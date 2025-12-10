Memaksimalkan Efisiensi Manajemen Aset dengan Alat AI MEXC





MEXC menggunakan fitur AI canggih untuk membantu Anda menganalisis tren pasar secara ilmiah dan mengoptimalkan strategi alokasi aset Anda secara strategis. Panduan ini mengeksplorasi dua alat yang kuat: Smart Candles dan AI Consultant.









Smart Candles adalah alat analisis AI canggih MEXC yang memperkirakan pergerakan harga melalui analisis data historis yang komprehensif, memberikan wawasan profesional untuk meningkatkan keputusan investasi Anda.









Metode 1: Melalui Daftar Unggulan

1）Buka Aplikasi MEXC dan masuk

2) Ketuk [Featured AI] di halaman utama

3) Pilih pasangan trading yang Anda inginkan (misalnya, BTC/USDT)

4) Pilih [AI Analysis] untuk menjelajahi wawasan terperinci









Metode 2: Melalui Feed Berita

1）Ketuk [Discover] di halaman utama Aplikasi MEXC

2) Navigasikan ke feed [News]

3) Ketuk [AI Analysis] untuk melihat wawasan token yang komprehensif













Visualisasi Zona Support dan Resistance: Buka halaman Smart Candles, buka pengaturan [Display], aktifkan [Support and Resistance (S&R) Zone], dan lihat zona yang diidentifikasi AI langsung di grafik Anda.









Analisis Tren AI: Terima rekomendasi bullish atau bearish untuk menavigasi arah pasar dengan percaya diri.





Analisis Multi-Timeframe: Beralih antar timeframe untuk pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku pasar jangka pendek dan jangka panjang.





Indikator Acara Penting: Acara penting yang menggerakkan pasar ditandai pada grafik. Simbol meliputi:

Simbol Arti Simbol paus Aktivitas investor besar Petir merah/hijau Acara penting masa lalu Petir hitam Acara penting yang akan datang Buku catatan merah/hijau Berita keuangan masa lalu Buku catatan hitam Berita keuangan yang akan datang





Catatan: Analisis Smart Candles mencerminkan interpretasi AI dari data timeframe tertentu dan disediakan hanya untuk referensi. Wawasan ini tidak merupakan nasihat investasi.









AI Consultant adalah pendamping keuangan canggih MEXC yang dirancang untuk memperdalam pemahaman aset Anda, meningkatkan strategi alokasi, mengurangi risiko, dan mendukung kinerja trading Anda secara keseluruhan.









1）Buka Aplikasi MEXC dan masuk

2) Ketuk tombol [Wallets] di bagian bawah

3) Tinjau portofolio Anda di halaman [Overview] aset

4) Ketuk carousel di bawah [Crypto] untuk mengakses dashboard MEXC-AI









Tahap Pra-investasi: Analisis Presisi





AI Consultant membangun profil personal Anda dan menghasilkan sinyal trading yang dapat ditindaklanjuti. Melalui diagnostik, analisis sinyal, dan penyelarasan strategi, ini membantu memandu pengambilan keputusan dan perencanaan portofolio Anda.





Tahap Pasca-investasi: Dukungan Berkelanjutan





Setelah Anda berinvestasi, AI Consultant memberikan wawasan yang disesuaikan dan rekomendasi berkelanjutan berdasarkan pola trading Anda. Ini berkembang menjadi pendamping investasi jangka panjang.





Analisis dan Optimasi Portofolio Cerdas





AI Consultant memantau komposisi portofolio Anda, mengidentifikasi kerentanan, dan menyarankan perbaikan. Misalnya, jika Anda memegang 100.000 USDT dengan alokasi signifikan ke XRP dan ETH , AI mungkin mengusulkan penyesuaian strategis berdasarkan kondisi pasar, rasio alokasi, dan eksposur risiko.





Catatan: Wawasan AI Consultant berasal dari pola trading historis Anda dan disediakan hanya untuk referensi. Rekomendasi ini tidak merupakan nasihat investasi.







