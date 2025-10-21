Postingan Perusahaan Solana Melanjutkan dengan Pendaftaran Penjualan Kembali, HSDT Turun 12% pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Sebuah perusahaan Treasury Solana baru-baru ini mengumumkan langkah berani yang membedakannya dari DAT lainnya.

Perusahaan Solana, yang sebelumnya dikenal sebagai Helius Medical Technologies, telah mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan untuk membuat pendaftaran penjualan kembali mereka efektif, sebuah proses yang memungkinkan investor awal menjual saham terbatas di pasar terbuka. Perusahaan mengatakan bahwa mereka sedang bermain "ofensif", menekankan komitmen mereka terhadap pertumbuhan.

Alih-alih menunda pendaftaran terjadwal mereka untuk penjualan kembali saham yang dibeli selama penempatan pribadi baru-baru ini, perusahaan memilih untuk melanjutkan sesuai rencana, sementara perusahaan serupa menahan diri di tengah ketidakpastian pasar.

Perusahaan mengatakan sedang mengambil pendekatan "melepas plester dengan cepat", berharap bahwa ini akan membantu menciptakan keseimbangan pasar untuk HSDT dan mendukung penemuan harga jangka panjang yang lebih baik.

Apa artinya ini bagi HSDT?

Perusahaan mencatat bahwa pada fase berikutnya, dengan pernyataan pendaftaran penjualan kembali yang efektif, HSDT akan berada di antara DAT Solana terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar efektif, menjadikannya pilihan menarik bagi investor institusional yang mencari eksposur ke Solana.

"Tekanan pada harga saham kami yang datang dengan efektivitas pernyataan pendaftaran penjualan kembali kemungkinan akan mengguncang tangan-tangan lemah, tetapi kami percaya ini juga akan membangun fondasi yang tersisa dari pemegang saham jangka panjang yang berkomitmen," kata Ketua Eksekutif Joseph Chee dalam sebuah pernyataan.

Perusahaan juga menjelaskan bahwa jika HSDT diperdagangkan di bawah nilai aset bersihnya dalam beberapa hari ke depan, itu hanya berarti investor memiliki kesempatan untuk membeli satu dolar Solana dengan harga kurang dari satu dolar.

Membangun "Berkshire Hathaway dari ekosistem Solana"

Perusahaan berencana untuk menunjukkan bagaimana HSDT dapat secara aktif mengakumulasi Solana, membeli lebih banyak SOL per saham daripada yang bisa dilakukan oleh sebagian besar investor sendiri. Perusahaan bertujuan untuk menghasilkan hasil 7%+ melalui staking kelas institusional, yang tidak tersedia untuk investor individu. Perusahaan juga berencana untuk menggunakan pasar modal untuk memperoleh lebih banyak Solana dan mengerahkan modal secara strategis selama dislokasi pasar.

"Ketika orang-orang yang tidak percaya disingkirkan, HSDT dapat terus menambah Solana per saham. Kami dapat membeli secara agresif ketika orang lain takut. Kami percaya kami dapat menggabungkan kepemilikan Solana per saham melalui alokasi modal yang disiplin," kata Chee.

Perusahaan Solana bertujuan untuk menjadi "Berkshire Hathaway dari Solana," menumbuhkan nilai pemegang saham dengan neraca yang kuat dan kepemimpinan yang berpengalaman.

Belakangan ini, PIPE (Private placement in a public equity deals), telah menjadi cara populer bagi perusahaan treasury aset digital baru untuk dengan cepat mengumpulkan modal dan membangun kepemilikan cryptocurrency. Namun, beberapa perusahaan melihat harga saham mereka turun tajam setelah saham PIPE mulai diperdagangkan, menimbulkan pertanyaan tentang apakah pendekatan ini bekerja jangka panjang di pasar kripto.

HSDT Turun 12%

HSDT turun sekitar 12% selama sehari terakhir dan saat ini diperdagangkan pada $6,87. Awal bulan ini, Perusahaan Solana mengungkapkan bahwa mereka telah bermitra dengan Coinbase, BitGo, dan Anchorage Digital sebagai kustodian untuk treasury Solana (SOL) mereka yang terus berkembang.