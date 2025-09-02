Memahami Tingkat Pendanaan MEXC: Tidak Ada Lagi Biaya Tersembunyi dalam Perdagangan Futures

Pernahkah Anda mengalami hal ini? Anda memprediksi arah pasar dengan benar dalam sebuah perdagangan futures, tetapi laba Anda terus menyusut atau saldo Anda turun secara misterius? Penyebabnya mungkin sesuatu yang diabaikan oleh kebanyakan pemula: Tingkat pendanaan.





perdagangan Futures Perpetual MEXC Dalam, tingkat pendanaan merupakan variabel biaya penting yang sering kali luput dari perhatian para pedagang yang kurang berpengalaman. Dalam artikel ini, kami akan mengupas semua yang perlu diketahui—penjelasannya, cara menghitungnya, waktu pembebanannya, dan cara menghindari kesalahan umum—agar Anda akhirnya mendapatkan kejelasan tentang "biaya tersembunyi" ini.









Tingkat pendanaan adalah mekanisme yang membantu menyelaraskan harga futures perpetual dengan harga pasar spot. Mekanisme ini memastikan stabilitas pasar dengan mengharuskan pemilik posisi long dan short untuk saling membayar secara berkala.





Berikut adalah cara kerjanya di Futures MEXC:





Futures Spot Ketika hargalebih tinggi daripada harga, tingkat pendanaan menjadi positif dan pedagang long (pembeli) membayar pedagang short.

Ketika harga Futures lebih rendah daripada harga Spot, tingkat pendanaan menjadi negatif dan pedagang short (penjual) membayar pihak long.





Biaya ini tidak dibebankan oleh platform—biaya ini dibayarkan secara peer-to-peer antar-pedagang—tetapi dapat berdampak signifikan terhadap imbal hasil aktual Anda.





Contoh

BTC Anda membuka posisi long pada, lalu prediksi Anda benar, tetapi karena tingkat pendanaan yang tinggi, Anda dikenai biaya setiap 8 jam. Akibatnya, laba Anda menyusut—atau lebih buruk lagi, berubah menjadi kerugian. Itulah realitas dari “biaya tersembunyi” ini.













Dalam perdagangan futures, tingkat pendanaan bukan sekadar angka. Biaya ini dapat memengaruhi profitabilitas, strategi, dan bahkan cara Anda menafsirkan sentimen pasar. Inilah alasan Anda tidak boleh mengabaikannya:









kontrak futures perpetual Karenatidak memiliki tanggal kedaluwarsa, penyimpangan harga dari pasar spot dapat terus berlanjut. Tingkat pendanaan membantu memperbaiki hal ini dengan memberikan insentif finansial kepada pedagang untuk menyeimbangkan pasar.





Contoh

Jika harga spot BTC adalah $100.000 dan harga futures adalah $101.000 (terlalu mahal):

Tingkat pendanaan positif akan diterapkan. Pedagang long harus membayar pedagang short, sehingga biaya untuk membuka posisi long menjadi lebih mahal. Hal ini menghambat pembelian berlebihan dan mendorong harga futures mendekati harga spot.









Tingkat pendanaan menunjukkan apakah pedagang cenderung bullish atau bearish—ini adalah indikator langsung dari sentimen pasar.





Contoh

Tingkat pendanaan +0,05% pada BTCUSDT berarti sebagian besar pedagang optimis dan membuka posisi long. Sebaliknya, angka -0,03% menunjukkan sentimen bearish yang berarti lebih banyak pedagang melakukan short selling di pasar.

Singkatnya, tingkat pendanaan berfungsi seperti termometer untuk sentimen pasar.









Jika terlalu banyak pedagang masuk ke sisi yang sama (long atau short), tingkat pendanaan akan otomatis disesuaikan untuk mengembalikan keseimbangan. Tingkat yang lebih tinggi menciptakan tekanan alami bagi posisi yang terlalu padat untuk keluar.





Contoh

Jika tingkat pendanaan BTC melonjak ke +0,15%, pedagang long harus membayar 0,15% setiap 8 jam—pada dasarnya hal ini merupakan "penalti" karena menjadi bagian dari kerumunan. "Pajak kerumunan" ini mendorong beberapa pedagang untuk menutup posisi, sehingga mengurangi tekanan sepihak dan membawa pasar kembali ke keseimbangan.









