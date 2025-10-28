Apakah XRP Membakar Koin? Semua yang Perlu Anda Ketahui tentang Tingkat Pembakaran XRP

Jika Anda memegang XRP atau berpikir untuk berinvestasi di dalamnya, Anda mungkin pernah mendengar orang berbicara tentang "pembakaran XRP" dan bertanya-tanya apa semua kehebohan ini. Intinya adalah: memahami bagaimana mekanisme pembakaran XRP bekerja dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih cerdas tentang portofolio kripto Anda.

Artikel ini menguraikan semua yang perlu Anda ketahui tentang pembakaran XRP dalam bahasa Indonesia yang sederhana—tanpa jargon rumit, hanya fakta langsung. Anda akan mempelajari dengan tepat bagaimana tingkat pembakaran XRP bekerja, apa arti perubahan terkini bagi investasi Anda, dan apakah Anda harus khawatir tentang angka pembakaran yang menurun. Pada akhirnya, Anda akan memahami apa yang benar-benar mendorong nilai XRP dan metrik apa yang benar-benar penting saat mengevaluasi cryptocurrency ini.





Poin-Poin Utama:

XRP membakar jumlah yang sangat kecil (0.00001 XRP) dengan setiap transaksi untuk mencegah spam, bukan untuk memanipulasi harga

Tingkat pembakaran saat ini telah turun 95% dari puncak Desember 2024, sekarang hanya menghancurkan 163-750 XRP per hari

Sekitar 14 juta XRP telah dibakar sejak peluncuran, mewakili hanya 0.014% dari total pasokan

Secara teoritis, Ripple dapat dipaksa oleh konsensus 80% validator untuk membakar 39-40 miliar XRP yang ada di escrow

Adopsi jaringan, kejelasan regulasi, dan utilitas dunia nyata jauh lebih penting bagi nilai jangka panjang XRP daripada tingkat pembakaran





Pikirkan pembakaran XRP seperti perangko yang dibatalkan setelah Anda menggunakannya. Setiap kali seseorang mengirim XRP melalui jaringan, sejumlah kecil XRP—biasanya 0.00001 XRP per transaksi dihancurkan secara permanen. Ini tidak masuk ke kantong siapa pun atau disimpan di brankas mana pun. Ini benar-benar dihapus dari keberadaan, tidak pernah digunakan lagi.

Mekanisme pembakaran XRP melayani tujuan spesifik yang tidak ada hubungannya dengan memperkaya investor. Ketika Ripple merancang XRP Ledger pada tahun 2012, mereka membutuhkan cara untuk mencegah serangan spam. Tanpa biaya yang terkait dengan transaksi, pelaku jahat dapat membanjiri jaringan dengan jutaan transaksi yang tidak berharga dan meruntuhkan seluruh sistem. Dengan mensyaratkan setiap transaksi membakar biaya kecil, XRP memastikan bahwa setiap transaksi memiliki nilai nyata di baliknya, meskipun nilai itu sangat kecil.

Tidak seperti Bitcoin, di mana penambang mendapatkan biaya transaksi, atau Ethereum sebelum peningkatan besarnya, di mana biaya pergi ke validator, biaya transaksi XRP hanya menghilang. Tidak ada yang mengambil untung dari mereka. Penghancuran biaya terjadi secara otomatis melalui protokol konsensus jaringan, yang memvalidasi transaksi tanpa penambangan. Ini membuat XRP secara fundamental berbeda dari cryptocurrency proof-of-work.

Jumlah yang dibakar per transaksi sengaja kecil. Pada harga saat ini, 0.00001 XRP sama dengan sebagian kecil dari satu sen. Ini menjaga transaksi tetap terjangkau sambil tetap mencegah penyalahgunaan jaringan. Selama periode kemacetan jaringan, biaya dapat meningkat sedikit, tetapi tetap minimal dibandingkan dengan jaringan blockchain lainnya. Validator XRP Ledger dapat menyesuaikan biaya minimum melalui konsensus jika diperlukan, meskipun ini jarang terjadi.





