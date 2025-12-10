Apa itu Cysic (CYS)? Panduan Lengkap Revolusi ComputeFi dalam Komputasi Terdesentralisasi

Lanskap komputasi menghadapi hambatan kritis: sumber daya yang kuat tetap terkunci dalam platform terpusat sementara aplikasi blockchain sangat membutuhkan komputasi yang dapat diakses dan diverifikasi.

Cysic Network muncul sebagai solusi, menjadi pelopor ComputeFi—finansialisasi sumber daya komputasi.

Panduan komprehensif ini mengeksplorasi bagaimana Cysic mengubah GPU, ASIC, dan server menjadi pasar yang dapat diprogram, memungkinkan bukti tanpa pengetahuan, inferensi AI, dan penambangan melalui koordinasi blockchain.

Temukan peran token CYS, arsitektur jaringan, dan mengapa infrastruktur ini dapat membentuk kembali masa depan komputasi Web3.





Poin Utama:

Cysic Network mempelopori ComputeFi dengan mengubah GPU, ASIC, dan siklus komputasi menjadi aset on-chain yang dapat diverifikasi

Token CYS mendukung tata kelola, akses komputasi, dan hadiah staking melalui model token ganda dengan CGT

Jaringan beroperasi melalui konsensus Proof-of-Compute yang menggabungkan token yang di-stake dengan kontribusi komputasi aktual

Cysic telah memproses lebih dari 10 juta bukti ZK untuk mitra produksi termasuk ETHProof, Scroll, dan Aleo

Hardware yang terintegrasi secara vertikal (chip ZK C1, penambang DogeBox) membedakan Cysic dari pesaing yang hanya menggunakan software





Cysic Network adalah infrastruktur komputasi full-stack yang mengubah daya komputasi menjadi aset on-chain yang dapat diverifikasi dan diperdagangkan. Sebagai platform ComputeFi pertama di kripto, Cysic memungkinkan pengembang, perusahaan, dan individu untuk menyumbangkan sumber daya komputasi (GPU, ASIC, CPU) atau meminta komputasi untuk bukti tanpa pengetahuan, inferensi AI, dan beban kerja penambangan. Dibangun sebagai blockchain Layer 1 yang kompatibel dengan EVM menggunakan Cosmos CDK, Cysic meluncurkan mainnet pada 24 September 2025, dan telah memproses 13 juta transaksi untuk lebih dari 1,35 juta pengguna di lebih dari 260.000 node. Jaringan beroperasi melalui mekanisme konsensus Proof-of-Compute yang menggabungkan staking dengan kontribusi komputasi, menciptakan pasar terdesentralisasi di mana komputasi menjadi sama likuid dan dapat diakses seperti mata uang digital.





Aspek Cysic Network Token CYS Sifat Platform blockchain Layer 1 full-stack Token utilitas asli Fungsi Infrastruktur komputasi terdesentralisasi yang mengoordinasikan beban kerja Alat tukar, tata kelola, dan keamanan jaringan Tujuan Mencocokkan penyedia komputasi dengan peminta tugas Memungkinkan staking, membayar biaya, memberi hadiah peserta Ruang Lingkup Seluruh ekosistem termasuk konsensus, hardware, pasar Instrumen ekonomi dalam ekosistem Perbandingan Mirip dengan Ethereum (jaringan) Mirip dengan ETH (token)

Hubungan ini mencerminkan Ethereum dan ETH: Cysic Network menyediakan infrastruktur, protokol, dan pasar, sementara token CYS mendukung transaksi, mengamankan konsensus melalui staking, dan memberikan hak tata kelola melalui konversi CGT (Cysic Governance Token).





Sumber daya komputasi ada di platform yang terisolasi—penyedia cloud mengontrol infrastruktur AI, layanan prover memonopoli beban kerja ZK, dan pool penambangan mendominasi hashpower. Pengembang harus menavigasi banyak vendor, masing-masing dengan sistem proprietary dan penetapan harga yang tidak transparan. Cysic mengagregasi sumber daya terfragmentasi ini ke dalam pasar terpadu yang dapat diakses melalui API standar, menghilangkan ketergantungan vendor dan memungkinkan likuiditas komputasi sejati.