Tingkat pendanaan menunjukkan biaya riil yang dapat mengikis laba secara signifikan, bahkan ketika prediksi pasar Anda benar. Dalam skenario ekstrem, biaya pendanaan dapat mengubah perdagangan yang menguntungkan menjadi merugikan.





Contoh

Anda mengambil posisi long pada BTC, lalu harga naik 3% selama 24 jam—panggilan direksional yang berhasil. Namun, dengan tingkat pendanaan +0,25% setiap 8 jam, Anda membayar total biaya pendanaan sebesar 0,75% sepanjang hari. Hal ini mengurangi laba bersih Anda menjadi hanya 2,25% yang merupakan pengurangan laba sebesar 25% hanya karena pendanaan.

Dampaknya menjadi lebih nyata di pasar yang bervariasi atau sangat volatil, karena biaya pendanaan dapat terakumulasi sementara pergerakan harga tetap terbatas, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian bersih meskipun prediksi arah pasar akurat.









Biaya pendanaan otomatis dipotong dari margin posisi Anda ketika saldo akun Anda tidak cukup untuk menutupnya. Pengurangan margin yang tersedia ini menggerakkan harga likuidasi Anda mendekati harga pasar saat ini, sehingga meningkatkan risiko likuidasi.





Contoh

leverage Anda membuka posisi long denganpada BTCUSDT dengan penyangga likuidasi yang nyaman. Seiring biaya pendanaan terakumulasi selama beberapa periode, biaya tersebut otomatis dipotong dari margin posisi Anda. Pengurangan bertahap dalam margin yang tersedia ini secara progresif menggerakkan harga likuidasi Anda makin mendekati harga pasar saat ini, sehingga menyusutkan penyangga keamanan Anda. Penurunan pasar yang sebelumnya dapat Anda tahan, kini menimbulkan risiko likuidasi yang jauh lebih tinggi.









MEXC menawarkan dua jenis futures: Futures USDT-M dan Futures Coin-M. Perhitungan tingkat pendanaannya sedikit berbeda.









Biaya Pendanaan = Nilai Posisi × Tingkat Pendanaan Nilai Posisi = Nilai Posisi × Harga Wajar





Contoh

Nilai posisi long BTCUSDT Pedagang A adalah 10 BTC. Harga wajar saat ini adalah 10.000 USDT dan tingkat pendanaannya adalah 0,01%.





Nilai Posisi = 10 × 10.000 = 100.000 USDT Biaya Pendanaan = 100.000 × 0,01% = 10 USDT





Karena tingkat pendanaan positif, sebagai pemilik posisi long, Pedagang A membayar 10 USDT kepada pemilik posisi short, lalu pedagang yang melakukan short BTCUSDT dengan nilai posisi yang sama akan biaya pendanaan senilai 10 USDT.









Biaya Pendanaan = Nilai Posisi × Tingkat Pendanaan Nilai Posisi = [Kuantitas Posisi (kontr.) × Ukuran Kontrak] / Harga Wajar





Contoh

Pedagang A memiliki 100 kontrak posisi long pada BTCUSD (1 kontrak = 100 USD). Harga wajar saat ini adalah 10.000 USDT dan tingkat pendanaannya adalah 0,01%.





Nilai Posisi = (100 × 100) / 10.000 = 1 BTC Biaya Pendanaan = 1 BTC × 0,01% = 0,0001 BTC

Sekali lagi, jika suku bunganya positif, pemilik posisi long akan membayarkan biaya ini kepada pemilik posisi short. Pedagang A harus membayar 0,00001 BTC kepada pedagang yang melakukan short BTCUSDT dengan nilai posisi yang sama.









