BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Altcoin Kembali ke Harga Terendah Akibat Tekanan Jual muncul di BitcoinEthereumNews.com. // Harga Waktu baca: 5 menit Dipublikasikan: 14 Jan 2026Postingan Altcoin Kembali ke Harga Terendah Akibat Tekanan Jual muncul di BitcoinEthereumNews.com. // Harga Waktu baca: 5 menit Dipublikasikan: 14 Jan 2026

Altcoin Kembali ke Harga Terendah Akibat Tekanan Jual

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/15 06:50
Minswap
MIN$0.00938+0.10%
NEAR
NEAR$1.73+0.99%
Lighter
LIT$1.833-0.86%
STABLE
STABLE$0.017143+19.34%
Belong
LONG$0.003527-4.93%
// Harga

Waktu baca: 5 menit

Diterbitkan: 14 Jan 2026 pukul 22:03

Altcoin dengan kinerja terendah telah jatuh di bawah garis rata-rata bergerak.


Altcoin ini kemungkinan akan mencoba penurunan lebih lanjut di bawah rata-rata bergerak. Beberapa sedang berkonsolidasi di dekat bagian bawah grafik. Pembeli diharapkan masuk setelah altcoin mencapai wilayah oversold.


Lighter


Harga Lighter (LIT) telah turun di bawah garis rata-rata bergerak, mencapai level terendah $0,13. Harga tetap stabil di atas support $0,13 karena terbentuknya candlestick Doji. Sumbu candlestick yang panjang menunjukkan tekanan jual yang signifikan pada $0,20. Pergerakan harga ditandai dengan candlestick Doji di bagian bawah grafik, mencerminkan ketidakpastian trader tentang arah pasar. LIT saat ini merupakan altcoin dengan kinerja terendah.


  • Harga saat ini: $2,05



  • Kapitalisasi pasar: $513.894.669,25



  • Volume perdagangan: $15.769.410,7



  • Kerugian 7 hari: 31,60%


Ondo


Harga Ondo (ONDO) turun di bawah garis rata-rata bergerak, mendekati harga dasar $0,35. Sejak 15 Desember, aset kripto ini telah diperdagangkan di atas level support $0,35 tetapi di bawah garis rata-rata bergerak. Jika bears menembus support $0,35, altcoin ini bisa turun ke level terendah sebelumnya di $0,20. Penurunan ONDO telah terhenti di atas $0,35. ONDO menempati peringkat terendah kedua dalam metrik berikut.


  • Harga saat ini: $0,4060



  • Kapitalisasi pasar: $1.282.659.777,83



  • Volume perdagangan: $69.699.058,47



  • Kerugian 7 hari: 17,24    %


Midnight


Harga Midnight (NIGHT) telah tergelincir di bawah garis rata-rata bergerak, mencapai level terendah $0,065. Sejak 9 Januari, harga cryptocurrency ini tetap di atas support $0,065. Jika bears menembus level support saat ini di $0,065, momentum negatif akan meluas hingga level terendah $0,035. Altcoin ini kemungkinan akan menurun saat berada di zona tren bearish. NIGHT menempati peringkat terendah ketiga dalam daftar koin terburuk kami.


  • Harga saat ini: $0,06678



  • Kapitalisasi pasar: $1.109.304.486,36



  • Volume perdagangan: $32.672.140,05



  • Kerugian 7 hari: 154,42%


Mantle


Mantle (MNT) telah tergelincir di bawah garis rata-rata bergeraknya. Tekanan jual telah terhenti di atas support $0,90. Aset kripto ini diperdagangkan di atas level support $0,90 tetapi di bawah garis rata-rata bergerak.


Namun, penembusan di bawah level support $0,90 akan memicu penurunan ke level terendahnya di $0,55. Pergerakan naik altcoin ini tampak tidak pasti karena ditolak oleh rata-rata bergerak.


  • Harga saat ini: $0,9701



  • Kapitalisasi pasar: $3.155.711.945,76



  • Volume perdagangan: $68.588.836,1



  • Kerugian 7 hari:14,30%


XDC Network


XDC Network (XDC) berada dalam tren negatif setelah jatuh di bawah garis rata-rata bergerak. Altcoin ini turun hingga $0,046. Sejak 21 Desember 2024, telah diperdagangkan di atas support $0,044 tetapi di bawah garis rata-rata bergerak. Jika XDC kehilangan level support saat ini di $0,044, akan turun lebih jauh, mencapai level terendah $0,026. XDC adalah cryptocurrency terburuk kelima.


  • Harga saat ini: $0,04637



  • Kapitalisasi pasar: $885.015.227,13



  • Volume perdagangan: $32.544.360,21



  • Kerugian 7 hari: 13,57%


Penafian. Analisis dan perkiraan ini adalah pendapat pribadi penulis. Data yang diberikan dikumpulkan oleh penulis dan tidak disponsori oleh perusahaan atau pengembang token mana pun. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual cryptocurrency dan tidak boleh dipandang sebagai dukungan oleh Coinidol.com. Pembaca harus melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi dalam dana.

Sumber: https://coinidol.com/weekly-bottom-price-sell/

Peluang Pasar
Logo Minswap
Harga Minswap(MIN)
$0.00938
$0.00938$0.00938
+2.85%
USD
Grafik Harga Live Minswap (MIN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00