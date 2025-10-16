Penjelasan Istilah pada Halaman Informasi Futures





Pemula Futures mungkin merasa asing dengan istilah-istilah profesional ini dan artinya saat bertransaksi di halaman berjangka MEXC. Di halaman Futures MEXC, informasi yang relevan untuk setiap pasangan perdagangan disediakan. Mari kita ambil pasangan Futures USDT-M, MX/USDT, sebagai contoh.





Klik beranda MEXC dan pilih [Berjangka] dari bilah navigasi - [Futures] - [Futures USDT-M] untuk masuk ke halaman futures USDT-M.









Cari dan pilih pasangan perdagangan BTC/USDT, klik [Aturan Transaksi] - [Lihat semua aturan Futures] untuk masuk ke halaman informasi berjangka.









Pilih tab pertama, [Detail Futures]. Halaman ini menampilkan informasi Futures terperinci untuk pasangan perdagangan MX/USDT. Anda juga dapat menggunakan menu tarik-turun untuk memilih pasangan perdagangan lain dan melihat detail Futures yang relevan.

















Perpetual Futures: Perpetual futures, juga dikenal sebagai kontrak futures perpetual, berevolusi dari kontrak futures keuangan tradisional, dengan perbedaan utama bahwa perpetual futures tidak memiliki tanggal penyelesaian. Ini berarti bahwa selama posisi tidak ditutup karena likuidasi paksa, maka posisi tersebut akan tetap terbuka tanpa batas waktu.





Harga Indeks: Indeks harga komprehensif yang diperoleh dengan merujuk harga pada bursa utama utama dan menghitung rata-rata tertimbang dari harga mereka. Harga indeks yang ditampilkan pada halaman saat ini adalah harga indeks MX. Harga indeks untuk MX diperoleh dengan merujuk harga pada BYBIT, HUOBI, dan MEXC.





Harga Wajar: Harga wajar futures secara real-time, dihitung berdasarkan harga indeks dan harga pasar. Harga ini digunakan untuk menghitung PNL mengambang dari posisi dan menentukan likuidasi posisi. Harga ini dapat menyimpang dari harga terakhir futures untuk menghindari manipulasi harga.





Ukuran (1 Cont): Ini menunjukkan nilai satu kontrak untuk futures. Untuk Futures USDT-M, setiap kontrak diukur dalam jumlah token. Untuk Futures Coin-M, setiap kontrak diukur dalam dolar AS. Misalnya, ukuran Futures untuk BTC adalah 1 kontrak = 0,0001 BTC.





Perubahan Harga Minimum: Fluktuasi harga minimum per kontrak untuk Futures. Misalnya, perubahan harga minimum BTC adalah 0,1.





Jumlah Pesanan Minimum: Jumlah pesanan minimum untuk satu pesanan untuk Futures. Misalnya, jumlah perdagangan minimum untuk BTC adalah 0,1 BTC.





Harga Batas Pesanan / Rasio Harga Dasar: Harga batas pesanan beli harus lebih rendah dari atau sama dengan (1 + Rasio Harga Dasar) * Harga Indeks. Harga batas pesanan jual harus lebih tinggi dari atau sama dengan (1 - Rasio Harga Dasar) * Harga Indeks.





Jumlah Pesanan Terbuka Maksimum: Jumlah maksimum pesanan batas terbuka untuk setiap pasangan perdagangan.





Perlindungan Harga: Setelah mengaktifkan fitur perlindungan harga, jika TP/SL (perintah pemicu) mencapai harga pemicu, dan jika perbedaan harga antara harga terakhir dan harga wajar Futures melebihi ambang batas yang ditetapkan untuk Futures tersebut, TP/SL (perintah pemicu) akan ditolak. Harap perhatikan bahwa perlindungan harga hanya akan berlaku setelah diaktifkan dan tidak akan berlaku untuk pesanan historis yang ditempatkan sebelum diaktifkan.









Margin Awal: Jumlah margin minimum yang diperlukan untuk membuka posisi.





Nilai Margin Awal: Nilai posisi pada saat membuka posisi dibagi dengan margin posisi. Nilai margin awal sesuai dengan pengganda leverage Anda.





Margin Pemeliharaan: Margin minimum yang diperlukan untuk mempertahankan posisi. Ketika saldo margin posisi turun di bawah margin pemeliharaan, posisi akan dilikuidasi atau dikurangi. Margin Pemeliharaan = Nilai Nominal Posisi * Nilai Margin Pemeliharaan.





