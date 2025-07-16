FAQ DEX+ MEXC









Ya. Transfer aset antara Bursa MEXC (CEX) dan DEX+ memerlukan konfirmasi on-chain, pencatatan, dan pengemasan transaksi. Pengguna harus membayar biaya jaringan terkait yang bervariasi tergantung pada kemacetan jaringan, kondisi pasar, dan faktor lainnya.





Tidak ada limit transfer. Namun, saat mentransfer dari CEX ke DEX+, Anda harus memenuhi jumlah penarikan minimum CEX.





Halaman aset memfilter aset di bawah 0.1 USDT.

Karena masalah penguraian on-chain, beberapa token mungkin kekurangan catatan transfer atau informasi dana yang mendetail, tetapi hal ini tidak memengaruhi saldo Anda yang sesungguhnya di alamat tersebut. Tidak satu pun dari situasi tersebut memengaruhi saldo Anda yang sebenarnya. Anda masih dapat melihat kuantitas yang tersedia dan melakukan trading token di antarmuka penjualan order.





Saat ini, kami tidak mendukung pengembalian atau pengkreditan token yang tidak didukung. Untuk menghindari kehilangan aset, kami sarankan Anda hanya mendepositkan token mainnet yang didukung oleh DEX+.









Spot dan DEX+ menggunakan data pasar yang berbeda. Harga spot berasal dari order pengguna di bursa yang mencerminkan kedalaman pasar, sedangkan harga DEX+ didasarkan pada pool likuiditas on-chain. Oleh karena itu, harganya dapat bervariasi.





Token Honeypot tidak dapat dijual: Kami telah menambahkan peringatan untuk token Honeypot di halaman. Harap berhati-hati saat melakukan trading.

Likuiditas nol: Penarikan dana atau tindakan serupa dapat mengakibatkan kurangnya likuiditas, sehingga trading menjadi mustahil dilakukan. MEXC saat ini tengah berupaya untuk mengintegrasikan lebih banyak pool likuiditas.

Biaya gas tidak cukup: Kami sarankan Anda menyimpan token mainnet yang cukup di akun Anda untuk menutup biaya transaksi.





Kami sarankan Anda mentransfer token mainnet tambahan ke alamat DEX+ Anda untuk biaya gas. Kemungkinan penyebab kurangnya gas terlepas dari saldo meliputi:

Kemacetan blockchain: Biaya naik selama puncak jaringan karena persaingan untuk pemrosesan yang lebih cepat.

Volatilitas harga gas: Biaya gas pada blockchain seperti Ethereum dan BNB Chain berfluktuasi dengan cepat.

Transaksi kompleks: Trade yang melibatkan token berlikuiditas rendah atau beberapa smart contract memerlukan komputasi yang lebih banyak dan biaya yang lebih tinggi.

Mekanisme Perlindungan Slippage: Beberapa trade mungkin menghabiskan gas tambahan untuk memastikan eksekusi dalam kondisi yang tidak stabil.

Beberapa interaksi: Trade yang memerlukan beberapa langkah (misalnya, persetujuan token, interaksi pool likuiditas) dikenai biaya tambahan per langkah.





Untuk TP/SL order, setelah harga pemicu tercapai, sistem akan mencocokkan trade pada harga pasar saat ini. Dalam pasar yang volatil, hal ini dapat menyebabkan selisih yang signifikan antara harga order dan harga eksekusi. Harap berhati-hati sebelum melakukan trading.





Saat ini, DEX+ mengenakan biaya 1% per trade yang diselesaikan per transaksi. Biaya dibayarkan dalam token mainnet. Berikut adalah perhitungan biayanya: Jumlah Trade × Tingkat Biaya.





Biaya gas: Dibayar kepada miner/validator pada blockchain (misalnya, Ethereum, BNB Chain) untuk komputasi transaksi dan pengemasan blok.

Biaya trading: Saat ini 1% per trade di DEX+.

Biaya anti-front-running: Diserahkan ke pool privat untuk mencegah serangan sandwich oleh bot yang dapat memengaruhi kecepatan trade tertentu.

Pajak pembelian/penjualan: Dipungut oleh proyek untuk menjaga likuiditas (misalnya, staking di pool) atau mekanisme anti-dumping.

Biaya on-chain lainnya: Seperti biaya pembukaan akun, biaya persetujuan, dll.





Berdasarkan pengaturan gas Anda, sebagian token mainnet Anda dicadangkan untuk memastikan keberhasilan transaksi. Anda masih dapat menarik semua aset kecuali biaya cadangan yang tersisa di alamat Anda.









DEX+ MEXC menyediakan informasi token, termasuk peringatan keamanan. Pada halaman trading token, klik ikon candlestick. Di bawah bagian Pasar pada halaman grafik candlestick, Anda dapat melihat peringkat keamanan token. Anda juga dapat melihat informasi yang lebih lengkap pada halaman Audit Kontrak untuk membantu memandu keputusan trading.









Di halaman trading DEX+, klik ikon candlestick, lalu pilih Info untuk melihat informasi mendetail tentang token trading saat ini.









Sebelum mengevaluasi token, pengguna harus terlebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan dasar:

Apakah token memiliki likuiditas yang cukup?

Apakah token tersebut banyak ditemukan dan disebutkan oleh publik?

Apakah token tersebut memiliki lalu lintas, seperti dibagikan oleh tokoh masyarakat atau banyak pengguna?









Saat ini, ekspor kunci privat akun DEX+ tidak didukung. Platform ini menggunakan model penyimpanan kunci privat untuk mencegah hilangnya aset yang disebabkan oleh hilangnya kunci.









Sayangnya, listing token manual tidak didukung untuk saat ini. Jika jaringan token Anda didukung oleh DEX+ dan DEX+ telah mengintegrasikan pool likuiditas untuk token tersebut, maka token tersebut akan didukung untuk trading di DEX+.





DEX+ hanya menyediakan layanan trading terdesentralisasi. DEX+ tidak menjamin laba ataupun perlindungan modal atau imbal hasil dalam bentuk apa pun. Semua keputusan diambil dengan risiko ditanggung oleh pengguna sendiri. Harap nilai toleransi risiko Anda dengan cermat serta pastikan Anda memahami mekanisme produk dan risiko yang terkait sebelum melakukan trading.



