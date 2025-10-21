Futures Dow Jones turun karena kehati-hatian pasar menjelang laporan pendapatan

Postingan Dow Jones futures melemah karena kehati-hatian pasar menjelang laporan pendapatan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Futures Dow Jones turun 0,18% untuk diperdagangkan mendekati 46.800 selama jam Eropa, menjelang pembukaan sesi reguler Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa. Futures S&P 500 turun 0,14% untuk diperdagangkan sekitar 6.760, sementara futures Nasdaq 100 kehilangan 0,16% untuk diperdagangkan mendekati 25.250 pada saat penulisan. Futures indeks AS bergerak lebih rendah karena pedagang bersikap hati-hati menjelang pendapatan kunci dari Netflix, Coca-Cola, dan General Motors. Nanti minggu ini, fokus akan beralih ke hasil dari Tesla, Intel, dan Procter & Gamble. Pada sesi reguler hari Senin, Dow Jones naik 1,12%, S&P 500 naik 1,07%, dan Nasdaq 100 maju 1,37%, didorong oleh lonjakan 3,9% di Apple ke rekor tertinggi setelah laporan menunjukkan penjualan iPhone 17 melampaui iPhone 16 baik di AS maupun China. Saham bank juga menguat karena kekhawatiran pasar kredit mereda. Pasar saham AS juga mendapat dukungan dari meredanya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China, dua ekonomi terbesar dunia. Presiden AS Donald Trump juga mengatakan dia berharap untuk mencapai "kesepakatan yang adil" dengan Presiden China Xi Jinping selama pertemuan mendatang mereka di Korea Selatan, menandakan kemungkinan meredanya ketegangan perdagangan. Ketidaksepakatan mengenai tarif, teknologi, dan akses pasar tetap belum terselesaikan menjelang pertemuan terjadwal mereka di Korea Selatan minggu depan. Namun, sentimen pasar mungkin mengadopsi kehati-hatian karena penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung, yang telah memasuki minggu ketiga, tanpa akhir yang jelas di tengah pertarungan partisan di Senat mengenai prioritas pendanaan federal. Penutupan ini sekarang menjadi kekosongan pendanaan terlama ketiga dalam sejarah modern. FAQ Dow Jones Dow Jones Industrial Average, salah satu indeks pasar saham tertua di dunia, terdiri dari 30 saham yang paling banyak diperdagangkan di AS. Indeks ini dibobot berdasarkan harga daripada dibobot berdasarkan kapitalisasi. Ini dihitung... Postingan Dow Jones futures melemah karena kehati-hatian pasar menjelang laporan pendapatan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Futures Dow Jones turun 0,18% untuk diperdagangkan mendekati 46.800 selama jam Eropa, menjelang pembukaan sesi reguler Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa. Futures S&P 500 turun 0,14% untuk diperdagangkan sekitar 6.760, sementara futures Nasdaq 100 kehilangan 0,16% untuk diperdagangkan mendekati 25.250 pada saat penulisan. Futures indeks AS bergerak lebih rendah karena pedagang bersikap hati-hati menjelang pendapatan kunci dari Netflix, Coca-Cola, dan General Motors. Nanti minggu ini, fokus akan beralih ke hasil dari Tesla, Intel, dan Procter & Gamble. Pada sesi reguler hari Senin, Dow Jones naik 1,12%, S&P 500 naik 1,07%, dan Nasdaq 100 maju 1,37%, didorong oleh lonjakan 3,9% di Apple ke rekor tertinggi setelah laporan menunjukkan penjualan iPhone 17 melampaui iPhone 16 baik di AS maupun China. Saham bank juga menguat karena kekhawatiran pasar kredit mereda. Pasar saham AS juga mendapat dukungan dari meredanya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China, dua ekonomi terbesar dunia. Presiden AS Donald Trump juga mengatakan dia berharap untuk mencapai "kesepakatan yang adil" dengan Presiden China Xi Jinping selama pertemuan mendatang mereka di Korea Selatan, menandakan kemungkinan meredanya ketegangan perdagangan. Ketidaksepakatan mengenai tarif, teknologi, dan akses pasar tetap belum terselesaikan menjelang pertemuan terjadwal mereka di Korea Selatan minggu depan. Namun, sentimen pasar mungkin mengadopsi kehati-hatian karena penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung, yang telah memasuki minggu ketiga, tanpa akhir yang jelas di tengah pertarungan partisan di Senat mengenai prioritas pendanaan federal. Penutupan ini sekarang menjadi kekosongan pendanaan terlama ketiga dalam sejarah modern. FAQ Dow Jones Dow Jones Industrial Average, salah satu indeks pasar saham tertua di dunia, terdiri dari 30 saham yang paling banyak diperdagangkan di AS. Indeks ini dibobot berdasarkan harga daripada dibobot berdasarkan kapitalisasi. Ini dihitung...