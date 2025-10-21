Europol Memecahkan Jaringan Phishing Kripto Besar Senilai $5,7 Juta

Menurut Europol, jaringan tersebut bertanggung jawab atas penipuan terhadap korban senilai minimal $5,7 juta, terutama melalui identitas online palsu dan skema rekayasa sosial.

Operasi kriminal ini berbasis di Latvia dan mengandalkan jaringan besar yang terdiri dari sekitar 49 juta akun palsu. Penyelidik mengaitkan skema ini dengan lebih dari 1.700 kasus penipuan digital yang mencakup beberapa negara, termasuk Austria. Polisi menyita cryptocurrency senilai sekitar $330.000, bersama dengan kendaraan mewah dan aset lainnya yang diduga dibeli dengan dana curian.

Pihak berwenang mengatakan taktik kelompok ini sangat beragam dan mengkhawatirkan. Penipu diduga menyamar sebagai anggota keluarga, petugas polisi, dan eksekutif perusahaan untuk menipu korban agar mentransfer dana atau informasi sensitif. Dalam beberapa kasus yang paling ekstrem, Europol melaporkan penggunaan pemerasan yang melibatkan konten ilegal untuk memaksa pembayaran.

Meskipun banyak korban adalah penutur bahasa Rusia, pejabat yakin skala penuh operasi ini meluas melampaui yurisdiksi Uni Eropa, menunjukkan bahwa total kerugian bisa jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan saat ini.

Penggerebekan ini terjadi di tengah lonjakan pencurian kripto terkait phishing. Data menunjukkan bahwa penjahat mencuri lebih dari $12 juta melalui penipuan semacam itu pada Agustus—meningkat tajam dari $5 juta pada April—mencerminkan betapa cepat ancaman ini meningkat. Europol berharap operasi terbaru ini akan memperlambat tren tersebut, tetapi para ahli memperingatkan bahwa masalah mendasarnya masih jauh dari terselesaikan.

Serangan phishing telah menjadi semakin canggih, sering menggabungkan kejahatan siber tradisional dengan teknologi blockchain. Beberapa kelompok menggunakan cryptocurrency terutama untuk mencuci keuntungan ilegal, sementara yang lain langsung menargetkan platform dan dompet Web3. Deepfake suara dan video yang dihasilkan AI hanya membuat penipuan penyamaran lebih sulit dideteksi, semakin mempersulit upaya penegakan hukum.

Europol mengatakan tetap berkomitmen untuk mengejar kejahatan terkait kripto dan memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggotanya. Meskipun keberhasilan dalam mengungkap jaringan penipuan besar semakin meningkat, lembaga penegak hukum mengakui bahwa perjuangan melawan penipuan digital kemungkinan akan tetap menjadi pertempuran yang panjang dan terus berkembang.

