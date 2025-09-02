1. Apa itu DEX+ MEXC? DEX+ MEXC adalah platform agregasi trading terdesentralisasi (Agregator DEX) yang mengintegrasikan beberapa DEX untuk menyediakan jalur trading terbaik kepada pengguna dengan men1. Apa itu DEX+ MEXC? DEX+ MEXC adalah platform agregasi trading terdesentralisasi (Agregator DEX) yang mengintegrasikan beberapa DEX untuk menyediakan jalur trading terbaik kepada pengguna dengan men
Belajar/Learn/DEX+/Cara Menggu...n DEX+ MEXC

Cara Menggunakan DEX+ MEXC

2 September 2025MEXC
0m
#Pemula
Polytrade
TRADE$0.04988-3.61%
TokenFi
TOKEN$0.006913-4.23%
Binance Coin
BNB$987.37-0.79%
Masa
MASA$0.00646+4.53%
Orderly Network
ORDER$0.1658-4.43%

1. Apa itu DEX+ MEXC?


DEX+ MEXC adalah platform agregasi trading terdesentralisasi (Agregator DEX) yang mengintegrasikan beberapa DEX untuk menyediakan jalur trading terbaik kepada pengguna dengan mengurangi slippage dan mengoptimalkan biaya trading Sebagai solusi trading terdesentralisasi terbaru yang diluncurkan oleh MEXC, DEX+ mendukung trading lebih dari 10,000 aset on-chain untuk memastikan pengguna selalu mengeksekusi trade dengan harga terbaik demi memberikan pengalaman trading DEX yang lancar.

2. Cara Menggunakan DEX+ MEXC


Penggunaan DEX+ pada antarmuka Web dan Aplikasi sangat mirip. Kami akan menunjukkan penggunaan berdasarkan Aplikasi.

2.1 Cara Membuka Akun DEX+


Jika Anda adalah pengguna baru di platform MEXC, Anda dapat membaca "Cara Mendaftar Akun MEXC", lalu mengikuti instruksi langkah demi langkah untuk mendaftar akun MEXC. Setelah mendaftar, akun DEX+ Anda akan diaktifkan secara otomatis.

Jika Anda sudah menjadi pengguna MEXC, buka Aplikasi MEXC, ketuk DEX+ untuk mengakses halaman, tinjau dan setujui perjanjian pengguna, lalu ketuk Daftar di DEX+ untuk mengaktifkan akun DEX+ Anda.


2.2 Menerima Aset di DEX+


Di halaman DEX+, pilih Dompet, ketuk Terima, pilih Kripto dan Jaringan, masukkan Jumlah, lalu ketuk Konfirmasi untuk mentransfer aset dari akun MEXC Anda ke DEX+.

Jika Anda tidak melihat token deposit yang sesuai selama proses transfer, gunakan fitur Konversi pada halaman deposit untuk mengonversi dan mendepositkan token dengan cepat.

Catatan: DEX+ mendukung jaringan seperti Solana, BNB Chain, Base, dan TRON. Jaringan dan token lainnya akan didukung di masa mendatang.


2.3 Melakukan Trading Token Populer


Ketuk tombol Trade di bagian bawah halaman, pilih token yang ingin di-trade, pilih jenis order, masukkan parameter yang sesuai (seperti harga, jumlah, dll.), lalu ketuk Beli untuk memperoleh token yang sesuai.

Catatan:

1) Karena level kemacetan jaringan blockchain bervariasi, penyelesaian transaksi tertentu mungkin memerlukan waktu beberapa detik hingga beberapa menit.

2) DEX+ saat ini mendukung jenis order berikut: Market Order, Limit Order, Beli/Jual Cepat, Limit Order Lanjutan, dan Jual Otomatis (TP/SL). Pengguna dapat memilih jenis order yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

3) Saat memilih token yang akan di-trade, Anda dapat melihat informasi mendetail tentang token tersebut di halaman Pasar untuk menilai potensi risiko. Selain itu, Anda dapat memfilter token melalui daftar seperti Sedang Tren, Alpha, Pump.fun, dan Smart Money.


2.4 Melihat Catatan Trading


Setelah menyelesaikan trade, Anda dapat melihat posisi Anda saat ini dalam Posisi di bagian bawah halaman trading. Ketuk ikon buku catatan di sampingnya untuk membuka Riwayat Trade, tempat Anda dapat melihat catatan trade lampau.


2.5 Mengirim Aset dari DEX+


Di halaman DEX+, pilih Dompet, ketuk Kirim, pilih Kripto dan Jaringan, masukkan Jumlah, lalu ketuk Konfirmasi untuk mentransfer aset dari DEX+ ke akun MEXC Anda.

Catatan: DEX+ mendukung jaringan seperti Solana, BNB Chain, Base, dan TRON. Jaringan dan token lainnya akan didukung di masa mendatang.


DEX+ MEXC memungkinkan pengguna untuk melakukan trading secara on-chain tanpa mengelola kunci privat atau melakukan transfer dompet eksternal yang rumit, sehingga menurunkan hambatan masuk secara signifikan serta membuat transaksi DEX lebih efisien dan lancar.

Jika Anda mengalami masalah saat menggunakan DEX+, Anda dapat melihat "FAQ DEX+ MEXC" untuk mendapatkan solusinya.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Cara Berdagang Futures Saham di MEXC

Cara Berdagang Futures Saham di MEXC

Futures Saham Berbasis Kripto adalah derivatif keuangan yang mengintegrasikan ekuitas AS (saham perusahaan publik AS) dengan pasar mata uang kripto melalui perdagangan berbasis Futures. Instrumen ini

Cara Menggunakan Konversi Limit MEXC

Cara Menggunakan Konversi Limit MEXC

Fitur Konversi Limit memungkinkan pengguna untuk menukar aset dengan harga yang telah ditentukan. Ketika harga pasar mencapai atau melampaui limit yang Anda tetapkan, sistem akan otomatis mengeksekusi

FAQ Masalah Umum Terkait Akun

FAQ Masalah Umum Terkait Akun

1. Proses Masuk1.1 Bagaimana cara untuk masuk jika nomor ponsel dan email saya tidak dapat diakses?Jika Anda ingat kata sandi masuk akun:Di Web: Pada halaman masuk resmi, masukkan akun dan kata sandi

Apa Itu MEXC Earn？

Apa Itu MEXC Earn？

1. Apa itu MEXC Earn?MEXC Earn adalah produk terpadu yang diluncurkan oleh MEXC untuk membantu pengguna menemukan berbagai peluang meraih penghasilan dengan memiliki token. Produk ini meliputi tabunga

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT