Cara Staking AXS? Panduan Lengkap Dashboard Staking Axie Infinity

Axie Infinity mengubah blockchain gaming dengan memungkinkan pemain menghasilkan uang sungguhan melalui gameplay, dan sekarang staking AXS membawa potensi penghasilan itu lebih jauh lagi.

Panduan ini membahas segala hal tentang staking token AXS, dari mekanik dasar hingga menghitung hasil dan memahami mengapa reward tetap kompetitif.

Baik Anda baru dalam crypto staking atau ingin memaksimalkan kepemilikan Axie Infinity Anda, Anda akan mempelajari langkah-langkah praktis untuk mulai mendapatkan passive income hari ini.

APR staking AXS saat ini berfluktuasi berdasarkan total token yang di-staking, berkisar dari sekitar 13% hingga 29% tergantung kondisi pasar, membuatnya dapat diakses untuk investor dari semua ukuran.





Poin-Poin Penting

Staking AXS memungkinkan Anda mendapatkan reward pasif dengan mengunci token tanpa jumlah minimum yang diperlukan dan tanpa periode lock-up

Dashboard staking resmi mendistribusikan reward setiap 24 jam, yang dapat Anda klaim atau secara otomatis restake untuk pertumbuhan majemuk

Reward staking saat ini berfluktuasi berdasarkan total partisipasi jaringan, dengan pemain aktif mendapatkan lebih banyak melalui sistem pembobotan AxieScore

Axie Infinity mengalokasikan 29% dari total pasokan AXS (78,3 juta token) untuk reward staking yang didistribusikan selama sekitar 5,5 tahun

Pengurangan emisi 5% setiap 9 hari menciptakan struktur reward yang berkelanjutan sambil mempertahankan imbal hasil kompetitif untuk staker yang berkomitmen

Selalu gunakan platform resmi seperti stake.axieinfinity.com dan amankan Ronin Wallet Anda dengan backup yang tepat untuk melindungi aset yang di-staking





Staking AXS berarti mengunci token Axie Infinity Shards Anda untuk mendukung ekosistem game sambil mendapatkan AXS tambahan sebagai reward.

Prosesnya bekerja melalui smart contract di Ronin Network, di mana token yang Anda staking membantu mengamankan platform dan memberi Anda hak tata kelola atas keputusan masa depan.

Tidak seperti model staking tradisional, dashboard staking AXS saat ini mendistribusikan reward setiap 24 jam berdasarkan ukuran stake Anda.

Tidak ada jumlah minimum yang diperlukan untuk memulai, dan Anda tidak dipaksa untuk mengunci token untuk periode tetap—Anda dapat unstake kapan pun diperlukan.

Sistem awalnya mendistribusikan 23.687 AXS per hari di antara semua staker, tetapi mulai 1 Desember, Axie Infinity berencana untuk memperkenalkan pengurangan emisi bertahap sebesar 5% setiap 9 hari.

Ini menciptakan struktur reward yang lebih berkelanjutan sambil tetap mempertahankan imbal hasil yang kompetitif.

Model baru juga menggabungkan AxieScore, yang mengukur kontribusi Anda ke ekosistem melalui gameplay dan keterlibatan komunitas.

Staker dengan nilai AxieScore lebih tinggi menerima reward yang diberi bobot, yang berarti pemain aktif mendapatkan lebih banyak daripada holder pasif.





Memulai dengan staking AXS hanya membutuhkan beberapa menit jika Anda mengikuti langkah-langkah sederhana ini.

Pertama, Anda perlu menginstal ekstensi browser Ronin Wallet, yang berfungsi sebagai wallet resmi Axie Infinity untuk Ronin Network.

Unduh Ronin Wallet dari Chrome Web Store resmi atau halaman Add-on Firefox dan buat wallet baru dengan password yang aman.

Tuliskan recovery phrase 12 kata Anda dan simpan di tempat yang aman secara offline—siapa pun dengan kata-kata ini dapat mengakses dana Anda.

Kunjungi Axie Infinity Marketplace di marketplace.axieinfinity.com dan daftarkan akun menggunakan tombol biru "Login" di pojok kanan atas.

Verifikasi alamat email Anda dan buat password untuk akun marketplace, yang penting untuk menghindari batas transaksi.

Setelah mengatur wallet, Anda perlu mendapatkan token AXS ke alamat Ronin Anda.

Beli token AXS dari MEXC atau exchange lain yang mendukung Ronin Network untuk penarikan.

Saat menarik dari exchange, pilih jaringan Ronin (RON) dan tempelkan alamat wallet Ronin Anda setelah mengganti prefix "ronin:" dengan "0x".

Selalu kirim jumlah kecil untuk tes terlebih dahulu untuk mengonfirmasi alamat bekerja dengan benar sebelum mentransfer jumlah yang lebih besar.