Komputasi cloud tradisional membutuhkan kepercayaan buta pada penyedia terpusat. Pengguna tidak dapat memverifikasi bahwa beban kerja dijalankan dengan benar atau hasil tidak dimanipulasi. Cysic mengimplementasikan verifikasi kriptografis melalui bukti tanpa pengetahuan untuk beban kerja ZK, pemeriksaan redundansi untuk inferensi AI, dan konsensus Byzantine Fault Tolerant untuk integritas data, membuat setiap komputasi dapat dibuktikan benar.

GPU menganggur selama jam tidak sibuk, penambang ASIC beroperasi dengan beban kerja tujuan tunggal, dan pengembang membayar lebih untuk komputasi selama lonjakan permintaan. Pasar dinamis Cysic mencocokkan kapasitas yang tidak digunakan dengan permintaan real-time, memungkinkan hardware beralih antara pembuktian ZK, inferensi AI, dan penambangan berdasarkan profitabilitas, memaksimalkan pemanfaatan dan mengurangi biaya.

AWS, Google Cloud, dan Azure mendominasi akses komputasi, menciptakan kekuatan penetapan harga dan mengecualikan pengguna tanpa kartu kredit atau KYC. Cysic mendemokratisasi akses melalui partisipasi tanpa izin—siapa pun dapat menyumbangkan smartphone atau GPU desktop dan mendapatkan token, sementara peminta hanya membayar untuk hasil yang diverifikasi tanpa penjaga gerbang.









Cysic didirikan oleh tim yang menggabungkan keahlian dalam desain silikon, infrastruktur blockchain, dan akselerasi kriptografis.

Proyek ini muncul dari mengenali bahwa aplikasi terdesentralisasi yang canggih—baik itu rollup Ethereum yang membutuhkan bukti zkSNARK atau layanan AI yang membutuhkan inferensi yang dapat diverifikasi—terhambat oleh komputasi terpusat yang mahal.

Tidak seperti protokol yang hanya menggunakan software, Cysic berinvestasi dalam integrasi vertikal full-stack, merancang ASIC ZK proprietary (chip C1) bersama dengan koordinasi blockchain.

Sejak penelitian awal di 2022, jaringan telah berkembang dari prototipe hardware hingga peluncuran mainnet di September 2025, membangun kemitraan dengan ETHProof, Succinct, Scroll, Aleo, dan proyek ZK terkemuka lainnya sambil memproses lebih dari 10 juta bukti tanpa pengetahuan.









ComputeFi memfinansialisasi komputasi dengan mengubah siklus GPU, hash ASIC, dan pembuatan bukti menjadi primitif yang dapat diperdagangkan. Platform ini bersifat hardware-agnostic (mendukung perangkat komputasi apa pun), workload-agnostic (menangani ZK, AI, penambangan, HPC), dapat diverifikasi (menggunakan kriptografi dan konsensus), dan dapat disusun (dapat diintegrasikan melalui API). Ini menciptakan ekonomi terpadu di mana pengembang meminta tugas, penyedia menjalankannya, dan verifier memastikan kebenaran—semuanya dikoordinasikan on-chain.

Dibangun di atas Cosmos CDK menggunakan Byzantine Fault Tolerance CometBFT, Cysic berinovasi dengan konsensus Proof-of-Compute yang menimbang token CYS yang di-stake dan kontribusi komputasi aktual. Validator harus melakukan staking token dan menyediakan komputasi untuk berpartisipasi, mentolerir hingga sepertiga node jahat. Ini memastikan keamanan jaringan berkorelasi dengan pekerjaan yang benar-benar dilakukan, bukan hanya modal yang dikunci.

