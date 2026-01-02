Kapan Solana Diluncurkan? Sejarah Lengkap & Timeline

Solana secara resmi meluncurkan mainnet beta pada 16 Maret 2020, menandai kedatangan salah satu blockchain tercepat di industri kripto.

Artikel ini melacak perjalanan Solana dari whitepaper Anatoly Yakovenko tahun 2017 hingga posisinya saat ini sebagai cryptocurrency top 5.

Anda akan menemukan kapan Solana diluncurkan, bagaimana pengembangan berlangsung, dan tonggak penting yang membentuk jaringan blockchain berkecepatan tinggi ini.





Poin Utama

Mainnet Solana secara resmi diluncurkan pada 16 Maret 2020, setelah tiga tahun pengembangan dimulai dari whitepaper Anatoly Yakovenko tahun 2017.

Blockchain dirancang untuk mengatasi masalah skalabilitas melalui mekanisme konsensus Proof of History yang inovatif, memungkinkan hingga 65.000 transaksi per detik.

SOL diperdagangkan sekitar $0,75 saat diluncurkan dan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa $294 pada Januari 2025, mewakili pertumbuhan eksplosif selama lima tahun.

Solana menghadapi tantangan signifikan termasuk beberapa kali pemadaman jaringan pada 2021-2022 dan penurunan harga tajam setelah keruntuhan FTX pada November 2022.

Kemitraan besar dengan Visa dan Google Cloud pada 2023-2024 memvalidasi potensi enterprise Solana dan memposisikannya untuk adopsi institusional.

Saat ini, Solana menduduki peringkat sebagai cryptocurrency top 5 yang mendukung DeFi, NFT, gaming, dan sistem pembayaran dengan biaya di bawah $0,01 per transaksi.





Kisah kapan Solana diluncurkan dimulai pada akhir 2017, ketika insinyur perangkat lunak Anatoly Yakovenko menerbitkan whitepaper terobosan.

Bekerja dari pengalamannya di Qualcomm dengan sistem terdistribusi, Yakovenko memperkenalkan Proof of History—mekanisme konsensus baru yang dirancang untuk memecahkan masalah terbesar blockchain: kecepatan.

Pada Februari 2018, Yakovenko bekerja sama dengan mantan rekan Qualcomm Greg Fitzgerald dan Raj Gokal untuk membangun apa yang akan menjadi Solana Labs.

Fitzgerald menciptakan prototipe pertama, berhasil memproses 10.000 transaksi hanya dalam setengah detik.

Tim awalnya menyebut proyek tersebut "Loom" tetapi dengan cepat mengubah nama untuk menghindari kebingungan dengan platform blockchain lain.

Antara April 2018 dan Juli 2019, Solana Labs mengumpulkan lebih dari $20 juta melalui penjualan token pribadi, meletakkan dasar untuk peluncuran publik jaringan pada akhirnya.

Pendanaan ini berasal dari investor terkemuka termasuk Multicoin Capital, yang percaya pada visi blockchain yang dapat menyamai kecepatan tingkat internet.





Kapan Solana resmi diluncurkan? Jawabannya adalah 16 Maret 2020, ketika mainnet beta ditayangkan setelah bertahun-tahun pengembangan.

Tepat sebelum peluncuran mainnet, Solana mengadakan lelang token publik di CoinList, mengumpulkan $1,76 juta dari pendukung awal.

Ini mengikuti testnet berinsentif Tour de SOL yang berjalan sepanjang kuartal ketiga 2019, memungkinkan validator menguji jaringan dalam kondisi nyata.

Peluncuran Maret 2020 memperkenalkan kemampuan transaksi dasar dan fungsi kontrak pintar kepada publik.

Namun, reward staking tidak langsung tersedia—itu datang kemudian seiring jaringan matang.

Ketika coin Solana diluncurkan, SOL diperdagangkan sekitar $0,75, harga yang tampak sangat rendah dibandingkan dengan valuasi hari ini.

Distribusi token awal mengalokasikan 500 juta token SOL di antara investor, tim pendiri,Solana Foundation, dan cadangan komunitas.

Rilis yang terstruktur dengan hati-hati ini memastikan keberlanjutan jangka panjang untuk ekosistem yang berkembang.









Memahami kapan mainnet Solana diluncurkan memerlukan pembedaan antara tahap testnet, mainnet beta, dan mainnet penuh.

Peluncuran 16 Maret 2020 secara teknis adalah "mainnet beta"—jaringan langsung yang terbuka untuk publik tetapi masih dalam pengembangan aktif.

Sebelum mainnet beta, Solana menjalani pengujian ekstensif melalui beberapa fase testnet dimulai pada Februari 2018.

Testnet publik berinsentif, Tour de SOL, diluncurkan pada 2019 dan menarik validator di seluruh dunia untuk stress-test kemampuan jaringan.

Fase pengujian ini terbukti penting untuk mengidentifikasi bug dan mengoptimalkan kinerja sebelum aset nyata dipertaruhkan.

Transisi dari mainnet beta ke mainnet stabil terjadi secara bertahap daripada dalam satu momen.

