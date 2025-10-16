Penjelasan Istilah pada Halaman Transaksi Futures





Bagi pemula, Transaksi Futures bisa lebih rumit daripada transaksi spot, karena melibatkan lebih banyak istilah profesional. Untuk membantu pengguna baru memahami dan menguasai Transaksi Futures secara efektif, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan arti istilah-istilah ini sebagaimana yang muncul di halaman Transaksi Futures MEXC.





Kami akan memperkenalkan istilah-istilah ini berdasarkan urutan kemunculannya, mulai dari kiri ke kanan.













Perpetual: "Perpetual" menunjukkan kontinuitas. "Perpetual futures" yang umum terlihat (juga dikenal sebagai kontrak berjangka perpetual) berevolusi dari kontrak berjangka keuangan tradisional, dengan perbedaan utama bahwa perpetual futures tidak memiliki tanggal penyelesaian. Ini berarti bahwa selama posisi tidak ditutup karena likuidasi paksa, maka posisi tersebut akan tetap terbuka tanpa batas waktu.





Harga Indeks: Indeks harga komprehensif yang diperoleh dengan merujuk pada harga bursa utama utama dan menghitung rata-rata tertimbang dari harga mereka. Harga indeks yang ditampilkan pada halaman saat ini adalah harga indeks MX.





Harga Wajar: Harga wajar futures secara real-time, dihitung berdasarkan harga indeks dan harga pasar. Harga ini digunakan untuk menghitung PNL mengambang dari posisi dan menentukan likuidasi posisi. Harga ini dapat menyimpang dari harga terakhir berjangka untuk menghindari manipulasi harga.





Tingkat Pendanaan / Hitung Mundur: Tingkat pendanaan pada tahap saat ini. Jika tingkatnya positif, pemegang posisi long membayar biaya pendanaan kepada pemegang posisi short. Jika suku bunga negatif, pemegang posisi pendek membayar biaya pendanaan kepada pemegang posisi panjang.













Order Book: Jendela untuk mengamati tren pasar selama proses transaksi. Di area buku pesanan, Anda dapat mengamati setiap transaksi, proporsi pembeli dan penjual, dan banyak lagi.













Buka dan Tutup: Setelah memasukkan harga dan kuantitas berdasarkan penilaian Anda terhadap arah pasar, Anda dapat memilih untuk membuka posisi long atau short. Jika Anda memprediksi kenaikan harga, Anda membuka posisi long; jika Anda memprediksi penurunan, Anda membuka posisi short. Saat Anda menjual kontrak yang Anda beli, Anda menutup posisi tersebut. Saat Anda membuka posisi dengan membeli kontrak dan menahannya tanpa menyelesaikannya, itu disebut posisi holding. Anda dapat melihat posisi holding Anda dengan mengklik [Buka Posisi] di bagian bawah halaman.





Buka Long: Saat Anda memprediksi bahwa harga token akan naik di masa mendatang dan membuka posisi berdasarkan tren ini, itu dikenal sebagai pembukaan posisi long.





Buka Short: Saat Anda memprediksi bahwa harga token akan turun di masa mendatang dan membuka posisi berdasarkan tren ini, itu dikenal sebagai pembukaan posisi short.





Margin dan Mode Margin: Pengguna dapat terlibat dalam Transaksi Futures setelah menyetorkan persentase dana tertentu sebagai agunan finansial. Dana ini dikenal sebagai margin. Mode margin dibagi menjadi isolated margin atau cross margin.





Isolated: Dalam mode margin terisolasi, sejumlah margin tertentu dialokasikan ke suatu posisi. Jika margin untuk suatu posisi menurun ke level di bawah margin pemeliharaan, posisi tersebut akan dilikuidasi. Anda juga dapat memilih untuk menambah atau mengurangi margin ke posisi ini.





Cross: Dalam mode margin silang, semua posisi berbagi margin silang aset. Jika terjadi likuidasi, pedagang dapat kehilangan semua margin dan semua posisi di bawah margin silang aset tersebut.





Jenis Pesanan: Jenis pesanan dibagi menjadi pesanan terbatas, pesanan pasar, pesanan pemicu, pesanan stop trailing, dan pesanan pasca-saja.





Limit: Pesanan terbatas adalah pesanan yang ditempatkan untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau lebih baik. Namun, eksekusi pesanan terbatas tidak dijamin.





