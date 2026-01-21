BursaDEX+
Wilayah tekanan rendah yang dulunya Depresi Tropis Ada (Nokaen) mungkin akan menghilang dalam 48 jam, kata PAGASA pada Rabu sore, 21 JanuariWilayah tekanan rendah yang dulunya Depresi Tropis Ada (Nokaen) mungkin akan menghilang dalam 48 jam, kata PAGASA pada Rabu sore, 21 Januari

Depresi Tropis Ada melemah menjadi LPA

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/21 19:05
MANILA, Filipina – Depresi Tropis Ada (Nokaen) melemah menjadi area tekanan rendah (LPA) pada pukul 14.00 hari Rabu, 21 Januari, saat mendekati batas timur Wilayah Tanggung Jawab Filipina (PAR).

LPA yang dulunya merupakan Ada terakhir terlihat 1.285 kilometer di timur Luzon Tengah pada pukul 16.00 hari Rabu.

Administrasi Layanan Atmosfer, Geofisika, dan Astronomi Filipina (PAGASA) mengatakan LPA bergerak ke tenggara dengan kecepatan 20 kilometer per jam (km/jam).

LPA ini tidak lagi mempengaruhi negara tersebut dan mungkin akan menghilang dalam 48 jam.

Ada, siklon tropis pertama Filipina untuk tahun 2026, berkembang di dalam PAR pada 14 Januari lalu.

Pada puncaknya, Ada merupakan badai tropis dengan kecepatan angin maksimum berkelanjutan 85 km/jam, tetapi secara bertahap melemah karena lonjakan muson timur laut atau amihan. Sinyal No. 2 adalah sinyal angin siklon tropis tertinggi yang dikeluarkan akibat Ada.

Ada tidak mendarat di Filipina, tetapi memicu hujan sedang hingga deras di Caraga, Visayas Timur, dan Bicol minggu lalu, menyebabkan banjir dan tanah longsor. Setidaknya dua orang dilaporkan tewas di Bicol.

Pada Rabu malam, muson timur laut mungkin membawa hujan ringan ke beberapa bagian Luzon, tetapi tidak akan ada "dampak signifikan."

PAGASA menambahkan bahwa lonjakan muson timur laut masih akan membawa hembusan kuat hingga kekuatan angin kencang ke wilayah-wilayah berikut:

Rabu, 21 Januari

  • sebagian besar Luzon, Visayas, Caraga, Wilayah Davao, Semenanjung Zamboanga, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Basilan, Tawi-Tawi

Kamis, 22 Januari

  • sebagian besar Luzon, Visayas, Caraga, Wilayah Davao, Mindanao Utara, Semenanjung Zamboanga, Lanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi

Jumat, 23 Januari

  • sebagian besar Luzon, Visayas, Caraga, Wilayah Davao, Mindanao Utara, Semenanjung Zamboanga, Lanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi

Kondisi di wilayah pesisir tertentu juga masih berbahaya, dengan peringatan angin kencang yang dikeluarkan pada Rabu sore karena muson timur laut.

Hingga laut sangat bergelombang (perjalanan berisiko untuk semua kapal)

  • Pesisir Batanes, Kepulauan Babuyan, daratan utama Cagayan, Isabela, dan Ilocos Norte – ombak hingga 5 meter
  • Pesisir Ilocos Sur dan Aurora; pesisir utara dan timur Kepulauan Polillo, Catanduanes, dan Samar Utara; pesisir utara Camarines Norte dan Camarines Sur; pesisir timur Albay, Sorsogon, Samar Timur, Kepulauan Dinagat, dan Kepulauan Siargao-Bucas Grande – ombak hingga 4,5 meter

Hingga laut bergelombang (kapal kecil tidak boleh berlayar ke laut)

  • Pesisir Wilayah Ilocos yang tersisa; pesisir daratan utama Quezon bagian utara; pesisir barat Pangasinan – ombak hingga 4 meter
  • Pesisir Zambales, Kepulauan Kalayaan, dan Surigao del Sur; pesisir timur Davao Oriental; pesisir Kepulauan Polillo dan Catanduanes yang tersisa – ombak hingga 3 meter

Hingga laut sedang (kapal kecil harus mengambil tindakan pencegahan atau menghindari berlayar, jika memungkinkan)

  • Pesisir Kepulauan Caluya dan Cuyo – ombak hingga 2,5 meter
  • Pesisir Oriental Mindoro, Occidental Mindoro termasuk Kepulauan Lubang, Marinduque, dan Antique; pesisir timur Iloilo tenggara; pesisir barat Bataan dan Zamboanga del Norte bagian barat laut; pesisir Batangas; pesisir Palawan yang tersisa – ombak hingga 2 meter
Sementara itu, PAGASA memantau sebuah LPA di luar PAR, terletak 2.225 kilometer di timur Mindanao tenggara pada pukul 15.00 hari Rabu.

Spesialis Cuaca PAGASA Benison Estareja mengatakan LPA ini tidak mungkin berkembang menjadi depresi tropis, dan juga tidak mungkin memasuki PAR.

Biro cuaca memperkirakan dua hingga delapan siklon tropis akan terbentuk di dalam atau memasuki PAR pada paruh pertama tahun 2026. Berikut perkiraan per bulan:

  • Januari – 0 atau 1
  • Februari – 0 atau 1
  • Maret – 0 atau 1
  • April – 0 atau 1
  • Mei – 1 atau 2
  • Juni – 1 atau 2

– Rappler.com

