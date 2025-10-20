Panduan Bonus Futures, Airdrop Posisi, dan Voucher Biaya













1) Bonus Futures hanya dapat digunakan untuk perdagangan Futures. Laba yang diperoleh dari bonus dapat ditarik, tetapi bonus itu sendiri tidak dapat ditarik dan akan otomatis dicabut setelah kedaluwarsa.





2) Bonus Futures dapat digunakan untuk mengimbangi biaya perdagangan, biaya pendanaan, dan kerugian terealisasi. Bonus ini juga dapat digunakan sebagai margin untuk perdagangan ketika saldo USDT akun tidak cukup.





Catatan: Karena Bonus Futures digunakan terlebih dahulu untuk menutup pemotongan seperti biaya perdagangan, biaya pendanaan, dan kerugian terealisasi, saat suatu akun memiliki bonus USDT dan Futures, USDT akan digunakan terlebih dahulu sebagai margin untuk membuka posisi. Hal ini membantu mencegah pengurangan margin yang disebabkan oleh pemotongan otomatis atas bonus Futures yang dapat meningkatkan risiko likuidasi.





3) Potongan bonus akan muncul di riwayat transaksi Anda. Biaya, kerugian, dan biaya pendanaan dapat dikonsolidasikan menjadi entri bonus tunggal.





Contoh 1: Jika Anda memiliki bonus Futures senilai 5 USDT dan mengalami kerugian sebesar 2.5 USDT ditambah biaya penutupan sebesar 0.03 USDT, riwayat Anda akan menunjukkan potongan bonus sebesar 2.53 USDT.





Contoh 2: Jika Anda memiliki bonus Futures senilai 2 USDT dan mengalami kerugian sebesar 2.5 USDT ditambah biaya penutupan sebesar 0.03 USDT, riwayat Anda akan menunjukkan potongan bonus sebesar –2 USDT.





4) Setiap penarikan aset dari Dompet Futures sebelum bonus Futures digunakan sepenuhnya akan segera menghanguskan semua sisa bonus.





5) Biaya perdagangan yang ditanggung oleh bonus Futures tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan rabat komisi.





6) Bonus Futures hanya berlaku untuk Futures USDT-M. Bonus ini tidak didukung untuk Futures USDC-M atau Coin-M.









Periksa saldo bonus Futures: Bonus Futures akan dikreditkan ke Dompet Futures.





Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC Anda. Pada tab Dompet, ketuk Futures, lalu dalam Daftar Aset di bawah USDT, Anda dapat melihat saldo Bonus Futures.









Detail Penggunaan Bonus Futures:





1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC, lalu ketuk avatar profil di sudut kiri atas.

2) Pilih Transaksi.

3) Pilih Order Futures.

4) Pilih Aliran Modal. Kemudian, dalam Filter, pilih Bonus, lalu ketuk Konfirmasi untuk melihat detail penggunaan bonus.

















1) Pengguna yang diundang secara khusus dapat berpartisipasi dengan mengunjungi laman landas acara untuk mengklaim hadiah atau dengan mengetuk pop-up dalam Aplikasi.

2) Berpartisipasilah dalam acara seperti acara Dapatkan $10.000 untuk mengklaim hadiah airdrop posisi.





Catatan: Untuk acara tertentu, kelayakan dievaluasi setiap hari berdasarkan kriteria pengguna. Jika Anda tidak memenuhi syarat pada hari Anda mencoba untuk mengklaim, hadiah mungkin tidak diberikan.









Setelah berhasil mengklaim airdrop posisi, Anda akan menerima notifikasi email. Leverage, nilai posisi, dan pasangan perdagangan tidak bersifat tetap. Silakan lihat detail yang diberikan dalam email. Sebagian besar airdrop posisi memiliki arah perdagangan acak. Namun, untuk acara Dapatkan $10.000 , pengguna dapat memilih arahnya sendiri.









Setelah berhasil mengklaim posisi, Anda dapat langsung membuka halaman perdagangan Futures untuk melihat posisi.









Anda dapat meningkatkan airdrop posisi untuk memperbesar laba, mengatur take-profit dan stop-loss order, atau menutup posisi sepenuhnya. Setelah menutup, laba yang diperoleh dapat ditarik, tetapi margin yang tersisa akan otomatis dicabut dan tidak dapat ditarik atau digunakan kembali.





Jika posisi yang di-airdrop mengalami kerugian (tanpa margin tambahan), kerugian maksimum Anda terbatas pada dana yang di-airdrop tersebut. Aset Anda yang lain tidak terdampak.













1) Voucher Biaya hanya dapat mengimbangi biaya perdagangan Futures. Voucher ini tidak dapat berfungsi sebagai margin dan tidak dapat ditarik. Voucher Biaya yang telah kedaluwarsa akan diklaim kembali secara otomatis.

2) Voucher Biaya berlaku secara otomatis saat biaya timbul tanpa memerlukan pemilihan manual.

3) Voucher Biaya memiliki prioritas tertinggi dalam pemotongan biaya. Urutan pemotongan: Voucher > Bonus > Potongan MX.

4) Voucher Biaya hanya dapat diterapkan jika nilainya menutup biaya perdagangan sepenuhnya. Pemotongan sebagian pada biaya perdagangan tidak didukung.

5) Biaya perdagangan yang diimbangi dengan voucher Biaya tidak memenuhi syarat untuk rabat komisi.