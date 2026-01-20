Analisis Pasar StableChain (STABLE): Data On-Chain vs. Potensi Pertumbuhan

Metrik
Nilai Saat Ini
Dampak Harga
DeFi TVL
$30.888
Risiko Tinggi. Retensi modal minimal dalam dApps.
Stablecoin MCap (On-chain)
$43,56M
Netral/Bearish. Jejak terbatas versus kompetitor.
Perubahan Stablecoin 7 Hari
-26,71%
Bearish. Arus keluar modal melebihi arus masuk.
Volume DEX (24j)
$0
Kritis. Tidak ada aktivitas ekonomi organik.
Pasokan Beredar STABLE
17,6 Miliar
Kenaikan memerlukan permintaan nyata untuk mengimbangi float substansial.
All-Time High (ATH)
$0,05
Harga telah menurun substansial sejak puncak peluncuran 8 Desember.
