EIN
- Total Airdrop
- 28,000,000 EIN
- Periode Acara
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop EIN
- Total Airdrop
- 14,000,000 EIN
- Total Jumlah yang Di-stake
- 1,367,960 USDT
- Partisipan
- 948
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop EIN
- Total Airdrop
- 7,000,000 EIN
- Total Jumlah yang Di-stake
- 7,628,495 MX
- Partisipan
- 5,771
Pool EIN
Stake EIN untuk mendapatkan airdrop EIN
- Total Airdrop
- 7,000,000 EIN
- Total Jumlah yang Di-stake
- 18,886,122 EIN
- Partisipan
- 210
USDR
- Total Airdrop
- 70,000 USDT
- Periode Acara
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop USDT
- Total Airdrop
- 50,000 USDT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 2,178,934 USDT
- Partisipan
- 1,141
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop USDT
- Total Airdrop
- 10,000 USDT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 5,753,351 MX
- Partisipan
- 5,149
Pool USDR
Stake USDR untuk mendapatkan airdrop USDT
- Total Airdrop
- 10,000 USDT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 694,042 USDR
- Partisipan
- 697
EURR
- Total Airdrop
- 70,000 USDT
- Periode Acara
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop USDT
- Total Airdrop
- 50,000 USDT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 1,653,015 USDT
- Partisipan
- 906
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop USDT
- Total Airdrop
- 10,000 USDT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 5,451,287 MX
- Partisipan
- 5,229
Pool EURR
Stake EURR untuk mendapatkan airdrop USDT
- Total Airdrop
- 10,000 USDT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 412,669 EURR
- Partisipan
- 454
TRN
- Total Airdrop
- 190,000 TRN
- Periode Acara
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop TRN
- Total Airdrop
- 95,000 TRN
- Total Jumlah yang Di-stake
- 1,569,907 USDT
- Partisipan
- 917
Pool TRN
Stake TRN untuk mendapatkan airdrop TRN
- Total Airdrop
- 95,000 TRN
- Total Jumlah yang Di-stake
- 314,040 TRN
- Partisipan
- 702
EIN
- Total Airdrop
- 42,500,000 EIN
- Periode Acara
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop EIN
- Total Airdrop
- 25,000,000 EIN
- Total Jumlah yang Di-stake
- 1,784,617 USDT
- Partisipan
- 1,868
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop EIN
- Total Airdrop
- 17,500,000 EIN
- Total Jumlah yang Di-stake
- 8,019,955 MX
- Partisipan
- 8,622
BOMB
- Total Airdrop
- 6,000,000 BOMB
- Periode Acara
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop BOMB
- Total Airdrop
- 4,000,000 BOMB
- Total Jumlah yang Di-stake
- 1,053,536 USDT
- Partisipan
- 730
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop BOMB
- Total Airdrop
- 2,000,000 BOMB
- Total Jumlah yang Di-stake
- 4,389,949 MX
- Partisipan
- 3,057
ICEBERG
- Total Airdrop
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Periode Acara
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Pool ICEBERG
Stake ICEBERG untuk mendapatkan airdrop ICEBERG
- Total Airdrop
- 833,333,333 ICEBERG
- Total Jumlah yang Di-stake
- 719,201,521 ICEBERG
- Partisipan
- 240
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop ICEBERG
- Total Airdrop
- 833,333,333 ICEBERG
- Total Jumlah yang Di-stake
- 3,613,454 MX
- Partisipan
- 2,759
SHM
- Total Airdrop
- 63,360 SHM
- Periode Acara
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop SHM
- Total Airdrop
- 31,680 SHM
- Total Jumlah yang Di-stake
- 1,191,032 USDT
- Partisipan
- 784
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop SHM
- Total Airdrop
- 31,680 SHM
- Total Jumlah yang Di-stake
- 5,263,396 MX
- Partisipan
- 4,137
EPT
- Total Airdrop
- 4,560,000 EPT
- Periode Acara
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop EPT
