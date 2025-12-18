Menyeimbangkan Keamanan dan Akurasi: Logika Dinamis Sistem Kontrol Risiko





Seiring berkembangnya pasar Kripto, begitu pula taktik yang digunakan penipu dan manipulator pasar. Untuk menjaga keamanan pengguna dan menjaga integritas pasar, bursa Kripto harus terus meningkatkan sistem kontrol risiko dan keamanannya. Namun, ini memunculkan tantangan lama: ketika aturan risiko terlalu ketat, positif palsu meningkat dan memengaruhi pengguna yang sah. Ketika aturan terlalu longgar, pelaku jahat bisa lolos.





MEXC Laporan keamanan dan kontrol risikoQ3 2025 menyoroti betapa kompleksnya keseimbangan ini:





Sebanyak 45.513 upaya penipuan terkoordinir berhasil diidentifikasi dan diblokir, sehingga secara signifikan meredam manipulasi pasar terorganisir.

Pelanggaran di Asia Tenggara turun 59% setelah peningkatan verifikasi penarikan dan penyempurnaan deteksi akun tertaut mencurigakan, dengan Indonesia mencatat penurunan 72%.

Di pasar CIS, peningkatan analitik pola transaksi menyebabkan turunnya kolusi multi-akun dan arbitrase ilegal sebesar 31%.

Akurasi KYC meningkat tajam, terutama terhadap upaya penipuan identitas berbasis Deepfake.

Sekitar $900.000 aset pengguna berhasil dipulihkan melalui pelacakan on-chain dan kerja sama dengan penegak hukum.





Hasil ini menunjukkan peran penting mesin risiko modern dalam melindungi pengguna dan menjaga lingkungan trading yang sehat. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan: jika pengguna patuh, mengapa sebagian masih tetap ditandai? Bagaimana sistem kontrol risiko disusun dan diimplementasikan?









Pembatasan akun bisa membuat frustrasi, terutama jika tidak ada pelanggaran yang terlihat. Situasi ini dikenal sebagai positif palsu, yaitu ketika perilaku menyerupai pola risiko yang dikenal meskipun sebenarnya tidak ada pelanggaran.





Ini terjadi karena dua alasan utama: desain sistem keamanan yang konservatif dan keterbatasan bawaan teknologi deteksi saat ini.









Platform Kripto menghadapi konsekuensi besar jika melewatkan insiden pencucian uang atau penipuan besar. Satu kelalaian saja dapat menimbulkan risiko hukum, merusak reputasi, dan merugikan pengguna.





sistem kontrol risiko Untuk itu, platform mengaturyang sengaja dibuat sensitif, memilih meninjau kasus-kasus batas daripada membiarkan ancaman nyata lolos tanpa terdeteksi. Seperti detektor asap yang berbunyi meski hanya terkena asap dapur ringan, sistem memprioritaskan perlindungan pengguna, walau sesekali merepotkan trader yang patuh.





Setiap bursa menyesuaikan tingkat sensitivitasnya berdasarkan basis pengguna, profil likuiditas, dan persyaratan regulasi masing-masing. Sensitivitas lebih tinggi berarti keamanan lebih kuat, tetapi secara tidak terhindarkan juga meningkatkan kemungkinan positif palsu.









Mengapa trading normal bisa ditandai sebagai mencurigakan?





Strategi trading tingkat lanjut terkadang dapat meniru pola data yang biasanya terkait dengan perilaku mencurigakan. Misalnya, seorang Trader profesional yang melakukan transaksi frekuensi tinggi bisa tampak tidak berbeda dengan bot otomatis yang terlibat dalam manipulasi pasar. Demikian pula, pengguna yang melakukan arbitrase cepat di berbagai pasangan trading dapat memicu aktivitas yang menyerupai teknik layering yang sering dikaitkan dengan operasi cuci uang.





Mesin risiko berbasis machine learning dapat mendeteksi pola dengan presisi, tetapi tidak selalu dapat menyimpulkan niat. Ketika aktivitas normal tumpang tindih dengan parameter model risiko, sistem memilih jalur yang lebih aman dan membatasi akun untuk sementara.





Untuk mengurangi gangguan yang tidak perlu bagi pengguna yang sah, bursa Kripto terkemuka terus meningkatkan teknologi dan proses operasionalnya. Model machine learning tingkat lanjut meningkatkan akurasi dan mengurangi positif palsu, sementara prosedur KYC dan AML yang disederhanakan, ditambah saluran banding khusus, memungkinkan pengguna memverifikasi identitas dengan cepat dan mendapatkan kembali akses akun.