Pasar: Pesanan pasar adalah pesanan yang ditempatkan untuk membeli atau menjual dengan cepat pada harga terbaik yang tersedia di pasar.





Trigger: Untuk pesanan pemicu, pengguna dapat menetapkan harga pemicu, harga pesanan, dan kuantitas terlebih dahulu. Ketika harga pasar mencapai harga pemicu, sistem akan secara otomatis menempatkan order pada harga order tersebut. Sebelum order pemicu berhasil dipicu, posisi atau margin tidak akan dibekukan.





Trailing Stop: Order trailing stop diajukan ke pasar berdasarkan pengaturan pengguna sebagai order strategis ketika pasar sedang dalam retracement. Harga Pemicu Aktual = Harga Tertinggi (Terendah) Pasar ± Trail Variance (Jarak Harga), atau Harga Tertinggi (Terendah) Pasar * (1 ± Trail Variance). Pada saat yang sama, pengguna dapat menetapkan harga di mana order diaktifkan sebelum harga pemicu dihitung.





Post Only: Order post-only tidak akan segera dieksekusi di pasar, memastikan bahwa pengguna akan selalu menjadi pembuatnya. Jika order tersebut harus segera dicocokkan dengan order yang sudah ada, order tersebut akan dibatalkan.





TP/SL: Order TP/SL adalah order dengan kondisi pemicu yang telah ditetapkan (harga take profit atau harga stop-loss). Ketika harga terakhir/harga wajar/harga indeks mencapai harga pemicu yang telah ditetapkan, sistem akan menutup posisi pada harga pasar terbaik, berdasarkan harga pemicu dan kuantitas yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan mengambil untung atau menghentikan kerugian, yang memungkinkan pengguna untuk secara otomatis menyelesaikan keuntungan yang diinginkan atau menghindari kerugian yang tidak perlu.





Stop Limit Order: Stop limit order adalah perintah yang telah ditetapkan di mana pengguna dapat menetapkan harga stop-loss, harga limit, dan jumlah beli/jual terlebih dahulu. Ketika harga terakhir mencapai harga stop-loss, sistem akan secara otomatis menempatkan pesanan pada harga limit.





COIN-M: Kontrak berjangka dengan margin koin yang disediakan oleh MEXC adalah kontrak terbalik yang menggunakan mata uang kripto sebagai agunan, yang berarti bahwa mata uang kripto berfungsi sebagai mata uang dasar. Misalnya, dalam kasus kontrak berjangka dengan margin koin BTC, Bitcoin digunakan sebagai margin awal dan untuk perhitungan PNL.





USDT-M: Kontrak berjangka dengan margin USDT yang disediakan oleh MEXC adalah kontrak linier, yang merupakan produk derivatif linier yang dikutip dan diselesaikan dalam USDT, stablecoin yang dipatok dengan nilai dolar AS.













PNL: Masukkan harga masuk, jumlah berjangka yang Anda miliki, dan pengganda leverage. Kemudian, tetapkan harga penutupan yang diharapkan untuk menghitung laba dan hasil akhir.





Harga Target: Masukkan harga masuk, jumlah berjangka yang Anda miliki, dan pengganda leverage. Kemudian, tetapkan hasil yang diinginkan untuk menghitung laba dan hasil akhir.





Harga Likuidasi: Masukkan harga masuk, jumlah berjangka yang Anda miliki, dan pengganda leverage. Kemudian, pilih mode margin (silang atau terisolasi) untuk menghitung harga likuidasi Anda.





Max Open: Masukkan harga masuk, pengganda leverage, dan jumlah margin yang tersedia untuk menghitung jumlah maksimum kontrak yang dapat Anda buka untuk posisi panjang/pendek.





Harga Masuk: Bila Anda memiliki beberapa posisi berjangka untuk pasangan transaksi yang sama, masukkan harga masuk masing-masing dan jumlah berjangka yang sesuai. Anda dapat menghitung harga masuk rata-rata untuk kontrak dari pasangan perdagangan yang sama.





Biaya Pendanaan: Masukkan harga wajar, jumlah posisi, dan tingkat pendanaan (0,01%) untuk menghitung jumlah biaya pendanaan yang perlu Anda bayarkan atau terima.





