Kerangka Keamanan Aset MEXC: Membangun Kerangka Keamanan yang Andal dan Tangguh untuk Perdagangan Kripto

Risiko Platform Tidak Mampu Mempertahankan Cadangan 100%
Keunggulan Platform yang Mempertahankan Cadangan Lebih dari 100%
Dana dapat dialihkan atau digunakan untuk tujuan lain
Dana disimpan dengan aman dan dapat diverifikasi secara on-chain
Penarikan mungkin terlambat atau gagal
Pengguna dapat menarik dana kapan saja tanpa risiko krisis likuiditas
Terkena risiko bank run, sehingga sulit menjamin keamanan aset pengguna
Stabil secara finansial tanpa risiko kebangkrutan
Rentan terhadap kesulitan keuangan atau kebangkrutan, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian aset pengguna
Memungkinkan kepercayaan dan keandalan pengguna jangka panjang
