Harga Kripto Pulih – $16B dalam Posisi Long Dilikuidasi Selama Akhir Pekan: Satu Presale Menentang Banjir Darah

Dalam hitungan jam, lebih dari $19 miliar posisi kripto dilikuidasi, menurut data Coinglass — dengan $16,8 miliar di sisi long.

Saat Bitcoin terjun ke $104.000 dan altcoin mengalami penurunan yang lebih tajam, sebagian besar trader menghadapi kerugian yang belum pernah terjadi sejak Mei 2021. Namun di tengah kehancuran ini, satu proyek — Digitap ($TAP) — telah muncul diam-diam sebagai pemenang. Presale-nya kini telah mengumpulkan lebih dari $700.000, dengan 98% token terjual dan aplikasinya resmi tersedia di Apple App Store dan Google Play Store.

Sementara yang lain panik, Digitap terus berkembang.

Darah di Pasar: Likuidasi Rekor dan Kekacauan Pasar

Keruntuhan hari Jumat benar-benar bersejarah. Para analis menyebutnya sebagai peristiwa likuidasi paling parah dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh pembukaan posisi leverage dan runtuhnya open interest. Platform perpetuals terdesentralisasi Hyperliquid saja melihat likuidasi sebesar $10,3 miliar, $9,3 miliar di antaranya adalah posisi long.

Bahkan protokol DeFi diuji oleh volatilitas ini. Pendiri Aave, Stani Kulechov, mengkonfirmasi bahwa protokol peminjaman tersebut "secara otomatis melikuidasi agunan senilai rekor $180 juta hanya dalam satu jam, tanpa intervensi manusia."

Meskipun kacau, Digitap ($TAP) terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil, membuktikan mengapa investor menganggapnya sebagai salah satu presale kripto terbaik 2025. Sementara pasar yang lebih luas memerah, dashboard presale Digitap berubah hijau, menandakan ketahanan dalam menghadapi volatilitas ekstrem.

Dampak Pasar – Mencari Stabilitas

Crash ini telah memfokuskan kembali investor pada kripto apa yang harus diinvestasikan di masa-masa tidak pasti. Banyak trader yang terbakar oleh leverage beralih ke token tahap awal dengan utilitas dunia nyata, memandangnya sebagai peluang yang lebih aman dengan potensi keuntungan tinggi.

Pergeseran ini telah menempatkan Digitap di sorotan sebagai salah satu kripto baru terbaik untuk diinvestasikan pada 2025. Tidak seperti peluncuran spekulatif pada umumnya, Digitap telah menghadirkan aplikasi mobile yang berfungsi dengan integrasi kartu debit, dukungan pembayaran lintas rantai, dan adopsi pengguna awal.

Di tengah lautan merah, kemajuan Digitap menonjol sebagai bukti bahwa inovasi tidak berhenti selama masa penurunan. Pendekatan berbasis fundamental selaras dengan permintaan investor akan presale kripto dengan utilitas nyata daripada hype.

Waktunya tidak bisa lebih tepat — saat trader yang menghindari risiko mencari altcoin terbaik untuk dibeli sekarang, daya tarik Digitap memberikannya kredibilitas dan momentum.

Digitap ($TAP) Menentang Pasar

Dengan hampir 60 juta token $TAP yang telah terjual dan hanya sedikit yang tersisa di fase saat ini, Digitap telah melampaui target presale-nya — tanda jelas bahwa kepercayaan investor tetap hidup dan sehat, bahkan ketika pasar yang lebih luas goyah.

Momentum ini juga tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Di tahap berikutnya, harga token akan naik 22%, melompat dari $0,0159 menjadi $0,0194, memberikan pendukung awal satu kesempatan lagi untuk mengamankan apa yang banyak disebut sebagai kripto terbaik untuk dibeli hari ini sebelum lonjakan berikutnya.

Tapi Digitap tidak hanya mengumpulkan dana — mereka meningkatkan standar.

Sementara kebanyakan presale masih mendorong roadmap dan janji, Digitap telah meluncurkan aplikasi mobile yang berfungsi penuh, membuktikan bahwa proyek ini adalah tentang pengiriman dunia nyata, bukan hanya hype.

Pengguna dapat dengan mudah membuat akun, mengelola aset digital mereka, dan melakukan pembayaran langsung menggunakan kartu debit Visa Digitap terintegrasi. Aplikasi ini juga memungkinkan pelacakan transaksi real-time dan menampilkan antarmuka yang elegan dan aman yang menyaingi beberapa platform fintech terbaik di industri.

Kombinasi utilitas, pengiriman, dan desain ini memperkuat posisi Digitap sebagai salah satu cryptocurrency terbaik untuk diinvestasikan selama periode ketidakpastian pasar.

Sementara proyek lain membuat janji, Digitap sudah memenuhinya — menetapkan tolok ukur baru untuk kinerja dan keandalan di ruang presale.

Prospek – Membangun di Tengah Kekacauan

Ketidakpastian pasar kemungkinan akan bertahan selama beberapa minggu saat penyedia likuiditas melakukan rekalibrasi setelah likuidasi besar-besaran. Namun bagi presale seperti Digitap, ini bisa menandai awal dari tren naik.

Proyek dengan produk yang berfungsi, tokenomics yang transparan, dan keterlibatan pengguna langsung diperkirakan akan mengungguli token spekulatif ketika pasar stabil. Digitap sudah memenuhi kriteria tersebut — aplikasinya, metrik pengguna nyata, dan komunitas yang berkembang memposisikannya di antara kripto teratas untuk diinvestasikan pada 2025.

Saat investor tradisional ragu-ragu, presale yang menggabungkan utilitas fintech dengan aksesibilitas blockchain menjadi permata kripto tersembunyi. Roadmap Digitap mencakup wawasan berbasis AI, reward staking, dan transaksi lintas batas — fitur yang dapat membantunya bersaing dengan altcoin terbaik untuk 2025 seiring dengan skala adopsi.

Jika momentum saat ini berlanjut, Digitap bisa dengan mudah menjadi salah satu dari 10 altcoin teratas 2025 yang dibahas pasca-peluncuran.

Mercusuar di Laut Merah

Guncangan likuidasi pasar kripto sebesar $19 miliar telah membuat trader terguncang dan portofolio berdarah. Namun, di tengah volatilitas historis, Digitap ($TAP) membuktikan bahwa persiapan dan utilitas dapat menentang bahkan badai pasar terberat.

Dengan $700.000 terkumpul, aplikasi yang aktif, dan kenaikan harga 22% di depan, Digitap tidak hanya bertahan — tetapi berkembang. Bagi investor yang mencari kripto terbaik untuk diinvestasikan saat ini, presale ini merupakan kesempatan langka untuk masuk sebelum orang banyak menyadarinya.

Jangan lewatkan proyek yang menentang pertumpahan darah — sementara pasar lain berdarah, Digitap membangun.

Temukan bagaimana Digitap menyatukan uang tunai dan kripto dengan memeriksa proyek mereka di sini:

Presale: https://presale.digitap.app

Website: https://digitap.app

Social: https://linktr.ee/digitap.app