Tingkat pembakaran XRP telah turun secara dramatis, dan angka-angka menceritakan kisah yang mencolok. Kembali pada Desember 2024, jaringan membakar lebih dari 15,000 XRP dalam satu hari selama periode aktivitas tinggi. Maju cepat ke September 2025, dan angka itu runtuh menjadi hanya 163 hingga 750 XRP per hari. Untuk perspektif, itu adalah penurunan lebih dari 95% dalam aktivitas pembakaran harian.

Apa yang menyebabkan penurunan besar ini? Jawabannya sederhana: lebih sedikit orang yang menggunakan jaringan. Setiap transaksi membakar jumlah XRP yang sangat kecil, jadi ketika volume transaksi turun, tingkat pembakaran turun bersama mereka. Bulan-bulan awal tahun 2025 melihat tingkat pembakaran stabil antara 2,500 dan 7,500 XRP setiap hari, yang sudah lebih rendah dari puncak Desember. Tetapi pada akhir Agustus, aktivitas telah runtuh di bawah 1,000 token per hari dan tetap di sana sepanjang September.

Sejak XRP Ledger diluncurkan, jaringan telah membakar sekitar 14 juta XRP secara total. Meskipun kedengarannya banyak, ini hanya mewakili sekitar 0.014% dari pasokan awal XRP sebesar 100 miliar token. Tingkat pembakaran mendekati tingkat nol sekarang karena pasokan beredar XRP sebesar 60 miliar sebagian besar tidak terpengaruh oleh biaya transaksi minimal yang dihancurkan.

Penurunan dramatis dalam tingkat pembakaran XRP hari ini ini mencerminkan pola aktivitas jaringan yang lebih luas daripada perubahan apa pun pada mekanisme pembakaran itu sendiri. Sistem bekerja persis seperti yang dirancang—hanya saja memproses jauh lebih sedikit transaksi daripada selama periode yang lebih sibuk.









Ethereum memperkenalkan mekanisme pembakarannya melalui peningkatan EIP-1559 pada tahun 2021, secara fundamental mengubah cara jaringan menangani biaya transaksi. Sekarang setiap transaksi Ethereum membakar biaya dasar, dengan jumlah yang bervariasi berdasarkan kemacetan jaringan. Selama periode sibuk, ribuan ETH dapat dibakar setiap hari, menciptakan tekanan deflasi yang benar-benar mengurangi total pasokan. Beberapa hari, Ethereum membakar lebih banyak ETH daripada yang diciptakan melalui hadiah blok. Pendekatan ini menghubungkan penggunaan jaringan secara langsung dengan pengurangan pasokan dengan cara yang bermakna.

Binance menganggap serius pembakaran dengan acara pembakaran triwulanannya. Bursa ini awalnya berkomitmen untuk menghancurkan 100 juta BNB—setengah dari total pasokannya—dengan membeli kembali token dengan 20% dari keuntungan triwulanan. Selama bertahun-tahun, Binance telah membakar miliaran dolar senilai BNB melalui pembelian kembali sistematis ini. Mereka kemudian mengotomatisasi proses dengan formula transparan berdasarkan harga BNB dan penggunaan jaringan. Pendekatan agresif ini telah mengurangi pasokan BNB sekitar 25%.

Shiba Inu bergantung pada inisiatif pembakaran yang didorong oleh komunitas untuk mengurangi pasokan token yang sangat besar. Pemegang secara sukarela mengirim SHIB ke alamat pembakaran, berharap bahwa mengurangi pasokan akan meningkatkan nilai token yang tersisa. Meskipun pembakaran ini terjadi secara berkala dan menarik perhatian media, mereka tidak dapat diprediksi dan sepenuhnya bergantung pada antusiasme komunitas daripada mekanik jaringan.

