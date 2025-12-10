Berapa Harga yang Harus Dibayar Pasar Jika Kontrol Risiko Tidak Ada?





Pasar kripto menyerupai rimba gelap tempat orang jahat mengintai di batas-batas regulasi, memanfaatkan celah pengawasan untuk keuntungan mereka. Sistem kontrol risiko yang kuat adalah kuncinya, sebagai perisai utama yang menjaga integritas pasar dan stabilitas sistem.









XPL Pada Agustus tahun ini, di pasar pra-peluncuran Hyperliquid, seorang whale memanfaatkan minimnya likuiditas dengan menggelontorkan $15 juta untuk secara agresif mengakumulasi posisi long, dan menghabiskan seluruh buku pesanan dalam waktu singkat. Dalam lima menit, harga XPL melonjak dari $0,60 menjadi $1,80— naik 200%. Lonjakan harga yang tiba-tiba ini membuat trader ritel dengan posisi short tidak siap dan banyak posisi langsung terlikuidasi. Total kerugian para trader diperkirakan telah mencapai puluhan juta dolar, sementara alamat whale di balik operasi ini meraup lebih dari $46 juta.





Para penyerang berhasil memanfaatkan kerentanan pasar, kegagalan aturan platform, dan titik buta kontrol risiko.





1）Defisit Likuiditas: Terbatasnya kedalaman pasar sangat memperparah efek leverage modal. Ukuran posisi whale melampaui likuiditas yang tersedia beberapa kali lipat hingga menciptakan kontrol harga yang dominan.

2）Isolasi Oracle: Yang lebih kritis, oracle Hyperliquid hanya mengandalkan harga internalnya sendiri,

MEXC mengabaikan data pasar eksternal. Saat itu, XPL diperdagangkan sekitar $0,55 di pra-pasar bursa utama seperti, Binance, dan Bybit, sementara harga di Hyperliquid berbeda jauh dan menciptakan pulau harga yang terisolasi.





3）Kekosongan Kontrol Risiko: Platform ini tidak memiliki batas rasio posisi maupun mekanisme penghentian perdagangan selama volatilitas abnormal, sehingga memberi ruang bagi penyerang untuk beraksi.





Sebaliknya, banyak platform trading yang matang telah membangun sistem perlindungan berlapis untuk menangani risiko seperti ini. Platform-platform ini biasanya melarang penggunaan keunggulan modal atau likuiditas untuk manipulasi harga, sekaligus menetapkan batas rasio posisi agar kepemilikan oleh satu alamat atau alamat afiliasi tidak menjadi terlalu terkonsentrasi. Lebih penting lagi, sistem kontrol risiko mereka memantau pola trading abnormal secara real-time dan langsung melakukan intervensi ketika mendeteksi perilaku mencurigakan, sehingga mencegah trader dilikuidasi secara paksa pada harga yang tidak rasional. Tujuan inti mekanisme ini adalah secara proaktif menutup celah aturan, menghentikan siklus manipulasi, dan menciptakan lingkungan trading yang relatif adil bagi semua peserta.









Jika kasus sebelumnya adalah serangan presisi terhadap trader ritel, insiden JELLY menunjukkan serangan yang lebih sistematis pada tingkat protokol platform.





Pada Maret tahun ini, seorang penyerang menggunakan modal $3,5 juta untuk mengatur operasi arbitrase yang menargetkan celah di Hyperliquid. Serangan ini berlangsung sebagai berikut:





1）Membuka posisi short dengan leverage 50x sebesar 430 juta token JELLY menggunakan 3,5 juta USDC (nilai nosional $4,08 juta). Setelah posisi dibuka, alamat-alamat afiliasi berkoordinasi untuk melakukan dump besar-besaran di pasar spot, membuat harga JELLY turun sesaat dan menghasilkan keuntungan kecil pada posisi short. Penyerang kemudian menutup 30 juta posisi short JELLY (dengan keuntungan sekitar $310.000) dan menarik margin sebesar $2,76 juta.





2）Sisa 398 juta posisi short JELLY terlikuidasi. Menurut aturan Hyperliquid saat itu, posisi besar yang tidak diminati harus diserap oleh HLP Vault. Akibatnya, HLP Vault terpaksa mengambil alih posisi ini pada harga sekitar $0,0113.





3）Begitu HLP Vault mengambil alih, whale berbalik arah dan secara agresif melakukan pump JELLY di pasar spot. Dalam satu jam saja, harga JELLY melonjak 515%.





4）Di saat yang sama, sebuah dompet baru yang misterius membuka posisi long dengan leverage 3x pada harga yang sama, dengan keuntungan yang belum terealisasi mencapai $8 juta.





5）Sementara itu, posisi short HLP Vault menimbulkan kerugian di atas kertas yang sempat melebihi $12 juta. Jika harga JELLY tembus $0,17, HLP Vault akan memicu likuidasi, dengan potensi kerugian hingga $240 juta.





Pada akhirnya, Hyperliquid terpaksa menghentikan perdagangan dan menyelesaikan semua posisi short pada harga $0,0095. Meskipun platform nyaris lolos dari bencana keuangan dan bahkan mencetak keuntungan kecil sebesar $700.000, reputasinya mengalami kerusakan yang signifikan. Komunitas bahkan membandingkannya dengan FTX 2.0, dan token asli HYPE sempat anjlok 20%.





