Menjaga Pertumbuhan Industri di Tengah Tren Kepatuhan Kripto

26 Desember 2025
Seiring dengan makin terintegrasinya kripto ke dalam sistem keuangan tradisional, aset digital utama berevolusi dari sekadar sarana investasi menjadi alat penting untuk pembayaran dan penyelesaian. Sebagai tanggapan, regulator di seluruh dunia sedang menetapkan kerangka kerja regulasi untuk mendukung inovasi dan efisiensi pembayaran sekaligus memitigasi risiko terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas gelap lain.

Sebagai infrastruktur penting untuk aliran dana dan berdagang, bursa kripto harus terus meningkatkan kemampuan kepatuhan dan manajemen risiko mereka. Platform terkemuka mematuhi standar AML dan sanksi yang diakui secara global guna memastikan konsistensi praktik kendali risiko di seluruh verifikasi sumber dana, pemantauan transaksi, dan pelaporan regulasi jika diperlukan.

1. FATF: Kerangka Kerja Tingkat Atas dan Badan Penetap Aturan


Untuk bursa kripto, penetap standar paling berpengaruh untuk standar kendali risiko adalah Financial Action Task Force (FATF), yaitu badan internasional yang mengembangkan AML dan kerangka kerja pemberantasan pendanaan terorisme. Lebih dari 200 yurisdiksi di seluruh dunia telah berkomitmen untuk memasukkan rekomendasi FATF ke dalam regulasi lokal.

Sejak 2019, FATF secara resmi mengklasifikasikan bursa kripto sebagai Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP). Pada tahun 2025, yurisdiksi yang selaras dengan FATF mencakup sebagian besar pasar kripto utama, yang berarti sebagian besar likuiditas global kini beroperasi dalam kerangka kepatuhan terpadu. Bursa yang gagal mematuhi standar ini berisiko secara bertahap dikeluarkan dari pasar utama, likuiditas, dan kemitraan institusional.

Untuk beroperasi secara legal, bursa harus menerapkan kendali yang sesuai dengan FATF, termasuk uji tuntas pelanggan, pemantauan transaksi, penyaringan sanksi, dan mekanisme pelaporan standar. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda signifikan, pencabutan lisensi, atau delisting.

2. Verifikasi KYC


Kenali Pelanggan Anda (KYC) mewajibkan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka menggunakan dokumentasi valid. Ini adalah langkah AML inti dari standar FATF, yang dirancang untuk mencegah aktivitas terlarang dan menyediakan catatan identitas yang dapat dilacak, sehingga mengurangi masuknya dana curang atau ilegal.

Kerangka kerja regulasi secara global mewajibkan KYC untuk bursa kripto. Di UE, AMLD5 mengklasifikasikan bursa sebagai entitas berkewajiban, sementara Peraturan Transfer Dana (TFR) mewajibkan identifikasi pengirim dan penerima untuk transfer kripto lintas batas. Di Amerika Serikat, bursa harus mematuhi persyaratan AML setingkat bank sejak tahun 2013.

Bagi pengguna, KYC efektif menurunkan risiko penyalahgunaan akun, mengisolasi dana gelap, dan membantu melindungi aset patuh hukum dari tindakan penegakan hukum atau paparan tidak langsung terhadap aktivitas keuangan ilegal.

3. Pemantauan Transaksi


Pemantauan transaksi bukan hanya komponen inti dari kerangka kerja kendali risiko bursa, tetapi juga kewajiban hukum wajib berdasarkan rezim regulasi global. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa platform tidak dieksploitasi untuk aktivitas keuangan gelap.

Berdasarkan standar global FATF, bursa kripto, sebagai Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP), diwajibkan untuk menegakkan kewajiban pemantauan yang setara dengan lembaga keuangan tradisional, termasuk penyaringan pihak mitra pengimbang dan aliran dana secara real-time. Regulasi TFR dan kerangka AMLD Uni Eropa melangkah lebih jauh dengan mewajibkan VASP untuk menerapkan prosedur pemantauan efektif. Secara khusus, TFR menekankan interaksi dengan alamat kelolaan sendiri, yang mewajibkan pengumpulan informasi pengirim dan penerima. Untuk transfer yang melebihi EUR 1.000, bursa juga harus memverifikasi bahwa alamat tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pelanggan.

Untuk memenuhi persyaratan ini, bursa menerapkan kombinasi kerangka pemantauan dan pelacakan off-chain dan on-chain. Pemantauan off-chain berfokus pada perilaku akun, yang memungkinkan deteksi aktivitas real-time seperti wash trading frekuensi tinggi, deposit atau penarikan besar yang tidak normal, dan manipulasi terkoordinasi di berbagai akun. Pelacakan on-chain memanfaatkan alat analitika blockchain khusus untuk menganalisis dan mengelompokkan jalur transaksi, yang mengurangi risiko kepatuhan dari anonimitas. Proses ini memungkinkan bursa untuk melacak asal aset dan mengidentifikasi apakah dana terkait dengan aktivitas darknet, insiden peretasan, atau entitas terkena sanksi. Untuk area dengan risiko tinggi regulasi, seperti token privasi, layanan pencampuran, dan teknik anonimisasi lainnya, sistem secara otomatis meningkatkan tingkat risiko dan memicu kendali risiko yang sesuai atau tinjauan manual.

