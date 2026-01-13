Pertanyaan "Apakah XRP sudah mati" telah mendominasi forum kripto pada tahun 2025 karena tokenberfluktuasi dari $3,66 pada Juli menjadi $0,78 pada Oktober. Artikel ini memeriksa data pasar saat ini, aPertanyaan "Apakah XRP sudah mati" telah mendominasi forum kripto pada tahun 2025 karena tokenberfluktuasi dari $3,66 pada Juli menjadi $0,78 pada Oktober. Artikel ini memeriksa data pasar saat ini, a
Apakah XRP Sudah Mati? Apa Yang Sebenarnya Ditunjukkan Oleh Data Pasar Terbaru

13 Januari 2026
Pertanyaan "Apakah XRP sudah mati" telah mendominasi forum kripto pada tahun 2025 karena tokenberfluktuasi dari $3,66 pada Juli menjadi $0,78 pada Oktober.

Artikel ini memeriksa data pasar saat ini, aktivitas institusional, dan pola teknis untuk menentukan status aktual XRP.

Anda akan menemukan apakah XRP benar-benar selesai atau hanya sedang konsolidasi untuk pergerakan berikutnya.

Kami akan memotong kebisingan dengan fakta yang dapat diverifikasi dan analisis yang jelas.


Poin-Poin Utama

  • XRP tidak mati—volume perdagangan harian melebihi $2 miliar dan ETF institusional memegang aset lebih dari $1 miliar.
  • Gugatan SEC berakhir pada Agustus 2025, menghilangkan ketidakpastian regulasi selama bertahun-tahun yang telah menekan valuasi.
  • ETF spot XRP menarik $1,07 miliar aliran masuk bersih selama bulan pertama merekadengan nol hari aliran keluar sejak peluncuran.
  • Tantangan besar tetap ada:Ekosistem DeFi XRPL tertinggal dengan TVL hanya $87,85 jutadibandingkan dengan $96,9 miliar Ethereum.
  • Pola historis menunjukkan XRP mungkin sedang konsolidasi daripada mati, mencerminkan siklus 2015-2017 yang mendahului kenaikan 6.500%.
  • Pemulihan masa depan tergantung pada aliran masuk ETF yang berkelanjutan, kemajuan legislasi kripto AS, dan adopsi XRPL nyata.


Apakah XRP Sudah Mati? Apa Yang Ditunjukkan Data Pasar

Jawaban singkat: Tidak, XRP tidak mati.

Data pasar saat ini menceritakan kisah yang sangat berbeda dari yang disarankan oleh judul berita.

XRP mempertahankan kapitalisasi pasar yang menempatkannya di antara cryptocurrency teratas, dengan volume perdagangan spot harian rata-rata mencapai $3,2 miliar pada Q1 2025 di bursa besar seperti MEXC.

Likuiditas 24 jam token tetap kuat, menunjukkan partisipasi aktif dari trader ritel dan institusional.

Pola akumulasi whale mengungkapkan kepercayaan daripada pengabaian—pemegang besar menambahkan sekitar $3,8 miliar nilai XRP selama periode empat hari pada akhir Juli 2025.

Tingkat pembelian institusional ini tidak terjadi dengan aset yang mati.

ETF spot XRP yang diluncurkan pada akhir 2025 menarik lebih dari $1,07 miliar aliran masuk bersih selama bulan pertama mereka, menurut data SosoValue.

Ini bukan metrik dari cryptocurrency yang gagal.

Narasi "apakah XRP sudah mati" mendapat daya tarik selama periode kelemahan harga, tetapi fundamental on-chain melukiskan gambaran yang lebih bernuansa.



Mengapa XRP Tidak Mati? Sinyal Pasar Utama

1. Penyelesaian Gugatan SEC Memulihkan Kepercayaan Pasar

Gugatan SEC secara resmi berakhir pada Agustus 2025ketika kedua belah pihak membatalkan banding mereka.

Harga XRP langsung melonjak sekitar 12%, naik dari $2,99 menjadi $3,30-$3,33 dalam 24 jam setelah pengumuman.

Reaksi pasar ini menunjukkan bahwa ketidakpastian regulasi telah menekan valuasi.

Stuart Alderoty, chief legal officer Ripple,mengkonfirmasi "akhir" dari kasus tersebut, menghilangkan beban hukum selama bertahun-tahun.

Volume perdagangan institusional melonjak 208% menjadi $12,4 miliar setelah penyelesaian, mencerminkan kepercayaan yang diperbarui dari alokator modal besar.

Kejelasan hukum memungkinkan institusi yang sebelumnya menghindari XRP karena kekhawatiran kepatuhan akhirnya membangun posisi.

2. Peluncuran ETF Mendorong Permintaan Institusional

ETF spot XRP mulai diperdagangkan pada akhir 2025 di lima penerbit berbeda.

Produk-produk tersebut mengakumulasi $1,07 miliar aliran masuk bersih selama bulan perdana mereka, menurut data pelacakan SosoValue.

Pola aliran mingguan tetap konsisten positif, menunjukkan minat berkelanjutan daripada spekulatif.

Infrastruktur institusional ini tidak ada untuk XRP sampai baru-baru ini, mewakili pergeseran fundamental dalam aksesibilitas.

Persetujuan Standar Listing Generik SEC menyederhanakan proses persetujuan ETF, berpotensi memungkinkan peluncuran produk tambahan pada awal 2026.

MEXC dan bursa besar lainnya sekarang menawarkan perdagangan spot bersama dengan produk institusional baru ini, menciptakan beberapa titik akses untuk berbagai jenis investor.

3. Pola Teknis Menunjukkan Konsolidasi, Bukan Kematian

Aksi harga XRP saat ini mencerminkan pola historis yang mendahului breakout besar.

