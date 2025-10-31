FAQ Masalah Umum Terkait Akun

















Di Web: Pada Keamanan . Dalam Verifikasi Ponsel atau Verifikasi Email , klik Ubah di sisi kanan, klik Reset Verifikasi Keamanan? , dan ikuti petunjuk di layar. Pada halaman masuk resmi , masukkan akun dan kata sandi Anda, klik ikon profil di sudut kanan atas beranda, lalu buka. Dalamatau, klikdi sisi kanan, klik, dan ikuti petunjuk di layar.

Di Aplikasi: Pada halaman masuk, masukkan akun dan kata sandi Anda, ketuk ikon profil di sudut kiri atas, buka Keamanan, pilih Verifikasi Ponsel atau Verifikasi Email, pilih Reset Verifikasi Keamanan?, lalu ikuti petunjuk di layar.





Harap siapkan informasi berikut, lalu kirimkan ke tim layanan pelanggan kami melalui [email protected] atau berikan ke dukungan online kami. Setelah memverifikasi informasi, MEXC akan menyelesaikan pemutusan tautan dalam waktu 1–3 hari kerja.

1) Alasan perubahan

2) Email/nomor ponsel sebelumnya

3) Email/nomor ponsel baru

4) Riwayat transaksi terkini, catatan deposit/penarikan, atau alamat masuk yang umum digunakan

5) Foto Anda memegang ID dan catatan kertas (termasuk alasan perubahan, UID, logo MEXC, tanggal, dan tanda tangan)









Akun Anda mungkin terkunci untuk sementara dalam skenario berikut:

Setelah 5 kali mencoba memasukkan kata sandi yang salah secara beruntun saat masuk, akun Anda akan terkunci selama 2 jam.

Setelah 10 kali percobaan memasukkan kata sandi yang salah secara beruntun saat masuk, akun Anda akan terkunci selama 24 jam.





Lupa Kata Sandi untuk mereset kata sandi Anda. Jika Anda tidak dapat mereset kata sandi karena kehilangan kredensial verifikasi, ikuti petunjuk untuk meminta Jika Anda ingin membuka kunci akun lebih awal, ikuti petunjuk di halaman masuk, lalu klikuntuk mereset kata sandi Anda. Jika Anda tidak dapat mereset kata sandi karena kehilangan kredensial verifikasi, ikuti petunjuk untuk meminta reset verifikasi keamanan

















Di Web: Di beranda MEXC, klik ikon profil di sudut kanan atas, pilih Keamanan , pilih Verifikasi Ponsel atau Verifikasi Email , lalu klik Atur di sisi kanan. Ikuti petunjuk di halaman untuk menyelesaikan prosesnya.

Di Aplikasi: Di beranda aplikasi MEXC, ketuk ikon profil di sudut kiri atas, pilih Keamanan, ketuk Verifikasi Ponsel atau Verifikasi Email, lalu ikuti petunjuk di halaman untuk menyelesaikan prosesnya.









Jika nomor ponsel/email awal dapat diakses:

Di Web: Di Keamanan , pilih Verifikasi Ponsel atau Verifikasi Email , lalu klik Ubah di sisi kanan. Ikuti petunjuk di halaman untuk menyelesaikan prosesnya. Di beranda web , klik ikon profil di sudut kanan atas, pilih, pilihatau, lalu klikdi sisi kanan. Ikuti petunjuk di halaman untuk menyelesaikan prosesnya.

Di Aplikasi: Di beranda Aplikasi, ketuk ikon profil di sudut kiri atas, pilih Keamanan, ketuk Verifikasi Ponsel atau Verifikasi Email, lalu ikuti petunjuk di halaman untuk menyelesaikan prosesnya.





"Cara Mengubah Alamat Email yang Tertaut ke Akun MEXC Anda". Untuk mengetahui detail selengkapnya, silakan lihat artikel





Jika nomor ponsel/email awal tidak dapat diakses:

Di Web: Di Keamanan , buka Verifikasi Ponsel atau Verifikasi Email , klik Ubah , lalu klik Reset Verifikasi Keamanan? . Ikuti petunjuk di halaman untuk menyelesaikan prosesnya. Di beranda web , klik ikon profil di sudut kanan atas, pilih, bukaatau, klik, lalu klik. Ikuti petunjuk di halaman untuk menyelesaikan prosesnya.

