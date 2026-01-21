Cardano Memangkas Kontrol Pusat dengan Delegasi Besar 220M ADA

Cardano Foundation pada hari Selasa mengonfirmasi pembaruan tata kelola yang signifikan setelah mendelegasikan 220 juta ADA dalam kekuatan voting kepada 11 perwakilan delegasi komunitas yang baru dipilih, yang dikenal sebagai DReps.

Langkah ini merupakan pencapaian pertama yang diselesaikan di bawah peta jalan tata kelola yang diperbarui oleh Foundation dan menandai pergeseran yang jelas menuju pengambilan keputusan yang lebih luas dan dipimpin komunitas di seluruh jaringan Cardano.

Setelah delegasi terbaru, total 360 juta ADA telah diberikan kepada DReps komunitas oleh Foundation.

Ini berarti bahwa kekuatan voting dari entitas terpusat telah berkurang, dan kekuatan voting dari para builder, infrastruktur, dan anggota ekosistem lainnya telah meningkat. Semua delegasi sekarang aktif dan memiliki dampak pada voting on-chain.

Sebagai bagian dari pembaruan yang sama, Foundation juga telah melakukan perubahan dalam delegasi kekuatan votingnya. Alih-alih menyimpan beberapa ADA pada auto-abstain, Foundation mendelegasikan sendiri jumlah yang tersisa, yaitu 171 juta ADA.

Ini adalah jumlah yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, tetapi ini akan mengurangi kekuatan voting Foundation sekitar 43 juta ADA.

Kekuatan Tata Kelola Bergerak Lebih Dekat ke Komunitas Cardano

Ini dianggap sebagai perubahan praktis, bukan simbolis. DReps yang terpilih tidak harus berbagi pandangan Foundation tentang voting dan harus memberikan suara secara independen dalam masalah tata kelola. Ini dianggap sebagai bagian yang diperlukan dari sistem tata kelola yang kuat dan terdesentralisasi.

Foundation mendistribusikan kekuatan voting kepada pengembang, builder, operator, dan pemimpin yang peduli dengan adopsi. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang mendominasi kelompok lain. Foundation juga ingin ADA yang didelegasikan menjadi aktif dan terlibat dalam tata kelola.

Adopsi dan Operasi Jaringan Menjadi Prioritas

Beberapa DReps baru akan fokus pada perluasan penggunaan Cardano di dunia nyata. DReps ini termasuk Ha-Nguyen dari Cardano Vietnamese Community, Patrick Tobler dari NMKR, Masumi, Florian Volery dari Liqwid, Goofycrisp dari Snek, James Meidinger dari USDM, dan Phillerino dari Flow Labs.

Area fokus untuk DReps meliputi pendidikan, keuangan terdesentralisasi, NFT, infrastruktur stablecoin, dan pengalaman pengguna.

Operator stake pool, pengembang alat, dan penyedia infrastruktur diwakili di sisi operasional oleh delegasi seperti Martin Lang, Dmytro Stashenko dari Adastat, Ian Hartwell dari HEPY stake pool, Mike Fullman dari Pooltool dan Dave dari DAVE Pool.

Mereka masih fokus pada kinerja, transparansi, dan stabilitas jangka panjang jaringan. Cardano Foundation telah mendesak pemegang ADA dan anggota mereka dalam komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam DReps karena struktur tata kelola jaringan masih berkembang.

