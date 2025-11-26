Apakah Bitcoin Haram? Pandangan Ulama Islam Tentang Trading Cryptocurrency

Pertanyaan "apakah bitcoin haram" menjadi semakin mendesak bagi investor Muslim di seluruh dunia seiring cryptocurrency mendapatkan penerimaan mainstream.

Dengan lebih dari 1,8 miliar Muslim di seluruh dunia, banyak yang mencari kejelasan apakah Bitcoin sejalan dengan prinsip keuangan Islam atau melanggar hukum Syariah.

Artikel ini mengkaji pendapat ulama dari kedua sisi, mengeksplorasi kerangka keuangan Islam, dan memberikan panduan praktis bagi Muslim yang mempertimbangkan investasi Bitcoin.

Anda akan menemukan mengapa ulama tidak setuju, faktor apa yang menentukan kebolehan, dan bagaimana mendekati trading cryptocurrency dalam pedoman Islam.





Poin-Poin Penting

Kebolehan Bitcoin dalam Islam tergantung pada cara trading, dengan transaksi spot umumnya diterima oleh banyak ulama sementara trading leverage dan opsi tetap dilarang.

Ulama Islam tidak sepakat tentang status Bitcoin—Grand Mufti Mesir menyatakannya haram karena volatilitas dan penggunaan kriminal, sementara Dewan Penasihat Syariah Malaysia menyetujuinya sebagai komoditas halal.

Tiga prinsip inti keuangan Islam menentukan kebolehan Bitcoin: menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi mirip judi).

Trading Bitcoin spot tanpa leverage bisa halal jika dibeli segera, dipegang untuk tujuan yang sah, dan diperdagangkan di platform yang menghindari fitur berbasis bunga.

Muslim yang mempertimbangkan investasi cryptocurrency harus berkonsultasi dengan ulama yang berkualifikasi, meneliti aset spesifik secara menyeluruh, dan menghindari margin trading, kontrak futures, dan token yang terkait dengan industri terlarang.





Bitcoin beroperasi sebagai mata uang digital terdesentralisasi yang dibangun di atas teknologi blockchain, berfungsi tanpa kontrol pemerintah atau otoritas perbankan sentral.

Bagi Muslim yang mengevaluasi apakah bitcoin halal atau haram, memahami prinsip keuangan Islam sangat penting.

Hukum Syariah melarang tiga elemen kunci dalam transaksi keuangan: riba (bunga atau rente), gharar (ketidakpastian atau ambiguitas berlebihan), dan maysir (judi atau spekulasi).

Selain itu, keuangan Islam mengharuskan transaksi melibatkan nilai ekonomi riil dan menghindari pendanaan aktivitas yang dilarang seperti alkohol, judi, atau senjata.

Sifat digital Bitcoin menimbulkan pertanyaan unik karena tidak memiliki bentuk fisik dan tidak didukung oleh aset berwujud seperti emas atau jaminan pemerintah.

Mata uang Islam tradisional secara historis memerlukan nilai intrinsik, yang menciptakan perdebatan tentang apakah Bitcoin memenuhi syarat sebagai uang yang sah menurut prinsip Syariah.

Volatilitas harga ekstrem cryptocurrency juga memicu kekhawatiran tentang gharar, karena nilai dapat berubah secara dramatis dalam hitungan jam.

Namun, teknologi blockchain Bitcoin yang transparan dan penerimaan yang berkembang oleh pedagang di seluruh dunia telah membuat beberapa ulama mempertimbangkan kembali statusnya.

Pertanyaan mendasar menjadi apakah Bitcoin berfungsi cukup baik sebagai alat tukar dan penyimpan nilai untuk dianggap sebagai properti yang sah (mal) dalam yurisprudensi Islam.





Trading Bitcoin Spot di MEXC Hari Ini





Syaikh Shawki Allam, Grand Mufti Mesir, mengeluarkan fatwa yang menyatakan Bitcoin haram berdasarkan beberapa kekhawatiran.

Beliau menekankan "tingkat ketidakpastian yang tinggi" dan "ketidakstabilan" yang membuat investor menghadapi risiko keuangan yang signifikan.

Mufti mencatat bahwa Bitcoin tidak memiliki koneksi dengan pasar atau ekonomi yang mapan, dan penyimpanannya memerlukan enkripsi canggih yang membuat pemulihan hampir tidak mungkin jika kunci hilang.

Beliau juga menyoroti penggunaan Bitcoin yang sering dalam aktivitas kriminal karena anonimitasnya, menimbulkan kekhawatiran tentang pencucian uang dan pendanaan operasi ilegal.