Di Aplikasi: Di beranda Aplikasi, ketuk ikon profil di sudut kiri atas, pilih Keamanan, klik Verifikasi Ponsel atau Verifikasi Email, ketuk Reset Verifikasi Keamanan?, lalu ikuti petunjuk di halaman untuk menyelesaikan prosesnya.

Catatan: Setelah mengubah nomor ponsel/email Anda, penarikan dan perdagangan OTC akan dibatasi untuk sementara selama 24 jam.













Silakan kirim email ke [email protected] untuk meminta perubahan atau memutuskan tautan email Anda. MEXC akan memproses permintaan Anda dalam waktu 24 jam. Informasi berikut diperlukan:

1) Deskripsi masalah

2) Detail akun MEXC (nomor ponsel, akun email, atau UID)

3) Alamat email baru (Pastikan email ini dapat mengirim dan menerima email. Jika Anda tidak dapat menerima email atau kode verifikasi, hal ini dapat menyebabkan masalah dalam menyelesaikan langkah penarikan di masa mendatang)

4) Riwayat transaksi terkini, kepemilikan aset, catatan deposit/penarikan, dan lokasi masuk yang umum

5) Foto Anda memegang ID beserta catatan tulisan tangan (termasuk logo MEXC, alasan perubahan, detail akun, tanggal, dan tanda tangan Anda). Tanggal harus sesuai dengan tanggal pengajuan.

6) Jika Anda belum menyelesaikan verifikasi KYC, harap berikan tangkapan layar transfer dari platform pengiriman ke MEXC (tangkapan layar harus menunjukkan TxID, jumlah, dan waktu). Hal ini tidak diperlukan jika tidak ada catatan deposit yang tersedia









[email protected] untuk meminta perubahan atau pemutusan tautan nomor ponsel Anda. MEXC akan menyelesaikan permintaan tersebut dalam waktu 24 jam. Berikut adalah informasi yang dibutuhkan: Silakan kirim email keuntuk meminta perubahan atau pemutusan tautan nomor ponsel Anda. MEXC akan menyelesaikan permintaan tersebut dalam waktu 24 jam. Berikut adalah informasi yang dibutuhkan:

1) Deskripsi masalah

2) Detail akun MEXC (nomor ponsel, akun email, atau UID)

3) Nomor ponsel baru

4) Riwayat transaksi terkini, kepemilikan aset, catatan deposit/penarikan, dan lokasi masuk yang umum

5) Foto Anda memegang ID beserta catatan tulisan tangan, termasuk logo MEXC, alasan perubahan, nomor ponsel lama dan baru, tanggal, serta tanda tangan Anda. Tanggal harus sesuai dengan tanggal pengajuan

6) Jika Anda belum menyelesaikan verifikasi KYC, harap berikan tangkapan layar transfer dari platform pengiriman ke MEXC (tangkapan layar harus menunjukkan TxID, jumlah, dan waktu). Hal ini tidak diperlukan jika tidak ada catatan deposit yang tersedia









Setiap nomor ponsel/email hanya dapat didaftarkan atau ditautkan ke satu akun MEXC. Jika Anda melihat pesan ini, artinya nomor ponsel/email Anda sudah ditautkan ke akun MEXC lainnya. Jika Anda lupa kata sandi akun MEXC/masuk, Anda dapat mengklik Lupa Kata Sandi di halaman masuk untuk mengambil informasi akun Anda.













Di Web: Klik ikon profil di sudut kanan atas beranda, pilih Keamanan , pilih Kode Google Authenticator di sisi kanan, klik Atur , lalu ikuti petunjuk di layar.

Di Aplikasi: Ketuk ikon profil di sudut kiri atas beranda, pilih Keamanan, ketuk Google Authenticator, lalu ikuti petunjuk di layar.





"Menautkan Google Authenticator". Untuk mengetahui detail selengkapnya, lihat









Di Web: Klik ikon profil di sudut kanan atas beranda, pilih Keamanan , lalu Kode Google Authenticator di sisi kanan, klik Hapus , lalu ikuti petunjuk di layar.

