Reli Bitcoin Terhenti: Analis Menunjukkan Minat Terbuka yang Lemah, Tekanan CPI

Bitcoin (BTC) naik sebentar ke hampir $112.000 pada hari Senin sebelum turun kembali ke sekitar $107.700, menunjukkan bahwa kenaikan baru-baru ini mungkin mulai kehilangan momentum.

Pergerakan ini mengikuti pemulihan akhir pekan dari di bawah $104.000, tetapi analis sekarang memperingatkan bahwa aktivitas derivatif yang lemah dan data inflasi AS yang akan datang bisa membawa lebih banyak gejolak.

Kenaikan Singkat Mengungkapkan Kelelahan Pasar

Pada awalnya, kenaikan harga dari $106.000 ke hampir $112.000 tampak positif, tetapi penilaian oleh analis CryptoMe, yang dibagikan di media sosial pada 21 Oktober, menunjukkan bahwa metrik pasar utama menceritakan kisah yang berbeda.

Menurut teknisi pasar, Open Interest, yang mencerminkan jumlah total kontrak derivatif yang beredar, tidak naik secara signifikan selama kenaikan harga BTC. CryptoMe menafsirkan ini sebagai sedikitnya minat untuk membuka posisi leverage baru.

Selain itu, tingkat pendanaan tetap di bawah level netral 0,01, dan futures CME melihat volume rendah, yang berarti trader tidak bersedia membayar ekstra untuk mempertahankan posisi long.

Kelemahan teknis ini datang pada waktu yang sensitif. Pada hari Jumat, 24 Oktober, data terbaru Indeks Harga Konsumen (CPI) AS akan dirilis. Semua pasar keuangan memperhatikan dengan seksama laporan inflasi ini, dan di masa lalu, hal ini telah menyebabkan pergerakan harga besar dalam cryptocurrency.

Angka yang lebih tinggi dari yang diharapkan bisa memberikan banyak tekanan ke bawah pada Bitcoin, dengan struktur pasar saat ini menunjukkan bahwa pembeli sebagian besar terkonsentrasi antara $97.500 dan $104.000, sementara level $100.000 berfungsi sebagai dukungan psikologis penting.

Sementara itu, data CoinGecko menunjukkan bahwa Bitcoin telah turun 2,5% dalam 24 jam terakhir dan 4,6% dalam minggu lalu. Cryptocurrency unggulan ini sekarang bernilai 14,5% lebih rendah dari rekor tertinggi sepanjang masa yang dicatat pada 6 Oktober, ketika melampaui $126.000. Kapitalisasi pasar berdiri di sekitar $2,15 triliun, dengan volume perdagangan harian sekitar $60 miliar.

Analis Terbagi tentang Langkah Selanjutnya

Mengingat kinerjanya baru-baru ini, pengamat terbagi mengenai arah Bitcoin selanjutnya. Dr. Profit baru-baru ini memberi tahu pengikutnya bahwa "bulls akan terbukti salah," memprediksi penurunan di bawah $101.000 segera, sementara trader veteran Bob Loukas memperingatkan bahwa "kepuasan diri di sini berbahaya" karena Bitcoin memasuki titik kritis dalam siklus empat tahunnya.

Di sisi lain, CryptoAmsterdam menyarankan dalam postingan hari ini bahwa BTC telah "merebut kembali rentang rendah" dan masih bisa mempertahankannya sebagai dukungan jangka menengah, meskipun retrace yang lebih dalam mungkin terjadi jika level itu rusak. Di bagiannya, Titan of Crypto mencatat bahwa persilangan LMACD bulanan, yang masih belum dikonfirmasi, bisa menandakan puncak siklus atau awal fase bearish.

