Pendiri Bersama Solana Menguji Ide Bursa Berjangka Terdesentralisasi dengan AI Claude

Anatoliy Yakovenko sedang bereksperimen dengan pembuatan perp DEX berbasis Solana.

Untuk tujuan ini, co-founder jaringan tersebut menggunakan Claude AI.

Dia juga mengusulkan "turnamen algoritma" untuk mengelola likuiditas di bursa semacam itu.

Repositori Percolator telah muncul di GitHub, di mana co-founder Solana Anatoly Yakovenko sedang mengerjakan bursa berjangka perpetual terdesentralisasi (perp DEX). Berdasarkan kodenya, ini adalah platform perdagangan derivatif Solana native yang mirip dengan Hyperliquid, tetapi dibangun sepenuhnya dalam ekosistem Solana.

Namun, Yakovenko menjelaskan bahwa ini bukan peluncuran penuh, melainkan eksperimen dengan kecerdasan buatan (AI) generatif Claude dari Anthropic.

Pada saat yang sama, dia mengajukan ide kompetisi antara algoritma yang mengelola likuiditas di pasar. Menurutnya, ini bisa terlihat seperti "turnamen" antara program berbeda yang bersaing untuk melihat siapa yang dapat mengalokasikan dana secara lebih efisien dan mengurangi risiko.

Menurutnya, konsep ini melibatkan pembuatan aplikasi perp DEX tunggal yang menggunakan satu memory slab untuk semua operasi, dengan pool likuiditasnya sendiri, manajemen risiko, dan mekanisme pencocokan pesanan. Komponen kedua adalah router yang dapat menyeimbangkan kembali posisi antara beberapa sistem seperti itu.

Perlu dicatat bahwa ide perp DEX di Solana mungkin muncul di tengah latar belakang rekor tertinggi dalam perdagangan di platform derivatif. Khususnya, pada September 2025, total volume perdagangan di perp DEX melebihi $1,14 triliun, yang 49,5% lebih tinggi dari Agustus, menurut DeFiLlama. Pemimpin pasar termasuk Aster, Hyperliquid, dan Lighter.

Namun, pada Oktober, pasar mengalami koreksi serius. Setelah crash cryptocurrency besar-besaran pada malam 11 Oktober, yang mengakibatkan likuidasi lebih dari $19 miliar dalam posisi, open interest di perp DEX turun lebih dari setengahnya dari $26 miliar menjadi kurang dari $14 miliar, menurut DeFiLlama. Meskipun demikian, volume perdagangan mingguan di DEX melebihi $177 miliar.