Arsitektur Cysic memisahkan perhatian di seluruh lapisan: (1) Lapisan Hardware—perangkat fisik dari ponsel hingga pusat data; (2) Lapisan Konsensus—validasi Proof-of-Compute; (3) Lapisan Eksekusi—smart contract yang menangani penjadwalan pekerjaan dan bridging; (4) Lapisan Produk—modul khusus domain untuk pembuktian ZK, inferensi AI, dan penambangan. Modularitas ini memungkinkan upgrade di lapisan mana pun tanpa mengganggu yang lain, mempercepat inovasi.

Tidak seperti pesaing yang hanya mengandalkan GPU komoditas, Cysic merancang silikon proprietary. Chip ZK C1 memberikan efisiensi 10-100× dibandingkan GPU untuk operasi zkSNARK, sementara penambang DogeBox 1 memungkinkan partisipasi konsumen dengan penghasilan ganda DOGE/CYS. Produk ZK-Air (portabel untuk pengembang) dan ZK-Pro (pusat data perusahaan) memperluas stack hardware, memastikan pasokan nyata memenuhi permintaan protokol.

Cysic melayani beban kerja produksi hari ini: lebih dari 10 juta bukti ZK yang dihasilkan untuk mitra seperti ETHProof dan Scroll, framework inferensi AI yang mendukung model Llama 3-8B dan QwQ-32B, dan integrasi penambangan melalui DogeBox (lebih dari 10.000 pre-order). Daya tarik operasional ini membedakan Cysic dari jaringan komputasi teoretis, membuktikan skalabilitas dengan adopsi yang terukur.

Cysic mengoordinasikan empat peran kunci: Kontributor Komputasi menyediakan daya komputasi mentah dari perangkat mulai dari smartphone hingga cluster ASIC industri, mendapatkan hadiah CYS untuk tugas yang diselesaikan.

Peminta Tugas—operator rollup, pengembang AI, penambang—mengirimkan beban kerja yang menentukan persyaratan seperti memori GPU atau tenggat waktu.

Verifier secara independen memvalidasi hasil melalui pemeriksaan kriptografis (untuk bukti ZK), redundansi (untuk inferensi AI), atau verifikasi hash (untuk penambangan), menambatkan kepercayaan jaringan.

Validator melakukan staking token CYS, berpartisipasi dalam konsensus Proof-of-Compute, dan mengamankan blockchain itu sendiri, menghadapi penalti slashing untuk perilaku jahat. Pemisahan peran ini memastikan tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan pasar sambil mempertahankan verifikabilitas di setiap langkah.





CYS memiliki total pasokan 1.000.000.000 token (tetap, non-inflasi). Distribusi:

40,19% – Insentif Ekosistem : Hibah, bounty, hadiah penambangan, dan insentif staking yang didistribusikan secara dinamis dengan transfer bertahap ke DAO

23,62% – Investor : Pendukung putaran Seed dan Series A; cliff 12 bulan + vesting linier 12 bulan (tidak dapat di-stake saat terkunci)

12,11% – Kontributor : Alokasi tim inti; cliff 12 bulan + vesting linier 36 bulan (tidak dapat di-stake saat terkunci)

16,08% – Insentif Komunitas & Likuiditas : Peserta testnet, hadiah kampanye NFT, airdrop tata kelola, dan penyediaan likuiditas awal

8% – Perbendaharaan Yayasan: Operasi protokol, penelitian, dan upgrade; cliff 12 bulan + vesting linier 24 bulan, dikontrol DAO pasca-peluncuran

Peluncuran Token: Q4 2025 (TGE), dengan klaim airdrop tersedia segera. Struktur vesting memastikan keselarasan jangka panjang—token yang terkunci tidak dapat di-stake hingga di-vest, mencegah dumping prematur sambil memberi hadiah kontribusi berkelanjutan.

Staking CYS mencetak CGT (Cysic Governance Token) dengan rasio 1:1, memberikan kekuatan voting pada upgrade protokol, parameter ekonomi, pemilihan validator, dan manajemen dana komunitas. Token tata kelola yang tidak dapat ditransfer ini memastikan hanya peserta jaringan aktif yang membentuk evolusi Cysic, mencegah serangan tata kelola oleh pemegang pasif. Proposal dan voting terjadi on-chain secara transparan.

