POL berada di persimpangan kritis pada level $0,15. Sementara

POL: Naik atau Turun? Analisis Skenario 13 Januari 2026

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/14 10:11
POL berada di persimpangan kritis pada level $0,15. Meskipun tren naik secara keseluruhan berlanjut, sinyal bearish jangka pendek (histogram negatif MACD, di bawah EMA20) dan resistensi kuat di $0,1529 membuat kedua skenario mungkin terjadi. RSI di 45,53 bersifat netral, volume di $293M stabil, tetapi arah breakout akan menjadi penentu. Trader harus bersiap untuk kedua arah.

Situasi Pasar Saat Ini

POL saat ini diperdagangkan pada level $0,15, turun %-1,56 dalam 24 jam terakhir dan terjebak dalam kisaran $0,15-$0,16. Meskipun tren keseluruhan adalah uptrend, gambaran teknis jangka pendek bersifat campuran: RSI 45,53 (netral, tidak mendekati oversold), MACD bearish (histogram negatif), harga di bawah EMA20 ($0,16), dan Supertrend memberikan sinyal bearish, selaras dengan resistensi $0,17. Volume di $293,31M bersifat moderat, tidak ada perubahan mendadak.

Level kunci: Support $0,1495 (skor 72/100), $0,1426 (67/100), $0,1322 (64/100). Resistensi $0,1529 (94/100 – sangat kuat), $0,1583 (60/100), $0,1657 (66/100). Analisis multi-timeframe (MTF) menunjukkan 15 level kuat: 1D (1S/4R), 3D (1S/3R), 1W (3S/4R) – berat resistensi tetapi seimbang. Tidak ada arus berita, pasar didorong secara teknis. Akses data detail dari halaman Analisis Spot POL dan Analisis Futures POL.

Skenario 1: Skenario Bullish

Bagaimana Skenario Ini Terjadi?

Skenario bullish dipicu oleh harga menembus di atas resistensi $0,1529 (skor 94/100) dengan volume yang meningkat. Jika level ini tembus, momentum terbangun: RSI bergerak di atas 50, histogram MACD berubah positif, dan Supertrend berbalik menjadi bullish. Resistensi berikutnya $0,1583 dan $0,1657 diuji. Keberlanjutan di atas EMA20 ($0,16) diperlukan untuk kelanjutan uptrend. Peningkatan volume +%20 dan penutupan candle 1D di atas resistensi mengonfirmasi. Jika support 1W (sekitar $0,1322) bertahan di MTF, momentum bullish menguat. Pembatalan: Skenario batal jika support $0,1495 tembus.

Dalam skenario ini, trader harus menunggu konfirmasi breakout. Misalnya, penutupan harian di atas $0,1529 + divergensi RSI positif memberikan sinyal bullish. Rasio risk/reward: potensi ~%40 dari $0,15 ke $0,2106, dengan stop ketat di $0,1495 memungkinkan R/R 1:3.

Level Target

Target pertama $0,1657 (ekstensi fib), kemudian resistensi Supertrend $0,17, dan final $0,2106 (skor 22, target MTF). Mencapai level ini selaras dengan band channel atas dari uptrend. Perhatikan: Profil volume dan order block harus mendukung.

Skenario 2: Skenario Bearish

Faktor Risiko

Skenario bearish dimulai dengan penolakan di resistensi $0,1529 dan penembusan support $0,1495 (72/100). MACD tetap bearish, RSI turun di bawah 40, dan harga semakin dalam di bawah EMA20. Tekanan jual meningkat dalam volume (lonjakan turun %15+), Supertrend tetap bearish. Jika resistensi 3D/1W (4R pada 1D) mendominasi di MTF, momentum berbalik turun. Pemicu: Penutupan candle merah harian di bawah $0,1495. Pembatalan: Skenario rusak dengan breakout di atas $0,1529.

Dalam kasus ini, uptrend keseluruhan diuji tetapi sinyal bearish jangka pendek mendominasi. Risk/reward: penurunan ~%27 dari $0,15 ke $0,1085, stop di $0,1529 untuk R/R 1:2 yang seimbang.

Level Perlindungan

Perlindungan pertama setelah penembusan $0,1495 adalah $0,1426 (67/100), kemudian $0,1322 (64/100). Target akhir $0,1085 (skor 24, channel bawah). Level ini harus digunakan sebagai stop-loss; jika support MTF gagal, itu akan mempercepat.

Skenario Mana yang Harus Diperhatikan?

Level pengambilan keputusan adalah resistensi $0,1529 dan support $0,1495 – mana pun yang tembus lebih dahulu mengaktifkan skenario tersebut. Sinyal konfirmasi: Volume (harus meningkat untuk breakout naik), RSI (di atas 50 bull, di bawah 40 bear), persilangan MACD (positif untuk bull). Penutupan harian/4H sangat penting. Pantau keselarasan MTF: 3S pada 1W berarti risiko bear, 4R berarti tekanan bull. Tunggu saat volatilitas rendah, tidak ada berita tetapi pasar umum (korelasi BTC) dapat mempengaruhi. Integrasikan level pembatalan ke dalam rencana trading Anda untuk setiap skenario.

Kesimpulan dan Catatan Pemantauan

Kedua skenario untuk POL sama-sama mungkin terjadi: Bull memerlukan penembusan $0,1529 + volume, bear memerlukan kehilangan $0,1495 + MACD bear. Trader harus bersiap dengan manajemen risiko (modal 1-2%). Daftar pemantauan: 1. Penembusan $0,1529/$0,1495, 2. Perubahan RSI/MACD, 3. Profil volume, 4. Level MTF. Analisis ini untuk tujuan edukasi; lakukan riset Anda sendiri. Ikuti halaman Spot dan Futures POL untuk data terkini.

Analis Riset Kripto: Michael Roberts

Fokus pada teknologi Blockchain dan DeFi

Analisis ini bukan nasihat investasi. Lakukan riset Anda sendiri.