Jika token AXS Anda saat ini berada di jaringan Ethereum (ERC-20), Anda perlu melakukan bridge ke Ronin.

Kunjungi Ronin Bridge resmi dan hubungkan wallet MetaMask Anda (berisi ERC-20 AXS Anda) dan Ronin Wallet Anda.

Pilih "Deposit", pilih AXS sebagai aset, masukkan jumlah yang ingin Anda transfer, dan konfirmasi transaksi melalui MetaMask.

Tunggu beberapa menit untuk bridge selesai—AXS Anda akan muncul di Ronin Wallet Anda setelah proses selesai.

Sekarang Anda siap untuk melakukan staking di dashboard staking AXS.

Navigasikan ke stake.axieinfinity.com dan klik "Connect Ronin Wallet" untuk menghubungkan wallet Anda ke platform staking.

Masukkan jumlah AXS yang ingin Anda staking di antarmuka staking dan klik tombol biru "Stake".

Setujui transaksi di jendela popup Ronin Wallet yang muncul.

Token Anda sekarang telah di-staking dan mulai mendapatkan reward segera.

Periksa dashboard staking AXS kapan saja untuk melihat reward yang terakumulasi dan APR saat ini.

Klaim reward staking Anda setiap 24 jam dengan mengklik tombol "Claim", atau pilih "Restake" untuk secara otomatis menggabungkan earnings Anda.

Untuk unstake, cukup klik tombol merah "Unstake" di bawah antarmuka stake dan konfirmasi transaksi.









Menghitung potensi reward staking AXS Anda membantu Anda merencanakan ekspektasi pendapatan yang realistis dan memutuskan berapa banyak untuk diinvestasikan.

Formula dasar mengalikan jumlah yang Anda staking dengan tingkat persentase tahunan saat ini, kemudian membaginya dengan 365 untuk mendapatkan earnings harian.

Misalnya, staking 100 AXS pada APR 29% saat ini menghasilkan sekitar 0,079 AXS per hari, yang setara dengan sekitar 29 AXS per tahun.

Jika Anda staking 1.000 AXS dalam kondisi yang sama, Anda akan mendapatkan sekitar 0,79 AXS harian atau 290 AXS per tahun.

Perhitungan ini mengasumsikan APR tetap konstan, tetapi pada kenyataannya, tingkat berfluktuasi berdasarkan total token yang di-staking di seluruh jaringan.

Ketika lebih banyak pengguna staking AXS mereka, reward didistribusikan di antara lebih banyak peserta, yang secara alami menurunkan persentase imbal hasil untuk semua orang.

Sistem AxieScore yang akan datang menambahkan lapisan lain pada perhitungan ini karena pemain aktif akan menerima reward yang dikalikan dibandingkan dengan staker pasif, sementara holder pasif melihat imbal hasil yang lebih rendah seiring emisi menurun.

Seseorang dengan AxieScore tinggi mungkin mendapatkan APR efektif yang lebih tinggi pada jumlah stake yang sama dibandingkan dengan holder pasif.

Konsep kalkulator staking AXS menjadi lebih kompleks di bawah model baru karena kontribusi Anda ke ekosistem secara langsung memengaruhi reward Anda.

Sebagian besar platform staking belum menampilkan pengganda AxieScore di kalkulator mereka, jadi pertimbangkan APR yang ditampilkan sebagai baseline yang dapat meningkat dengan partisipasi aktif.





APR 29% untuk staking AXS tampak luar biasa murah hati dibandingkan dengan rekening tabungan tradisional yang menawarkan 1-5% per tahun, yang menimbulkan pertanyaan alami tentang keberlanjutan.

Axie Infinity mengalokasikan 29% dari total pasokan token AXS khusus untuk reward staking—itu adalah 78,3 juta token yang didistribusikan secara bertahap selama sekitar 5,5 tahun.

Alokasi besar ini menjelaskan mengapa imbal hasil tetap kompetitif bahkan ketika pasar crypto berfluktuasi.

Model ekonomi memperlakukan reward staking sebagai investasi dalam pertumbuhan ekosistem daripada pemberian semata.

Ketika pemain staking token mereka, mereka mengurangi pasokan yang beredar dan menurunkan tekanan jual, yang membantu menstabilkan harga pasar AXS selama periode volatil.

Partisipasi staking yang lebih tinggi menciptakan komunitas yang lebih kuat dan lebih berkomitmen yang menguntungkan seluruh alam semesta Axie.

Jadwal pengurangan emisi bertahap memastikan reward ini tidak membanjiri pasar sekaligus.

Rencana distribusi mengalokasikan 1.566.000 AXS per bulan hingga Juli, kemudian berkurang menjadi 1.044.000 AXS per bulan—penurunan 33%.

