Presale Pepeto (PEPETO) Dan Staking 221% Mengalahkan BlockDAG, Bitcoin Hyper, PepeNode

Ruang presale kripto untuk tahun 2025 lebih aktif dari sebelumnya, dengan investor yang ingin mengamankan posisi awal yang bisa mengubah jumlah kecil menjadi keuntungan besar.

BlockDAG telah membuat kejutan dengan penggalangan dana sebesar $408 juta dan lebih dari 20 daftar bursa yang terkonfirmasi.

Sementara itu, Pepeto telah melampaui $7 juta dalam dana presale, dengan hadiah staking dan bursa demo yang sudah aktif. Di samping itu, Bitcoin Hyper, Snorter, dan Maxi Doge masing-masing membawa momentum mereka sendiri, membentuk proyek presale paling menjanjikan tahun ini.

Bitcoin Hyper Melampaui $15M Selama Presale Cepat

Bitcoin Hyper (HYPER) telah mengumpulkan lebih dari $15 juta dengan kecepatan tinggi, dengan $200K mengalir hanya dalam satu hari. Proyek ini memasarkan dirinya sebagai solusi penskalaan Layer-2 tercepat untuk Bitcoin, menggabungkan kecepatan seperti Solana dengan keamanan Bitcoin. Pengembang dapat dengan mudah memindahkan aplikasi dari Solana, membuka pintu untuk DeFi, NFT, game, dan pasar tokenisasi tanpa biaya tinggi Ethereum.

Beberapa ahli menyebut HYPER sebagai "Bitcoin 2.0," mengharapkan pertumbuhan eksplosif sekarang setelah momentum Bitcoin melambat. Dengan harga presale $0,012895, harganya sudah naik, yang berarti jendela untuk membeli lebih awal akan segera tertutup.

Tetapi Bagi Investor Ritel, Pepeto Terlihat Jauh Lebih Terjangkau Dan Menarik Untuk investor yang lebih kecil, Pepeto tampak jauh lebih mudah diakses dan berpotensi lebih menarik. Dengan harga hanya $0,000000159, dengan hadiah staking 221%, Pepeto menawarkan potensi tahap awal yang mirip dengan yang pernah diberikan oleh Shiba Inu dan Dogecoin. Selain itu, sudah memiliki bursa demo PepetoSwap, fitur yang belum ditampilkan oleh Hyper.

Pepenode Mendekati $1M Saat Kegilaan Meme Bangkit Kembali

Pepenode hampir mencapai angka $1 juta dalam presale. Sistem "Mine-to-Earn"-nya memungkinkan pengguna membuat rig virtual, meningkatkannya, dan mendapatkan hadiah pasif dengan membakar token untuk mengontrol pasokan. Pendekatan gamifikasinya telah mendapatkan daya tarik, dan analis bahkan menyarankan bahwa itu bisa memberikan pengembalian 100× setelah peluncuran jika momentum berlanjut.

Tetapi Cerita Pepeto Lebih Menarik, Baik Pepeto dan Pepe berbagi total pasokan 420 triliun token. Namun, Pepeto menyimpan huruf T (Teknologi) dan O (Peluang) setelah Pepe "mencuri" sisanya. Rumor menghubungkan tokoh-tokoh dari lingkaran asli Pepe ke Pepeto, memberikannya cerita viral yang tidak bisa ditandingi oleh Pepenode. Jika Pepeto pernah diperdagangkan dengan harga Pepe saat ini sekitar $0,00001094, pembeli presale hari ini bisa melihat keuntungan besar, terutama dengan pembayaran staking yang memperbesar pengembalian.

BlockDAG Mengkonfirmasi 20+ Daftar Dan Mengumpulkan $408M

BlockDAG telah mengubah presale menjadi permainan angka. Lebih dari 20 bursa sudah diamankan untuk peluncuran, menciptakan likuiditas sejak hari pertama. Lebih dari 26,3 miliar token telah terjual, mengumpulkan $408 juta. Ekosistemnya mencakup 312.000 pemegang, 3 juta penambang mobile menggunakan aplikasi X1, dan hampir 20.000 rig ASIC dikirim ke seluruh dunia, menunjukkan adopsi yang jelas.

Arsitekturnya menggabungkan efisiensi DAG, keamanan Proof-of-Work, dan kompatibilitas EVM penuh membuatnya sangat menarik bagi pengembang. Dengan harga $0,0013, analis percaya itu dinilai terlalu rendah, dan beberapa memproyeksikan BDAG bisa mencapai $1 setelah likuiditas menjadi lebih ketat.

Tetapi Pepeto Menawarkan Sesuatu yang Tidak Bisa Diberikan BlockDAG, Utilitas Plus Energi Meme, Meskipun skalanya lebih kecil saat ini, Pepeto menawarkan apa yang tidak dimiliki BlockDAG: bahan bakar meme dikombinasikan dengan utilitas fungsional. Presale-nya telah melampaui $7 juta, dan bursa demo PepetoSwap sudah aktif. Investor awal merasakan potensi menangkap awal perjalanan Shiba Inu, sementara BlockDAG sudah dihargai untuk dompet yang lebih besar.

Pemikiran Akhir: Apakah Pepeto Benar-benar Underdog?

Bitcoin Hyper mengandalkan reputasi Bitcoin. Pepenode menggabungkan meme dengan penambangan yang digamifikasi. BlockDAG memecahkan rekor penggalangan dana dan menyiapkan puluhan daftar bursa. Namun Pepeto menggabungkan daya tarik meme viral, bursa demo langsung, staking 221%, dan mekanisme pasokan yang sama dengan Pepe dengan harga sepersekian sen.

Dengan harga masuk presale $0,000000159, Pepeto menonjol sebagai token dengan potensi asimetris terbesar. Jika mendekati harga Pepe saat ini, pembeli awal bisa melihat kelipatan yang mengerdilkan banyak presale lainnya. Pertanyaan besar hari ini: Apakah Pepeto adalah Pepe, Shiba Inu, atau Dogecoin berikutnya?

Cara Membeli Pepeto Sekarang

Hubungkan MetaMask atau Trust Wallet Anda

Kunjungi situs resmi: >pepeto.io

Pilih pembayaran dengan USDT, ETH, BNB, atau kartu kredit

Beli dengan harga presale saat ini $0,000000159

Staking untuk 221% APY dan tahan saat proyek berkembang

Selalu beli Pepeto hanya dari situs web resmi: >https://pepeto.io. Waspadalah terhadap penipuan yang menggunakan nama proyek. Untuk informasi lebih lanjut tentang PEPETO, kunjungi tautan di bawah ini: Situs web: https://pepeto.io

Whitepaper: >https://pepeto.io/assets/documents/whitepaper.pdf?v2=true

Telegram: >https://t.me/pepeto_channel

Instagram: >https://www.instagram.com/pepetocoin

Twitter/X: >https://x.com/Pepetocoin