XRP tidak membakar token untuk memanipulasi harga atau menciptakan kelangkaan buatan. Mekanisme pembakaran ada murni untuk keamanan jaringan dan pencegahan spam. Tidak ada acara pembakaran triwulanan, program pembelian kembali, dan kampanye pembakaran komunitas. Ripple tidak pernah mengumumkan rencana untuk pembakaran skala besar seperti yang terlihat dengan token lain. Mekanisme pembakaran XRP bersifat pasif, otomatis, dan minimal menurut desain. Sementara pembakaran Ethereum terkadang dapat membuat berita utama dengan skalanya, dan Binance menghasilkan kegembiraan dengan pengumuman triwulanannya, pembakaran XRP terjadi secara diam-diam di latar belakang dengan setiap transaksi.





Ripple saat ini memegang sekitar 39-40 miliar XRP di escrow—bernilai sekitar 30 miliar dolar pada harga terkini. Cadangan besar ini telah memicu perdebatan tentang apakah token ini harus dibakar secara permanen.

Pada akhir tahun 2020, David Schwartz, Chief Technology Officer Ripple, memberikan jawaban yang mengejutkan ketika ditanya apakah komunitas dapat memaksakan pembakaran ini. Dia mengakui bahwa jika validator jaringan mencapai konsensus 80%, tidak akan ada yang bisa dilakukan Ripple untuk menghentikannya. Blockchain publik bersifat demokratis, dan mayoritas yang mengatur.

Namun, CEO Brad Garlinghouse mengatakan Ripple hanya dapat mempertimbangkan membakar XRP di escrow jika secara nyata meningkatkan kesehatan ekosistem. Perusahaan menggunakan kepemilikan ini untuk kemitraan, penjualan institusional, dan pengembangan. Untuk saat ini, 30 miliar dolar tetap terkunci tetapi utuh, dengan komunitas terbagi tentang apa yang seharusnya terjadi.









Tidak juga. Meskipun penurunan tingkat pembakaran XRP dari 15,000+ token per hari menjadi di bawah 200 mungkin tampak mengkhawatirkan, proposisi nilai XRP tidak pernah terutama tentang membakar token untuk menciptakan kelangkaan. Cryptocurrency ini dirancang sebagai aset jembatan untuk pembayaran lintas batas dan transfer uang institusional.

XRP berhasil mempertahankan level dukungan $2.80 bahkan ketika tingkat pembakaran runtuh mendekati nol pada September 2025. Token diperdagangkan di $2.88 dengan rebound harian 2.2%, menunjukkan bahwa fundamental pasar mendorong harga daripada statistik pembakaran. Penurunan tingkat pembakaran mencerminkan volume transaksi yang lebih rendah daripada masalah fundamental apa pun dengan XRP itu sendiri.

Apa yang seharusnya lebih mengkhawatirkan investor? Adopsi yang stagnan, kemunduran regulasi, atau pesaing yang merebut pangsa pasar. Faktor-faktor ini benar-benar berdampak pada utilitas dan permintaan XRP, sedangkan tingkat pembakaran hanyalah produk sampingan dari aktivitas jaringan.









Berhenti terobsesi dengan tingkat pembakaran dan mulai mengamati metrik yang benar-benar penting:

Adopsi jaringan — Lacak berapa banyak bank dan penyedia pembayaran yang mengintegrasikan layanan Likuiditas Sesuai Permintaan Ripple, yang menggunakan XRP untuk transaksi lintas batas.

Pengembangan XRP Ledger — Pengenalan Automated Market Makers menciptakan kasus penggunaan DeFi baru, dengan setiap pool AMM membakar 2 XRP sebagai biaya satu kali.

Dampak stablecoin RLUSD — Stablecoin Ripple yang akan datang akan mendorong volume transaksi karena setiap transaksi RLUSD membakar biaya XRP.

Kejelasan regulasi — Perhatikan perkembangan hukum, kemungkinan listing ulang di bursa, dan diskusi tentang dana yang diperdagangkan di bursa XRP yang benar-benar dapat menggerakkan pasar.

