Kapan Ethereum Dibuat? Asal-usul dan Tanggal Peluncuran Dijelaskan

Ethereum adalah cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, memberdayakan ribuan aplikasi terdesentralisasi dan merevolusi teknologi blockchain melampaui pembayaran sederhana.

Artikel ini mengeksplorasi kapan Ethereum dibuat, melacak perjalanannya dari konsep awal Vitalik Buterin pada tahun 2013 hingga peluncuran resminya pada tahun 2015.

Anda akan menemukan tanggal-tanggal kunci, anggota tim pendiri, dan momen-momen penting yang membentuk Ethereum menjadi platform seperti sekarang ini.

Baik Anda baru mengenal cryptocurrency atau ingin memahami asal-usul Ethereum, timeline komprehensif ini menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana blockchain terobosan ini menjadi kenyataan.





Poin-poin Penting

Ethereum secara resmi dibuat dan diluncurkan pada 30 Juli 2015, dengan nama kode "Frontier".

Vitalik Buterin menyusun ide tersebut pada akhir 2013 ketika ia berusia 19 tahun dan menerbitkan whitepaper Ethereum.

Kampanye crowdfunding 2014 mengumpulkan lebih dari $18 juta dalam Bitcoin untuk mendanai pengembangan Ethereum.

Ethereum bertransisi dari proof-of-work ke proof-of-stake pada 15 September 2022, mengurangi konsumsi energi lebih dari 99%.

Saat ini, Ethereum memberdayakan ribuan aplikasi terdesentralisasi termasuk protokol DeFi, NFT, dan smart contract.





Kisah Ethereum dimulai pada akhir 2013 ketika programmer berusia 19 tahun Vitalik Buterin menerbitkan whitepaper yang mengusulkan platform blockchain baru.

Buterin, yang sudah dikenal sebagai salah satu pendiri Bitcoin Magazine, menyadari bahwa blockchain Bitcoin memiliki keterbatasan di luar transaksi keuangan.

Visinya ambisius: menciptakan platform terdesentralisasi yang mampu menjalankan smart contract dan aplikasi, tidak hanya memproses pembayaran.

Whitepaper menggambarkan bagaimana developer dapat membangun program yang dijalankan secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi, menghilangkan kebutuhan akan perantara.

Pada Januari 2014, Buterin secara resmi mengumumkan proyek Ethereum di Konferensi Bitcoin Amerika Utara di Miami.

Pengumuman tersebut segera menarik perhatian dari penggemar blockchain lainnya yang akan menjadi salah satu pendiri Ethereum: Gavin Wood, Charles Hoskinson, Anthony Di Iorio, Joseph Lubin, Jeffrey Wilcke, Mihai Alisie, dan Amir Chetrit.

Pekerjaan pengembangan dimulai pada awal 2014, dengan tim mendirikan Ethereum Switzerland GmbH untuk mengawasi implementasi teknis proyek.

Untuk mendanai pengembangan, tim meluncurkan kampanye crowdfunding dari musim panas hingga musim gugur 2014, menjual token Ether sebagai ganti Bitcoin.

Initial coin offering ini mengumpulkan lebih dari $18 juta, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membangun jaringan Ethereum.

Pendanaan tersebut menunjukkan kepercayaan kuat komunitas pada potensi Ethereum untuk memperluas teknologi blockchain melampaui cryptocurrency menjadi platform yang dapat diprogram untuk aplikasi terdesentralisasi.





Cek Harga ETH Live





Ethereum secara resmi dibuat pada 30 Juli 2015, ketika mainnet-nya diluncurkan dengan nama kode "Frontier".

Tanggal peluncuran ini menandai ketika blockchain Ethereum mulai beroperasi sebagai jaringan fungsional yang dapat diakses oleh developer dan pengguna di seluruh dunia.

Blok genesis, yang memulai blockchain Ethereum, berisi 8.893 transaksi yang mengalokasikan Ether ke berbagai alamat.

Miner yang berhasil memvalidasi blok menerima reward sebesar 5 ETH per blok, menetapkan insentif ekonomi awal untuk keamanan jaringan.

Sebelum peluncuran mainnet, Ethereum menjalani pengujian ekstensif melalui testnet Olympic pada Mei 2015.

Ethereum Foundation menawarkan 25.000 ETH sebagai reward kepada developer yang melakukan stress test jaringan dengan mencoba membebaninya dan mengekspos kerentanan potensial.

Fase pengujian ini terbukti sangat penting untuk mengidentifikasi masalah sebelum debut publik Ethereum.

Ketika Ethereum dibuat pada Juli 2015, rilis Frontier mewakili versi dasar dari platform.

Beberapa hari pertama menampilkan batas gas yang dikodekan keras sebesar 5.000 gas per blok, pada dasarnya menciptakan periode buffer yang mencegah pemrosesan transaksi apa pun.

Pembatasan yang disengaja ini memberi miner waktu untuk menyiapkan operasi mereka dan pengguna awal waktu untuk menginstal software klien.

Setelah beberapa hari, pembatasan batas gas secara otomatis dicabut, memungkinkan jaringan mulai memproses transaksi dan menjalankan smart contract sesuai desain.

