Mengapa XRP Naik? Pendorong Utama di Balik Reli

XRP melonjak lebih dari 18% dalam lima hari pertama Januari, menembus tegas di atas $2,12.

Reli ini mengejutkan banyak trader, tetapi katalis spesifik menjelaskan mengapa XRP naik saat ini.

Artikel ini menganalisis arus masuk ETF, dinamika pasokan, dan pola teknikal yang mendorong pemulihan XRP.

Anda akan mempelajari apa yang mendorong momentum dan apakah pergerakan ini memiliki daya tahan.





Poin-Poin Utama

XRP naik lebih dari 18% di awal Januari, menembus di atas $2,12 dengan konfirmasi volume yang kuat.

ETF XRP spot telah menarik sekitar $1,37 miliar arus masuk kumulatif sejak peluncuran mereka pada November.

Saldo XRP di bursa turun ke level terendah multi-tahun, menciptakan kelangkaan pasokan yang memperkuat pergerakan harga selama lonjakan permintaan.

Standard Chartered memproyeksikan XRP bisa mencapai $8, mengutip kejelasan regulasi yang lebih baik dan adopsi institusional melalui ETF.

Analisis teknikal menunjukkan XRP harus mempertahankan support $2,12 dan menembus di atas $2,15-$2,16 untuk mengonfirmasi keberlanjutan reli.

Deleveraging pasar kripto yang lebih luas di Q4 2025 membersihkan posisi yang terlalu leverage, menciptakan struktur pasar yang lebih sehat untuk 2026.





Dana yang diperdagangkan di bursa XRP spot diluncurkan pada November 2025dan langsung menarik modal yang signifikan.

Arus masuk kumulatif mencapai sekitar $1,37 miliar pada akhir tahun, dengan 29 hari perdagangan berturut-turut arus positif sepanjang Desember.

Pada satu hari Jumat, dana-dana ini menyerap $13,59 juta modal segar.

Permintaan institusional yang stabil ini menciptakan dasar di bawah harga XRP, mengurangi risiko penurunan sambil mendukung pergerakan naik.

Saldo XRP yang berada di bursa cryptocurrency telah turun ke level terendah dalam lebih dari enam tahun.

Ketika lebih sedikit koin yang tersedia untuk dijual segera, pergerakan harga menjadi lebih jelas selama periode tekanan beli.

Kelangkaan pasokan ini menciptakan kondisi untuk reli cepat ketika permintaan institusional atau ritel meningkat.

Kombinasi pembelian ETF yang stabil dan inventaris bursa yang menyusut menjelaskan mengapa XRP naik begitu banyak.

XRP menembus pola wedge menurun di dekat $2,10-$2,12 dengan volume berjalan 47,6% di atas rata-rata mingguan.

Konfirmasi volume penting karena breakout tanpa partisipasi biasanya gagal dengan cepat.

Setelah dorongan awal, XRP terkonsolidasi antara $2,128 dan $2,152 daripada langsung jatuh kembali ke kisaran sebelumnya.

Struktur ini menunjukkan pembeli sedang membangun basis di atas resistance sebelumnya, yang persis apa yang dicari trader dalam breakout yang berkelanjutan.





Bitcoin melewati $91.000, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk altcoin seperti XRP.

Kapitalisasi pasar cryptocurrency yang lebih luas naik di atas $3,2 triliun saat investor memposisikan portofolio untuk tahun mendatang.

Yang penting, kuartal keempat 2025 melihat deleveraging signifikan di seluruh pasar kripto.

Ini membersihkan posisi yang terlalu leverage dan mereset sentimen, menciptakan struktur pasar yang lebih sehat menuju 2026.

Lebih dari $130 juta posisi short dilikuidasi di pasar kripto yang lebih luas dalam periode 12 jam, menciptakan tekanan beli tambahan karena trader bearish dipaksa keluar.

Pasar saham tradisional ditutup selama sebagian besar pergerakan XRP, memusatkan aktivitas perdagangan dan arus modal ke dalam aset digital.

Faktor waktu ini membantu menjelaskan mengapa kripto bergerak begitu tegas sementara pasar ekuitas tetap tutup.









Aksi harga XRP sesuai dengan pola reakumulasi Wyckoff, yang biasanya muncul di tengah tren sebelum pergerakan impulsif lebih tinggi.

Token sedang menguji resistance "creek" di dekat $2,10-$2,15, titik keputusan kritis untuk struktur.

