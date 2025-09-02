Cara Menggunakan DEX+ MEXC









DEX+ MEXC adalah platform agregasi trading terdesentralisasi (Agregator DEX) yang mengintegrasikan beberapa DEX untuk menyediakan jalur trading terbaik kepada pengguna dengan mengurangi slippage dan mengoptimalkan biaya trading Sebagai solusi trading terdesentralisasi terbaru yang diluncurkan oleh MEXC, DEX+ mendukung trading lebih dari 10,000 aset on-chain untuk memastikan pengguna selalu mengeksekusi trade dengan harga terbaik demi memberikan pengalaman trading DEX yang lancar.









Penggunaan DEX+ pada antarmuka Web dan Aplikasi sangat mirip. Kami akan menunjukkan penggunaan berdasarkan Aplikasi.









Jika Anda adalah pengguna baru di platform MEXC, Anda dapat membaca " Cara Mendaftar Akun MEXC ", lalu mengikuti instruksi langkah demi langkah untuk mendaftar akun MEXC. Setelah mendaftar, akun DEX+ Anda akan diaktifkan secara otomatis.





Jika Anda sudah menjadi pengguna MEXC, buka Aplikasi MEXC, ketuk DEX+ untuk mengakses halaman, tinjau dan setujui perjanjian pengguna, lalu ketuk Daftar di DEX+ untuk mengaktifkan akun DEX+ Anda.













Di halaman DEX+, pilih Dompet, ketuk Terima, pilih Kripto dan Jaringan, masukkan Jumlah, lalu ketuk Konfirmasi untuk mentransfer aset dari akun MEXC Anda ke DEX+.





Jika Anda tidak melihat token deposit yang sesuai selama proses transfer, gunakan fitur Konversi pada halaman deposit untuk mengonversi dan mendepositkan token dengan cepat.





Catatan: DEX+ mendukung jaringan seperti Solana, BNB Chain, Base, dan TRON. Jaringan dan token lainnya akan didukung di masa mendatang.













Ketuk tombol Trade di bagian bawah halaman, pilih token yang ingin di-trade, pilih jenis order, masukkan parameter yang sesuai (seperti harga, jumlah, dll.), lalu ketuk Beli untuk memperoleh token yang sesuai.





Catatan:





1) Karena level kemacetan jaringan blockchain bervariasi, penyelesaian transaksi tertentu mungkin memerlukan waktu beberapa detik hingga beberapa menit.





2) DEX+ saat ini mendukung jenis order berikut: Market Order, Limit Order, Beli/Jual Cepat, Limit Order Lanjutan, dan Jual Otomatis (TP/SL). Pengguna dapat memilih jenis order yang paling sesuai dengan kebutuhannya.





3) Saat memilih token yang akan di-trade, Anda dapat melihat informasi mendetail tentang token tersebut di halaman Pasar untuk menilai potensi risiko. Selain itu, Anda dapat memfilter token melalui daftar seperti Sedang Tren, Alpha, Pump.fun, dan Smart Money.













Setelah menyelesaikan trade, Anda dapat melihat posisi Anda saat ini dalam Posisi di bagian bawah halaman trading. Ketuk ikon buku catatan di sampingnya untuk membuka Riwayat Trade, tempat Anda dapat melihat catatan trade lampau.













Di halaman DEX+, pilih Dompet, ketuk Kirim, pilih Kripto dan Jaringan, masukkan Jumlah, lalu ketuk Konfirmasi untuk mentransfer aset dari DEX+ ke akun MEXC Anda.





Catatan: DEX+ mendukung jaringan seperti Solana, BNB Chain, Base, dan TRON. Jaringan dan token lainnya akan didukung di masa mendatang.









DEX+ MEXC memungkinkan pengguna untuk melakukan trading secara on-chain tanpa mengelola kunci privat atau melakukan transfer dompet eksternal yang rumit, sehingga menurunkan hambatan masuk secara signifikan serta membuat transaksi DEX lebih efisien dan lancar.





Jika Anda mengalami masalah saat menggunakan DEX+, Anda dapat melihat " FAQ DEX+ MEXC " untuk mendapatkan solusinya.