Nilai Margin Pemeliharaan: Nilai margin pemeliharaan dihitung berdasarkan ukuran posisi pengguna dan tidak terpengaruh oleh pengganda leverage.





Batas Risiko: MEXC menerapkan mekanisme batas risiko untuk semua akun perdagangan, memanfaatkan model margin berjenjang untuk mengelola risiko. Pengganda leverage ditentukan berdasarkan ukuran posisi, dengan pengganda leverage yang lebih rendah tersedia untuk posisi yang lebih besar. Pengguna dapat menyesuaikan pengganda leverage sendiri, dan tingkat margin awal dihitung berdasarkan pengganda leverage yang dipilih pengguna.





Batas Risiko Nilai Tambah: Futures perpetual untuk berbagai token sesuai dengan batas risiko dan tingkatan batas inkremental yang berbeda. Misalnya, batas risiko Futures perpetual ZK dibagi menjadi 5 tingkatan.













Tingkat Pendanaan: Berdasarkan perbedaan harga antara harga pasar berjangka abadi dan harga pasar spot, biaya pendanaan dipertukarkan secara berkala antara pengguna jangka panjang dan jangka pendek. Ketika pasar sedang bullish, tingkat pendanaan positif, dan pengguna jangka panjang dalam Futures abadi akan membayar biaya pendanaan kepada pengguna jangka pendek. Sebaliknya, ketika pasar sedang bearish, tingkat pendanaan negatif, dan pengguna jangka pendek dalam Futures abadi akan membayar biaya pendanaan kepada pengguna jangka panjang.





Catatan: Tingkat pendanaan berfluktuasi berdasarkan sentimen pasar, dan tingkat pendanaan dapat bervariasi untuk pasangan perdagangan yang berbeda. Untuk informasi terperinci, silakan lihat Tingkat Pendanaan Terbaru





Siklus Penagihan: Umumnya, biaya pendanaan untuk semua berjangka abadi di MEXC dihitung setiap 8 jam.





PNL yang Belum Direalisasi: PNL dari posisi long/short yang ditampilkan sebelum menutup posisi. Long: Kuantitas (lanjutan) * Ukuran Futures (lanjutan) * (Harga Wajar - Harga Masuk Rata-rata)

Short: Kuantitas (lanjutan) * Ukuran Futures (lanjutan) * (Harga Masuk Rata-rata - Harga Wajar)





PNL: PNL dari posisi long/short yang ditampilkan setelah menutup posisi.

Long: Kuantitas (lanjutan) * Ukuran Futures (lanjutan) * (Harga Tutup Rata-rata - Harga Masuk Rata-rata)

Short: Kuantitas (lanjutan) * Ukuran Futures (lanjutan) * (Harga Masuk Rata-rata - Harga Tutup Rata-rata)





Penyedia Likuiditas: Ini merujuk pada pengguna yang menempatkan pesanan yang tidak langsung cocok dengan pesanan yang ada tetapi dibiarkan di buku pesanan, menyediakan likuiditas ke pasar.





Biaya Perdagangan untuk Penyedia Likuiditas: Tarif biaya yang dibebankan kepada pembuat likuiditas. Tarif biaya pembuat pada platform MEXC adalah 0%.





Pengambil Likuiditas: Ini merujuk pada pengguna yang menempatkan pesanan yang langsung cocok dengan pesanan yang ada, mengonsumsi likuiditas dari pasar.





Biaya Perdagangan untuk Pengambil Likuiditas: Tarif biaya yang dibebankan kepada pengambil likuiditas. Di pasar berjangka berjangka MEXC, tarif biaya pengambil adalah 0,02%.





Biaya Perdagangan Likuidasi Paksa: Ketika posisi pengguna dilikuidasi, MEXC mengenakan persentase tertentu sebagai biaya likuidasi. Misalnya, tarif biaya likuidasi untuk berjangka berjangka MX adalah 0,02%.









Pengurangan Leverage Otomatis (ADL): Ketika posisi pengguna dilikuidasi, posisi yang tersisa diambil alih oleh sistem likuidasi berjangka berjangka MEXC. Jika posisi yang dilikuidasi tidak dapat ditutup di pasar dan ketika harga mark mencapai harga kebangkrutan, sistem pengurangan leverage otomatis akan mengurangi posisi pengguna yang memegang posisi di arah yang berlawanan. Urutan pengurangan leverage ditentukan berdasarkan rasio leverage dan laba.