Di Aplikasi: Ketuk ikon profil di sudut kiri atas beranda, pilih Keamanan, ketuk Google Authenticator, lalu ikuti petunjuk di layar.





"Cara Memutuskan Tautan Google Authenticator dari MEXC". Untuk mengetahui detail selengkapnya, lihat









Di Web: Klik ikon profil di sudut kanan atas beranda, lalu pilih Keamanan . Klik Kode Google Authenticator di sisi kanan, klik Hapus → Reset Verifikasi Keamanan? , pilih Reset Google Authenticator , lalu ikuti petunjuk di layar.

Di Aplikasi: Ketuk ikon profil di sudut kiri atas layar beranda, pilih Keamanan, ketuk Google Authenticator → Reset Verifikasi Keamanan?, klik Reset Google Authenticator, lalu ikuti petunjuk di layar.





"Cara Memutuskan Tautan Google Authenticator dari MEXC". Setelah mengirimkan permintaan Anda untuk mereset Google Authenticator, layanan pelanggan resmi MEXC akan meninjau permohonan Anda dalam waktu 1 hari kerja. Setelah disetujui, Google Authenticator awal Anda akan diputuskan tautannya. Untuk mengetahui detail selengkapnya, lihat









Di Ponsel Lama Anda: Buka aplikasi Google Authenticator, ketuk ikon ≡ di sudut kiri atas, klik Transfer Akun, ekspor sebagian atau semua kode yang ingin ditransfer, lalu buat kode QR dan tunggu pemindaian.





Di Ponsel Baru Anda: Buka aplikasi Google Authenticator, ketuk ikon + di sudut kanan bawah, klik Pindai Kode QR, pindai kode QR yang dihasilkan oleh ponsel lama, lalu selesaikan transfer.





"Cara Mentransfer Google Authenticator untuk MEXC ke Ponsel Baru". Untuk mengetahui detail selengkapnya, lihat









1) Jika Anda memiliki beberapa akun yang tertaut ke Google Authenticator di ponsel Anda, pastikan bahwa Anda memasukkan kode yang sesuai dengan email Anda yang terdaftar di MEXC.





2) Pastikan Anda telah memasang aplikasi Google Authenticator yang benar. Pengguna iOS dapat mencari "Aplikasi Pengautentikasi" di App Store, sedangkan pengguna Android dapat mencari "Google Authenticator" di Google Play untuk mengunduhnya.





3) Kode Google Authenticator hanya valid selama 30 detik. Pastikan Anda memasukkan dan mengirimkan kode dalam waktu 30 detik.





4) Pastikan waktu ponsel Anda tersinkronisasi secara akurat dengan waktu standar untuk zona waktu Anda.





Reset Verifikasi Keamanan?, lalu mengikuti petunjuk di layar. Jika Anda telah meninjau alasan di atas dan kesalahan Google Authenticator tetap ada, Anda dapat mengajukan permohonan untuk mereset Google Authentication di web MEXC atau melalui Aplikasi MEXC dengan mengklik/mengetuk, lalu mengikuti petunjuk di layar.





Di Web: Klik ikon profil di sudut kanan atas beranda, pilih Keamanan , pilih Verifikasi Ponsel atau Verifikasi Email di sisi kanan, klik Ubah → Reset Verifikasi Keamanan? , lalu ikuti petunjuk di layar.

Di Aplikasi: Ketuk ikon profil di sudut kiri atas beranda, pilih Keamanan, pilih Verifikasi Ponsel atau Verifikasi Email, ketuk Reset Verifikasi Keamanan?, lalu ikuti petunjuk di layar.





Catatan: Setelah mengubah atau memutuskan tautan Google Authenticator Anda, penarikan kripto dan fiat akan dibatasi selama 24 jam.













Anda dapat mencoba metode berikut untuk menyelesaikan masalah ini:

Bersihkan cache browser Anda

Beralih ke browser lain

Gunakan Aplikasi untuk mendapatkan kode verifikasi

Jika metode di atas tidak berhasil dan Anda masih tidak dapat menerima kode verifikasi, Anda dapat menghubungi Layanan Pelanggan untuk mendapatkan bantuan.









Jika Anda tidak dapat menerima kode verifikasi email, ikuti langkah-langkah pemecahan masalah di bawah ini:

1) Cari email verifikasi di folder spam Anda.

