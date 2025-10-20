Kerangka Keamanan Aset MEXC: Membangun Kerangka Keamanan yang Andal dan Tangguh untuk Perdagangan Kripto





Dalam pasar mata uang kripto yang saat ini sangat volatil, perlindungan aset tetap menjadi salah satu prioritas utama bagi investor. Sebagai bursa mata uang kripto global terkemuka, MEXC telah menetapkan kerangka keamanan aset komprehensif yang dirancang untuk melindungi dana pengguna serta menjaga lingkungan perdagangan yang stabil dan tepercaya.













Proof of Reserves (PoR) adalah kerangka verifikasi dalam industri mata uang kripto yang menunjukkan apakah sebuah bursa atau lembaga kustodian memiliki aset cadangan yang cukup untuk sepenuhnya mendukung deposit penggunanya. Tujuan utama PoR adalah memperkuat transparansi dan kepercayaan pengguna dengan memberikan jaminan yang dapat diverifikasi bahwa aset yang disimpan di platform didukung sepenuhnya dan dikelola dengan benar.









cadangan 1:1 MEXC memeliharauntuk menjaga aset pengguna guna memastikan bahwa setiap deposit pengguna didukung sepenuhnya oleh cadangan yang sesuai. Selain itu, MEXC mempertahankan tingkat cadangan yang melebihi 100% yang berarti bahwa total cadangan platform melampaui nilai agregat aset pengguna, sehingga menyediakan penyangga tambahan untuk keamanan aset dan stabilitas operasional.









Risiko Platform Tidak Mampu Mempertahankan Cadangan 100% Keunggulan Platform yang Mempertahankan Cadangan Lebih dari 100% Dana dapat dialihkan atau digunakan untuk tujuan lain Dana disimpan dengan aman dan dapat diverifikasi secara on-chain Penarikan mungkin terlambat atau gagal Pengguna dapat menarik dana kapan saja tanpa risiko krisis likuiditas Terkena risiko bank run, sehingga sulit menjamin keamanan aset pengguna Stabil secara finansial tanpa risiko kebangkrutan Rentan terhadap kesulitan keuangan atau kebangkrutan, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian aset pengguna Memungkinkan kepercayaan dan keandalan pengguna jangka panjang













MEXC telah membentuk Dana Perlindungan senilai 100 juta USDT yang mencerminkan komitmen kuat terhadap keamanan aset pengguna. Jika terjadi insiden tak terduga atau situasi abnormal, Dana Perlindungan dapat segera diaktifkan untuk memberikan kompensasi penuh.





Fitur Utama Dana Perlindungan:

Pertahanan yang Kuat: Dikhususkan untuk menangani kejadian tak terduga dan keadaan abnormal.

Transparansi Chain: Aset dana dapat diverifikasi secara on-chain dan terbuka untuk pengawasan publik.

Perlindungan 24/7: Dana sebesar 100 juta USDT tetap siaga setiap saat untuk melindungi kepentingan pengguna.





Saat ini, Dana Perlindungan MEXC bernilai lebih dari 100 juta USDT yang membentuk lapisan perlindungan yang solid dan tangguh untuk aset pengguna.













MEXC menyediakan layanan verifikasi on-chain secara aktual yang memungkinkan pengguna meninjau status cadangan platform kapan saja. Level visibilitas yang tinggi ini memungkinkan pengguna untuk memahami dengan jelas posisi aset platform dan memastikan bahwa semua dana sepenuhnya dapat diverifikasi dan didukung oleh cadangan yang memadai.





Melalui data snapshot yang diperbarui secara berkala, pengguna dapat terus memantau rasio antara aset dompet MEXC dan total kepemilikan pengguna, sehingga memastikan bahwa platform secara konsisten mempertahankan tingkat cadangan di atas 100% setiap saat.





https://www.mexc.com/id-ID/proof-of-reserve *BTN-Lihat Proof of Reserves&BTNURL=









Mengingat karakteristik khusus perdagangan futures, MEXC telah membentuk Dana Asuransi Futures khusus. Selama periode volatilitas pasar yang tidak normal, dana ini menyediakan lapisan perlindungan tambahan untuk posisi pengguna yang membantu mengurangi risiko dalam kondisi pasar yang ekstrem. Saldo dana asuransi tersedia untuk umum dan dapat ditinjau oleh pengguna kapan saja, sehingga memastikan jaminan keamanan dana yang berkelanjutan selama proses perdagangan.













Tindakan perlindungan aset MEXC menjaga keamanan setiap transaksi untuk memastikan bahwa pengguna menikmati pengalaman perdagangan mata uang kripto yang aman dan lancar. Melalui Dana Perlindungan senilai $100 juta, tingkat cadangan yang melebihi 100%, dan Dana Asuransi Futures, MEXC telah membangun kerangka perlindungan yang kuat dan multilapis untuk aset pengguna.





Saat memilih platform perdagangan mata uang kripto, keamanan aset harus menjadi pertimbangan utama. MEXC menunjukkan komitmennya untuk melindungi aset pengguna melalui tindakan nyata dengan menyediakan lingkungan perdagangan yang aman dan andal bagi investor. Baik pemula maupun pedagang berpengalaman, setiap pengguna dapat berdagang di MEXC dengan yakin dan tenang.