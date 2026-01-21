Depresi Tropis Ada melemah menjadi LPA

MANILA, Filipina – Depresi Tropis Ada (Nokaen) melemah menjadi area tekanan rendah (LPA) pada pukul 14.00 hari Rabu, 21 Januari, saat mendekati batas timur Wilayah Tanggung Jawab Filipina (PAR).
LPA yang dulunya merupakan Ada terakhir terlihat 1.285 kilometer di timur Luzon Tengah pada pukul 16.00 hari Rabu.
Administrasi Layanan Atmosfer, Geofisika, dan Astronomi Filipina (PAGASA) mengatakan LPA bergerak ke tenggara dengan kecepatan 20 kilometer per jam (km/jam).
LPA ini tidak lagi mempengaruhi negara tersebut dan mungkin akan menghilang dalam 48 jam.
Ada, siklon tropis pertama Filipina untuk tahun 2026, berkembang di dalam PAR pada 14 Januari lalu.
Pada puncaknya, Ada merupakan badai tropis dengan kecepatan angin maksimum berkelanjutan 85 km/jam, tetapi secara bertahap melemah karena lonjakan muson timur laut atau amihan. Sinyal No. 2 adalah sinyal angin siklon tropis tertinggi yang dikeluarkan akibat Ada.
Ada tidak mendarat di Filipina, tetapi memicu hujan sedang hingga deras di Caraga, Visayas Timur, dan Bicol minggu lalu, menyebabkan banjir dan tanah longsor. Setidaknya dua orang dilaporkan tewas di Bicol.
Pada Rabu malam, muson timur laut mungkin membawa hujan ringan ke beberapa bagian Luzon, tetapi tidak akan ada "dampak signifikan."
PAGASA menambahkan bahwa lonjakan muson timur laut masih akan membawa hembusan kuat hingga kekuatan angin kencang ke wilayah-wilayah berikut:
Rabu, 21 Januari
Kamis, 22 Januari
Jumat, 23 Januari
Kondisi di wilayah pesisir tertentu juga masih berbahaya, dengan peringatan angin kencang yang dikeluarkan pada Rabu sore karena muson timur laut.
Hingga laut sangat bergelombang (perjalanan berisiko untuk semua kapal)
Hingga laut bergelombang (kapal kecil tidak boleh berlayar ke laut)
Hingga laut sedang (kapal kecil harus mengambil tindakan pencegahan atau menghindari berlayar, jika memungkinkan)
Sementara itu, PAGASA memantau sebuah LPA di luar PAR, terletak 2.225 kilometer di timur Mindanao tenggara pada pukul 15.00 hari Rabu.
Spesialis Cuaca PAGASA Benison Estareja mengatakan LPA ini tidak mungkin berkembang menjadi depresi tropis, dan juga tidak mungkin memasuki PAR.
Biro cuaca memperkirakan dua hingga delapan siklon tropis akan terbentuk di dalam atau memasuki PAR pada paruh pertama tahun 2026. Berikut perkiraan per bulan:
– Rappler.com