Kapan XRP Akan Naik? Sinyal Teknikal & Prakiraan Ahli

XRP telah turun hampir 40% dari puncaknya $3,65 pada Juli 2025, saat ini diperdagangkan sekitar $2 dan membuat investor bertanya-tanya kapan pemulihan akan dimulai.

Artikel ini mengkaji kapan XRP akan naik dengan menganalisis tiga faktor kunci: uang institusional yang mengalir melalui ETF spot baru, pola teknikal bullish yang terbentuk pada grafik harga, dan prakiraan ahli dari institusi keuangan besar.

Anda akan mempelajari target harga realistis untuk 2026, katalis spesifik yang dapat memicu pergerakan naik berikutnya, dan level resistensi kritis yang perlu diperhatikan.





Poin-Poin Penting

XRP telah turun 40% dari puncak $3,65 tetapi ETF spot telah menarik $1,37 miliar dalam aliran institusional sejak persetujuan November 2024.

SEC mencabut banding terhadap Ripple dan menunjuk Paul Atkins yang ramah kripto sebagai ketua, menghilangkan hambatan regulasi utama.

Standard Chartered memproyeksikan XRP mencapai $8 pada 2026, mewakili kenaikan 300% dari level $2 saat ini jika adopsi institusional berlanjut.

Pola teknikal termasuk breakout falling wedge dan struktur reakumulasi Wyckoff menunjuk pada potensi pemulihan menuju $2,60-$2,70 dalam jangka pendek.

Saldo XRP di exchange telah turun ke level terendah sejak 2018, menciptakan penyempitan pasokan yang secara historis mendahului rally harga.

Risiko utama termasuk kompetisi dari PayPal, volume transaksi yang menurun meskipun ada kemenangan regulasi, dan volatilitas tinggi yang mengalami penurunan 42% dalam hitungan minggu.





Hampir $1,37 miliar telah mengalir ke exchange-traded fund XRP spot sejak persetujuan mereka pada November 2024,menurut data SoSoValueyang melacak investasi institusional.

Dana-dana tersebut mencatat 29 hari perdagangan berturut-turut dengan aliran masuk bersih sepanjang Desember 2025, menunjukkan minat institusional yang berkelanjutan meskipun volatilitas pasar yang lebih luas.

Manajer aset besar termasukFranklin Templetonkini menawarkan eksposur XRP kepada investor tradisional yang sebelumnya menghindari exchange cryptocurrency.

Bitcoin memberikan perbandingan yang berguna—ia naik 90% dalam tahun setelah persetujuan ETF Bitcoin spot pada Januari 2024, menunjukkan bahwa permintaan institusional serupa dapat mendorong XRP lebih tinggi ketika kondisi pasar selaras.

Securities and Exchange Commission mencabut banding terhadap Ripple pada 2025, mengakhiri bertahun-tahun ketidakpastian hukum yang menekan harga XRP.

Ripple menyelesaikan dengan SECsebesar $125 juta pada 2025, hanya sebagian kecil dari hampir $2 miliar yang awalnya diminta oleh regulator.

Administrasi Trumpmenunjuk Paul Atkins sebagai ketua SEC, seorang tokoh yang dikenal dengan pandangan regulasi ramah kripto yang mengurangi risiko hukum di masa depan.

Resolusi regulasi ini memungkinkan institusi keuangan untuk mengadopsi XRP untuk pembayaran lintas batas tanpa takut masalah kepatuhan yang sebelumnya menghambat penggunaan arus utama.

Saldo XRP di exchange cryptocurrency telah turun ke level terendah sejak 2018, menandakan berkurangnya likuiditas sisi penjual di pasar.

Ketika lebih sedikit koin tersedia untuk penjualan langsung di exchange, setiap peningkatan permintaan beli menghadapi pasokan yang terbatas dan biasanya mendorong harga lebih tinggi.

Kombinasi pembelian institusional yang stabil melalui ETF dan penurunan inventaris exchange menciptakan kondisi yang secara historis mendahului rally harga yang signifikan.

Dinamika pasokan ini menunjukkan bahwa ketika sentimen pasar kripto yang lebih luas membaik, XRP dapat melihat keuntungan persentase yang lebih tajam dibandingkan cryptocurrency dengan pasokan yang lebih melimpah.





Lacak harga XRP di MEXC





Geoffrey Kendrick dari Standard Chartered memproyeksikan XRP mencapai $8 pada 2026 dan $12,50 pada 2028, berdasarkan percepatan partisipasi institusional dan aliran masuk ETF yang berkelanjutan.

Prakiraan ini mewakili sekitar 300% kenaikan dari level saat ini sekitar $2, menjadikannya salah satu prediksi paling bullish dari institusi keuangan yang mapan.

Namun, beberapa analis menawarkan target yang lebih konservatif—memproyeksikan $3 pada akhir 2026, yang masih akan memberikan return 58% jika XRP dapat menembus level resistensi teknikal kunci.

Rentang prediksi yang luas mencerminkan ketidakpastian tentang seberapa cepat teknologi pembayaran Ripple akan mendapat adopsi di antara bank dan apakah pasar cryptocurrency yang lebih luas akan memasuki siklus bull lainnya.

Skenario paling realistis menempatkan XRP antara $3 dan $8 pada akhir 2026, dengan hasil akhir tergantung pada eksekusi fundamental daripada spekulasi.