Alamat aktif dan akumulasi paus — Pada pertengahan 2025, alamat aktif melonjak menjadi 300,000 per hari, dan pemegang besar melebihi 2,700 alamat untuk pertama kalinya.

Alat pelacakan pembakaran — Situs web seperti — Situs web seperti XRPScan menyediakan data pembakaran waktu nyata, tetapi perlakukan ini sebagai salah satu dari banyak titik data, bukan metrik investasi utama Anda.









1. Apakah XRP membakar setiap transaksi?

Ya, setiap transaksi XRP membakar biaya kecil, biasanya 0.00001 XRP, yang dihancurkan secara permanen.

2. Berapa tingkat pembakaran XRP saat ini?

Per September 2025, tingkat pembakaran harian telah turun menjadi sekitar 163-750 XRP per hari.

3. Apakah Ripple akan membakar XRP escrow-nya?

Ripple belum berkomitmen untuk membakar XRP escrow-nya tetapi mengatakan mungkin mempertimbangkannya jika menguntungkan ekosistem.

4. Berapa banyak XRP yang telah dibakar secara total?

Sekitar 14 juta XRP telah dibakar sejak jaringan diluncurkan, mewakili sekitar 0.014% dari total pasokan.

5. Apakah RLUSD membakar XRP?

Ya, transaksi RLUSD di XRP Ledger membakar XRP sebagai biaya transaksi, sama seperti transfer XRP biasa.

6. Bisakah XRP membakar koin untuk mengurangi pasokan?

Pembakaran XRP terjadi secara otomatis melalui biaya transaksi tetapi pada tingkat minimal yang tidak secara signifikan mengurangi pasokan.

7. Apakah XRP membakar koin?

Ya, XRP membakar sejumlah kecil koin dengan setiap transaksi sebagai biaya jaringan, biasanya 0.00001 XRP per transfer.

8. Apakah XRP memiliki mekanisme pembakaran?

Ya, XRP memiliki mekanisme pembakaran bawaan di mana biaya transaksi dihancurkan secara permanen untuk mencegah serangan spam di jaringan.

9. Apakah XRP akan membakar pasokan?

XRP terus membakar jumlah yang sangat kecil dengan setiap transaksi, secara bertahap mengurangi pasokan dari waktu ke waktu, tetapi dampaknya minimal dibandingkan dengan total 60 miliar token yang beredar.

10. Apa itu tingkat pembakaran XRP?

Tingkat pembakaran XRP adalah jumlah XRP yang dihancurkan setiap hari melalui biaya transaksi, yang saat ini berkisar antara 163-750 XRP per hari per September 2025.

11. Apakah XRP memiliki tingkat pembakaran?

Ya, XRP memiliki tingkat pembakaran yang bervariasi berdasarkan volume transaksi jaringan, dengan setiap transaksi menghancurkan biaya kecil yang bertambah seiring waktu.





Mekanisme pembakaran XRP nyata tetapi disalahpahami. Ya, XRP membakar koin dengan setiap transaksi, tetapi keruntuhan tingkat pembakaran saat ini bukanlah bendera merah. XRP tidak pernah dirancang untuk bergantung pada pembakaran token agresif untuk apresiasi nilai.

Adopsi jaringan, kejelasan regulasi, kemitraan institusional, dan utilitas dunia nyata mendorong nilai jangka panjang XRP jauh lebih banyak daripada statistik pembakaran harian. Penurunan baru-baru ini hanya mencerminkan volume transaksi yang lebih rendah, bukan mekanisme yang rusak.

Untuk investor XRP yang berdagang di MEXC atau di tempat lain, dasarkan keputusan Anda pada faktor substantif daripada statistik pembakaran. Mekanisme pembakaran melakukan pekerjaannya dengan diam-diam, tetapi utilitas jaringan yang pada akhirnya akan menentukan kesuksesan investasi Anda.