Pembaruan jaringan sepanjang 2020 dan 2021 menambahkan fitur seperti reward staking, infrastruktur validator yang ditingkatkan, dan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan.

Pada Maret 2021, mainnet Solana telah stabil cukup untuk mendukung koleksi NFT pertama, Kreechures, menandai masuknya blockchain ke pasar koleksi digital.

Tonggak ini menunjukkan bahwa jaringan dapat menangani lebih dari sekadar transaksi sederhana—ia siap untuk aplikasi kontrak pintar yang kompleks.

Tahun 2021 mengubah Solana dari blockchain eksperimental menjadi pesaing serius Ethereum.

Biaya rendah dan kecepatan tinggi jaringan menarik kreator NFT yang frustrasi dengan biaya gas Ethereum.

Degenerate Ape Academy menjadi salah satu momen terobosan Solana—menjual 10.000 NFT hanya dalam 10 menit.

Kisah sukses ini membawa perhatian mainstream ke ekosistem Solana dan membuktikan jaringan dapat menangani lonjakan lalu lintas mendadak.

Pada November 2021, harga SOL telah melonjak hampir 12.000% dari harga peluncuran, mencapai $259,96.

Kapitalisasi pasar mencapai $74 miliar, menempatkan Solana di antara cryptocurrency teratas secara global.

Berapa harga Solana saat diluncurkan dibandingkan dengan puncaknya tahun 2021? Perbedaannya mengejutkan—dari $0,75 hingga lebih dari $250 dalam waktu kurang dari dua tahun.

Masalah stabilitas jaringan muncul sebagai tantangan terbesar Solana pada 2021 dan 2022. Pada 14 September 2021, kelebihan beban transaksi menyebabkan pemadaman jaringan selama 17 jam.

Pemadaman tambahan terjadi pada Mei dan Oktober 2022, menimbulkan kekhawatiran tentang keandalan blockchain.

Agustus 2022 membawa krisis keamanan ketika peretas mengkompromikan 9.231 dompet Solana, mencuri sekitar $8 juta.

Pelanggaran tersebut dilacak ke perangkat lunak dompet Slope Finance, bukan blockchain itu sendiri, tetapi insiden tersebut merusak kepercayaan pengguna.

Keruntuhan FTX pada November 2022 sangat memukul Solana.

Sebagai salah satu kepemilikan terbesar FTX dan Alameda Research, harga SOL turun 40% dalam satu hari. Jaringan kehilangan lebih dari $50 miliar kapitalisasi pasar sepanjang 2022, menguji ketahanan komunitas.

Pemulihan Solana dimulai pada awal 2023 ketika pasar kripto yang lebih luas stabil. Pada Maret 2023, kapitalisasi pasar telah lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar $7 miliar, menunjukkan minat investor yang terbarukan.

April 2023 menandai peluncuran Solana Saga, smartphone Android yang dirancang khusus untuk aplikasi Web3.

Meskipun awalnya dijual lambat, ponsel tersebut akhirnya terjual habis di seluruh dunia pada Desember 2023, menunjukkan permintaan untuk perangkat mobile native kripto.

Kemitraan besar memvalidasi potensi enterprise Solana.

Pada September 2023,Visa memperluas kemampuan penyelesaian stablecoin-nya ke blockchain Solana, memungkinkan pedagang menerima pembayaran USDC.

Google Cloud mengumumkan sedang menjalankan validator penghasil blok, membawa kredibilitas institusional ke jaringan.

Januari 2025 membawa perhatian signifikan ketika memecoin Donald Trump, $TRUMP, diluncurkan di Solana.

Peristiwa ini mendorong SOL ke rekor tertinggi sepanjang masa baru $294, melampaui puncak sebelumnya tahun 2021.

Jaringan sekarang memproses hingga 65.000 transaksi per detik dengan biaya biasanya di bawah $0,01.

Alamat baru bulanan melebihi 11,81 juta pada Januari 2025, mencapai tertinggi yang tidak terlihat hampir dua tahun.

Solana telah memantapkan posisinya sebagai platform terkemuka untuk DeFi, NFT, gaming, dan pembayaran.

Kombinasi kecepatan, biaya rendah, dan komunitas pengembang yang berkembang memposisikan Solana di antara jaringan blockchain yang paling banyak digunakan secara global.









Ketika Solana diluncurkan pada 16 Maret 2020, hanya sedikit yang memprediksi itu akan menjadi salah satu blockchain paling berpengaruh di dunia kripto.

Dari whitepaper Anatoly Yakovenko tahun 2017 hingga 65.000 transaksi per detik hari ini, perjalanan Solana mewakili lima tahun inovasi, tantangan, dan pertumbuhan.

Jaringan telah berkembang dari harga peluncuran $0,75 hingga puncak di atas $290, melewati pemadaman jaringan, insiden keamanan, dan keruntuhan pasar.

Hari ini, Solana berdiri sebagai cryptocurrency top 5, mendukung protokol DeFi, marketplace NFT, dan sistem pembayaran dunia nyata dengan kecepatan dan efisiensi yang tak tertandingi.