Fase Frontier mencakup "canary contracts" yang berfungsi sebagai sistem peringatan, memberi tahu pengguna tentang rantai yang bermasalah dan menyediakan tim pengembangan dengan kontrol darurat selama periode awal ini.









Sejak Ethereum dibuat pada 2015, platform ini telah mengalami transformasi signifikan yang membentuk posisinya saat ini sebagai jaringan blockchain terkemuka.

Tonggak utama pertama datang pada Maret 2016 dengan upgrade Homestead, yang menghapus sistem canary contract terpusat dan memperkenalkan dompet Mist untuk interaksi pengguna yang lebih mudah.

Hanya beberapa bulan kemudian, pada Juni 2016, Ethereum menghadapi momen paling kontroversial ketika seorang hacker mengeksploitasi kerentanan dalam smart contract The DAO, mencuri 3,6 juta ETH senilai sekitar $50 juta.

Komunitas memilih untuk melakukan hard fork untuk membalikkan pencurian, menciptakan dua blockchain terpisah: rantai Ethereum saat ini dengan dana yang dipulihkan, dan Ethereum Classic yang mempertahankan rantai asli.

Keputusan ini memicu perdebatan intens tentang immutability blockchain tetapi akhirnya menunjukkan komitmen komunitas untuk melindungi pengguna.

Sepanjang 2017, Ethereum menjadi fondasi untuk boom ICO, dengan ribuan proyek meluncurkan token di platformnya menggunakan standar ERC-20 yang ditetapkan pada November 2015.

Jaringan mendapat perhatian mainstream ketika CryptoKitties, sebuah game koleksi digital, menjadi sangat populer hingga menyebabkan kemacetan jaringan, menyoroti tantangan skalabilitas.

Tak lama setelah itu, standar ERC-721 diperkenalkan pada Januari 2018, menciptakan fondasi untuk token non-fungible yang nantinya akan mendorong revolusi NFT.

Platform terus berkembang dengan upgrade Byzantium pada Oktober 2017, yang mengurangi block reward dari 5 ETH menjadi 3 ETH, dan Constantinople pada Februari 2019, yang lebih lanjut mengurangi reward menjadi 2 ETH.

Perubahan paling transformatif terjadi pada 15 September 2022, ketika Ethereum menyelesaikan "The Merge", bertransisi dari konsensus proof-of-work ke proof-of-stake.

Upgrade ini mengurangi konsumsi energi Ethereum lebih dari 99%, mengatasi kekhawatiran lingkungan sambil meningkatkan keamanan dan skalabilitas jaringan.

Upgrade London pada Agustus 2021 memperkenalkan EIP-1559, mengimplementasikan mekanisme pembakaran biaya yang membuat pasokan Ether berpotensi deflasi.

Baru-baru ini, upgrade Dencun pada Maret 2024 memperkenalkan "blobs" untuk ketersediaan data, secara signifikan mengurangi biaya transaksi untuk jaringan Layer 2 yang dibangun di atas Ethereum.

Saat ini, Ethereum memberdayakan protokol keuangan terdesentralisasi yang memegang miliaran dolar, menjadi host jutaan NFT, dan mendukung ribuan aplikasi terdesentralisasi di seluruh gaming, media sosial, dan solusi enterprise.

Untuk pengguna yang ingin trading atau berinvestasi di Ethereum, platform seperti MEXC menyediakan akses aman ke ETH dan ekosistem cryptocurrency yang lebih luas.





Cek Harga ETH Live





Ethereum dibuat oleh Vitalik Buterin bersama dengan tujuh salah satu pendiri termasuk Gavin Wood, Charles Hoskinson, Anthony Di Iorio, dan Joseph Lubin.

Vitalik Buterin berusia 19 tahun ketika dia menerbitkan whitepaper Ethereum pada akhir 2013.

Ethereum secara resmi dibuat dan diluncurkan pada 30 Juli 2015, meskipun konsepnya berasal dari tahun 2013.

Ethereum dibuat untuk memungkinkan smart contract dan aplikasi terdesentralisasi melampaui fungsi pembayaran Bitcoin.

Kampanye crowdfunding Ethereum 2014 mengumpulkan lebih dari $18 juta dalam Bitcoin untuk mendanai pengembangan.

Versi pertama Ethereum yang diluncurkan pada Juli 2015 disebut "Frontier".

Ethereum bertransisi ke proof-of-stake pada 15 September 2022 melalui upgrade yang disebut "The Merge".









Ethereum dibuat melalui proses pengembangan yang mencakup dari whitepaper Vitalik Buterin tahun 2013 hingga peluncuran resmi platform pada 30 Juli 2015.

Apa yang dimulai sebagai visi programmer berusia 19 tahun untuk memperluas kemampuan blockchain melampaui pembayaran telah berkembang menjadi platform smart contract terkemuka di dunia.

Dari awal Frontier dengan fungsionalitas dasar hingga konsensus proof-of-stake saat ini, Ethereum terus beradaptasi dan meningkat selama hampir sepuluh tahun operasi.

Memahami kapan Ethereum dibuat memberikan konteks untuk menghargai dampak revolusionernya pada keuangan terdesentralisasi, NFT, dan aplikasi blockchain yang terus membentuk ulang teknologi digital saat ini.