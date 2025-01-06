Launchpool

Stake untuk mendapatkan token dari proyek bintang

Total Pool Hadiah (USDT)
1,239,239
Total Partisipan
89,361
Jumlah Proyek yang Masuk Listing
15
EINSTEIN

EIN

Selesai
Total Airdrop
28,000,000 EIN
Periode Acara
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop EIN

Tether
Estimasi APR
80.24%
Total Airdrop
14,000,000 EIN
Total Jumlah yang Di-stake
1,367,960 USDT
Partisipan
948

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop EIN

MX Token
Estimasi APR
7.33%
Total Airdrop
7,000,000 EIN
Total Jumlah yang Di-stake
7,628,495 MX
Partisipan
5,771

Pool EIN

Stake EIN untuk mendapatkan airdrop EIN

EINSTEIN
Estimasi APR
2,995.28%
Total Airdrop
7,000,000 EIN
Total Jumlah yang Di-stake
18,886,122 EIN
Partisipan
210
StablR USD

USDR

Selesai
Total Airdrop
70,000 USDT
Periode Acara
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop USDT

Tether
Estimasi APR
207.08%
Total Airdrop
50,000 USDT
Total Jumlah yang Di-stake
2,178,934 USDT
Partisipan
1,141

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop USDT

MX Token
Estimasi APR
7.18%
Total Airdrop
10,000 USDT
Total Jumlah yang Di-stake
5,753,351 MX
Partisipan
5,149

Pool USDR

Stake USDR untuk mendapatkan airdrop USDT

StablR USD
Estimasi APR
125.34%
Total Airdrop
10,000 USDT
Total Jumlah yang Di-stake
694,042 USDR
Partisipan
697
StablR Euro

EURR

Selesai
Total Airdrop
70,000 USDT
Periode Acara
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop USDT

Tether
Estimasi APR
265.30%
Total Airdrop
50,000 USDT
Total Jumlah yang Di-stake
1,653,015 USDT
Partisipan
906

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop USDT

MX Token
Estimasi APR
7.38%
Total Airdrop
10,000 USDT
Total Jumlah yang Di-stake
5,451,287 MX
Partisipan
5,229

Pool EURR

Stake EURR untuk mendapatkan airdrop USDT

StablR Euro
Estimasi APR
179.68%
Total Airdrop
10,000 USDT
Total Jumlah yang Di-stake
412,669 EURR
Partisipan
454
TRN

TRN

Listing Perdana
Selesai
Total Airdrop
190,000 TRN
Periode Acara
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop TRN

Tether
Estimasi APR
28.14%
Total Airdrop
95,000 TRN
Total Jumlah yang Di-stake
1,569,907 USDT
Partisipan
917

Pool TRN

Stake TRN untuk mendapatkan airdrop TRN

TRN
Estimasi APR
1,884.61%
Total Airdrop
95,000 TRN
Total Jumlah yang Di-stake
314,040 TRN
Partisipan
702
EINSTEIN

EIN

Listing Perdana
Selesai
Total Airdrop
42,500,000 EIN
Periode Acara
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop EIN

Tether
Estimasi APR
113.39%
Total Airdrop
25,000,000 EIN
Total Jumlah yang Di-stake
1,784,617 USDT
Partisipan
1,868

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop EIN

MX Token
Estimasi APR
8.80%
Total Airdrop
17,500,000 EIN
Total Jumlah yang Di-stake
8,019,955 MX
Partisipan
8,622
Bombie

BOMB

Listing Perdana
Selesai
Total Airdrop
6,000,000 BOMB
Periode Acara
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop BOMB

Tether
Estimasi APR
449.81%
Total Airdrop
4,000,000 BOMB
Total Jumlah yang Di-stake
1,053,536 USDT
Partisipan
730

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop BOMB

MX Token
Estimasi APR
22.01%
Total Airdrop
2,000,000 BOMB
Total Jumlah yang Di-stake
4,389,949 MX
Partisipan
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Listing Perdana
Selesai
Total Airdrop
1,666,666,666 ICEBERG
Periode Acara
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool ICEBERG

Stake ICEBERG untuk mendapatkan airdrop ICEBERG

ICEBERG
Estimasi APR
8,488.44%
Total Airdrop
833,333,333 ICEBERG
Total Jumlah yang Di-stake
719,201,521 ICEBERG
Partisipan
240

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop ICEBERG

MX Token
Estimasi APR
4.66%
Total Airdrop
833,333,333 ICEBERG
Total Jumlah yang Di-stake
3,613,454 MX
Partisipan
2,759
Shardeum

SHM

Listing Perdana
Selesai
Total Airdrop
63,360 SHM
Periode Acara
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop SHM

Tether
Estimasi APR
600.58%
Total Airdrop
31,680 SHM
Total Jumlah yang Di-stake
1,191,032 USDT
Partisipan
784

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop SHM

MX Token
Estimasi APR
48.75%
Total Airdrop
31,680 SHM
Total Jumlah yang Di-stake
5,263,396 MX
Partisipan
4,137
Balance

EPT

Listing Perdana
Selesai
Total Airdrop
4,560,000 EPT
Periode Acara
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop EPT