Serangan kelas buku teks ini menelanjangi kelemahan platform dalam kontrol risiko tingkat protokol dan identifikasi risiko pihak lawan. Sistem kontrol risiko yang matang harus memiliki beberapa lapisan perlindungan: jika token berlikuiditas rendah tiba-tiba muncul posisi besar ber-leverage tinggi yang sangat tidak sebanding dengan kap pasar, sistem harus segera memicu peringatan dan memulai tinjauan manual; jika operasi terkoordinasi yang sangat mencurigakan seperti membuka posisi short sebelum dumping atau alamat baru dan lama yang bekerja sama melakukan pump harga terdeteksi, platform seharusnya melakukan intervensi dan investigasi alih-alih membiarkan eksekusi otomatis. Lebih penting lagi, dana likuidasi tidak bisa dijadikan penopang tanpa batas. Platform perlu menetapkan batas eksposur risiko maksimum pada dana likuidasi dan menerapkan mekanisme likuidasi serta stop-loss yang jelas untuk membatasi kerugian.









Jika kita memandang bursa sebagai sistem pertahanan berlapis-lapis, keamanan akun berada di lapisan yang paling dekat dengan pengguna, dan sering kali menjadi lapisan yang paling diincar penyerang. Alasannya sederhana: mekanisme pasar dibatasi oleh aturan terprogram, dan sistem aset dilindungi oleh dompet multi-tanda tangan dan dompet dingin. Namun, akun pengguna, terutama proses login, verifikasi, manajemen perangkat, dan otorisasi penarikan, sering kali bergantung pada seberapa ketat kebijakan kontrol risiko bursa dan seberapa cepat intervensi dilakukan.





Pembobolan akun Coinbase tahun 2021 menjadi kisah peringatan definitif yang menyoroti betapa besarnya kerentanan ini.





Dalam insiden itu, peretas tidak membobol server Coinbase, juga tidak menembus batas keamanan dompet on-chain mana pun. Kunci dari seluruh peristiwa ini adalah bahwa penyerang memperoleh alamat email, kata sandi, dan nomor telepon pengguna melalui rekayasa sosial (menipu korban agar secara sukarela memberikan informasi atau melakukan tindakan tertentu setelah berhasil mendapatkan kepercayaannya), lalu memanfaatkan kelemahan desain mekanisme 2FA (autentikasi dua faktor) SMS/Email Coinbase saat itu untuk melewati langkah-langkah verifikasi yang seharusnya menjadi garis pertahanan terakhir. Sejumlah besar akun berhasil diambil alih dan dikosongkan dalam hitungan menit, dan pengguna tidak menyadari adanya kejanggalan karena jalur serangan tampak sepenuhnya sah, dengan peretas menggunakan prosedur 2FA yang terlihat normal.





Coinbase kemudian mengakui bahwa setelah memperoleh informasi dasar pengguna, penyerang dapat merebut kembali kendali atas akun email korban dan membajak kode verifikasi SMS selama proses pemulihan akun, sehingga memungkinkan mereka untuk berhasil masuk ke bursa dan menarik aset. Meskipun Coinbase pada akhirnya memilih untuk mengompensasi kerugian pengguna, insiden ini mengungkap masalah yang lebih mendasar di industri: banyak bursa terlalu bergantung pada langkah rentan seperti kode verifikasi untuk keamanan akun, tanpa membangun sistem pengenalan perilaku yang komprehensif dan sistem kontrol risiko yang dinamis.





Faktanya, kerentanan utama dalam insiden Coinbase terletak pada lemahnya pertahanan di seluruh sistem kontrol risiko akun:





Pertama, tidak adanya sistem pengenalan perilaku lintas dimensi. Kombinasi dari login pertama kali dari lokasi baru, penarikan dalam jumlah besar, dan aktivitas dari perangkat baru seharusnya memicu peringatan tingkat atas untuk sistem kontrol risiko yang matang. Namun, sistem pada saat itu memungkinkan penyerang menyelesaikan penarikan dalam waktu sangat singkat tanpa memicu tindakan pembekuan apa pun.





Kedua, proses penarikan tidak memiliki mekanisme konfirmasi berlapis. Untuk penarikan dalam jumlah besar atau dengan frekuensi tidak normal, bursa seharusnya memicu:

Verifikasi ulang wajib

Tinjauan sekunder manual

Batas kecepatan penarikan

Pengecekan alamat penarikan terhadap basis data risiko





Sistem kontrol risiko yang benar-benar matang tidak hanya mengandalkan mekanisme verifikasi, tetapi juga harus mencakup pengenalan sidik jari perangkat, analisis perilaku IP, model tingkat risiko penarikan, peringatan perlindungan rekayasa sosial, dan mekanisme penguncian penarikan.









Seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus pasar di atas, seiring evolusi berkelanjutan ekosistem trading, mekanisme produk, dan infrastruktur teknis, risiko yang dihadapi platform dan pengguna biasa juga terus meningkat. Akibatnya, mekanisme kontrol risiko yang sistematis bukan lagi pilihan, melainkan persyaratan dasar yang tidak dapat ditawar untuk menjaga market order dan keamanan aset.





Tidak adanya pengawasan kontrol risiko dan mitigasi risiko berarti memberi ruang bagi manipulasi harga yang berbahaya, eksploitasi celah mekanisme, dan perilaku trading yang tidak normal, yang semuanya menimbulkan ancaman signifikan bagi platform dan pengguna. Pada tingkat keamanan akun, tanpa pemantauan, verifikasi, dan intersepsi yang komprehensif oleh sistem kontrol risiko, penyerang dapat menyusup ke akun dan mengendalikan dana melalui titik-titik kritis seperti email pengguna, telepon, dan kunci API.



