasuk biaya perdagangan, biaya pendanaan, dan PNL terealisasi, sehingga Anda memperoleh gambaran yang jelas tentang hasil perdagangan Anda dan membantu menghindari keputusan berdasarkan estimasi kasar.
  • Strategi Perdagangan yang Dioptimalkan: Dengan menganalisis PNL pada berbagai skenario perdagangan, Anda dapat mengidentifikasi strategi yang lebih efektif dan langkah yang menimbulkan biaya yang tidak perlu, sehingga memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pendekatan demi meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.
  • Biaya Perdagangan yang Berkurang: Mengetahui perhitungan biaya perdagangan dan biaya pendanaan membantu Anda memilih peran yang tepat (Taker atau Maker) dan mengantisipasi perubahan tingkat pendanaan, sehingga memungkinkan manajemen biaya yang lebih baik dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu.
  • Keputusan Investasi yang Rasional: Pemahaman yang mendalam tentang perhitungan PNL memungkinkan Anda untuk tetap bersikap rasional saat berdagang, menghindari kesesatan akibat fluktuasi pasar jangka pendek, dan mencegah pengikutan membabi buta atau perdagangan berlebihan, sehingga keputusan yang diambil selaras dengan toleransi risiko dan tujuan investasi Anda.

6. Ringkasan


Menguasai rumus perhitungan PNL untuk Futures MEXC membantu Anda menilai hasil dan risiko perdagangan dengan jelas, mempertahankan pengambilan keputusan yang strategis dan rasional, serta mengembangkan rencana perdagangan yang lebih efisien dan terkontrol di berbagai kondisi pasar. Hal ini memungkinkan Anda menghindari biaya yang tidak perlu serta memperoleh laba jangka panjang yang stabil.

Anda dapat masuk langsung ke situs web atau Aplikasi MEXC, mengklik Futures pada bilah navigasi atas, memilih Futures USDT-M atau Coin-M, mendeposit atau mentransfer aset ke akun Futures Anda, mengatur leverage dan arah posisi (long/short), lalu mulai berdagang. Untuk mendapatkan petunjuk langkah demi langkah yang mendetail, baca: Tutorial Perdagangan Futures MEXC (Aplikasi): Cara Berdagang Futures di MEXC".

Bacaan yang Direkomendasikan:


Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