Tether
Estimasi APR
221.06%
Total Airdrop
2,300,000 EPT
Total Jumlah yang Di-stake
1,690,745.385 USDT
Partisipan
1,204

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop EPT

MX Token
Estimasi APR
14.02%
Total Airdrop
1,300,000 EPT
Total Jumlah yang Di-stake
5,427,749.429 MX
Partisipan
4,243

Pool EPT

Stake EPT untuk mendapatkan airdrop EPT

Balance
Estimasi APR
624.27%
Total Airdrop
960,000 EPT
Total Jumlah yang Di-stake
18,210,289.004 EPT
Partisipan
393
Mantle

MNT

Selesai
Total Airdrop
240,000 MNT
Periode Acara
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop MNT

Tether
Estimasi APR
134.91%
Total Airdrop
48,000 MNT
Total Jumlah yang Di-stake
2,478,760 USDT
Partisipan
1,730

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop MNT

MX Token
Estimasi APR
34.49%
Total Airdrop
72,000 MNT
Total Jumlah yang Di-stake
5,194,934 MX
Partisipan
4,523

Pool MNT

Stake MNT untuk mendapatkan airdrop MNT

Mantle
Estimasi APR
96.05%
Total Airdrop
120,000 MNT
Total Jumlah yang Di-stake
11,488,373 MNT
Partisipan
4,492
Kinto

KINTO

Listing Perdana
Selesai
Total Airdrop
10,100 KINTO
Periode Acara
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop KINTO

Tether
Estimasi APR
397.35%
Total Airdrop
5,100 KINTO
Total Jumlah yang Di-stake
2,316,074.85 USDT
Partisipan
1,702

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop KINTO

MX Token
Estimasi APR
32.26%
Total Airdrop
3,000 KINTO
Total Jumlah yang Di-stake
6,044,641.66 MX
Partisipan
5,185

Pool KINTO

Stake KINTO untuk mendapatkan airdrop KINTO

Kinto
Estimasi APR
3,934.48%
Total Airdrop
2,000 KINTO
Total Jumlah yang Di-stake
6,187.34 KINTO
Partisipan
1,993
Term Finance

TERM

Listing Perdana
Selesai
Total Airdrop
120,000 TERM
Periode Acara
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop TERM

Tether
Estimasi APR
539.01%
Total Airdrop
60,000 TERM
Total Jumlah yang Di-stake
967,721 USDT
Partisipan
819

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop TERM

MX Token
Estimasi APR
27.00%
Total Airdrop
36,000 TERM
Total Jumlah yang Di-stake
4,198,604 MX
Partisipan
3,418

Pool TERM

Stake TERM untuk mendapatkan airdrop TERM

Term Finance
Estimasi APR
5,661.41%
Total Airdrop
24,000 TERM
Total Jumlah yang Di-stake
78,392 TERM
Partisipan
1,531
Story

IP

Listing Perdana
Selesai
Total Airdrop
60,000 IP
Periode Acara
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop IP

Tether
Estimasi APR
185.52%
Total Airdrop
30,000 IP
Total Jumlah yang Di-stake
3,407,398 USDT
Partisipan
2,402

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop IP

MX Token
Estimasi APR
19.55%
Total Airdrop
18,000 IP
Total Jumlah yang Di-stake
5,717,172 MX
Partisipan
4,981

Pool IP

Stake IP untuk mendapatkan airdrop IP

Story
Estimasi APR
645.05%
Total Airdrop
12,000 IP
Total Jumlah yang Di-stake
221,619 IP
Partisipan
1,866
Aptos

APT

Selesai
Total Airdrop
30,500 APT
Periode Acara
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop APT

Tether
Estimasi APR
260.38%
Total Airdrop
16,000 APT
Total Jumlah yang Di-stake
6,050,882 USDT
Partisipan
3,734

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop APT

MX Token
Estimasi APR
58.36%
Total Airdrop
11,500 APT
Total Jumlah yang Di-stake
5,067,179 MX
Partisipan
3,901

Pool APT

Stake APT untuk mendapatkan airdrop APT

Aptos
Estimasi APR
68.87%
Total Airdrop
3,000 APT
Total Jumlah yang Di-stake
522,135 APT
Partisipan
2,460
Xterio

XTER

Listing Perdana
Selesai
Total Airdrop
800,000 XTER
Periode Acara
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Eksklusif Pengguna Baru

Pool USDT

Stake USDT untuk mendapatkan airdrop XTER

Tether
Estimasi APR
279.69%
Total Airdrop
400,000 XTER
Total Jumlah yang Di-stake
4,636,882 USDT
Partisipan
5,642

Pool MX

Stake MX untuk mendapatkan airdrop XTER

MX Token
Estimasi APR
47.02%
Total Airdrop
240,000 XTER
Total Jumlah yang Di-stake
4,603,249 MX
Partisipan
3,627

Pool XTER

Stake XTER untuk mendapatkan airdrop XTER

Xterio
Estimasi APR
1,335.95%
Total Airdrop
160,000 XTER
Total Jumlah yang Di-stake
999,659 XTER
Partisipan
2,698