Apa itu Rayls (RLS)? Pengenalan Lengkap Blockchain untuk Bank

24 Desember 2025
Poin-Poin Utama


1）Rayls adalah blockchain yang dibangun khusus untuk bank dan lembaga keuangan, memungkinkan layanan keuangan on-chain yang patuh, privat, dan skalabel.
2）Rayls menyatukan TradFi dan DeFi dengan menggabungkan rantai EVM publik dengan jaringan institusional privat—arsitektur ganda yang jarang terlihat di industri.
3）Rayls sudah diadopsi dalam pilot keuangan nyata, termasuk uji coba CBDC dan penyelesaian piutang yang ditokenisasi di Brasil.
4）Ekosistem ini dirancang untuk mendukung dekade berikutnya dari tokenisasi RWA (Real-World Asset), pasar yang menurut perkiraan lembaga global bisa mencapai nilai triliunan.
5）RLS, token aslinya, mendukung tata kelola, partisipasi jaringan, dan koordinasi ekosistem, dan tersedia untuk diperdagangkan di MEXC.

1. Apa itu Rayls (RLS)? Blockchain untuk Bank, Dijelaskan

Rayls adalah blockchain yang dibuat khusus untuk bank, lembaga keuangan, dan pengembang yang ingin membawa aktivitas keuangan nyata ke on-chain. Diposisikan sebagai "blockchain untuk bank," Rayls menyediakan infrastruktur yang aman, privat, dan dapat diprogram yang memungkinkan institusi menerbitkan aset yang ditokenisasi, mengotomatiskan penyelesaian, dan terhubung dengan keuangan terdesentralisasi (DeFi)—semua sambil memenuhi standar regulasi dan operasional.


Desainnya mencerminkan ide sederhana: pasar keuangan tidak akan beralih ke rel digital kecuali blockchain dapat menawarkan privasi, kepatuhan, interoperabilitas, biaya yang dapat diprediksi, dan kinerja tingkat institusional. Rayls membangun fondasi tersebut dengan tepat. Token asli jaringan, RLS, mengkoordinasikan nilai dan aktivitas di lingkungan publik dan privat, menyelaraskan insentif untuk institusi, pembangun, dan investor.


2. Tokenomics RLS

2.1 Tokenomics RLS: Penjelasan Pasokan, Alokasi & Vesting


RLS adalah token asli dari ekosistem Rayls. Meskipun Rayls mendukung kasus penggunaan institusional yang kompleks, tokenomics RLS tetap sengaja sederhana dari perspektif investor: pasokan tetap, alokasi transparan, dan vesting jangka panjang.
pasokan tetap, pasokan maksimum 10 miliar RLS, dan tidak ada inflasi.
Kas Yayasan & Program Komunitas
35%
Investor (vesting 4 tahun)
22%
Tim Inti (vesting 4 tahun)
17%
Pasokan beredar TGE
15%
Pengembang awal (vesting 4 tahun)
11%
Distribusi ini menyeimbangkan pengembangan ekosistem jangka panjang dengan insentif kontributor awal.

2.2 Vesting Token RLS

Alokasi investor, tim, dan pengembang mengikuti jadwal vesting multi-tahun, biasanya termasuk:
sebuah cliff 12 bulan, kemudian pembukaan bulanan linear
Ini memastikan stabilitas selama pertumbuhan jaringan dan mengurangi guncangan pasokan.

2.3 Model Biaya: Ikhtisar Sederhana

Meskipun Rayls mendukung aliran biaya institusional yang canggih, prinsip inti untuk pengguna adalah:


• Biaya transaksi di seluruh rantai publik dan privat didenominasi dalam US
• Biaya akhirnya diselesaikan dalam RLS
• Rayls menggunakan mekanisme pembakaran deflasioner, mengurangi pasokan beredar seiring waktu
• Validator dan kontributor ekosistem diberi penghargaan dari distribusi biaya

Untuk sebagian besar investor ritel dan institusional, kesimpulannya jelas: RLS memiliki struktur pasokan yang dapat diprediksi dan menangkap nilai seiring dengan peningkatan penggunaan jaringan.

4. Mengapa Rayls Penting?

Sistem keuangan global memindahkan nilai yang sangat besar tetapi beroperasi pada infrastruktur yang sering kali mendahului internet. Ini menciptakan gesekan, biaya, dan penundaan di seluruh pembayaran, penyelesaian, dan transfer aset.

Bank for International Settlements memperkirakan bahwa arus pembayaran lintas batas melebihi 150 triliun USD per tahun, namun bergantung pada penyelesaian multi-hari dan rantai perantara. Sementara itu, menurut Bank Dunia, remitansi global melebihi 860 miliar USD, dengan biaya yang terus tinggi untuk pengguna akhir.

Di tingkat infrastruktur pasar, tokenisasi telah menjadi tema utama. IMF mencatat bahwa tokenisasi aset dunia nyata (RWA) dapat mencapai skala multi-triliun dolar seiring dengan migrasi pasar modal menuju rel penyelesaian yang dapat diprogram dan transparan.

Pergeseran ini mengarah pada kesimpulan bersama: keuangan global membutuhkan infrastruktur yang menjaga privasi dan kepatuhan sambil memungkinkan otomatisasi, interoperabilitas, dan penyelesaian on-chain. Rayls dirancang untuk memenuhi persyaratan ini, menjembatani bagaimana institusi beroperasi saat ini dengan apa yang dimungkinkan oleh keuangan digital.