Penyedia komputasi mereservasi CYS untuk menjalankan prover, node AI, atau tugas penambangan, dengan prioritas ditentukan oleh ukuran stake dan kinerja historis. Stake yang lebih tinggi membuka alokasi tugas yang lebih baik dan pembayaran yang lebih cepat. Insentif dinamis menyesuaikan berdasarkan permintaan beban kerja nyata—jika permintaan bukti ZK melonjak, staker CYS yang mengarahkan sumber daya ke pembuktian ZK mendapatkan lebih banyak secara proporsional.

CYS menyelaraskan insentif ekonomi di tiga kelompok: Penyedia Komputasi mendapatkan hasil dengan menyediakan hardware dan menjalankan beban kerja; Staker mengamankan konsensus dengan mengunci CYS dan menerima hadiah blok; Kontributor mendapatkan hadiah retroaktif untuk partisipasi mainnet, kampanye, atau pembangunan ekosistem. Semua hadiah mengalir melalui CYS, mengikat permintaan langsung dengan pertumbuhan penggunaan jaringan.









Roadmap Cysic hingga 2026 berfokus pada penskalaan produksi hardware, meluncurkan marketplace AI, dan desentralisasi progresif.

Lini hardware ZK berkembang dari prototipe FPGA ke produksi massal perangkat ZK-Air dan ZK-Pro yang didukung oleh chip C1.

Produksi DogeBox meningkat untuk memenuhi permintaan dari lebih dari 10.000 pre-order sementara R&D mengeksplorasi node penambang generasi berikutnya.

Layanan AI berkembang dengan endpoint inferensi serverless (akhir 2025) yang mendukung model seperti Llama 3-8B, diikuti oleh marketplace pekerjaan pelatihan di mana pengguna dapat men-deploy agen kustom.

Tata kelola jaringan secara bertahap beralih ke kontrol DAO saat komunitas mengambil alih manajemen perbendaharaan dan keputusan parameter protokol, memenuhi visi Cysic untuk menjadikan komputasi sebagai barang publik universal.









Cysic bersaing dengan platform komputasi yang terfragmentasi: Render Network dan IO.net menyewakan GPU untuk AI tetapi tidak memiliki verifikasi ZK atau integrasi penambangan; Succinct dan RiscZero menyediakan layanan pembuktian ZK tetapi tidak meluas ke AI atau beban kerja fleksibel; Akash Network menawarkan komputasi umum tetapi tanpa verifikabilitas kriptografis; pool penambangan tradisional mentokenisasi hashpower tetapi tidak dapat mengalokasikan ulang sumber daya secara dinamis.

Keunggulan Cysic mencakup integrasi vertikal full-stack (dari silikon proprietary ke lapisan konsensus), agnostisisme beban kerja (ZK + AI + penambangan dalam satu pasar), adopsi yang terbukti (lebih dari 10 juta bukti ZK untuk mitra produksi), dan verifikabilitas end-to-end melalui konsensus Proof-of-Compute—tidak ada pesaing yang menggabungkan kekuatan ini.

Cysic Network mempelopori ComputeFi dengan mengubah GPU, ASIC, dan siklus komputasi menjadi aset on-chain yang dapat diverifikasi.

Melalui konsensus Proof-of-Compute yang inovatif, hardware yang terintegrasi secara vertikal (chip ZK C1, penambang DogeBox), dan arsitektur modular yang mendukung bukti ZK, inferensi AI, dan penambangan, Cysic memberikan apa yang tidak dapat diberikan pesaing: pasar terpadu dan likuid untuk komputasi terdesentralisasi.

Dengan 10 juta bukti yang telah diproses, lebih dari 260.000 node aktif, dan kemitraan strategis di seluruh ekosistem ZK, Cysic membuktikan bahwa ComputeFi bukan teoretis—ini adalah infrastruktur operasional yang membentuk kembali fondasi komputasi Web3 hari ini.





