Analisis Pasar StableChain (STABLE): Data On-Chain vs. Potensi Pertumbuhan

Menengah
20 Januari 2026
0m
#Kabar Industri#Analisis Teknis
Poin-Poin Penting


  • Inovasi:StableChain menghilangkan kebutuhan aset volatil seperti ETH atau SOL dengan menggunakan USDT sebagai token gas native untuk biaya transaksi.
  • Sinyal Bearish:Meskipun peluncuran high-profile pada Desember 2025, data on-chain mengungkapkan DeFi TVL yang sangat rendah (~$30k) dan volume DEX nol pada pertengahan Januari 2026.
  • Risiko Pasokan:Unlock token ekosistem bulanan menciptakan tekanan jual persisten yang memerlukan pertumbuhan penggunaan substansial untuk diserap.
  • Kesimpulan:Meskipun tesis "payments-first" memiliki manfaat, STABLE saat ini kekurangan mekanisme retensi organik yang diperlukan untuk apresiasi harga fundamental.

1. Pendahuluan: Tesis "Payments-First"


Sektor pembayaran kripto telah lama mengejar "Holy Grail": blockchain di mana pengguna dapat bertransaksi tanpa memegang aset volatil untuk biaya.StableChain (STABLE)memposisikan dirinya sebagai solusi ini—blockchain Layer-1 payments-first di manaUSDTberfungsi sebagai mata uang gas. Inovasi infrastruktur ini—menggantikan biaya gas volatil dengan biaya stablecoin—merupakan peningkatan pengalaman pengguna (UX) yang nyata. Namun, saat Q1 2026 berlangsung, pelaku pasar mempertanyakan:Apakah kemajuan teknologi ini diterjemahkan menjadi nilai token?Analisis pasar ini memeriksa potensi StableChain untuk berlipat ganda melalui data keras, melampaui narasi peluncuran untuk menilai realitas on-chain.

2. Apa yang Sebenarnya Diberikan StableChain




Sebelum menganalisis aksi harga, memahami utilitas fundamental yang mendorongtoken STABLEsangat penting. StableChain membedakan dirinya dengan memanfaatkanUSDT0sebagai aset intinya. Jaringan beroperasi melalui varian gas native (gUSDT) dengan protokol konversi otomatis.
  • Pengalaman Bebas Gas:Transfer USDT0 dapat dieksekusi tanpa biaya gas.
  • Konversi Mulus:Interaksi kontrak kompleks membayar biaya dalam USDT0, yang dikonversi secara internal ke gUSDT.

Ini bukan sekadar "tokenomics pintar"—ini adalah taruhan strategis pada masa depaninfrastruktur pembayaran kripto. Seperti yang baru-baru ini disorot Cointelegraph, desain ini memisahkan keamanan (token STABLE) dari utilitas (USDT), secara teoritis membuka jalan untuk adopsi massal.


3. Pemeriksaan Realitas On-Chain: Traksi Pasca-Peluncuran


Peluncuran StableChain jauh dari sunyi. Tim melaporkan kampanye pra-deposit melebihi2 miliar USDTdi lebih dari 24.000 wallet. Namun sejak peluncuran mainnet 8 Desember 2025, jejak pasca-peluncuran tetap sederhana relatif terhadap permintaan awal. Kartu Skor Jaringan StableChain (Snapshot: 16 Januari 2026)
Metrik
Nilai Saat Ini
Dampak Harga
DeFi TVL
$30.888
Risiko Tinggi. Retensi modal minimal dalam dApps.
Stablecoin MCap (On-chain)
$43,56M
Netral/Bearish. Jejak terbatas versus kompetitor.
Perubahan Stablecoin 7 Hari
-26,71%
Bearish. Arus keluar modal melebihi arus masuk.
Volume DEX (24j)
$0
Kritis. Tidak ada aktivitas ekonomi organik.
Pasokan Beredar STABLE
17,6 Miliar
Kenaikan memerlukan permintaan nyata untuk mengimbangi float substansial.
All-Time High (ATH)
$0,05
Harga telah menurun substansial sejak puncak peluncuran 8 Desember.





Analisis:StableChain saat ini menunjukkan "Kesenjangan Infrastruktur-Retensi." Meskipun teknologinya berfungsi, modal yang tiba selama kampanye pra-peluncuran tidak bertahan untuk terlibat dengan aplikasi DeFi atau menyediakan likuiditas.