2) Verifikasikan bahwa email yang Anda lihat adalah email yang terdaftar di akun Anda.

3) Pastikan bahwa email Anda dapat mengirim dan menerima pesan dengan benar.

4) Biarkan hitungan mundur verifikasi email selesai sebelum meminta kode verifikasi baru.

Jika solusi di atas tidak berhasil, Anda dapat menambahkan domain atau alamat email MEXC ke whitelist, lalu mencoba untuk meminta kode verifikasi lagi.

"Mengapa Saya Tidak Dapat Menerima Notifikasi Email dari MEXC?". Untuk mengetahui detail selengkapnya, silakan lihat









Jika Anda mendaftarkan akun menggunakan ID Apple dan memilih opsi "Sembunyikan Email Saya", alamat email pribadi telah digunakan. Email pribadi ini mungkin mengalami keterlambatan atau masalah dalam menerima kode verifikasi dengan segera.





Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih lancar, kami sarankan untuk mengubah email yang tertaut ke email yang aktif Anda gunakan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk melakukan perubahan:





Di Web: Klik ikon profil di sudut kanan atas beranda, pilih Keamanan , klik Verifikasi Email → Ubah , lalu ikuti petunjuk di halaman untuk menyelesaikan prosesnya.

Di Aplikasi: Ketuk ikon profil di sudut kiri atas beranda, pilih Keamanan, ketuk Verifikasi Email, lalu ikuti petunjuk di halaman untuk menyelesaikan prosesnya.













Untuk memastikan keamanan akun Anda dan mencegah penutupan akun dengan niat jahat, Anda perlu mengirimkan foto dengan identitas Anda dan menjawab pertanyaan berikut melalui email ke [email protected] . Kami akan meninjau informasi yang diberikan.





Silakan ambil foto Anda yang sedang memegang ID Anda dan catatan tulisan tangan dengan teks berikut "Hari ini adalah [tanggal]. Saya meminta untuk menghapus akun MEXC saya ([email/nomor ponsel]) dan saya mengonfirmasi pengabaian semua aset di akun ini." Harap berikan juga informasi berikut:

1) UID Akun dan perkiraan tanggal pendaftaran

2) Perkiraan tanggal transaksi terakhir yang dilakukan dengan akun ini

3) Perkiraan tanggal deposit atau penarikan terakhir

4) Daftar mata uang kripto yang sebelumnya dimiliki di akun ini

5) Lokasi masuk biasa untuk akun ini

6) Alasan penutupan akun





Harap diperhatikan bahwa penghapusan akun adalah tindakan yang tidak dapat dibatalkan, sehingga kami ingin menyoroti poin-poin berikut:

Pastikan bahwa semua informasi yang dikirimkan akurat. Pemberian detail yang salah dapat mengakibatkan ketidakmampuan memproses permintaan penghapusan akun Anda.

Setelah akun dihapus, Anda akan kehilangan akses secara permanen.

Semua data dan aset di akun akan hilang.

Beberapa informasi bersama (misalnya, catatan transaksi dengan pengguna lain) akan dihapus dari akun Anda, tetapi pengguna lain mungkin masih dapat mengakses informasi terkait di akun mereka. Berdasarkan persyaratan penyimpanan catatan hukum, kami mungkin menyimpan sebagian informasi Anda, tetapi MEXC menjamin keamanan informasi Anda. Anda dapat menemukan detail selengkapnya dalam " Perjanjian Pengguna MEXC ".





Setelah permintaan penghapusan akun Anda dikirim dan dokumentasi diverifikasi, MEXC akan memproses permintaan tersebut dalam waktu 15 hari kerja. Kami menghargai kesabaran dan pengertian Anda.





Catatan: Setelah Anda mengirimkan permintaan penghapusan akun, tim MEXC akan meninjau dokumen Anda dan menghubungi Anda melalui email untuk mengonfirmasi detailnya. Harap balas dalam waktu tiga hari setelah menerima email. Kegagalan untuk membalas dalam jangka waktu ini akan mengakibatkan permintaan Anda dianggap dibatalkan.









Setelah menyelesaikan proses penghapusan akun, jika nomor ponsel/email tidak digunakan oleh akun lain, Anda dapat mendaftar ulang dengan email atau nomor ponsel yang sama.





