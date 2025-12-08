Apakah Bitcoin Akan Crash? Analisis Ahli tentang Kehancuran Pasar $600 Miliar

Bitcoin telah turun di bawah $90,000, menandai level terendah tujuh bulan dan menghapus hampir 30% nilainya sejak puncak Oktober di $126,000.

Pasar cryptocurrency telah menghapus lebih dari $600 miliar nilai, membuat investor bertanya-tanya apakah penurunan yang lebih buruk akan terjadi.

Artikel ini memeriksa mengapa Bitcoin turun, apakah bisa crash ke $50,000 atau lebih rendah, apa yang diungkapkan pola historis, dan langkah praktis yang harus dipertimbangkan investor selama periode volatil ini.





Poin Utama

Bitcoin telah turun hampir 30% dari puncak Oktober di $126,000, menghapus lebih dari $600 miliar kapitalisasi pasar dan menandai level terendah tujuh bulan.

Empat model AI memperkirakan hanya probabilitas 5-15% Bitcoin crash ke $50,000, dengan sebagian besar perkiraan memprediksi stabilisasi antara $70,000 dan $110,000.

Pola historis menunjukkan Bitcoin biasanya kehilangan lebih dari 50% selama crash, tetapi adopsi ETF institusional menyediakan mekanisme dukungan baru yang tidak ada dalam siklus sebelumnya.

Zona support kritis $85,000 hingga $90,000 akan menentukan apakah ini menjadi koreksi singkat atau awal dari crypto winter yang berkepanjangan.

Investor harus menggunakan dollar-cost averaging dan membatasi Bitcoin hingga 5-10% portofolio untuk mengelola volatilitas daripada membuat keputusan emosional selama pergerakan harga.

Bitcoin sekarang berperilaku sebagai aset makro yang merespons kebijakan Federal Reserve dan kondisi likuiditas daripada beroperasi secara independen dari pasar tradisional.





Penurunan tajam Bitcoin mencerminkan beberapa faktor pasar termasuk ketidakpastian kebijakan Federal Reserve dan penarikan investor institusional.

Sikap berubah Fed terhadap pemotongan suku bunga telah mengecewakan trader yang mengharapkan kebijakan moneter yang lebih mudah untuk mendukung aset berisiko seperti Bitcoin.

Menurut data Morningstar, investor institusional telah menarik $3,7 miliar dari Bitcoin ETF sejak 10 Oktober, menunjukkan bahwa manajer uang profesional mundur dari eksposur crypto.

Crash Oktober yang memicu $19 miliar likuidasi meninggalkan kerusakan psikologis yang bertahan lama, membuat trader lebih berhati-hati dan cepat menjual pada tanda pertama kelemahan.

Kepemilikan Bitcoin yang terkonsentrasi di antara pemegang besar "whale" berarti satu penjualan besar dapat memicu penurunan harga beruntun, terutama ketika likuiditas pasar tipis.

Tidak seperti aset tradisional, pasar cryptocurrency beroperasi 24/7 tanpa circuit breaker atau periode pendinginan, memungkinkan panic selling untuk mempercepat tanpa jeda.

Aset yang disebut pendukung sebagai "emas digital" berperilaku lebih seperti saham teknologi berisiko tinggi, jatuh ketika pasar yang lebih luas menunjukkan tanda-tanda stres daripada memberikan safe haven yang diharapkan investor.





Penurunan ke $50,000 akan mewakili penurunan 47% dari level saat ini dan akan memerlukan katalis negatif besar yang belum terwujud.

Empat chatbot AI terkemuka menilai skenario ini, dengan ChatGPT memperkirakan hanya probabilitas 5-15% Bitcoin mencapai $50,000 sebelum akhir tahun.

Sebagian besar perkiraan menunjuk pada Bitcoin trading antara $70,000 dan $110,000 sepanjang Desember, dengan skenario downside ekstrem memerlukan peristiwa seperti resesi, keruntuhan exchange besar, atau tindakan regulasi keras.

Skenario teknis terburuk menunjukkan Bitcoin bisa menguji kisaran $40,000 hingga $45,000 jika pasar memasuki "crypto winter" penuh mirip dengan 2018, tetapi ini tetap hasil probabilitas rendah.

Bitcoin sempat menyentuh $89,286 pada hari Selasa sebelum pulih, dan analis mengamati zona $85,000 hingga $90,000 sebagai level support kritis.

Jika Bitcoin break secara decisif di bawah $85,000, trader mengatakan itu akan menandakan awal koreksi yang lebih dalam yang bisa berlangsung berbulan-bulan.









Sejarah Bitcoin menunjukkan siklus empat tahun yang jelas terkait dengan peristiwa halving, di mana reward mining dipotong setengah kira-kira setiap empat tahun.

Halving terbaru terjadi pada April 2024, dan harga mencapai puncak enam bulan kemudian pada Oktober di $126,000, mengikuti pola yang tepat terlihat dalam siklus sebelumnya.

Dalam crash Bitcoin tradisional, aset biasanya kehilangan lebih dari 50% dari puncaknya, yang akan menempatkan dasar sekitar $60,000 atau lebih rendah dari puncak terbaru.

Crypto winter 2018 melihat Bitcoin terjun lebih dari 80% dari puncak Desember 2017 hampir $20,000 hingga sekitar $3,200 pada Desember 2018.

