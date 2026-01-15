Altcoin Kembali ke Harga Terendah Akibat Tekanan Jual

// Harga



Waktu baca: 5 menit Diterbitkan: 14 Jan 2026 pukul 22:03

Altcoin dengan kinerja terendah telah jatuh di bawah garis rata-rata bergerak.



Altcoin ini kemungkinan akan mencoba penurunan lebih lanjut di bawah rata-rata bergerak. Beberapa sedang berkonsolidasi di dekat bagian bawah grafik. Pembeli diharapkan masuk setelah altcoin mencapai wilayah oversold.



Lighter



Harga Lighter (LIT) telah turun di bawah garis rata-rata bergerak, mencapai level terendah $0,13. Harga tetap stabil di atas support $0,13 karena terbentuknya candlestick Doji. Sumbu candlestick yang panjang menunjukkan tekanan jual yang signifikan pada $0,20. Pergerakan harga ditandai dengan candlestick Doji di bagian bawah grafik, mencerminkan ketidakpastian trader tentang arah pasar. LIT saat ini merupakan altcoin dengan kinerja terendah.



Harga saat ini: $2,05







Kapitalisasi pasar: $513.894.669,25







Volume perdagangan: $15.769.410,7







Kerugian 7 hari: 31,60%





Ondo



Harga Ondo (ONDO) turun di bawah garis rata-rata bergerak, mendekati harga dasar $0,35. Sejak 15 Desember, aset kripto ini telah diperdagangkan di atas level support $0,35 tetapi di bawah garis rata-rata bergerak. Jika bears menembus support $0,35, altcoin ini bisa turun ke level terendah sebelumnya di $0,20. Penurunan ONDO telah terhenti di atas $0,35. ONDO menempati peringkat terendah kedua dalam metrik berikut.



Harga saat ini: $0,4060







Kapitalisasi pasar: $1.282.659.777,83







Volume perdagangan: $69.699.058,47







Kerugian 7 hari: 17,24 %





Midnight



Harga Midnight (NIGHT) telah tergelincir di bawah garis rata-rata bergerak, mencapai level terendah $0,065. Sejak 9 Januari, harga cryptocurrency ini tetap di atas support $0,065. Jika bears menembus level support saat ini di $0,065, momentum negatif akan meluas hingga level terendah $0,035. Altcoin ini kemungkinan akan menurun saat berada di zona tren bearish. NIGHT menempati peringkat terendah ketiga dalam daftar koin terburuk kami.



Harga saat ini: $0,06678







Kapitalisasi pasar: $1.109.304.486,36







Volume perdagangan: $32.672.140,05







Kerugian 7 hari: 154,42%





Mantle



Mantle (MNT) telah tergelincir di bawah garis rata-rata bergeraknya. Tekanan jual telah terhenti di atas support $0,90. Aset kripto ini diperdagangkan di atas level support $0,90 tetapi di bawah garis rata-rata bergerak.



Namun, penembusan di bawah level support $0,90 akan memicu penurunan ke level terendahnya di $0,55. Pergerakan naik altcoin ini tampak tidak pasti karena ditolak oleh rata-rata bergerak.



Harga saat ini: $0,9701







Kapitalisasi pasar: $3.155.711.945,76







Volume perdagangan: $68.588.836,1







Kerugian 7 hari:14,30%





XDC Network



XDC Network (XDC) berada dalam tren negatif setelah jatuh di bawah garis rata-rata bergerak. Altcoin ini turun hingga $0,046. Sejak 21 Desember 2024, telah diperdagangkan di atas support $0,044 tetapi di bawah garis rata-rata bergerak. Jika XDC kehilangan level support saat ini di $0,044, akan turun lebih jauh, mencapai level terendah $0,026. XDC adalah cryptocurrency terburuk kelima.



Harga saat ini: $0,04637







Kapitalisasi pasar: $885.015.227,13







Volume perdagangan: $32.544.360,21







Kerugian 7 hari: 13,57%





Penafian. Analisis dan perkiraan ini adalah pendapat pribadi penulis. Data yang diberikan dikumpulkan oleh penulis dan tidak disponsori oleh perusahaan atau pengembang token mana pun. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual cryptocurrency dan tidak boleh dipandang sebagai dukungan oleh Coinidol.com. Pembaca harus melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi dalam dana.