Catatan: Setelah mendaftar ulang sesudah penghapusan akun, Anda mungkin dilarang berpartisipasi dalam aktivitas tertentu berdasarkan aturan platform MEXC.









Setelah permintaan penghapusan akun dikirim, staf MEXC akan meninjau aplikasi dan menghubungi Anda melalui email untuk mengonfirmasi penghapusan. Harap balas dalam waktu tiga hari setelah menerima email untuk mengonfirmasi penghapusan akun. Setelah informasi diverifikasi, akun akan dihapus dalam waktu 15 hari kerja. Anda akan menerima notifikasi email setelah akun Anda dihapus.









Setelah menerima permintaan penghapusan akun Anda, tim MEXC akan meninjau informasi yang dikirimkan.





Jika informasinya akurat, Anda akan menerima email konfirmasi kedua. Cukup balas email tersebut dengan "Konfirmasi Penghapusan". Anda tidak perlu membuat email baru. Setelah dikonfirmasi, akun Anda akan dihapus dalam waktu 15 hari kerja.









Harap konfirmasi jika Anda telah membalas email konfirmasi kedua dengan "Konfirmasi Penghapusan". Jika Anda belum membalas, permintaan penghapusan akun tidak akan diproses.









Penghapusan akun tidak dapat diproses jika saldo akun melebihi 5 USDT. Harap tarik aset Anda sebelum mengajukan permintaan penghapusan akun.









Jika akun dibekukan dan saldo kurang dari 5 USDT, Anda dapat mengajukan penghapusan akun.









Penghapusan akun Anda tidak akan memengaruhi izin akun Anda yang lain, karena permintaan penghapusan hanya berlaku untuk akun spesifik yang Anda minta. Setelah akun dihapus, email atau nomor ponsel terkait masih dapat digunakan untuk mendaftar akun baru, tetapi tidak akan memenuhi syarat untuk promosi pengguna baru.





Catatan: Penghapusan akun utama akan mengakibatkan terhapusnya semua akun sekunder terkait.









Akun Afiliasi saat ini tidak dapat dihapus. Namun, Anda dapat menetapkan tingkat komisi menjadi 0%. Jika akun utama pengguna Afiliasi dihapus, akun Afiliasi terkait juga akan dihapus.









Untuk iOS: Buka Beranda, ketuk ikon profil di sudut kiri atas, pilih Alihkan Akun, gesek ke kiri pada akun target untuk menampilkan opsi penghapusan, lalu ketuk Hapus yang Dipilih untuk menghapus ID masuk.





Untuk Android: Buka Beranda, ketuk ikon profil di sudut kiri atas, pilih Alihkan Akun, tekan lama pada akun untuk memunculkan jendela konfirmasi, lalu ketuk Konfirmasi untuk menghapus ID masuk.













Di Web: Klik ikon profil di sudut kanan atas beranda, pilih Keamanan , gulir ke bawah ke Perangkat dan Aktivitas → Bekukan Akun , klik Bekukan , lalu ikuti petunjuk di halaman.

Di Aplikasi: Ketuk ikon profil di sudut kiri atas beranda, pilih Keamanan, ketuk Kelola Akun → Bekukan Akun, lalu ikuti petunjuk di halaman.





Harap diperhatikan bahwa setelah akun Anda dibekukan, fungsi-fungsi berikut akan dibatasi:

1) Anda tidak akan dapat masuk ke akun Anda hingga akun tersebut dicairkan oleh layanan pelanggan.

2) Semua fungsi perdagangan dan masuk akan dinonaktifkan.

3) Semua kunci API yang terkait dengan akun Anda akan dinonaktifkan.

4) Untuk mencairkan akun, Anda perlu menghubungi layanan pelanggan.













Anda dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memecahkan masalah ini:





1) Konfirmasi Informasi Akun: Pastikan Anda masuk ke akun yang benar. Periksa UID, alamat email, atau nomor ponsel Anda.





2) Token yang Mengalami Delisting: Jika aset tersebut merupakan token yang mengalami delisting, Anda dapat menghapus centang pada opsi Sembunyikan Saldo Kecil di akun Spot Anda, lalu mencari nama token tersebut untuk memeriksa statusnya.