Sayap keagamaan Turki mengeluarkan panduan serupa, menyatakan bitcoin haram terutama karena ketidakpastian berlebihan dan potensi penyalahgunaan oleh elemen kriminal.

Otoritas menekankan bahwa trading cryptocurrency melibatkan gharar pada tingkat yang tidak kompatibel dengan hukum kontrak Islam.

Tanpa pengawasan regulasi atau dukungan pemerintah, Bitcoin menciptakan kondisi di mana penipuan dan manipulasi dapat berkembang tanpa terkendali.

Syaikh Haitham berpendapat bahwa Bitcoin tidak dapat diperbolehkan karena tidak memiliki nilai dasar yang nyata.

Beliau memperluas kritik ini bahkan kepada mata uang fiat sejak perjanjian Bretton Woods 1971 melepaskan dolar dari emas, tetapi mencatat bahwa Bitcoin tidak memiliki otoritas yang mendukungnya sama sekali.

Tidak seperti mata uang fiat yang melayani fungsi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan Bitcoin tetap opsional dan sebagian besar spekulatif.

Syaikh menyimpulkan bahwa mining bitcoin juga tidak diperbolehkan karena menciptakan uang dari ketiadaan, meskipun beliau membiarkan terbuka kemungkinan bahwa cryptocurrency yang didukung emas bisa diterima.

Majelis Ulama Indonesia melarang trading cryptocurrency secara khusus mengutip pelanggaran prinsip gharar dan maysir.

Dewan menentukan bahwa sifat spekulatif Bitcoin dan ketidakpastian membuatnya tidak kompatibel dengan standar keuangan Islam.

Keputusan ini mempengaruhi jutaan Muslim Indonesia, mewakili salah satu populasi Muslim terbesar di dunia.









Pada tahun 2020, Dewan Penasihat Syariah Malaysia mengklasifikasikan cryptocurrency utama termasuk Bitcoin dan Ethereum sebagai komoditas bukan mata uang, membuatnya sesuai syariah untuk tujuan trading.

Dr. Mohd Daud Bakar, ketua dewan, menjelaskan bahwa Bitcoin berfungsi sebagai jenis aset digital baru dan "tidak ada yang salah" dengan membeli, memegang, atau menjualnya ketika harga naik.

Beliau membandingkan cryptocurrency dengan poin reward maskapai—mata uang abstrak yang orang-orang tukar secara bebas untuk barang dan jasa.

Keputusan ini secara eksplisit mengizinkan trading Bitcoin di bawah hukum Islam ketika dilakukan sebagai transaksi spot tanpa leverage atau bunga.

Mufti Muhammad Abu-Bakar menyimpulkan bahwa Bitcoin diperbolehkan karena mewakili "aset berharga" yang diterima oleh bursa mata uang dan digunakan sebagai pembayaran oleh banyak toko dan platform saat ini.

Analisis terperincinya menekankan bahwa Bitcoin memenuhi kriteria mal (properti yang sah) dalam yurisprudensi Islam karena memiliki keinginan, kemampuan penyimpanan, dan taqawwam (nilai hukum).

Beliau mengakui bahwa Bitcoin tetap merupakan pasar "baru" dengan harga yang volatil dan potensi kerugian, tetapi ini tidak secara otomatis membuatnya haram karena semua investasi membawa risiko.

Ziyaad Mahomed berpendapat bahwa hukum Syariah tidak mengharuskan mata uang memiliki nilai intrinsik seperti emas atau perak.

Yang penting adalah penerimaan sosial—apakah orang mengakui sesuatu sebagai memiliki nilai dan menggunakannya dalam transaksi.

Beliau mencatat bahwa ketika Bitcoin menjadi terlalu volatil atau didorong oleh kegilaan investor ritel, trading menjadi lebih dipertanyakan, tetapi koin digital yang diterima secara luas bisa halal pada prinsipnya.

Perspektif ini membuka pintu untuk legitimasi Bitcoin berdasarkan penerimaan globalnya yang berkembang sebagai alat tukar.

Keuangan Islam beroperasi pada aturan fundamental: transaksi diperbolehkan (ibahah) kecuali dilarang secara eksplisit.

Karena Al-Qur'an dan hadits tidak secara khusus menyebutkan cryptocurrency, ulama yang menerapkan prinsip ini berpendapat bahwa Bitcoin bisa menjadi properti yang sah jika menghindari elemen yang dilarang.

