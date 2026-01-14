Inflasi AS Stabil di 2,7% pada Desember 2025

Poin-Poin Penting: Inflasi AS tetap stabil di 2,7% pada Desember 2025.

CPI inti mengalami peningkatan tahunan sebesar 2,6%.

Suku bunga Fed kemungkinan akan tetap stabil di 3,5%-3,75%.

Inflasi AS Tetap Stabil di 2,7% pada Desember 2025

Biro Statistik Tenaga Kerja melaporkan bahwa inflasi AS tetap stabil di 2,7% pada Desember 2025, tidak menunjukkan perubahan dari angka November, menurut data Indeks Harga Konsumen terbaru.

Inflasi yang stabil menunjukkan suku bunga Federal Reserve akan dipertahankan, mempengaruhi keputusan ekonomi tetapi menunjukkan dampak langsung yang terbatas pada pasar cryptocurrency saat ini.

Indeks Harga Konsumen (CPI) AS mencatat kenaikan 2,7% untuk Desember 2025, konsisten dengan data November. Informasi ini disediakan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja, menunjukkan lingkungan inflasi yang stabil hingga akhir tahun.

Kebijakan Federal Reserve, yang dipimpin oleh Ketua Jerome Powell, telah menavigasi lanskap ekonomi yang menantang. Sikap Powell yang berfokus pada ketenagakerjaan menghasilkan pemotongan suku bunga, dengan keputusan ini mempengaruhi inflasi yang secara konsisten berada di atas target 2%.

Stabilitas pasar tercermin dalam kenaikan harga pangan dan sektor energi yang stabil. Harga pangan meningkat 3,1% per tahun, sementara harga energi mengalami kenaikan sedikit sebesar 2,3%, berkontribusi pada stabilitas CPI secara keseluruhan sebesar 2,7%.

Lanskap ekonomi yang lebih luas menyaksikan Fed memiliki pengaruh yang cukup besar. Dengan tingkat inflasi terkendali, suku bunga tetap stabil antara 3,5% dan 3,75%, menurut data CME FedWatch, mempertahankan kepercayaan konsumen.

Analis menyarankan tingkat inflasi dapat dikelola dan harus tetap di bawah 3% sepanjang 2025. Kebijakan Federal Reserve telah menjaga inflasi di bawah tingkat tertinggi era pandemi, memberikan prediktabilitas kepada bisnis untuk perencanaan.

Ke depan, para ahli memprediksi inflasi tidak mungkin mencapai target 2% Fed dalam waktu dekat. Tren historis menunjukkan tingkat PCE inti yang terus meningkat, mendukung adaptasi dalam kebijakan fiskal dan moneter sementara strategi ekonomi tetap menjadi fokus utama.