Token yang Berganti Nama: Jika token telah berganti nama, Anda dapat mencari nama token tersebut di 3)Jika token telah berganti nama, Anda dapat mencari nama token tersebut di Pusat Pengumuman untuk melihat pembaruan terkini tentang proyek tersebut.





4) Periksa Saldo Kecil: Hapus centang Sembunyikan Saldo Kecil di akun Spot Anda, lalu cari token tersebut untuk memeriksa statusnya.





5) Tinjau Catatan Masuk dan Penarikan: Tinjau catatan masuk dan penarikan Anda. Jika Anda mengidentifikasi aktivitas yang tidak sah atau mencurigai adanya kehilangan aset, Anda disarankan untuk melaporkan insiden tersebut ke polisi dan mengajukan permintaan penegakan hukum untuk mendapatkan bantuan dari platform.





6) Tingkatkan Keamanan Akun: Perbarui kata sandi masuk untuk meningkatkan keamanan akun, serta tinjau aktivitas masuk terkini Anda untuk melacak akses yang tidak sah.





Jika ada pertanyaan lain, silakan klik Layanan Pelanggan untuk menghubungi layanan pelanggan online guna mendapatkan bantuan.









Di Web: Klik ikon profil di sudut kanan atas beranda, buka Pengaturan , temukan Mata Uang , lalu pilih mata uang yang diinginkan.

Di Aplikasi: Ketuk ikon profil di sudut kiri atas beranda, buka Pengaturan, ketuk Mata Uang, lalu pilih mata uang yang diinginkan.









Di Web: Klik Dompet → Ringkasan pada dropdown, di bawah Estimasi Saldo , klik ▼ di samping setara mata uang saldo, lalu pilih mata uang lokal Anda.

Di Aplikasi: Ketuk Dompet di beranda. Dalam Total Nilai, klik ▼ di samping setara mata uang saldo, lalu pilih mata uang lokal Anda.













Ada dua jenis akun sekunder:

Akun Sekunder API: Jenis akun sekunder ini tidak mendukung tindakan masuk langsung dan hanya digunakan untuk perdagangan API.

Akun Sekunder Individual: Jenis akun sekunder ini hanya dapat masuk melalui web dan memerlukan verifikasi email.









Proses untuk mereset kata sandi akun sekunder sama dengan proses untuk akun utama. Ikuti langkah-langkah berikut ini:





Di Web: Masuk ke akun sekunder. Klik ikon profil di sudut kanan atas, pilih Keamanan , buka Keamanan Lanjutan → Kata Sandi Masuk , lalu klik Ubah .

Di Aplikasi: Fitur ini tidak didukung untuk saat ini.





Di Web: Masuk ke akun utama. Klik ikon profil → Manajemen Akun Sekunder . Anda akan melihat detail akun sekunder dalam Manajemen Akun . Temukan Tindakan , arahkan mouse Anda ke ... , lalu klik Ubah Kata Sandi .

Di Aplikasi: Fitur ini tidak didukung untuk saat ini.









Untuk masuk ke akun utama dan akun sekunder secara bersamaan, Anda dapat menggunakan browser yang berbeda atau mengakses platform melalui dua domain situs web terpisah.

Domain yang Tersedia:





Anda dapat membuat hingga 30 akun sekunder API.





Tidak, verifikasi KYC tidak didukung untuk akun sekunder.









Saat ini, MEXC hanya mendukung transfer aset dari akun utama ke akun sekunder dan tidak mendukung transfer on-chain ke akun sekunder.





Langkah 1: Klik ikon profil, lalu klik Manajemen Akun Sekunder.

Langkah 2: Dalam Manajemen Akun Sekunder, klik Manajemen Aset → Transfer.

Langkah 3: Pilih akun yang sesuai, masukkan jenis dan kuantitas aset, lalu klik Transfer.













Di Web: Klik ikon profil di sudut kanan atas beranda, lalu klik Identifikasi untuk melihat informasi KYC Anda.

Di Aplikasi: Ketuk ikon profil di sudut kiri atas, lalu klik > di samping alias Anda untuk melihat informasi KYC Anda.