Tujuannya sederhana: melindungi pengguna dan pasar tanpa mengganggu trading yang sah.









Menyeimbangkan keamanan dan pengalaman pengguna adalah tantangan jangka panjang.





Mencapai keseimbangan ini membutuhkan peningkatan berkelanjutan. Dipandu filosofi "Utamakan Pengguna", MEXC memperkenalkan kerangka kontrol risiko generasi berikutnya yang dibentuk oleh masukan dari Trader, pakar industri, dan mitra institusional.





Pergeseran terbesar adalah beralih dari respons reaktif ke pencegahan risiko proaktif, menghentikan ancaman sejak awal sekaligus meminimalkan gangguan bagi pengguna yang sah.





Peningkatan ini berfokus pada empat area utama:

Akses API terotorisasi untuk menggantikan pembatasan menyeluruh pada trading otomatis

Mekanisme tinjauan pihak ketiga independen untuk pengambilan keputusan yang adil dan transparan

Saluran prioritas kontrol risiko khusus di dukungan pelanggan

Proses kepatuhan yang lebih terdiprediksi, termasuk batas 180 hari untuk pembatasan akun





Berikut detail peningkatan di keempat area tersebut:













Trading otomatis dan frekuensi tinggi dapat meningkatkan likuiditas, namun sekaligus membuka peluang penyalahgunaan pasar jika tidak diawasi.





MEXC Alih-alih melarang semua trading otomatis,beralih ke model otorisasi bersyarat. Trader kuantitatif dan tim pembuat pasar yang disetujui mendapatkan kembali akses API melalui sistem berbasis izin yang diatur.





Pendekatan ini menawarkan beberapa keuntungan kunci. Meningkatkan likuiditas dan memastikan eksekusi lebih mulus bagi pengguna sehari-hari, mencakup penyaringan risiko selama proses orientasi, serta memprioritaskan pencegahan alih-alih bereaksi setelah insiden terjadi. Dengan demikian, manajemen risiko proaktif diterapkan, menyaring potensi pelaku jahat sebelum memasuki sistem.









Untuk memperkuat akuntabilitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan kontrol risiko, MEXC memperkenalkan komite peninjau independen yang terdiri dari spesialis industri dan institusi pihak ketiga.





Model ini memastikan bahwa banding dievaluasi secara obyektif, keputusan dbuat dengan transparansi dan konsistensi, serta platform menghindari konflik kepentingan dengan tidak bertindak sebagai pemain sekaligus wasit.





Bagi pengguna, ini berarti keyakinan yang lebih tinggi bahwa setiap tindakan kontrol risiko dibenarkan, dapat dibatalkan, dan ditinjau secara independen.









Pengalaman pelanggan berperan penting dalam membangun kepercayaan dan reputasi merek. Untuk mengurangi hambatan bagi pengguna yang terpengaruh oleh positif palsu, MEXC kini menawarkan saluran prioritas kontrol risiko yang diawasi oleh manajer dukungan senior.





Pendekatan ini memastikan verifikasi identitas yang lebih cepat, komunikasi yang jelas, dan pemulihan akses akun yang segera. Dengan tingkat positif palsu yang sudah di bawah 0,1%, kombinasi model risiko yang ditingkatkan dan dukungan yang dipercepat menghasilkan minimnya gangguan dan resolusi yang lebih cepat bagi pengguna.









MEXC juga telah mengoptimalkan alur kerja kepatuhannya terkait manipulasi pasar dan pelanggaran aturan. Periode pembatasan akun maksimum dikurangi menjadi 180 hari, sehingga proses lebih terprediksi tanpa melemahkan penegakan.





Periode pembatasan yang lebih singkat ini tetap memungkinkan pengajuan laporan SAR dan STR, pelaksanaan uji tuntas yang ditingkatkan (EDD), serta kerja sama penuh dengan regulator dan penegak hukum.





Sementara itu, lebih banyak sumber daya diinvestasikan untuk pemantauan berkelanjutan dan deteksi dini, guna membantu menjaga lingkungan trading yang bersih dan adil.









Peningkatan terbaru MEXC mencakup teknologi, tata kelola, dan dukungan pengguna, mencerminkan pergeseran nyata menuju manajemen risiko yang proaktif dan berpusat pada pengguna.





Bagi Trader, ini berarti perlindungan yang lebih baik, minimnya gangguan, dan penyelesaian yang lebih cepat ketika masalah muncul. Bagi bursa, ini merupakan komitmen jangka panjang terhadap transparansi, keadilan, dan integritas pasar, yang merupakan elemen utama yang menopang kepercayaan pengguna.