Pemantauan transaksi yang solid tidak hanya memastikan operasi platform patuh hukum dan stabil, tetapi juga membantu mengisolasi dana gelap dan perilaku berdagang tidak normal. Dengan mengurangi distorsi yang disebabkan oleh volume palsu dan aktivitas gelap, langkah ini mendukung likuiditas asli, penemuan harga yang efektif, dan lingkungan berdagang yang adil dan sehat.

4. Sanksi dan Pembekuan Aset


Dalam kerangka kerja AML/CFT (tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme) global, pembekuan aset adalah kewajiban kepatuhan yang mendasar.

Standar FATF secara eksplisit mewajibkan lembaga keuangan untuk menerapkan langkah mitigasi risiko yang sesuai setelah risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme teridentifikasi. Secara khusus, ketika seorang pelanggan atau transaksi cocok dengan daftar sanksi, VASP secara hukum diwajibkan untuk membekukan aset dan memblokir transaksi “tanpa penundaan.” Pada tahun 2025 saja, tindakan penegakan hukum A.S. untuk pelanggaran AML/CFT menghasilkan denda melebihi USD 1,1 miliar, dan bursa kripto menyumbang USD 927,5 juta dari total tersebut. Sejumlah kasus besar melibatkan platform seperti OKX, BitMEX, dan KuCoin, dengan pelanggaran inti dari implementasi AML dan KYC yang tidak memadai.

Pedoman FATF lebih lanjut menekankan bahwa VASP dan pihak terkait harus memiliki kemampuan teknis untuk menegakkan sanksi dan langkah mitigasi risiko, termasuk kemampuan untuk membatasi atau membekukan aset jika sesuai guna mengimplementasikan secara efektif sanksi keuangan yang ditargetkan dan mengganggu jaringan kriminal.

Oleh karena itu, ketika sistem kendali risiko mendeteksi indikator risiko tinggi atau kecocokan sanksi, aktivasi pembatasan atau pembekuan aset telah menjadi standar industri. Semua tindakan ini bukanlah keputusan diskresioner platform, melainkan persyaratan yang diamanatkan secara hukum di bawah kerangka kerja yang terharmonisasi secara global. Denda besar atau bahkan konsekuensi regulasi lebih parah dapat dijatuhkan pada platform jika gagal mematuhinya.

5. Mekanisme Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR)


Mekanisme Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) adalah persyaratan statuter berdasarkan kerangka kerja AML/CFT global. Berdasarkan standar FATF, lembaga keuangan, termasuk bank, penyedia pembayaran, dan bursa kripto, harus secara rahasia melaporkan dugaan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau aktivitas kriminal kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) nasional dalam jangka waktu yang ditentukan. Pemicu dapat mencakup transfer besar yang tidak dapat dijelaskan, sumber dana yang tidak jelas, atau interaksi dengan alamat berisiko tinggi.

Alur kerja SAR standar biasanya dimulai dengan deteksi aktivitas mencurigakan, diikuti dengan investigasi internal yang mencakup pengumpulan bukti dan uji tuntas disempurnakan. Jika diperlukan, akun atau transaksi dapat dibatasi atau dibekukan, dengan catatan lengkap yang disimpan untuk tujuan kepatuhan, dan platform bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau otoritas yudisial berwenang.

Proses ini diatur oleh dua prinsip inti. Ketepatan waktu mengharuskan pengajuan SAR dalam jangka waktu yang ditentukan, umumnya dalam 30 hari di Amerika Serikat (dapat diperpanjang hingga 60 hari dalam kasus kompleks), atau sesegera mungkin di Uni Eropa. Kerahasiaan secara tegas melarang platform untuk mengungkapkan aktivitas pemantauan atau pengajuan SAR kepada pelanggan, yang akan dikenakan sanksi hukum jika melanggarnya.

Selain memerangi kejahatan keuangan, mekanisme SAR berfungsi untuk menahan risiko dan melindungi pengguna patuh hukum. Dalam kebanyakan kasus, setelah pengguna memberikan penjelasan masuk akal atau dokumentasi pendukung, akun dapat dipulihkan setelah tinjauan kepatuhan selesai.

6. Proses Banding Setelah Kendali Risiko Terpicu


Ketika indikator risiko memicu tinjauan lebih lanjut, pengguna mungkin diminta untuk menyerahkan informasi tambahan. Jika pembatasan diterapkan, MEXC menyediakan proses banding yang jelas dan mudah diakses.