Akun MEXC mengizinkan maksimum 3 kali percobaan per hari untuk verifikasi KYC dasar atau lanjutan. Jika Anda menerima notifikasi yang menunjukkan bahwa Anda telah melampaui limit harian, silakan coba lagi setelah 24 jam.









Jika saat ini Anda berada di level KYC Dasar, kami sarankan untuk langsung melanjutkan ke KYC Lanjutan . Selama proses pengiriman, Anda dapat mengunggah ulang dokumen identifikasi yang benar untuk memperbarui informasi Anda.





Jika Anda telah menyelesaikan KYC Lanjutan dan perlu mengoreksi atau memperbarui detail Anda, Anda dapat mengirimkan permintaan Pembaruan Verifikasi KYC melalui opsi layanan mandiri. Silakan pilih alasan pembaruan yang sesuai berdasarkan situasi Anda, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan prosesnya. Platform akan meninjau kiriman Anda dan memperbarui informasi verifikasi Anda setelah disetujui.









Dalam kebanyakan kasus, peninjauan KYC selesai dalam waktu 15 menit. Namun, tergantung pada kompleksitas informasi yang Anda kirimkan dan volume peninjauan saat ini, beberapa kasus mungkin memerlukan waktu 8–24 jam untuk diselesaikan.









Jika Anda menerima notifikasi ini selama proses verifikasi KYC, artinya verifikasi identitas Anda telah diselesaikan pada akun lain. Berdasarkan kebijakan MEXC, setiap informasi verifikasi identitas pengguna hanya dapat dikaitkan dengan tiga akun MEXC.









Verifikasi KYC Dasar: Proses verifikasi KYC Dasar memungkinkan Anda untuk memverifikasi identitas dengan mengunggah dokumen identifikasi dan memberikan informasi dokumen yang diperlukan. Setelah berhasil menyelesaikan verifikasi KYC Dasar, limit penarikan 24 jam ditetapkan sebesar 80 BTC.

Verifikasi KYC Lanjutan: Verifikasi KYC Lanjutan melibatkan proses pengenalan wajah live. Setelah berhasil diselesaikan, limit penarikan 24 jam meningkat menjadi 200 BTC.









MEXC saat ini tidak mendukung konversi KYC individual (Dasar atau Lanjutan) menjadi KYC institusional, serta tidak mendukung konversi KYC institusional menjadi KYC individual untuk akun yang sama.









Ya, setiap nomor registrasi perusahaan dapat digunakan untuk menyelesaikan KYC Institusional hanya untuk satu akun MEXC.









MEXC sepenuhnya mematuhi persyaratan regulasi dan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan perdagangan yang lebih aman bagi pengguna. Demi memastikan keamanan akun dan aset Anda, kami sangat menyarankan untuk menyelesaikan verifikasi KYC. Jika tidak, fungsi akun tertentu mungkin dibatasi.





MEXC mengenkripsi dan melindungi semua informasi verifikasi pengguna serta tidak akan pernah menggunakannya untuk tujuan lain. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda.









Sebelum menyelesaikan KYC, Anda masih memiliki limit perdagangan hingga 1.000 USDT (atau setaranya dalam token lain). Jika limit ini habis digunakan, harap segera selesaikan proses verifikasi KYC. MEXC sangat menyarankan Anda untuk menyelesaikan KYC agar dapat terus menggunakan produk dan layanan di platform.





Permohonan Pengembalian. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan KYC, Anda dapat mengajukan pengembalian dana yang dibatasi dengan mengisi informasi yang diperlukan di halaman









Sebelum menyelesaikan KYC, Anda masih memiliki limit perdagangan hingga 1.000 USDT (atau setaranya dalam token lain). Jika limit ini habis digunakan, harap segera selesaikan proses verifikasi. MEXC sangat menyarankan Anda untuk menyelesaikan KYC agar dapat terus menggunakan produk dan layanan di platform.





Formulir Banding Penarikan di situs web resmi dengan mengisi informasi yang diperlukan untuk mengajukan penarikan. Setelah permohonan banding Anda disetujui, akun Anda akan berada dalam mode "hanya kurangi" yang membatasi akses hanya pada izin Penarikan dan Tutup Posisi. Fitur akun lainnya tidak akan dapat diakses lagi. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan KYC, Anda dapat mengirimkandi situs web resmi dengan mengisi informasi yang diperlukan untuk mengajukan penarikan. Setelah permohonan banding Anda disetujui, akun Anda akan berada dalam mode "hanya kurangi" yang membatasi akses hanya pada izindan. Fitur akun lainnya tidak akan dapat diakses lagi.