Analisis chart dari beberapa pengamat pasar menunjukkan penurunan saat ini mungkin mengikuti pola mirip dengan 2018 ketika disesuaikan untuk skala, menunjukkan kita mungkin berada di tahap awal penurunan serupa.

Namun, siklus ini memiliki perbedaan fundamental yang bisa mencegah crash 80% terwujud.

Adopsi institusional melalui spot Bitcoin ETF telah membawa miliaran modal investasi tradisional yang tidak ada dalam siklus sebelumnya.

Korporasi besar sekarang memegang Bitcoin di neraca mereka, dengan perusahaan secara kolektif mengontrol 4% dari semua Bitcoin yang beredar menurut Standard Chartered Bank.

Bitcoin sekarang bereaksi lebih terhadap kebijakan Fed, kekuatan dolar, dan kondisi likuiditas yang lebih luas daripada hanya peristiwa berita spesifik crypto.

Perubahan ini berarti Bitcoin berperilaku seperti aset makro yang berkorelasi dengan risk appetite di semua pasar, membuatnya cenderung tidak crash secara independen tetapi juga kurang mampu rally ketika pasar tradisional kesulitan.

Pergerakan harga Bitcoin bukan kecelakaan tetapi karakteristik fundamental yang didorong oleh pasokan terbatas bertemu dengan permintaan spekulatif.

Hanya akan ada 21 juta Bitcoin, dan kepemilikan terkonsentrasi berarti pemegang besar dapat menggerakkan pasar dengan perdagangan tunggal.

Jadwal trading 24/7 tanpa circuit breaker memungkinkan pergerakan harga mempercepat tanpa periode pendinginan yang ada di pasar saham tradisional.

Bitcoin diklasifikasikan sebagai aset "risk-on", yang berarti investor membuangnya terlebih dahulu ketika ketakutan menyebar di pasar keuangan.

Tinjau tesis investasi asli dan jangka waktu Anda sebelum membuat keputusan panik selama penurunan harga.

Strategi dollar-cost averaging, di mana Anda berinvestasi jumlah tetap pada interval reguler terlepas dari harga, dapat memuluskan volatilitas dari waktu ke waktu.

Ukuran posisi sangat penting—membatasi Bitcoin hingga 5-10% dari total portofolio Anda mencegah crash menghancurkan gambaran keuangan keseluruhan Anda.

Bitcoin secara historis telah pulih dari penurunan harga besar, meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.

Break di bawah $85,000 kemungkinan akan menandakan awal fase koreksi yang lebih dalam yang berlangsung beberapa bulan.

Arus keluar berkelanjutan dari Bitcoin ETF menunjukkan investor institusional kehilangan keyakinan pada aset.

Peristiwa likuidasi yang meningkat dan penjualan paksa menunjukkan posisi yang terlalu leverage sedang ditutup, yang biasanya mendahului penurunan lebih lanjut.

Perhatikan pengumuman kebijakan Fed, karena Bitcoin sekarang merespons langsung terhadap perubahan kebijakan moneter dan kondisi likuiditas.

Injeksi likuiditas Federal Reserve bisa membalikkan penurunan dengan cepat, karena Bitcoin cenderung rally ketika uang mudah mengalir ke pasar keuangan.

Kembalinya pembelian institusional melalui ETF akan memberikan permintaan stabil yang bisa menetapkan price floor.

Stabilisasi ketegangan perdagangan global atau perbaikan sentimen pasar yang lebih luas bisa mengangkat Bitcoin bersama dengan aset berisiko lainnya.

Stabilisasi pasar bisa mendukung minat baru terhadap Bitcoin dan aset berisiko lainnya.









Bitcoin sudah turun 30% dari puncak, dan meskipun penurunan lebih lanjut mungkin terjadi, keruntuhan lengkap ke $50,000 tetap tidak mungkin tanpa katalis negatif besar.

Bitcoin saat ini berada dalam fase koreksi, dengan analis teknikal mengamati level $85,000 sebagai indikator apakah penurunan yang lebih dalam akan mengikuti.

Sejarah harga Bitcoin menunjukkan siklus boom-bust berulang, jadi volatilitas dan koreksi masa depan hampir pasti, meskipun timing tidak dapat diprediksi.

Bitcoin telah crash beberapa kali dalam sejarahnya, kehilangan lebih dari 80% dalam crypto winter 2018, dan volatilitas tetap menjadi karakteristik yang melekat pada aset.

Penghapusan $600 miliar pasar Bitcoin mewakili koreksi signifikan tetapi belum crash lengkap menurut standar historis.

Zona support kritis $85,000 hingga $90,000 akan menentukan apakah ini menjadi pullback singkat atau awal dari crypto winter yang berkepanjangan.

Adopsi institusional melalui ETF dan kepemilikan neraca korporat menyediakan mekanisme dukungan baru yang tidak ada dalam crash sebelumnya.

Investor harus mempertahankan strategi yang jelas berdasarkan toleransi risiko dan jangka waktu mereka daripada membuat keputusan emosional selama periode volatil.

Meskipun jalur jangka pendek Bitcoin tetap tidak pasti, lintasan jangka panjangnya terus dibentuk oleh penerimaan institusional yang berkembang dan perannya yang berkembang sebagai aset makro.