Forum Ekonomi Islam mencatat bahwa aset diperbolehkan secara default kecuali manfaatnya bertentangan dengan Syariah, yang berarti sifat digital Bitcoin sendiri tidak mendiskualifikasinya dari menjadi halal.

Trading Bitcoin Spot di MEXC Hari Ini





Kebolehan investasi Bitcoin bergantung pada beberapa faktor kritis yang menentukan apakah aktivitas sejalan dengan prinsip Islam.

Metode trading sangat penting—trading spot di mana Anda langsung memiliki Bitcoin cenderung dapat diterima, sementara kontrak futures, opsi, dan trading leverage umumnya dianggap haram karena elemen gharar dan maysir yang berlebihan.

Sebagian besar ulama setuju bahwa trading opsi crypto melanggar aturan keuangan Islam karena melibatkan spekulasi pada pergerakan harga tanpa kepemilikan aset yang sebenarnya, menyerupai judi.

Tujuan investasi Anda juga mempengaruhi kebolehan. Memegang Bitcoin jangka panjang sebagai penyimpan nilai atau menggunakannya untuk transaksi yang sah berbeda dari spekulasi day trading murni untuk keuntungan cepat.

Yang terakhir mendekati perilaku mirip judi yang tidak didorong oleh keuangan Islam.

Pemilihan platform memerlukan pertimbangan yang cermat—pilih exchange yang tidak membebankan atau membayar bunga, hindari program pinjaman yang menghasilkan return mirip riba, dan pastikan penyelesaian transaksi segera (taqabudh).

Aktivitas tertentu harus dihindari sepenuhnya: margin trading dengan dana pinjaman, program staking yang menjanjikan return tetap menyerupai bunga, dan meme coin yang sangat spekulatif tanpa utilitas nyata.

Cryptocurrency itu sendiri juga penting. Bitcoin telah mendapatkan legitimasi melalui penerimaan luas dan teknologi blockchain yang transparan, sementara token yang terhubung dengan industri terlarang seperti judi, alkohol, atau konten dewasa tetap haram terlepas dari bagaimana Anda memperdagangkannya.









Apakah bitcoin haram dalam Islam?

Status Bitcoin tergantung pada cara penggunaannya—trading spot tanpa leverage bisa halal, tetapi day trading spekulatif atau kontrak opsi umumnya dianggap haram.

Apakah mining bitcoin halal atau haram?

Ulama tidak setuju: beberapa memperbolehkan mining sebagai pekerjaan verifikasi transaksi yang sah, sementara yang lain seperti Syaikh Haitham al-Haddad menganggapnya haram karena menciptakan uang dari ketiadaan.

Apakah membeli bitcoin haram?

Membeli Bitcoin melalui pembelian spot untuk kepemilikan segera dianggap diperbolehkan oleh banyak ulama jika digunakan secara etis dan bukan untuk spekulasi mirip judi.

Mengapa beberapa ulama mengatakan bitcoin haram?

Kritikus mengutip volatilitas ekstrem yang menciptakan gharar, kurangnya nilai intrinsik, tidak adanya pengawasan regulasi, dan penggunaan yang sering dalam aktivitas ilegal sebagai kekhawatiran utama.

Apakah investasi di bitcoin haram?

Investasi Bitcoin jangka panjang bisa halal jika dilakukan tanpa leverage, bunga, atau spekulasi berlebihan, meskipun pendapat berbeda di antara ulama dan otoritas regional.

Apakah trading bitcoin haram dalam Islam?

Trading spot sering dianggap diperbolehkan, tetapi margin trading, futures, dan opsi umumnya dianggap haram karena elemen riba dan gharar.





Trading Bitcoin Spot di MEXC Hari Ini





Jawaban untuk "apakah bitcoin haram" tetap bernuansa dan sangat tergantung pada metode trading, niat investasi, dan interpretasi ulama individual.

Sementara ulama terkemuka seperti Grand Mufti Mesir menyatakan Bitcoin haram karena volatilitas dan ketidakpastian, Dewan Penasihat Syariah Malaysia dan banyak otoritas lainnya telah menganggap trading Bitcoin spot diperbolehkan.

Konsensus menunjukkan bahwa Bitcoin bisa halal ketika dibeli melalui transaksi spot langsung, dipegang untuk tujuan yang sah, dan diperdagangkan di platform yang menghindari fitur berbasis bunga.

Muslim yang mempertimbangkan investasi cryptocurrency harus berkonsultasi dengan ulama Islam yang berkualifikasi, melakukan penelitian menyeluruh terhadap aset maupun platform trading, dan secara ketat menghindari leverage, kontrak opsi, dan proyek yang terhubung dengan industri terlarang.