Perlu dicatat bahwa target ekstrem seperti $1.000 per XRP tetap secara matematis tidak mungkin—itu akan memerlukan kapitalisasi pasar $57 triliun yang melebihi seluruh pasar cryptocurrency global pada puncak 2021.









XRP menembus di atas pola falling wedge pada awal Januari 2026 dekat zona $2,05 hingga $2,10, sebuah formasi teknikal yang biasanya menandakan akhir dari fase koreksi.

Pola breakout ini memproyeksikan pergerakan menuju $2,60 hingga $2,70 pada Februari 2026, mewakili sekitar 25% kenaikan jika struktur bullish bertahan melalui volatilitas jangka pendek.

Grafik harga juga menunjukkan pola reakumulasi Wyckoff yang terbentuk, dengan XRP menyelesaikan gerakan "spring" ke $1,70 pada akhir 2025 sebelum pulih dengan cepat—sinyal klasik dari kelelahan penjual.

Token saat ini menguji resistensi "creek" kritis antara $2,10 dan $2,15, dan breakout berkelanjutan di atas level ini akan mengonfirmasi masuk ke fase markup pola dengan target awal $2,80 hingga $3,20.

Melihat lebih jauh ke depan, struktur Wyckoff lengkap memproyeksikan potensi jangka panjang menuju $7 jika permintaan institusional terus membangun dan kondisi pasar yang lebih luas mendukung apresiasi cryptocurrency.

Resistensi kunci berada di exponential moving average 200 hari dekat $2,35, yang harus XRP ambil kembali untuk mengonfirmasi pembalikan teknikal dan menarik trader yang mengikuti momentum.





Lacak harga XRP di MEXC





Kompetisi dari pemroses pembayaran yang mapan seperti PayPal menghadirkan tantangan signifikan karena perusahaan-perusahaan ini menawarkan transaksi lintas batas dengan pengenalan merek yang lebih baik dan pengalaman pengguna yang lebih sederhana dibandingkan solusi cryptocurrency.

CEO Ripple Brad Garlinghouse memprediksi blockchain XRP akan menangkap 14% dari volume pembayaran SWIFT dalam lima tahun, tetapi volume transaksi bulanan sebenarnya telah menurun selama dua tahun terakhir meskipun ada kemenangan regulasi.

Kesenjangan antara proyeksi ambisius dan penggunaan aktual ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa cepat institusi keuangan akan mengadopsi rel pembayaran berbasis blockchain dibanding sistem tradisional yang familiar.

Volatilitas yang menarik trader juga menciptakan risiko—XRP turun dari $3,07 ke $1,77 hanya dalam hitungan minggu selama Februari 2025, menunjukkan betapa cepatnya sentimen dapat berubah di pasar cryptocurrency.

Stablecoin RLUSD Ripple menghadapi kompetisi ketat dari opsi yang sudah mapan seperti USDC, dan tantangan adopsi dapat memperlambat pertumbuhan ekosistem XRP yang lebih luas jika stablecoin gagal mendapat daya tarik.









T: Apakah XRP akan naik ketika Trump menjabat?

Penunjukan regulator ramah kripto oleh administrasi Trump dan penyertaan XRP dalam cadangan strategis potensial menunjukkan lingkungan yang mendukung, meskipun faktor politik saja tidak menjamin kenaikan harga.

T: Bisakah XRP mencapai $10 pada 2026?

Analis besar menganggap $10 tidak mungkin pada akhir 2026, dengan prakiraan paling bullish Standard Chartered di $8 untuk 2026 dan $12,50 pada 2028 jika adopsi institusional dipercepat.

T: Kapan XRP akan naik lagi setelah penurunan baru-baru ini?

Pola teknikal menunjukkan pemulihan dapat dimulai pada kuartal pertama 2026 jika XRP menembus di atas level resistensi $2,35, dengan momentum berpotensi mempercepat selama kuartal kedua-ketiga tergantung pada kondisi pasar yang lebih luas.

T: Seberapa tinggi XRP secara realistis dapat naik pada 2030?

Prakiraan jangka panjang yang konservatif menempatkan XRP antara $6 dan $12 pada 2030, dengan asumsi adopsi teknologi pembayaran Ripple yang stabil dan pertumbuhan berkelanjutan dalam kapitalisasi pasar cryptocurrency.

T: Akankah XRP pernah mencapai $50 atau lebih tinggi?

Mencapai $50 akan memerlukan kapitalisasi pasar sekitar $2,9 triliun dan kemungkinan membutuhkan 10-15 tahun jika Ripple mencapai visinya menjadi infrastruktur tulang punggung untuk sistem pembayaran global.

Lacak harga XRP di MEXC





Skenario yang paling mungkin menunjukkan XRP secara bertahap pulih ke $2,50-$3,00 pada pertengahan 2026 karena aliran masuk ETF berlanjut dan pola teknikal selesai.

Kasus bullish ada untuk $5-$8 jika semua katalis selaras—pembelian institusional yang berkelanjutan, pengumuman kemitraan terobosan dari Ripple, dan rally pasar cryptocurrency yang lebih luas yang dipimpin oleh kekuatan Bitcoin.

Perhatikan level resistensi $2,35 sebagai titik breakout kunci yang akan mengonfirmasi pembalikan teknikal dan kemungkinan mempercepat momentum.

Anda dapat melacak pergerakan harga XRP dan data pasar di platform seperti exchange MEXC, yang menawarkan grafik real-time dan pasangan perdagangan untuk memantau level-level kritis ini.