Pengguna dapat mengakses halaman pengajuan melalui Situs Web ResmiPusat BantuanTinjauan Risiko Akun untuk mengunggah dokumen identitas dan sumber dana. Tinjauan biasanya melibatkan verifikasi dokumen (sekitar tiga hari kerja) diikuti dengan analisis perilaku risiko. Progres dapat dilacak di halaman, dengan pembaruan yang diberikan melalui email.


Sementara itu, MEXC baru-baru ini menerapkan serangkai optimisasi pada pengalaman pengguna kendali risikonya, yang bertujuan untuk membangun mekanisme banding lebih transparan, efisien, dan berpusat pada pengguna. Satuan tugas banding khusus telah dibentuk untuk mempercepat pemrosesan permintaan buka blokir akun. Pengguna terdampak dapat mengajukan banding melalui saluran yang ditunjuk secara resmi, dengan pemimpin layanan pelanggan mengoordinasikan tindak lanjut dengan segera. Mekanisme ini secara signifikan meningkatkan aksesibilitas umpan balik pengguna, sehingga komunikasi menjadi lebih langsung dan efisien.

Untuk menjaga keamanan platform secara keseluruhan dan mematuhi persyaratan peraturan yang berlaku, kepatuhan dan kendali risiko tetap menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar. Sambil menerapkan sejumlah langkah kendali risiko yang ketat, platform secara bersamaan menyediakan prosedur verifikasi dan banding pendukung untuk memastikan bahwa semua keputusan ditangani dengan kecermatan dan keadilan yang sesuai.

Kerangka kerja banding kendali risiko MEXC terus berevolusi berdasarkan umpan balik komunitas dan pengguna. Platform berkomitmen menawarkan panduan lebih lugas, saluran komunikasi lebih lancar, dan jalur yang memadai serta praktis bagi pengguna untuk menggunakan hak banding mereka dalam kerangka institusional yang terdefinisi dengan jelas.

7. Standardisasi Kendali Risiko di Tengah Tren Kepatuhan Industri


Seiring dengan makin terintegrasinya kripto ke dalam sistem keuangan tradisional, kerangka kerja dan standar regulasi makin matang, yang memandu industri menuju perkembangan lebih sehat dan berkelanjutan. Semua upaya ini bertujuan untuk menyeimbangkan inovasi dan kenyamanan bagi pengguna dan investor sambil secara efektif memberantas aktivitas gelap.

Sebagai lapisan infrastruktur utama yang mendorong adopsi dan aplikasi aset digital, bursa harus secara proaktif beradaptasi dengan tren ini. Mencapai keseimbangan antara menegakkan standar kepatuhan, memblokir aktivitas ilegal, dan meminimalkan disrupsi terhadap aktivitas berdagang dan pengalaman pengguna yang sah telah menjadi tantangan utama, dan prioritas jangka panjang yang krusial, bagi bursa.

Kerangka kerja kendali risiko generasi berikutnya dari MEXC secara sistematis mengintegrasikan tolok ukur kepatuhan ini ke dalam operasi platform sehari-hari, yang mencakup area inti seperti verifikasi identitas, pemeriksaan sumber dana, pemantauan transaksi mencurigakan, dan deteksi manipulasi multiakun. Langkah ini memastikan bahwa semua penilaian risiko dapat dilacak, berbasis bukti, dan dapat diaudit.

Pada akhirnya, tujuan kendali risiko bukanlah untuk membatasi aktivitas berdagang yang sah, tetapi lebih berfokus pada identifikasi dan pencegahan risiko, mencegah perilaku jahat, dan melindungi sebagian besar pengguna yang patuh pada aturan. Pasar yang sehat dan berkelanjutan tidak dapat ada tanpa aturan. Hanya dengan standar yang jelas dan perlindungan yang solid, para trader dapat bersaing secara adil dan platform dapat mencapai pertumbuhan jangka panjang yang stabil.

Sumber Daya:
  1. Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/2025-Targeted-Upate-VA-VASPs.pdf.coredownload.pdf
  2. VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/RBA-VA-VASPs.pdf.coredownload.inline.pdf
  3. INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION: The FATF Recommendations https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf?nocache=true
  4. DIRECTIVE (EU) 2018/843 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843
  5. REGULATION (EU) 2023/1113 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2023 on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets and amending Directive (EU) 2015/849 (recast) (Text with EEA relevance) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1113
  6. Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies https://www.fincen.gov/system/files/shared/FIN-2013-G001.pdf
  7. Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf
  8. Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry https://ofac.treasury.gov/media/913571/download?inline
  9. FinCEN Suspicious Activity Report (FinCEN SAR) Electronic Filing Requirements https://bsaefiling.fincen.gov/docs/FinCENSARElectronicFilingRequirements.pdf

