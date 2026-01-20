Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Pada awal minggu ketiga Januari, total likuidasi di seluruh pasar mencapai hampir $900 juta. Volatilitas negatif yang dipicu oleh dampak tarif Trump terhadap UE menyebabkan lonjakan tersebut. Angka ini dapat meningkat lebih lanjut karena beberapa altcoin menunjukkan tanda-tanda peringatan.

XRP, Axie Infinity (AXS), dan Dusk (DUSK) menarik modal dan memanfaatkan leverage minggu ini karena alasan yang berbeda. Namun, mereka bisa menjadi jebakan bagi investor tanpa rencana manajemen risiko yang ketat.

1. XRP

Pada 19 Januari, XRP turun ke $1,85 sebelum rebound ke $1,95. Penurunan ini menghapus sebagian besar upaya pemulihan sejak awal tahun.

Trader jangka pendek tampak semakin bearish. Banyak yang bertaruh pada penurunan lebih lanjut. Peta likuidasi 7 hari menunjukkan potensi likuidasi Short lebih besar daripada posisi Long.

Peta Likuidasi Exchange XRP. Sumber: Coinglass

Data likuidasi menunjukkan bahwa jika XRP rebound ke $2,29 minggu ini, posisi Short dapat menghadapi lebih dari $600 juta likuidasi.

Skenario ini dapat terjadi jika kekhawatiran atas tarif baru Trump memudar dengan cepat. Permintaan beli yang kuat di sekitar level $1,8 juga akan mendukung rebound.

Metrik penting lainnya adalah ukuran order rata-rata spot XRP. Data CryptoQuant menunjukkan bahwa ketika XRP diperdagangkan di bawah $2,4, order whale besar muncul secara sering. Pola ini mencerminkan permintaan whale yang kuat pada level harga yang lebih rendah.

Ukuran Order Rata-rata Spot XRP. Sumber: CryptoQuant.

Jika akumulasi whale melampaui ketakutan sementara pasar, XRP dapat pulih dengan cepat. Langkah seperti itu akan memaksa trader short untuk likuidasi.

2. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) secara tak terduga kembali ke daftar trending teratas pada minggu ketiga Januari. Token ini telah naik lebih dari 120% year-to-date.

Rally Januari didorong oleh rencana pendiri Axie untuk mengonversi reward menjadi token utilitas baru yang disebut bAXS. Perubahan ini adalah bagian dari perombakan tokenomics yang lebih luas yang dijadwalkan untuk tahun 2026.

Peta likuidasi 7 hari untuk AXS menunjukkan volume likuidasi potensial yang serupa sekitar $12 juta. Namun, kisaran harga yang diperlukan untuk melikuidasi posisi Long lebih sempit daripada untuk Short. Ini menunjukkan banyak trader masih mengharapkan kenaikan lebih lanjut dalam jangka pendek.

Peta Likuidasi Exchange AXS. Sumber: Coinglass

Di sisi lain, data menunjukkan bahwa rally AXS pada Januari bertepatan dengan peningkatan tajam dalam deposit exchange. Jumlah rata-rata transaksi deposit 7 hari telah mencapai level tertinggi dalam tiga tahun.

Transaksi Deposit Exchange Axie Infinity. Sumber: CryptoQuant.

Tren ini menunjukkan bahwa banyak investor ingin keluar saat harga pulih, berpotensi menyebabkan tekanan jual kapan saja. Perkembangan seperti itu dapat menempatkan posisi long dalam risiko.

3. Dusk (DUSK)

Dusk telah muncul sebagai yang menonjol baru dalam meningkatnya minat terhadap privacy coin. Rally ini mencerminkan rotasi modal dari privacy coin berkapitalisasi besar ke alternatif berkapitalisasi lebih kecil.

Meskipun meningkat hampir enam kali lipat sejak awal tahun, DUSK telah memicu likuidasi Short yang signifikan selama empat hari terakhir. Trader jangka pendek terus menambahkan modal dan leverage pada taruhan bullish.

Peta Likuidasi Exchange DUSK. Sumber: Coinglass

Peta likuidasi DUSK menunjukkan bahwa potensi likuidasi Long mendominasi. Jika harga terkoreksi minggu ini, posisi Long akan menghadapi risiko serius.

Laporan BeInCrypto terbaru menyoroti meningkatnya aliran masuk DUSK ke exchange. Tren ini mencerminkan potensi tekanan jual dari profit-taking. Selain itu, DUSK rally di tengah kembalinya ketakutan pasar atas tarif baru Trump terhadap Eropa. Faktor-faktor ini mengancam keberlanjutan tren naik.

Pada Oktober tahun lalu, DASH melonjak enam kali lipat setelah modal berputar dari ZEC ke privacy coin berkapitalisasi lebih rendah. DASH kemudian turun 60% pada minggu berikutnya. DUSK menghadapi risiko hasil serupa.

Jika FOMO DUSK memudar dan harga turun di bawah $0,13, total likuidasi Long dapat mencapai $12 juta.

Ketiga altcoin ini mencerminkan ekspektasi yang sangat berbeda, dan bahkan berlawanan, di antara trader jangka pendek. Kompleksitas ini berasal dari tekanan geopolitik yang bertabrakan dengan dinamika pasar internal. Tanpa strategi stop-loss yang ketat, kerugian likuidasi dapat menghantam posisi Long maupun Short.