5. Masalah apa yang dipecahkan oleh Rayls?

Rayls menggabungkan rantai EVM publik dengan jaringan institusional privat. Arsitektur ini mengatasi hambatan jangka panjang yang mencegah bank mengadopsi teknologi blockchain dalam skala besar.

5.1 Model Privasi yang Dirancang untuk Lembaga Teregulasi

Sebagian besar blockchain publik mengekspos data transaksi secara default. Rayls memungkinkan institusi beroperasi di dalam Node Privasi, di mana transaksi tetap rahasia namun masih dapat dibuktikan dan diaudit. Ini memungkinkan untuk menjalankan operasi keuangan sensitif — transfer klien, penerbitan aset, penyelesaian internal — tanpa mengungkapkan pihak lawan atau posisi.

5.2 Penyelesaian yang Dapat Diprogram dan Alur Kerja Keuangan

Rayls memungkinkan institusi untuk mengkodekan proses seperti swap FX, jadwal bunga, manajemen margin, dan penyelesaian DvP/PvP langsung on-chain. Ini menggantikan proses manual atau berbasis batch dengan eksekusi atomik, otomatis.

5.3 Interoperabilitas Antara Likuiditas Privat dan Publik

Institusi dapat bertransaksi secara privat sambil mempertahankan opsi untuk menghubungkan aset ke rantai publik Rayls, dan karenanya ke ekosistem DeFi yang lebih luas. Ini mencerminkan bagaimana bank menggunakan infrastruktur privat saat ini sambil membuka pintu untuk bentuk komposabilitas baru.

5.4 Eksekusi Berkinerja Tinggi dan Skalabel

Node privasi dapat memproses ribuan transaksi per detik, dan institusi dapat menerapkan node tambahan seiring pertumbuhan volume. Ini memastikan kinerja yang selaras dengan kebutuhan pasar keuangan.

5.5 Penggunaan Terbukti di Berbagai Lingkungan Keuangan Nyata

Rayls sudah aktif dalam pilot tingkat produksi:

  • Bank Sentral Brasil menggunakan teknologi Rayls dalam uji coba CBDC dan deposit yang ditokenisasi.
  • Núclea menyelesaikan 10.000+ piutang yang ditokenisasi per minggu di jaringan privat Rayls.
  • Kinexys dari J.P. Morgan memvalidasi Rayls untuk tokenisasi dana privat dan alur kerja kesesuaian investor.
Contoh-contoh ini menunjukkan kepraktisan Rayls di lingkungan teregulasi, pembeda utama dari blockchain tujuan umum.

6. Mengapa RLS Penting bagi Investor

Di luar perannya dalam infrastruktur Rayls, RLS menawarkan proposisi nilai yang selaras dengan adopsi jangka panjang sistem keuangan on-chain.

6.1 Permintaan Terkait dengan Aktivitas Keuangan Nyata

Setiap penerbitan aset, transfer, penyelesaian, atau alur kerja di dalam jaringan privat Rayls pada akhirnya menghasilkan permintaan untuk RLS. Institusi mungkin tidak memegang RLS secara langsung, tetapi broker dan penyedia layanan memperolehnya atas nama mereka. Ini mengikat permintaan token untuk penggunaan dunia nyata daripada spekulasi.

6.2 Model Deflasioner yang Dibentuk oleh Skala Jaringan

Karena sebagian dari biaya transaksi dibakar, token menjadi lebih langka seiring pertumbuhan adopsi. Dengan pasokan tetap, mekanisme ini menguat seiring waktu, terutama saat aktivitas rantai privat meningkat.

6.3 Validator Menciptakan Keamanan Ekonomi yang Tahan Lama

Institusi yang beroperasi sebagai validator mempertaruhkan RLS untuk mengamankan jaringan. Pengguna ritel dapat mendelegasikan taruhan ke validator dan mendapatkan hadiah. Ini menghasilkan ekonomi staking yang stabil dan berbasis utilitas.

6.4 Eksposur terhadap Tren Tokenisasi dan Blockchain Institusional

Rayls berada di persimpangan beberapa tren skala besar:

  • Pilot mata uang digital bank sentral
  • Deposit yang ditokenisasi
  • Tokenisasi RWA di pasar modal
  • Penyelesaian antar bank otomatis
  • Adopsi blockchain institusional

Seperti dicatat oleh IMF, tokenisasi bisa mencapai skala multi-triliun dolar. RLS diposisikan sebagai aset penyelesaian dan koordinasi dalam jaringan yang dirancang khusus untuk transisi ini.

7. Kesimpulan

Rayls memperkenalkan arsitektur blockchain yang disesuaikan dengan kebutuhan bank dan lembaga keuangan sambil mempertahankan interoperabilitas dengan ekosistem DeFi terbuka. Fokusnya pada privasi, kepatuhan, kemampuan pemrograman, dan kinerja memposisikannya sebagai kandidat kuat untuk mendukung generasi berikutnya dari infrastruktur keuangan.

RLS, aset asli jaringan, menyediakan model ekonomi yang jelas dan ringkas: pasokan tetap, vesting transparan, dan hubungan langsung antara penggunaan institusional dan permintaan token. Seiring tokenisasi, pilot CBDC, dan pasar keuangan yang dapat diprogram terus berkembang secara global, Rayls menawarkan infrastruktur di mana keuangan tradisional dan terdesentralisasi dapat hidup berdampingan, dan di mana keduanya berkontribusi pada nilai token jangka panjang.