4. Mengapa Argumen "Peluang Pasar" Kurang Kuat

Bulls sering berargumen bahwa "$7,9 triliun volume penyelesaian USDT menjamin kesuksesan StableChain." Investor harus meneliti logika TAM (Total Addressable Market) ini dengan cermat.
  1. Parit Tron:Mayoritas kecepatan USDT berada diTron, yang mendapat manfaat dari distribusi mapan, integrasi wallet, dan perilaku pengguna yang sudah terbangun. StableChain harus menggantikan alur kerja yang ada ini, bukan sekadar berdampingan dengan mereka.
  2. Makro vs. Mikro:Kenaikan kapitalisasi pasar stablecoin global (saat ini ~$308M) tidak secara otomatis mengangkat setiap rantai pembayaran khusus.
  3. Penangkapan Nilai Token:Meskipun jaringan menggunakan USDT untuk gas,token STABLEmelayani fungsi tata kelola dan staking keamanan. Volume pembayaran rendah diterjemahkan ke permintaan staking lemah, merusak akumulasi nilai token.

5. Apa yang Menahan STABLE? (Kasus Bear)


Tiga faktor utama saat ini menekan potensi penggandaan harga:

  1. Kesenjangan Retensi:Penurunan dari pra-deposit miliaran dolar ke TVL $30k menunjukkan insentif awal gagal menghasilkan keterlibatan pengguna yang berkelanjutan.
  2. Friksi Peluncuran: The Defiantmelaporkan komplikasi hari peluncuran dengan bridging dan akuisisi gUSDT. Dalam pembayaran, setiap friksi merupakan "pajak pertumbuhan."
  3. Tekanan Pasokan:Perjadwal vesting Messari, unlock ekosistem bulanan tetap aktif. Tanpa lonjakan permintaan yang sesuai, pasokan berkelanjutan ini membatasi apresiasi harga.

6. Jalan Menuju Penggandaan: Katalis yang Diperlukan (Kasus Bull)



Skenario penggandaan yang kredibel untuk STABLE ada tetapi menuntut penilaian ulang fundamental, bukan spekulasi yang didorong narasi. Pantau katalis spesifik ini:

  • Mitra Distribusi Terverifikasi:Melampaui kemitraan logo. Jika kolaborasi dengan entitas seperti PayPal atau Anchorage Digital menghasilkan throughput on-chain yang terukur, pasar akan melakukan repricing segera.
  • Pembalikan TVL:Jika kapitalisasi pasar stablecoin rantai stabil (saat ini menurun 26% mingguan) dan menunjukkan minggu berturut-turut pertumbuhan, ini menandakan efek jaringan yang muncul.
  • "Killer App":Munculnya kasus penggunaan yang menarik—seperti koridor remitansi tanpa friksi atau aplikasi penyelesaian merchant—yang menunjukkan keunggulan jelas atas Tron atau Ethereum L2s.




7. Kesimpulan: Apa yang Harus Dipantau Selanjutnya


Bagi trader dan investor, STABLE saat ini merupakan peluang"watch and wait"daripada entry langsung. Infrastrukturnya solid, tetapi ekonominya masih baru.

Daftar Periksa Entry Anda:

  1. TungguDeFi TVLnaik dari lima digit ke pertengahan tujuh digit ($5M+).
  2. Pantauvolume DEXuntuk mengonfirmasi trading aktif, bukan holding pasif.
  3. Verifikasi bahwa periodeunlock bulananberlalu tanpa penurunan harga substansial.

FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan Tentang StableChain


Apa itu StableChain (STABLE)?

StableChain adalah blockchain Layer 1 yang dibangun khusus untuk pembayaran. Tidak seperti Ethereum atau Solana, ia menggunakanUSDTsebagai mata uang biaya gas, menyederhanakan transaksi untuk pengguna mainstream.

Mengapa harga token STABLE menurun sejak peluncuran?

Sejak diluncurkan pada 8 Desember 2025, STABLE mengalami tekanan jual yang didorong oleh aktivitas on-chain minimal (TVL di bawah $31k) dan unlock token reguler yang meningkatkan pasokan sementara permintaan tetap stagnan.

Bagaimana StableChain dibandingkan dengan Tron untuk transfer USDT?

Meskipun Tron saat ini mendominasi transfer USDT melalui likuiditas tinggi dan dukungan exchange ekstensif, StableChain menawarkan fitur "native gas" yang menghilangkan kebutuhan untuk TRX, berpotensi memberikan UX superior untuk aplikasi pembayaran murni.


Disclaimer:

Informasi ini bukan merupakan nasihat investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau profesional lainnya, juga tidak merekomendasikan pembelian, penjualan, atau kepemilikan aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi untuk tujuan referensi saja dan bukan merupakan nasihat investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hati saat berinvestasi. Platform tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.