- Total Airdrop
- 2,300,000 EPT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 1,690,745.385 USDT
- Partisipan
- 1,204
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop EPT
- Total Airdrop
- 1,300,000 EPT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 5,427,749.429 MX
- Partisipan
- 4,243
Pool EPT
Stake EPT untuk mendapatkan airdrop EPT
- Total Airdrop
- 960,000 EPT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 18,210,289.004 EPT
- Partisipan
- 393
MNT
- Total Airdrop
- 240,000 MNT
- Periode Acara
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop MNT
- Total Airdrop
- 48,000 MNT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 2,478,760 USDT
- Partisipan
- 1,730
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop MNT
- Total Airdrop
- 72,000 MNT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 5,194,934 MX
- Partisipan
- 4,523
Pool MNT
Stake MNT untuk mendapatkan airdrop MNT
- Total Airdrop
- 120,000 MNT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 11,488,373 MNT
- Partisipan
- 4,492
KINTO
- Total Airdrop
- 10,100 KINTO
- Periode Acara
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop KINTO
- Total Airdrop
- 5,100 KINTO
- Total Jumlah yang Di-stake
- 2,316,074.85 USDT
- Partisipan
- 1,702
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop KINTO
- Total Airdrop
- 3,000 KINTO
- Total Jumlah yang Di-stake
- 6,044,641.66 MX
- Partisipan
- 5,185
Pool KINTO
Stake KINTO untuk mendapatkan airdrop KINTO
- Total Airdrop
- 2,000 KINTO
- Total Jumlah yang Di-stake
- 6,187.34 KINTO
- Partisipan
- 1,993
TERM
- Total Airdrop
- 120,000 TERM
- Periode Acara
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop TERM
- Total Airdrop
- 60,000 TERM
- Total Jumlah yang Di-stake
- 967,721 USDT
- Partisipan
- 819
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop TERM
- Total Airdrop
- 36,000 TERM
- Total Jumlah yang Di-stake
- 4,198,604 MX
- Partisipan
- 3,418
Pool TERM
Stake TERM untuk mendapatkan airdrop TERM
- Total Airdrop
- 24,000 TERM
- Total Jumlah yang Di-stake
- 78,392 TERM
- Partisipan
- 1,531
IP
- Total Airdrop
- 60,000 IP
- Periode Acara
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop IP
- Total Airdrop
- 30,000 IP
- Total Jumlah yang Di-stake
- 3,407,398 USDT
- Partisipan
- 2,402
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop IP
- Total Airdrop
- 18,000 IP
- Total Jumlah yang Di-stake
- 5,717,172 MX
- Partisipan
- 4,981
Pool IP
Stake IP untuk mendapatkan airdrop IP
- Total Airdrop
- 12,000 IP
- Total Jumlah yang Di-stake
- 221,619 IP
- Partisipan
- 1,866
APT
- Total Airdrop
- 30,500 APT
- Periode Acara
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop APT
- Total Airdrop
- 16,000 APT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 6,050,882 USDT
- Partisipan
- 3,734
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop APT
- Total Airdrop
- 11,500 APT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 5,067,179 MX
- Partisipan
- 3,901
Pool APT
Stake APT untuk mendapatkan airdrop APT
- Total Airdrop
- 3,000 APT
- Total Jumlah yang Di-stake
- 522,135 APT
- Partisipan
- 2,460
XTER
- Total Airdrop
- 800,000 XTER
- Periode Acara
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Pool USDT
Stake USDT untuk mendapatkan airdrop XTER
- Total Airdrop
- 400,000 XTER
- Total Jumlah yang Di-stake
- 4,636,882 USDT
- Partisipan
- 5,642
Pool MX
Stake MX untuk mendapatkan airdrop XTER
- Total Airdrop
- 240,000 XTER
- Total Jumlah yang Di-stake
- 4,603,249 MX
- Partisipan
- 3,627
Pool XTER
Stake XTER untuk mendapatkan airdrop XTER
- Total Airdrop
- 160,000 XTER
- Total Jumlah yang Di-stake
- 999,659 XTER
- Partisipan
- 2,698