Jenis Kontrak Tingkat Pendanaan Frekuensi Penyelesaian USDT-M ±0,01％ ~ ±0,03％ Setiap 8 jam secara default (Pukul 07.00/15.00/23.00 WIB） Coin-M ±0,01％ ~ ±0,03％ Setiap 8 jam secara default (Pukul 07.00/15.00/23.00 WIB）





Catatan: ±0,01% merupakan rentang tingkat pendanaan umum. Selama kondisi pasar ekstrem atau untuk aset yang sangat volatil (seperti ETH SOL pasangan Futures tertentu dapat disesuaikan ke siklus penyelesaian 4 jam ±0,01% merupakan rentang tingkat pendanaan umum. Selama kondisi pasar ekstrem atau untuk aset yang sangat volatil (seperti, dll.), tingkatnya dapat naik untuk sementara hingga ±0,03%. Dalam keadaan normal, tingkat pendanaan MEXC diselesaikan setiap 8 jam. Namun,berdasarkan volatilitas pasar atau pertimbangan strategis. Misalnya, efektif 18 Juli 2025, MEXC menyesuaikan 14 pasangan Futures USDT-M, termasuk LAYER, LPT, dan RVN ke periode penyelesaian 4 jam dengan batas tingkat pendanaan ±3%.









MEXC menyediakan berbagai cara untuk melacak tingkat pendanaan dan dampaknya terhadap posisi Anda:





Antarmuka perdagangan Futures menampilkan tingkat pendanaan saat ini dan pewaktu hitung mundur di bilah informasi atas.

Riwayat Order & Perdagangan Biaya Pendanaan untuk mengakses riwayat biaya pendanaan Anda yang lengkap. Mengarahlah keuntuk mengakses riwayat biaya pendanaan Anda yang lengkap.

Setiap pasangan Futures mempertahankan tingkat pendanaannya sendiri yang independen. Selalu verifikasi tingkat terkini sebelum membuka posisi, terutama selama periode volatil.





Catatan: Tingkat pendanaan bersifat dinamis dan berfluktuasi sesuai dengan sentimen long-short pasar dengan perubahan yang sangat signifikan terutama selama periode volatilitas pasar yang intens.





grafik candlestick Pada halaman perdagangan Futures, di atas, Anda dapat melihat tingkat pendanaan saat ini yang akan diselesaikan pada periode pendanaan mendatang. Hitung mundur menunjukkan sisa waktu hingga penyelesaian.









Catatan: Tingkat pendanaan bervariasi pada berbagai pasangan Futures. Pengguna harus memeriksa tingkat untuk pasangan yang dipilih.





Pada bagian Order Futures di sudut kanan atas, pilih Biaya Pendanaan untuk melihat semua biaya pendanaan yang telah diselesaikan sebelumnya.

















MEXC memproses biaya pendanaan pada interval tetap 8 jam: Pukul 07.00, 15.00, dan 23.00 WIB setiap hari.

Pengguna hanya dikenai biaya pendanaan jika memiliki posisi terbuka tepat pada waktu penyelesaian. Penutupan posisi sebelum penyelesaian tidak akan dikenai biaya pendanaan apa pun.









Biaya pendanaan dipotong langsung dari margin yang tersedia. Jika saldo tidak cukup, biaya akan dipotong dari margin posisi yang dapat menyebabkan harga likuidasi bergerak mendekati harga pasar, sehingga meningkatkan risiko likuidasi.









Dalam perdagangan kontrak perpetual, pergerakan harga jelas dan terlihat. Namun, tingkat pendanaan merupakan biaya yang kurang kentara tetapi sama pentingnya yang memengaruhi laba Anda pada setiap periode penyelesaian.

Bagi pedagang baru, perdagangan yang sukses melibatkan lebih dari sekadar memprediksi arah harga. Memahami berbagai biaya dan mekanisme kontrak perpetual sangat penting untuk profitabilitas jangka panjang. Pemahaman yang mendalam tentang tingkat pendanaan membantu Anda menghindari biaya tak terduga dan mengambil keputusan perdagangan yang matang.





Di MEXC, memahami cara kerja tingkat pendanaan memungkinkan Anda berdagang dengan kesadaran yang lebih besar terhadap semua biaya yang terlibat. Pertimbangkan tingkat pendanaan sebagai aspek penting dari pendidikan perdagangan Anda. Dengan memperhitungkan biaya-biaya ini dalam strategi Anda, Anda dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap perdagangan futures yang mempertimbangkan potensi laba dan biaya terkait.