MEXC berhak menolak permohonan pendaftaran dari pengguna di yurisdiksi yang tidak memenuhi standar antipencucian uang internasional atau dari pengguna yang dapat dianggap sebagai orang yang terekspos secara politis. Kami berhak untuk menangguhkan atau menghentikan perdagangan kapan saja jika transaksi mencurigakan terdeteksi. Namun, hal ini bukan merupakan pelanggaran kewajiban atau tanggung jawab kami kepada Anda.





Saat ini, MEXC berhak menolak perdagangan atau permohonan pendaftaran dari pengguna di negara atau wilayah berikut: Kanada, Tiongkok daratan, Kuba, Krimea, Donetsk, Hong Kong, Iran, Luhansk, Korea Utara, Sevastopol, Singapura, Sudan, Suriah, Inggris Raya, dan Amerika Serikat (secara kolektif disebut sebagai "Negara atau Wilayah yang Dibatasi").





Daftar negara atau wilayah yang dibatasi di atas tidak menyeluruh dan MEXC dapat menyesuaikan daftar tersebut sewaktu-waktu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, silakan lihat " Perjanjian Pengguna ".









Demi mematuhi persyaratan regulasi pemerintah setempat, MEXC saat ini tidak menyediakan layanan kepada pengguna yang mencoba untuk masuk atau menyelesaikan verifikasi KYC dari lokasi tertentu.

Untuk mengetahui detail selengkapnya, silakan lihat Perjanjian Pengguna









Saat ini, MEXC mendukung jenis dokumen KYC berikut bagi pengguna Nigeria: KTP, SIM, kartu pemilih, atau paspor internasional.









Untuk KYC Institusional, pemilik manfaat/pemegang saham utama perusahaan tidak boleh menjadi warga negara atau wilayah yang dibatasi oleh MEXC. Untuk mengetahui detail lebih lanjut, silakan lihat Perjanjian Pengguna









Perjanjian Pengguna MEXC, lalu ikuti panduan untuk pendaftaran dan penggunaan akun yang benar. Pengguna dari negara atau wilayah tempat layanan telah dihentikan hanya dapat menarik aset pribadi mereka dan tidak dapat berpartisipasi dalam transaksi apa pun. MEXC menyarankan agar Anda menarik aset sesegera mungkin. Jadwal penutupan akun yang tepat akan dikomunikasikan secara terpisah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, silakan lihat, lalu ikuti panduan untuk pendaftaran dan penggunaan akun yang benar.













Silakan hubungi Layanan Pelanggan dan berikan informasi berikut:





1) Tangkapan layar catatan transfer dompet/akun, ID transaksi, alamat transfer, dan penjelasan mendetail tentang kaitannya dengan kasus tersebut.





2) Selesaikan verifikasi KYC di MEXC untuk memastikan informasi yang diberikan sah dan bebas dari pemalsuan, rekayasa, atau pencemaran nama baik.





3) Jika informasi di atas terverifikasi, platform akan membekukan akun yang dicurigai untuk sementara (selama 24 jam) dan menyarankan Anda untuk segera melaporkan kasus tersebut ke polisi.





4) Setelah menyerahkan informasi, laporkan ke polisi dalam waktu 48 jam dan berikan laporan polisi yang diajukan atau tanda terima kasus. Jika bukti yang diperlukan tidak diberikan, platform akan menilai situasinya dan mungkin mempertimbangkan untuk mencairkan dana.





5) Jika petugas penegak hukum memerlukan bantuan platform dalam penyelidikan, silakan kirim email kepada kami di [email protected] . Email tersebut harus menyertakan bukti identitas petugas yang menangani kasus, bukti pendaftaran kasus, dan dokumen penyelidikan (pemberitahuan permintaan bukti), beserta pernyataan yang jelas tentang informasi yang diperlukan.





6) Platform akan berhubungan langsung dengan otoritas peradilan yang menangani kasus tersebut dan bekerja sama dengan petugas penegak hukum selama penyelidikan.