Breakout yang berkelanjutan akan mengonfirmasi transisi Fase D dan menunjuk ke target $2,60-$2,70 pada Februari.

Proyeksi jangka panjang dari pola ini meluas setinggi $7-$8, mewakili potensi kenaikan melebihi 200%.

Support berada di $2,12-$2,13, yang harus bertahan pada retest agar breakout tetap valid.

Resistance langsung muncul di $2,15-$2,16, diikuti oleh zona supply sekunder di $2,20-$2,28.

Hambatan teknikal utama tetap pada moving average eksponensial 200 hari di dekat $2,35, yang memisahkan uptrend dari downtrend.

Menembus di atas level ini akan memberikan konfirmasi kuat bahwa reli XRP memiliki dukungan struktural di luar momentum jangka pendek.

Perusahaan jasa keuanganStandard Chartered telah memproyeksikan XRP bisa mencapai $8, mengutip partisipasi institusional yang meningkat melalui ETF.

Analisis mereka mengutip partisipasi institusional yang meningkat melalui ETF dan tren alokasi modal jangka panjang sebagai pendorong utama.

Ini mewakili sekitar 275% potensi kenaikan dari level harga saat ini sekitar $2,14, meskipun target seperti itu tetap sangat spekulatif.

Proyeksi mengasumsikan kejelasan regulasi yang berkelanjutan dan adopsi institusional yang berkelanjutan sepanjang tahun.





Beberapa faktor mendukung kenaikan berkelanjutan untuk XRP dalam waktu dekat.

Arus masuk ETF tetap positif, saldo bursa terus menurun, dan struktur teknikal terlihat konstruktif dengan harga terkonsolidasi di atas resistance sebelumnya.

Penyelesaian deleveraging Q4 2025 berarti struktur pasar lebih sehat, mengurangi risiko kaskade likuidasi paksa.

Namun, XRP masih diperdagangkan di bawah moving average eksponensial 200 harinya, pemisah tren kunci.

Cryptocurrency telah menghasilkan breakout palsu sebelumnya, termasuk pola serupa Oktober 2025 yang akhirnya gagal.

Agar reli ini meluas, XRP perlu mempertahankan support $2,12 pada retest dan menembus bersih di atas $2,15-$2,16.

Yang paling penting, permintaan institusional melalui arus ETF harus berlanjut.

Pasar kripto yang lebih luas juga harus tetap stabil, karena kelemahan Bitcoin biasanya menarik altcoin lebih rendah terlepas dari fundamental individual.

Proyeksi $8 Standard Chartered mengasumsikan kejelasan regulasi yang berkelanjutan dan adopsi institusional yang berkelanjutan sepanjang 2026.









Mengapa XRP naik saat ini?

XRP naik karena arus masuk ETF yang berkelanjutan, pasokan bursa mencapai level terendah multi-tahun, dan breakout teknikal di atas $2,10 dengan konfirmasi volume yang kuat.

Mengapa harga XRP naik hari ini?

Pergerakan harga harian mencerminkan kekuatan pasar kripto yang lebih luas, pembelian institusional yang sedang berlangsung melalui ETF, dan trader yang memposisikan menjelang potensi penembusan resistance.

Mengapa XRP naik begitu banyak?

Katalis spesifik XRP—produk ETF baru dan kelangkaan pasokan—menciptakan tekanan naik yang kuat.

XRP gagal sebelumnya, mengapa naik sekarang?

Breakout palsu sebelumnya terjadi selama kondisi pasar yang terlalu leverage; deleveraging Q4 2025 mereset struktur pasar lebih menguntungkan.

Apakah XRP akan terus naik?

Kenaikan berkelanjutan tergantung pada mempertahankan support $2,12, menembus resistance $2,15-$2,16, arus ETF yang berkelanjutan, dan pasar kripto yang lebih luas stabil.





Reli XRP baru-baru ini mencerminkan katalis konkret daripada spekulasi.

Arus masuk ETF mendekati $1,4 miliar, pasokan bursa pada level terendah enam tahun, dan konfirmasi breakout teknikal menjelaskan mengapa XRP naik.

Momentum jangka pendek terlihat konstruktif, tetapi tes kritis tetap pada resistance $2,15-$2,16.

Trader harus memantau apakah XRP mempertahankan support $2,12 pada retest sebagai indikator kunci keberlanjutan reli.

