Mike Trout dari Angels Memberikan Kesaksian 'Emosional', 'Terharu' Atas Kematian Teman Sekamarnya

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/22 07:27
2025/10/22 07:27

ANAHEIM, CALIFORNIA – 22 AGUSTUS: Mike Trout #27 dari Los Angeles Angels melihat dari dugout sebelum pertandingan melawan Cincinnati Reds di Angel Stadium of Anaheim pada 22 Agustus 2023 di Anaheim, California. (Foto oleh Meg Oliphant/Getty Images)

Getty Images

Outfielder Los Angeles Angels Mike Trout hadir di pengadilan pada hari Selasa untuk bersaksi dalam gugatan kematian yang tidak semestinya yang diajukan terhadap tim oleh orang tua dan istri mantan rekan setim Tyler Skaggs.

Trout memberikan kesaksian dalam persidangan perdata dan berbicara tentang persahabatannya dengan Skaggs. Trout dan Skaggs adalah teman sekamar selama musim rookie mereka dan mereka bermain bersama di Angels selama tujuh tahun.

"Skaggs adalah orang yang 'sangat lucu, ramah, menyenangkan untuk diajak bergaul' dan membawa-bawa boom box sebagai DJ tim, kata Trout," menurut Associated Press.

Persidangan ini berfokus pada klaim keluarga Skaggs bahwa Angels harus bertanggung jawab setelah direktur komunikasi mereka, Eric Kay, memberikan Skaggs pil yang mengandung fentanyl yang menyebabkan kematiannya karena overdosis selama perjalanan tim ke Texas enam tahun lalu.

Trout menggambarkan Kay sebagai orang yang baik dalam pekerjaannya, tetapi juga berbagi beberapa kenangan yang mengkhawatirkan tentangnya.

"Pada suatu saat, bagaimanapun, Trout mengatakan seorang petugas ruang ganti menyarankan agar para pemain berhenti membayar Kay untuk aksi-aksi yang dia lakukan seperti menerima bola cepat di kaki, mencukur alisnya dan memakan jerawat dari punggung Trout karena kekhawatiran uang tersebut mungkin digunakan untuk 'tujuan buruk,'" lapor Associated Press. "Trout mengatakan dia pernah melihat Kay bertingkah gelisah dan berkeringat dan 'hal pertama yang terlintas di pikiran adalah narkoba.' Dia mengatakan jelas bahwa Kay 'menggunakan sesuatu.'"

Trout "tersedak" selama kesaksiannya yang "sangat emosional" tentang Skaggs, menurut Sam Blum dari The Athletic.

Trout "mengakui keyakinannya bahwa Eric Kay memiliki masalah narkoba dan mengkonfrontasinya tentang hal itu," tambah Blum.

Kay sebelumnya dinyatakan bersalah karena memberikan Skaggs pil yang menyebabkan kematiannya dan dijatuhi hukuman lebih dari dua dekade penjara. Setelah kesaksian Trout, ada kemungkinan bahwa pitcher Cincinnati Reds Wade Miley, yang juga bermain di Angels dengan Skaggs, akan dipanggil untuk bersaksi.

Sumber: https://www.forbes.com/sites/peterchawaga/2025/10/21/angels-mike-trout-gives-emotional-testimony-choked-up-over-roommates-death/