Token menghabiskan sekitar 10 bulan konsolidasi antara $0,50 dan $0,60 sebelum melonjak 580% dari November 2024 hingga Januari 2025.

Pola konsolidasi-breakout serupa terjadi pada 2015-2017, ketika XRP diperdagangkan sideways selama 18 bulan mendekati $0,006 sebelum meledak ke atas.

Kisaran $1,88-$2,10 saat ini mewakili fase akumulasi lain daripada penurunan terminal.

Analis mencatat bahwa level support $1,88 telah bertahan melalui beberapa pengujian, menunjukkan pembeli secara konsisten mempertahankan zona ini.

Money Flow Index telah tren naik, menunjukkan peningkatan permintaan daripada kelelahan.

Ketika pengamat bertanya "Apakah XRP koin yang mati", struktur teknis ini berargumen sebaliknya.



Apakah XRP Mati Hari Ini? Memahami Tantangan

Meskipun ada tanda-tanda positif, XRP menghadapi hambatan yang sah yang memicu spekulasi "apakah XRP mati hari ini".

Ekosistem DeFi di XRP Ledger tetap kurang berkembang, dengan total value locked hanya $87,85 juta dibandingkan dengan $96,9 miliar Ethereum, menurut data DeFiLlama.

Kesenjangan besar ini menyoroti perjuangan XRP untuk menarik pengembang dan pembuat protokol.

Persaingan telah meningkat secara dramatis sejak puncak XRP 2017—Solana memproses transaksi dalam waktu kurang dari satu detik dengan biaya minimal, sementara solusi Ethereum Layer 2 menawarkan keunggulan kecepatan serupa.

Tom Zschach, Chief Innovation Officer Swift,menyebut Ripple "rantai mati yang berjalan", dengan alasan bahwa institusi lebih memilih tata kelola netral daripada rel yang dikontrol perusahaan.

Metrik on-chain menunjukkan aktivitas yang melemah, dengan transaksi menurun 37% dan pembuatan wallet turun lebih dari 40% pada Q1 2025 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Angin sakal makro menambah tekanan, karena ketidakpastian kebijakan Federal Reserve dan kekuatan dolar biasanya membebani aset berisiko seperti cryptocurrency.

Level psikologis $2,00 tetap kritis—kegagalan untuk merebut kembali dan mempertahankan titik harga ini memperkuat narasi bearish dan memicu penjualan tambahan.




Apakah XRP Mati Sekarang Atau Hanya Konsolidasi?

Pola historis menunjukkan XRP mungkin sedang beristirahat daripada mati.

Siklus 2015-2017 melihat 18 bulan konsolidasi diikuti oleh kenaikan eksplosif 6.500%.

Pola 2024-2025 menunjukkan perilaku serupa—10 bulan membangun basis mendekati $0,50-$0,60, kemudian lompatan 580%.

Aksi harga saat ini berada di antara ekstrem ini, konsolidasi setelah rally tajam dan pullback.

Beberapa katalis dapat memicu pergerakan lebih tinggi berikutnya jika mereka terwujud pada 2026.

Kemajuan pada legislasi struktur pasar kripto AS akan mengurangi ketidakpastian regulasi dan memperluas kelayakan institusional.

Aliran masuk ETF berkelanjutan dapat memperketat dinamika penawaran-permintaan, karena pembelian institusional yang persisten menyerap token yang tersedia.

Persetujuan lisensi perbankan Ripple dan utilitas XRPL yang diperluasakan menunjukkan adopsi dunia nyata di luar spekulasi.

Namun, katalis ini tetap tidak pasti, dan persaingan dari jaringan blockchain yang lebih cepat terus meningkat.

Pertanyaan "Apakah XRP sudah mati" salah membingkai situasi—XRP ada dalam transisi, di mana fundamental membaik sementara teknis tetap tertantang.

Apakah transisi ini akan terselesaikan secara bullish tergantung pada eksekusi selama 6-12 bulan ke depan.



Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Apakah XRP mati?

Tidak—XRP mempertahankan volume perdagangan yang signifikan, minat institusional, dan pengembangan berkelanjutan meskipun volatilitas harga.

Apakah XRP koin yang mati?

XRP berada di antara cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dengan akumulasi whale aktif dan produk ETF baru.

Mengapa XRP jatuh?

XRP menghadapi persaingan dari jaringan yang lebih cepat, aktivitas DeFi yang lemah, dan angin sakal makroekonomi yang mempengaruhi semua aset berisiko.

Apakah XRP akan pulih?

Pemulihan tergantung pada aliran masuk ETF yang berkelanjutan, manfaat kejelasan regulasi, dan adopsi utilitas on-chain yang lebih baik.

Apa yang terjadi pada XRP?

XRP melonjak ke $3,66 pada Juli 2025, jatuh ke $0,78 pada Oktober, kemudian stabil mendekati $2,00 setelah penyelesaian gugatan SEC.




Kesimpulan

Data dengan jelas menunjukkan bahwa XRP tidak mati, meskipun volatilitas dramatis sepanjang 2025.

Uang institusional terus mengalir ke ETF, whale mengakumulasi selama kelemahan, dan kejelasan regulasi akhirnya telah tiba.

Namun, tantangan nyata ada—aktivitas DeFi yang lemah, persaingan yang intens, dan katalis yang tidak pasti menciptakan kekhawatiran yang sah.

XRP tampaknya sedang konsolidasi daripada mati, mengikuti pola historis yang sering mendahului pergerakan signifikan.

Trader dapat memantau pasar XRP di MEXC dan platform lain untuk melacak apakah fundamental diterjemahkan menjadi pemulihan harga yang berkelanjutan.

Vonis: XRP masih hidup tetapi menghadapi periode kritis yang akan menentukan bab berikutnya.