Rilis terkontrol ini mempertahankan imbal hasil yang menarik sambil mencegah inflasi dari mendevaluasi token.

Pengenalan reward berbasis AxieScore lebih lanjut membenarkan APR tinggi dengan mengarahkannya kepada kontributor aktif daripada holder pasif.

Pemain yang terlibat dengan game Axie, berpartisipasi dalam tata kelola, dan membangun komunitas layak mendapatkan imbal hasil premium untuk usaha mereka.

Rekening tabungan tradisional tidak dapat menawarkan tingkat yang sama karena bank beroperasi di bawah model ekonomi yang berbeda dengan selera risiko yang lebih rendah.

Staking cryptocurrency menerima volatilitas yang lebih tinggi sebagai ganti imbal hasil yang meningkat ini, yang membuat perbandingan tidak sempurna tetapi tetap relevan untuk memahami nilai relatif.









Setiap investasi membawa risiko, dan staking AXS tidak terkecuali meskipun imbal hasilnya menarik.

Volatilitas harga token mewakili kekhawatiran utama—bahkan jika Anda mendapatkan 29% APR dalam token AXS, penurunan harga 40% berarti investasi keseluruhan Anda kehilangan nilai.

Kerentanan smart contract secara teoritis dapat membahayakan dana yang di-staking, meskipun dashboard staking resmi Axie Infinity beroperasi di Ronin Network dengan langkah-langkah keamanan yang telah ditetapkan.

Struktur reward yang berubah merupakan pertimbangan lain karena pengurangan emisi secara bertahap menurunkan APR dari waktu ke waktu.

Apa yang menghasilkan APR kompetitif hari ini mungkin menghasilkan imbal hasil yang lebih rendah seiring jadwal distribusi berlangsung dan emisi menurun.

Untuk mengelola risiko ini secara efektif, selalu gunakan platform resmi seperti stake.axieinfinity.com daripada layanan pihak ketiga yang mungkin kurang memiliki langkah-langkah keamanan yang tepat.

Periksa ulang setiap alamat wallet sebelum mengirim transaksi karena transfer blockchain tidak dapat dibalik—satu karakter yang salah berarti kehilangan dana Anda secara permanen.

Aktifkan autentikasi dua faktor di Ronin Wallet Anda dan backup recovery phrase Anda di beberapa lokasi yang aman.

Klaim reward staking Anda secara teratur dan pertimbangkan untuk restaking mereka untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan majemuk, tetapi simpan beberapa dana dalam bentuk likuid untuk kebutuhan tak terduga.

Diversifikasi portofolio crypto Anda di luar hanya AXS untuk menghindari overexposure terhadap pergerakan harga token tunggal.

Mulai dengan jumlah yang lebih kecil saat mempelajari proses staking AXS, kemudian secara bertahap tingkatkan stake Anda saat Anda merasa nyaman dengan mekanismenya.

Pantau saluran komunitas Axie Infinity untuk pembaruan tentang jadwal emisi, implementasi AxieScore, dan perubahan lain yang mungkin memengaruhi imbal hasil Anda.





Reward dapat diklaim setiap 24 jam setelah Anda staking token di dashboard staking AXS resmi.

Tidak ada persyaratan minimum—Anda dapat staking jumlah AXS berapa pun yang Anda miliki.

Ya, dashboard staking AXS memungkinkan unstaking kapan saja tanpa periode lock-up, meskipun Anda harus menunggu 24 jam setelah staking sebelum mengklaim reward.

Dashboard staking resmi di stake.axieinfinity.com menampilkan reward harian yang diproyeksikan dan APR saat ini berdasarkan jumlah stake Anda.

Ronin Wallet saat ini berfungsi sebagai ekstensi browser, jadi Anda perlu menggunakan komputer desktop atau laptop untuk mengakses antarmuka staking.

Reward yang tidak diklaim terakumulasi di akun staking Anda dan tetap tersedia untuk diklaim kapan pun Anda siap.









Staking AXS menawarkan cara langsung untuk mendapatkan passive income dari token Axie Infinity Anda sambil mendukung salah satu ekosistem blockchain gaming terkemuka.

APR 29% saat ini, dikombinasikan dengan tidak ada persyaratan minimum dan unstaking yang fleksibel, membuatnya dapat diakses untuk investor crypto baru dan berpengalaman.

Seiring sistem reward berbasis AxieScore baru diluncurkan, peserta komunitas aktif akan melihat imbal hasil yang lebih baik daripada holder pasif.

Mulai dengan dashboard staking AXS resmi di stake.axieinfinity.com untuk memastikan keamanan maksimum dan akses langsung ke semua fitur.

Bahkan staking jumlah kecil membantu Anda mempelajari prosesnya dan mulai membangun posisi Anda di alam semesta Axie.