Catatan: Hasil yang dihitung menggunakan kalkulator berjangka hanya untuk tujuan referensi, dan hasil aktual dalam transaksi langsung akan berlaku.





Untuk pemula, sebelum terlibat dalam Transaksi Futures untuk pertama kalinya, Anda dapat berlatih di transaksi Demo Berjangka MEXC untuk membiasakan diri dengan berbagai fitur sebelum memasuki platform transaksi langsung untuk transaksi.

















Posisi: Jumlah kontrak dalam posisi yang belum ditutup.





Harga Masuk Rata-rata: Harga biaya rata-rata saat pengguna membuka posisi. Misalnya, jika pengguna membuka posisi long 100 kontrak berjangka MX/USDT perpetual pada 2 USDT dan kemudian membuka posisi lain sebanyak 100 kontrak ke arah yang sama pada 2,1 USDT, harga masuk rata-rata pengguna akan dihitung sebagai berikut: (2 * 100 + 2,1 * 100) / (100 + 100) = 2,05 USDT.





Harga Wajar: Mekanisme ini diperkenalkan untuk melindungi pengguna dari kerugian akibat fluktuasi pasar yang tidak normal pada satu platform. Mekanisme ini dihitung dengan memberi bobot pada data harga dari bursa utama, yang memberikan gambaran wajar dari harga pasar riil. Untuk informasi lebih lanjut tentang harga wajar, Anda dapat merujuk ke artikel "Harga Indeks, Harga Wajar, dan Harga Akhir."





Harga Estimasi Likuidasi: Ketika harga wajar mencapai harga likuidasi estimasi, posisi Anda akan mengalami likuidasi paksa. Untuk detail lebih lanjut tentang likuidasi paksa, Anda dapat merujuk ke artikel "Likuidasi Paksa".













Jumlah dan Jumlah yang Dipenuhi: "Jumlah" mengacu pada volume transaksi yang diinginkan yang ditetapkan oleh pengguna sebelum menempatkan pesanan. Ketika pengguna menempatkan pesanan dalam jumlah besar, pesanan biasanya dibagi menjadi beberapa pesanan yang lebih kecil, yang diisi secara berurutan. "Jumlah yang Dipenuhi" mengacu pada jumlah aktual yang telah diperdagangkan. Ketika jumlah pesanan sama dengan jumlah yang diisi, itu berarti pesanan telah sepenuhnya diisi.





Harga Pesanan dan Harga yang Dipenuhi: "Harga Pesanan" mengacu pada harga transaksi yang diinginkan yang dimasukkan oleh pengguna saat menempatkan pesanan. Jika pengguna memilih pesanan terbatas, harga pesanan adalah harga yang dimasukkan oleh pengguna. Jika pengguna memilih pesanan pasar, harga pesanan bergantung pada hasil transaksi aktual. Ketika pengguna menempatkan pesanan dalam jumlah besar, pesanan biasanya dibagi menjadi beberapa pesanan yang lebih kecil, yang diisi secara berurutan. Karena fluktuasi pasar, harga yang diisi sebenarnya dari setiap pesanan dapat bervariasi. "Harga yang Dipenuhi" mengacu pada rata-rata harga yang diisi sebenarnya ini.













Harga Masuk Rata-rata: Biaya rata-rata untuk membuka posisi.





Harga Tutup Rata-rata: Harga rata-rata semua posisi yang ditutup.





PNL yang Direalisasikan: Semua laba dan rugi yang direalisasikan yang dihasilkan oleh posisi, termasuk biaya transaksi, biaya pendanaan, dan PNL penutupan. (Tidak termasuk sebagian biaya transaksi yang diimbangi dengan menggunakan kupon dan MX.)













Total Ekuitas: Saldo Dompet + PNL yang Belum Direalisasi.





Saldo Dompet: Total Transfer Masuk – Total Transfer Keluar + PNL yang Direalisasi.









Memahami istilah-istilah yang terkait dengan Transaksi Futures hanyalah langkah pertama dalam mempelajari cara menggunakan perangkat berjangka. Selanjutnya, Anda perlu memperoleh pengalaman praktis melalui transaksi. Sebelum memperdagangkan berjangka, Anda dapat berlatih menggunakan platform transaksi Demo futures yang disediakan oleh MEXC. Setelah Anda mahir, Anda dapat beralih ke Transaksi Futures secara langsung.



